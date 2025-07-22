YTÜ, Başarı Bursları ile Öğrencilere Destek Oluyor

YILDIZ Teknik Üniversitesi, 'Sen de bir Yıldız ol' mottosuyla YKS'de dereceye giren öğrencilere yıllık 515 bin TL'ye varan burs ve startup destek paketi sunduğunu duyurdu. İlk 100'e giren ve YTÜ'yü tercih eden öğrencilere aylık 50 bin TL başarı bursunun yanı sıra yurt, bilgisayar, kitap-kırtasiye desteği, Yıldız Store hediye çeki de takdim edilecek. Başarı bursları ilk 100, ilk 500, ilk bin ve ilk 2 bine giren öğrencilere verilirken, her yıl bini aşkın öğrenciye sunulan fırsat eşitliği bursu aylık 3 bin TL olarak devam edecek.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), 2025-YKS'de üstün başarı gösteren öğrenciler için kapsamlı bir destek programı açıkladı. Fırsat eşitliği burslarının yanı sıra bu yıl uygulamaya alınan başarı odaklı tercih burslarıyla YTÜ, gençlere hem maddi destekte bulunuyor hem de girişimcilik ve kariyer fırsatı sunuyor.

'Sen de bir Yıldız ol' mottosuyla hazırlanan program, yükseköğretim yolculuğuna güçlü bir başlangıç yapmak isteyen öğrencileri hem maddi olarak destekliyor hem de üniversitenin teknoloji ve inovasyon altyapısına doğrudan erişim sağlıyor.

Program kapsamında ilk 100'e giren öğrencilere, aylık 50 bin TL burs, yurt, bilgisayar, kitap-kırtasiye desteği ve Yıldız Store çekiyle birlikte ilk yıl için toplam 515 bin TL'ye ulaşan bir destek paketi sunuluyor. Yurt imkanı sadece ilk 100'e giren öğrencilere sağlanıyor.

İlk 500'e giren öğrencilere 335 bin TL, ilk 1.000'e giren öğrencilere 245 bin TL, ilk 2.000'e yerleşip YTÜ'yü ilk üç tercihinden biri olarak seçen öğrencilere ise 155 bin TL değerinde burs ve startup destek paketi sunuluyor.

Burs alan öğrenciler, yalnızca finansal destekle sınırlı kalmıyor. YTÜ Yıldız Teknopark, YTU Startup House, Innovation Hub ve Yıldız Kaşifleri gibi yapılarla, öğrenciler fikirlerini projeye dönüştürme ve mentorluk alma fırsatına da sahip oluyor.

'BAŞARIYI SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAYI ÖNEMSİYORUZ'

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, burs programıyla ilgili değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"YKS'ye giren ve sonuç ne olursa olsun alın terlerinin karşılığını alan tüm gençlerimizi yürekten kutluyorum. YTÜ'ye adım atan öğrencilerimizin, nitelikli bir eğitimle birlikte bilimsel üretime, inovasyona, teknolojiye ve girişimciliğe odaklanmasını kıymetli buluyoruz. Gençlerimiz YTÜ'ye adım attığında; fikirlerini gerçekleştirebilecekleri, projeye dönüştürebilecekleri ve insanlığa katkı sunabilecekleri bir ekosistemle tanışmış oluyor. Gençlerimizi maddi ve manevi açıdan her zaman destekliyoruz. Fırsat eşitliği bursuna bu yıl başarı bursunu da ekledik. Burs ve startup paketimizi hazırlarken sadece başarıyı odağımıza koymadık. Başarıyı ödüllendirmekle yetinmeyecek gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkaracak bir ortam sunacağız. Tercih yapacak olan tüm gençlerimize artık Sen de bir Yıldız ol diyor ve tüm gençlerimizi Türkiye'nin Yıldızı YTÜ ekosistemine bekliyoruz."

