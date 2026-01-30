2025\'te Türkiye Turizmde Rekor Kırdı

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Fırat ALKIZ/İSTANBUL, - Turizmde 2025 yılı son çeyrek verilerini paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu sene turizm gelirlerimizi 65 milyar 230 milyon dolarla kapattık. Bu geçen seneye göre yüzde 6.8'lik bir artışa, 2017 yılına göre yüzde 109'luk bir artışa denk gelmekte. 2025 yılını ülkemiz turizmde yeni rekorlarla kapatmayı başardı, içinde bulunduğu ateş çemberine rağmen 64 milyon ziyaretçi, 65.2 milyar dolar turizm geliriyle kapatmış olduk. Orta vadeli programda belirttiğimiz gibi 2026 hedefimiz de 68 milyar dolar" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde 2025 yılı 4'üncü çeyrek verilerini Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda açıkladı. Bakan Ersoy 2026 hedeflerini de kamuoyuyla paylaştı.

'TÜRKİYE TURİZMDE KÜRESEL BİR OYUNCU'

Bakan Ersoy, "Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, ülkemiz, dünyanın en çok turist çeken ülkeleri listesinde 2017'de 8'inci sıradayken, 2024'te 4'üncü sıraya yükseldi. Turizm gelir sıralamalarında ise 2017'de 15'inci sıradan, 2024 yılında 7'nci sıraya yerleştik. Bu başarı, Türkiye olarak turizmdeki küresel bir oyuncu olduğumuz gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur. Turizm artık dünyada yeni yerleri gezme ve görmenin çok çok ötesine taşındı. Bizler de Türk turizmini dünyada değişen parametrelere uygun hale getirdik, getiriyoruz" dedi.

'2025 YILINI İSE 63 MİLYON 941 BİN ZİYARETÇİ İLE KAPATTIK'

Bakan Ersoy, "2025 yılının ilk 9 aylık döneminde 50 milyar dolara aşkın bir rakamla Türkiye turizm rekor gelirine ulaşmıştık. 2017 sonunu 37 milyon 970 bin ziyaretçi ile tamamlamıştık. Geçen yıl 2024'te 62 milyon 270 bin ziyaretçi sayısına ulaştık. 2025 yılını ise 63 milyon 941 bin ziyaretçi ile kapattık. Bu, geçen yıla göre yüzde 2.7'lik bir artış, 2017'ye göre yüzde 68'lik bir artış anlamına geliyor. 2018'den itibaren yeni koyduğumuz vizyonla bir strateji değişikliğine gitmiştik. Sektörümüzü krizlere karşı olan bağışıklığını kuvvetlendirelim. Peki, bu nasıl gerçekleşiyor? Öncelikli olarak ürün çeşitliliğiyle başlıyorsunuz. Yani eskiden sadece ağırlıklı olarak deniz, kum, güneşle ön planda olan ülkemiz, şimdi GoTürkiye sitesinden de gözlemleyebilirsiniz, 60'tan fazla ürünle turizm piyasasına, turizm sahasına çıkmış durumda" ifadelerini kullandı.

'ETKİLİ VE BAŞARILI TANITIM STRATEJİLERİNİ HAYATA GEÇİRDİK'

Bakan Ersoy, "İkinci önemli konu, kaynak pazar çeşitliliği. Eskiden sadece belli başlı destinasyonlardan, kaynak destinasyonlardan ziyaretçi alırken şimdi büyük bir strateji değişikliğine gittik ve dedik ki, 'Artık kırmızı bayrağın uçtuğu her nokta, her destinasyon bizim için hedef destinasyondur.' 330 noktaya biliyorsunuz direkt uçuş sağlanıyor Türk Hava Yolları ve diğer bizim taşıyıcılarımızla ve önemli olan diğer bir nokta da tanıtım. Turizm Geliştirme Ajansı ile birlikte 200'e yakın ülkede çok yoğun, etkili ve başarılı tanıtım stratejilerini hayata geçirdik. ve çok önemli bir değişikliğe daha gittik, dedik ki, 'Bundan sonra sadece nicelik değil, artık nitelik de önemli hale gelecek" diye konuştu.

'DEPREM, İKLİM KRİZİ VE SAVAŞLARA RAĞMEN BÜYÜDÜK'

Bakan Ersoy, "Şimdi rakamları incelediğinizde ay bazına baktığınızda, 2025 yılına aslında biz çok olumlu girmiştik, çok yoğun erken rezervasyon alarak girmiştik. Fakat sonrasında bir dizi uluslararası, özellikle bölgemizi etkileyen olaylar gerçekleşti. İlk etapta biliyorsunuz 23 Nisan'da bir İstanbul depremi yaşadık. Tam bunu atlattık derken ki nisan ve mayıs ayının artık biliyorsunuz son bir kaç senedir hissediliyor küresel ısınma sebebiyle mevsim kaymalarıyla karşılaşıyoruz. Bu artık hayatımızda kalıcı hale geldi. Bundan sonra stratejilerimizi buna göre yapmamız lazım. Yani sezon daha geç başlıyor ve daha geç bitiyor. Tam bunu da ayarladık, atlattık derken biliyorsunuz bölgesel savaşlarla karşılaştık. İlk etapta 24 Nisan'da Hindistan-Pakistan savaşı. Bu hem Hindistan'dan gelen turist sayısını etkiledi hem de Hint kökenli UK (Birleşik Krallık) ziyaretçi sayısı da olumsuz etkilendi. Yani iki taraftan etkileşim olumsuz oldu, hem Hindistan'dan gelen sayıda bir azalma oldu hem de Hint kökenli UK'den. ve son olarak da İsrail-İran 12 günlük savaşı. Burada özellikle nükleer tesislerin bombalanacak olması ve nükleer serpinti riskiyle sezon yani ekime kadarki, kasıma kadarki erken rezervasyonlarında yüzde 20'ye varan iptal aldık. Özellikle resort bölgelerimiz, kıyı kentlerimiz ve yeni gelen rezervasyonlarda da bu savaş boyunca yüzde 26'lık bir düşüş oldu. Almış olduğumuz önlemler, krize karşı bağışıklık hale getirme çalışmalarının meyvelerini aslında burada gördük. Turizm Geliştirme Ajansı'nın başlattığı yoğun kampanyalar ve tanıtım çalışmaları neticesinde hızlı bir şekilde önce bu yüzde 26'lık yeni gelen rezervasyon kayıpları karşılandı, sonrasında tekrar bu kriz öncesindeki pozisyona gelinerek o yüzde 20'lik kayıplar telafi edilerek yıl sonundaki pozitif büyüme rakamı yakalandı. Ağustos itibarıyla ve özellikle son çeyreğe baktığınız zaman ortalamanın üzerinde büyüyerek yıl sonundaki pozitif büyümeyi yakalamışız" dedi.

