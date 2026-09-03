Elazığ Halk Sağlığı Laboratuvarı\'nda şifreyle işlem iddiası inceleniyor

İddiaya göre bir uzman hekime ait kullanıcı adı ve şifre başka personeller tarafından kullanıldı. Eğer iddialar doğruysa, hangi sonuçların kim tarafından onaylandığının belirlenmesi için sistem kayıtlarının incelenmesi gerekiyor.

Elazığ Halk Sağlığı Laboratuvarı son günlerde dikkat çeken iddialarla gündemde.

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni M. Nafiz Koca’nın daha önce gündeme taşıdığı konuyla ilgili WhatsApp ihbar hattımıza ulaşan yeni bilgiler, laboratuvar sonuçlarının onaylanma sürecine ilişkin tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı.

İleri sürülen iddialara göre, Uzman Dr. Zülfü Bayar’a ait kullanıcı adı ve şifre laboratuvarda görev yapan bazı personeller tarafından kullanıldı. İddiaya göre uzman hekimin kurumda bulunmadığı bazı zamanlarda bu kullanıcı hesabı üzerinden laboratuvar sonuçlarına ilişkin işlemler gerçekleştirildi.

İddiaların doğruluğu henüz resmi makamlar tarafından teyit edilmiş değil.

Ancak iddiaların niteliği, konunun yalnızca kurum içi bir kullanıcı hesabı tartışması olmadığını gösteriyor.

SORU BASİT, CEVABI KRİTİK

Laboratuvar sonuçlarının elektronik ortamda uzman hekimin kullanıcı hesabı üzerinden onaylandığı doğruysa, kamuoyunun bilmek istediği soru oldukça açık:

O işlemi kim yaptı?

Sistemde görünen kullanıcı ile işlemi gerçekleştiren kişinin aynı kişi olup olmadığı, ancak teknik kayıtların incelenmesiyle ortaya konulabilir.

Bu nedenle iddiaların aydınlatılması açısından sistem loglarının incelenmesi büyük önem taşıyor.

İşlem tarihleri, saat bilgileri, kullanılan cihazlar ve kullanıcı hareketleri karşılaştırıldığında hesabın kim tarafından ve hangi zamanlarda kullanıldığına ilişkin önemli verilere ulaşılması mümkün olabilir.

“DOKTOR KURUMDA YOKKEN HESABINDAN İŞLEM YAPILDI MI?”

İddiaların merkezindeki en dikkat çekici noktalardan biri de bu.

Eğer uzman hekime ait kullanıcı hesabı, hekimin kurum dışında bulunduğu saatlerde kullanıldıysa, bu durumun nasıl gerçekleştiğinin açıklığa kavuşturulması gerekiyor.

Burada yalnızca şifrenin paylaşılmış olup olmadığı değil, hesabın hangi personel tarafından, hangi amaçla ve hangi yetkiyle kullanıldığı da önem kazanıyor.

Dahası, söz konusu hesap üzerinden kaç laboratuvar sonucunun onaylandığının belirlenmesi gerekiyor.

LABORATUVAR SONUCU, HASTANIN TEDAVİSİNİ ETKİLİYOR

Laboratuvar testleri, hastanın sağlık durumunun değerlendirilmesinde hekime önemli veriler sağlıyor.

Bir kan tahlilinden biyokimyasal incelemelere kadar pek çok sonuç, doktorun teşhis ve tedavi sürecinde dikkate aldığı bilgiler arasında yer alıyor.

Bu nedenle sonuçların hazırlanması, değerlendirilmesi ve onaylanması aşamalarındaki yetki zincirinin açık olması gerekiyor.

Ortaya atılan iddialar doğruysa, tartışmanın en önemli boyutu da burada ortaya çıkıyor:

Bir hastanın sonucu sistemde uzman hekimin onayından geçmiş görünürken, o sonucu gerçekten uzman hekim mi değerlendirdi?

KAYITLAR İNCELENİRSE SORULARIN CEVABI ORTAYA ÇIKABİLİR

Kamuoyunun beklentisi, iddiaların karşılıklı açıklamalarla değil, somut veriler üzerinden araştırılması.

Yapılacak bir incelemede;

Uzman hekime ait hesabın hangi tarihlerde kullanıldığı,

Hangi saatlerde işlem yapıldığı,

Hangi cihazlardan sisteme giriş gerçekleştirildiği,

Aynı hesabın farklı terminallerde kullanılıp kullanılmadığı,

Hekimin kurumda bulunmadığı zamanlarda işlem yapılıp yapılmadığı,

Hesap üzerinden kaç sonucun onaylandığı gibi hususların ortaya çıkarılması bekleniyor.

Bu kayıtların incelenmesi halinde iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı konusunda önemli bir tablo ortaya çıkabilir.

YETKİLİLERE 10 KRİTİK SORU

Kamuoyunun ve özellikle laboratuvar hizmetlerinden yararlanan vatandaşların cevap beklediği sorular şöyle:

1-Uzman hekime ait kullanıcı adı ve şifrenin başka personele verildiği iddiası doğru mu?

2-Böyle bir paylaşım yapıldıysa kurum yönetiminin bundan haberi var mıydı?

3-Uzman hekimin kurum dışında bulunduğu saatlerde, hesabından sonuç onayı yapıldı mı?

4-Son bir yılın sistem giriş kayıtları incelendi mi?

5-Aynı kullanıcı hesabından farklı bilgisayar veya terminaller üzerinden işlem yapıldı mı?

6-Uzman hekimin görev yerinde olmadığı saatlerde hesabından işlem yapılıp yapılmadığı kontrol edildi mi?

7-Kaç laboratuvar sonucu söz konusu kullanıcı hesabından onaylandı?

8-Bu sonuçların tamamı uzman hekim tarafından ayrıca kontrol edildi mi?

9-İddialarla ilgili herhangi bir idari inceleme veya soruşturma başlatıldı mı?

10.İl sağlık müdürlüğü bu konuda ne kadar süre daha üç maymunu oynayacak?

Haber: Özlem Özçelik