YTÜ VAKFI'NDAN BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİYE BURS

114 yıllık geçmişi, araştırma altyapısı, küresel sıralamalardaki yükselişi ve uygulamalı eğitim modeliyle YTÜ, her yıl daha fazla nitelikli öğrencinin tercihi haline geliyor. Bu yıl açıklanan burs programı, YTÜ Vakfı iş birliğiyle yürütülüyor. Vakıf, yeni eğitim öğretim yılında fırsat eşitliği ve sosyal destek kapsamında bini aşkın öğrenciye 9 ay boyunca aylık 3 bin TL burs vermeyi sürdürecek.

BURS KRİTERLERİ

YTÜ'nün başarı bursları, hazırlık sınıfı dahil olmak üzere toplam 5 yılı kapsıyor. Burs, yurt (sadece ilk 100) ve kitap-kırtasiye desteği bu süre boyunca devam edecek. Bilgisayar ve Yıldız Store çeki yalnızca ilk yıl hediye edilecek. Bursların devamı için öğrencilerin genel not ortalamasının 3 ve üzeri olması gerekiyor. Başarı bursu değerlendirmesinde öğrencinin YTÜ'ye yerleştiği puan türündeki başarı sırası esas alınacak.

YTÜ BAŞARI BURSU KATEGORİLERİ

YTÜ Üstün Başarı Bursu (İlk 100)

Liderliğe ve küresel etkiye uzanan yolda tam destek.

· Burs: 50.000 TL x 9 ay = 450.000 TL

· Yurt: YTÜ Davutpaşa Kampüsü Yurtları

· Bilgisayar: 50.000 TL

· Kitap-Kırtasiye: 10.000 TL

· Yıldız Store: 5.000 TL

YTÜ Startup Desteği

• YTÜ Yıldız Teknopark staj & mentörlük

• YTU Startup House'ta öncelikli katılım

• YTU Innovation Hub'ta proje yürütme

• Yıldız Kaşifleri'ne katılımda öncelik

İlk yılında bir öğrenciye sunulan destek paketi: 515.000 TL

YTÜ Seçkin Aday Bursu (İlk 500)

Bilgiye tutkulu, fark oluşturan öğrenciler için güçlü bir destek.

· Burs: 30.000 TL x 9 ay = 270.000 TL

· Bilgisayar: 50.000 TL

· Kitap-Kırtasiye: 10.000 TL

· Yıldız Store: 5.000 TL

YTÜ Startup Desteği

• YTÜ Yıldız Teknopark staj & mentörlük

• YTU Startup House'ta öncelikli katılım

• YTU Innovation Hub'ta proje yürütme

• Yıldız Kaşifleri'ne katılımda öncelik

İlk yılında bir öğrenciye sunulan destek paketi: 335.000 TL

YTÜ Akademik Başarı Bursu (İlk 1.000)

Disiplinli akademik gelişim için sürdürülebilir destek.

· Burs: 20.000 TL x 9 ay = 180.000 TL

· Bilgisayar: 50.000 TL

· Kitap-Kırtasiye: 10.000 TL

· Yıldız Store: 5.000 TL

YTÜ Startup Desteği

• YTÜ Yıldız Teknopark staj & mentörlük

• YTU Startup House önceliği

• YTU Innovation Hub önceliği

• Yıldız Kaşifleri'ne katılımda öncelik

İlk yılında bir öğrenciye sunulan destek paketi: 245.000 TL

YTÜ Performans Bursu (İlk 2.000, ilk 3 tercih)

Kararlı ve istikrarlı başarıya tam destek.

· Burs: 10.000 TL x 9 ay = 90.000 TL

· Bilgisayar: 50.000 TL

· Kitap-Kırtasiye: 10.000 TL

· Yıldız Store: 5.000 TL

YTÜ Startup Desteği

• YTÜ Yıldız Teknopark staj & mentörlük

• YTU Startup House önceliği

• YTU Innovation Hub önceliği

• Yıldız Kaşifleri'ne katılımda öncelik

İlk yılında bir öğrenciye sunulan destek paketi: 155.000 TL

Daha fazla bilgi için üniversitenin tanıtım adresi ziyaret edilebilir.