YSK, 6 il ve 10 ilçe için yapılan başvurularla ilgili kararını verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Van, Şırnak, Amasya, Kırklareli, Bingöl ve Ardahan illeri ile 10 ilçe için siyasi partilerin yaptığı başvurularla ilgili kararını verdi.
YSK, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin İl Seçim Kurulları kararlarına karşı yapılan itirazları görüşmeye devam ediyor. Kurul bu kapsamda, bugünkü toplantısında, 6 ilin belediye başkanlığı seçim sonuçları ile bazı ilçelerle ilgili itirazları değerlendirdi.
Alınan bilgiye göre, Vatan Partisi, Van'da, DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın kazandığı belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz etti. Başvuruyu görüşen YSK, Vatan Partisi'nin Van'da seçimlerin iptali talebini kabul etmedi.
YSK, DEM Parti'nin Şırnak'ta seçimlerin iptali talebi ile AK Parti'nin Ardahan, CHP'nin Kırklareli, MHP'nin Amasya ve DEM Parti'nin Bingöl'de oyların yeniden sayılmasına ilişkin talepleri ile CHP'nin Yozgat'ın Yerköy, Yeniden Refah Partisi'nin ise Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seçimlerin iptali taleplerini de reddetti.
AK Parti'nin Kütahya Emet, DEM Parti'nin Bitlis Güroymak, CHP'nin Adana'nın Sarıçam ve Ankara'nın Kızılcahamam, Yeniden Refah Partisi'nin Gaziantep'in Oğuzeli, Büyük Birlik Partisi'nin Bolu'nun Gerede ve Erzurum'un İspir ilçe belediye başkanlıklarına yönelik oyların yeniden sayımı talepleri de YSK tarafından reddedildi.
YSK, Büyük Birlik Partisi'nin Adana'nın Kozan ilçesinde MHP'nin adayı Mustafa Atlı'nın kazandığı belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz ederek, mazbatanın iptalini talep etti. Başvuruyu görüşen YSK, Büyük Birlik Partisi'nin talebini kabul etmedi.
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