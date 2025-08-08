Yurt Dışında Eğitim Talebi Yüzde 30 Arttı

TÜRKİYE'de bazı özel üniversitelerin yıllık ücretleri 1,5 milyon TL'yi aşarken, artan eğitim ve yaşam maliyetleri öğrencileri yurt dışı alternatiflerine yönlendiriyor. ELT Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı'ndan Can Ataözden, yurt dışında üniversite okumaya yönelik talebin yüzde 30 oranında arttığını belirtti. Ataözden, en çok başvuru yapılan ülkelerin başında Almanya'nın geldiğini, devlet üniversitelerinde sunulan uygun fiyatlı sağlık bölümleri sayesinde ise İtalya'nın bu yıl öne çıkan tercihler arasında yer aldığını bildirdi. Mühendislik ve sağlık bilimleri de öğrenci tercihlerinde en çok rağbet gören bölümler arasında yer aldı.

ELT Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı'ndan Can Ataözden, yurt dışı üniversite tercihlerinde en çok tercih edilen ülke ve bölümleri açıkladı. Hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde binin üzerinde öğrenciyle çalıştıklarını belirterek, "Geçtiğimiz seneye göre yüzde 30'luk bir artış var. Bu yıl Almanya yine en çok başvuru yapılan ülke. İtalya ise özellikle diş hekimliği, eczacılık ve tıp gibi sağlık bilimleri programlarıyla öne çıktı. Türkiye dahil birçok ülkede bu bölümler oldukça maliyetli iken, İtalya'daki devlet üniversitelerinde bu programların yıllık eğitim ücreti maksimum 4.000 Euro. Ayrıca devlet destekli burslar ile yaşam maliyetleri de destekleniyor. Bu sebeple İtalya, bu yıl en çok başvuru alan ikinci ülke konumuna geldi. Onu Macaristan, Çekya ve Polonya izliyor" dedi.

FİYAT DEĞİL KALİTE BELİRLEYİCİ

Ataözden, yurt dışı eğitim arayışının yalnızca ekonomik sebeplerle sınırlı olmadığını vurguladı:

"Öğrenciler artık fiyat-performans açısından daha kaliteli ve sürdürülebilir bir eğitim arayışında. Dünyanın en prestijli sıralamalarından biri olan QS World University Rankings verilerine göre, Türkiye'den ilk 250'de üniversite bulunmazken sadece Almanya'dan 16 üniversite bu listede yer alıyor. İlk 500'de ise Almanya'nın toplam 30 üniversitesi mevcut. Bu üniversitelerin büyük bölümü devlet destekli ve öğrencilere burs ile konaklama desteği de sağlıyor. Türkiye'de 1,5 milyon TL'ye varan özel üniversite ücretleri yerine, daha uygun maliyetlerle daha yüksek akademik sıralamalara sahip kurumlarda eğitim alma fırsatı öğrenciler için cazip hale geliyor."

MÜHENDİSLİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ ÖN PLANDA

Ataözden, özellikle Almanca dışında İngilizce dilinde eğitim verilen programlara olan ilginin giderek arttığını belirtti:

"İngilizce eğitim sunan mühendislik programlarında yıllık ücretler ortalama 4.000 – 6.000 Euro arasında. Bu anlamda Macaristan, Polonya ve Çekya gibi ülkelerde uygun seçenekler var. Psikoloji, medya, iletişim ve dilbilim gibi sosyal bilimlerde ise ücretler daha da düşük. Ayrıca, bu ülkelerdeki birçok üniversite QS sıralamalarında ilk 500 ya da ilk 1.000'de yer alıyor."

BAŞVURU BELGELERİ VE DİL YETERLİLİĞİ

Yurt dışında üniversite eğitimi planlayan öğrencilerin diploma, transkript ve motivasyon mektubu sunması gerekiyor. Ataözden, motivasyon mektubunun öğrencinin neden bu ülke, neden bu bölüm ve neden bu üniversite gibi sorulara yanıt verdiği kişisel bir metin olduğunu vurgulayarak, "Bu metinler danışmanlarımız eşliğinde titizlikle hazırlanıyor" dedi.

İngilizce bölümler için B2+ veya C1 düzeyinde dil yeterliliği isteniyor. IELTS, TOEFL ve Duolingo gibi sınavlar kabul ediliyor.

Almanya, Avusturya ve İtalya gibi ülkeler ise Türkiye'deki üniversite sınavına katılım şartı arıyor.

–Almanya ve Avusturya: Öğrencinin YKS sonucuyla bir lisans programına yerleşmiş olması gerekiyor.

–İtalya: Sınava girmiş olmak yeterli, yerleşme şartı aranmıyor.

Yüksek lisans başvurularında da ciddi bir artış olduğunu belirten Ataözden, başvuranların yüzde 30-35'inin lisansüstü düzeyde olduğunu söyledi. Yaş faktörünün vize süreçlerinde dikkate alındığını ancak akademik uygunluk taşıyan adayların kabul alma şansının yüksek olduğunu ekledi.

'YAŞAM MALİYETLERİ TÜRKİYE'DEN UYGUN'

Ataözden, yaşam giderlerinin de Türkiye'ye kıyasla daha ekonomik olabildiğini belirtti:

" İstanbul'da 1+1 bir dairenin kirası 20-25 bin TL'yi bulurken, Almanya'da devlet yurtları aylık 350-400 Euro arasında. Macaristan, Polonya ve Çekya'da ise 250-300 Euro'ya yurt bulmak mümkün. Gıda ve ulaşım gibi temel giderler İstanbul'a yakın seviyelerde. Her ülkenin vize sürecinde talep ettiği finansal teminat miktarı değişmekle birlikte, örneğin Orta Avrupa ülkeleri için öğrencinin banka hesabında ortalama 7.000 – 9.000 Euro arası teminat göstermesi gerekiyor. Vize süreci, öğrencilerin en çok tedirginlik yaşadığı konulardan biri. Ancak danışmanlarımız bu sürecin her adımında öğrencilere rehberlik ediyor."

'YAZ OKULLARINA YOĞUN İLGİ'

Ataözden, lisans ve yüksek lisans programlarının yanı sıra yaz okulu taleplerinin de yükseldiğini söyledi:

"Özellikle 11-17 yaş grubundaki öğrenciler İngiltere, İrlanda ve Malta'daki yaz okullarını tercih ediyor. 1 ila 4 hafta süren bu programlar haftada 20 saat dil eğitiminin yanı sıra kültürel ve sportif etkinliklerle destekleniyor. Bu programlar, dil gelişimi ve yurtdışı deneyimi açısından öğrenciler için oldukça değerli."