'RUSYA, ALMANYA VE BİRLEŞİK KRALLIK İLK ÜÇTE'

Bakan Ersoy, "Ülke ziyaretçi kaynak destinasyonlara baktığımız zaman geçen seneyle paralellik arz ediyor. Yine Rusya 6.9 milyon ziyaretçiyle ilk sırada. Ona çok yakın olarak Almanya 6 milyon 750 bin ziyaretçiyle ikinci sırada ve 4 milyon 270 bin ziyaretçiyle Birleşik Krallık üçüncü sırada yer almış. Ortalama kalış süresine baktığımız zaman geçen seneyle paralel olarak gerçekleşmiş, 10.7'lik geçen sene bir ortalama kalış süresi var, bu sene de 10.7'lik bir kalış süresi olmuş. İlerleyen tarihlerde bu biraz daha aşağı gidecek. O iki sebepten oluyor biliyorsunuz, öncelikli olarak ürün çeşitliliği. Eskiden sadece ağırlıklı deniz, kum, güneş satarken ki biliyorsunuz deniz, kum, güneş turizmi ortalama 10 gece kalıyor şehir turizmleri de biz artık gastronomi ve şehir ve etkinlik turizmini ön plana aldığımız için onlarda ortalama 5 gece kaldıkları için ortalamayı yavaş yavaş diğer ürün çeşitliliğinden dolayı ilerleyen tarihlerde aşağı gidecek. Yani bu sağlıklı bir şey, sağlıksız bir şey değil, doğru yolda yürüdüğümüzü gösteriyor aslında" ifadelerini kullandı.

'KİŞİ BAŞI GECELİK GELİR 114 DOLARA ÇIKTI'

Bakan Ersoy, "En önemli konu, her zaman belirtiyorum, kişi başı gecelik gelir. Bakın kişi başı gelir değil, gecelik gelir. Bizim için burada tabii iki tane kriter var, bir yabancı ziyaretçi bir de yurt dışı yerleşik vatandaşların verileri var. Burada en önemlisi yabancı ziyaretçi, 2017 sonunda 82.8 dolarla devralmışız, geçen sene 108.4 dolara gelmiş, bu sene de 114 dolarla kapattık. Yani geçen seneyle kıyasladığımızda kişi başı gecelik gelirde yüzde 5.2'lik bir artış olmuş, 2017'ye göre kıyasladığımızda da yüzde 38'lik bir artış olmuş. Tüm ziyaretçiler ortalamasına yani hem yurt dışı yerleşik yerli vatandaşlar hem de yabancıların ortalamasını aldığımızda, 2017 sonunda 73.8 dolarken geçen sene 96.5'a ve 2025'te de 100 dolar rakamlarına gelmişiz. Burada da ortalama yüzde 3.6'lık, 2017'ye göre yüzde 36'lık bir artış olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

'2025 YILI TURİZMDE REKORLARLA KAPANDI'

Bakan Ersoy, "Tabii hem kişi başı gecelik gelirdeki artış hem de ziyaretçi sayısındaki artış turizm gelirlerimize olumlu yansımış oldu. 2017'de 31 milyar 250 milyon dolarla kapattığımız gelirleri 2024'te, geçen sene 61 milyar 100 milyon dolara getirmiştik, bu sene 65 milyar 230 milyon dolarla kapattık. Bu geçen seneye göre yüzde 6.8'lik bir artışa, 2017 yılına göre yüzde 109'luk bir artışa denk gelmekte. 2025 yılını ülkemiz turizmde yeni rekorlarla kapatmayı başardı, içinde bulunduğu ateş çemberine rağmen 64 milyon ziyaretçi, 65.2 milyar dolar turizm geliriyle kapatmış olduk" ifadelerini kullandı.

'2026 HEDEFİ 68 MİLYAR DOLAR'

Bakan Ersoy, "Peki 2026'da ne öngörüyoruz? Orta vadeli programda belirttiğimiz gibi 2026 hedefimiz 68 milyar dolar. Burada özellikle bazı pazarlara dikkat çekmek istiyorum 2026'da, Amerika kıtasında Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa kıtasında İrlanda, İspanya ve İtalya, Yakın Asya'da Rusya Federasyonu, Uzak Doğu'da Japonya, Güney Kore ve Çin çift haneli büyüme beklediğimiz pazarlar olacak. Özellikle Çin pazarının çok ciddi oranda rekor sayıda bu yıl için büyümesini öngörüyoruz. ve bu bağlamda da Turizm Geliştirme Ajansımızla birlikte bu pazarlarda yoğun tanıtım çalışmalarımızı başlattık" dedi.