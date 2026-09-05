Hava gösterisi felaketle bitti: F-4 Phantom düştü, 2 pilot hayatını kaybetti

Yunanistan'ın Tanagra Hava Üssü'nde düzenlenen Athens Flying Week 2026 hava gösterisi sırasında iki kişilik F-4 Phantom tipi savaş uçağı düştü. Yüzlerce kişinin izlediği gösteri sırasında meydana gelen kazada uçaktaki biri binbaşı, diğeri yarbay olmak üzere 2 pilot hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgede yangın çıkarken, gökyüzünü yoğun siyah duman kapladı.

GÖSTERİ SIRASINDA DÜŞTÜ

Yunan basınında yer alan haberlere göre kaza, Atina'nın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'nde düzenlenen Athens Flying Week 2026 kapsamında meydana geldi. Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait iki kişilik F-4 Phantom tipi savaş uçağının, gösteri uçuşu sırasında alçak irtifada manevra yaptığı ve henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü belirtildi.

Uçağın iniş yapmasından kısa süre önce, pist yakınında yeniden irtifa kazanmaya çalıştığı sırada düştüğüne ilişkin görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

UÇAK YERE ÇAKILDI, YANGIN ÇIKTI

Savaş uçağının yere çarpmasının ardından bölgede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, yangına müdahale edildi.

Kaza sırasında gösteriyi yüzlerce kişinin yakından izlediği belirtilirken, olayın ardından seyircilerin alandan tahliye edilmeye başlandığı aktarıldı.

İlk belirlemelere göre alevlerin seyirci alanından uzakta kalması sayesinde gösteriyi izleyenler arasında yaralanan olmadı.

2 PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından uçakta bulunan iki pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunan basını, pilotlardan birinin binbaşı, diğerinin ise yarbay olduğunu duyurdu. Pilotların ölüm haberi, kazanın ardından yapılan incelemelerle netleşti.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

ATİNA UÇUŞ HAFTASI ASKIYA ALINDI

Kazanın ardından Tanagra Hava Üssü'nde düzenlenen Athens Flying Week 2026 etkinliğine geçici olarak ara verildi. Yunan ve yabancı askeri ve sivil hava araçlarının katıldığı gösteriyi izleyen yüzlerce kişinin güvenlik amacıyla alandan tahliye edilmeye başlandığı belirtildi.

SAVUNMA BAKANI PROGRAMINI YARIDA KESTİ

Öte yandan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın da kaza haberinin ardından Selanik Uluslararası Fuarı'ndaki programını yarıda keserek Atina'ya döndüğü bildirildi.

Yetkililerin, F-4 Phantom'un düşmesine ilişkin soruşturmayı sürdürdüğü ve kazanın nedenini belirlemek üzere incelemelerin devam ettiği aktarıldı.