2025'te Türkiye Turizmde Rekor Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

2025'te Türkiye Turizmde Rekor Kırdı

2025\'te Türkiye Turizmde Rekor Kırdı
30.01.2026 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Ersoy, 2025 yılında 64 milyon ziyaretçiyle 65.2 milyar dolar turizm geliri elde edildiğini açıkladı.

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Fırat ALKIZ/İSTANBUL, - Turizmde 2025 yılı son çeyrek verilerini paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu sene turizm gelirlerimizi 65 milyar 230 milyon dolarla kapattık. Bu geçen seneye göre yüzde 6.8'lik bir artışa, 2017 yılına göre yüzde 109'luk bir artışa denk gelmekte. 2025 yılını ülkemiz turizmde yeni rekorlarla kapatmayı başardı, içinde bulunduğu ateş çemberine rağmen 64 milyon ziyaretçi, 65.2 milyar dolar turizm geliriyle kapatmış olduk. Orta vadeli programda belirttiğimiz gibi 2026 hedefimiz de 68 milyar dolar" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde 2025 yılı 4'üncü çeyrek verilerini Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda açıkladı. Bakan Ersoy 2026 hedeflerini de kamuoyuyla paylaştı.

'TÜRKİYE TURİZMDE KÜRESEL BİR OYUNCU'

Bakan Ersoy, "Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, ülkemiz, dünyanın en çok turist çeken ülkeleri listesinde 2017'de 8'inci sıradayken, 2024'te 4'üncü sıraya yükseldi. Turizm gelir sıralamalarında ise 2017'de 15'inci sıradan, 2024 yılında 7'nci sıraya yerleştik. Bu başarı, Türkiye olarak turizmdeki küresel bir oyuncu olduğumuz gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur. Turizm artık dünyada yeni yerleri gezme ve görmenin çok çok ötesine taşındı. Bizler de Türk turizmini dünyada değişen parametrelere uygun hale getirdik, getiriyoruz" dedi.

'2025 YILINI İSE 63 MİLYON 941 BİN ZİYARETÇİ İLE KAPATTIK'

Bakan Ersoy, "2025 yılının ilk 9 aylık döneminde 50 milyar dolara aşkın bir rakamla Türkiye turizm rekor gelirine ulaşmıştık. 2017 sonunu 37 milyon 970 bin ziyaretçi ile tamamlamıştık. Geçen yıl 2024'te 62 milyon 270 bin ziyaretçi sayısına ulaştık. 2025 yılını ise 63 milyon 941 bin ziyaretçi ile kapattık. Bu, geçen yıla göre yüzde 2.7'lik bir artış, 2017'ye göre yüzde 68'lik bir artış anlamına geliyor. 2018'den itibaren yeni koyduğumuz vizyonla bir strateji değişikliğine gitmiştik. Sektörümüzü krizlere karşı olan bağışıklığını kuvvetlendirelim. Peki, bu nasıl gerçekleşiyor? Öncelikli olarak ürün çeşitliliğiyle başlıyorsunuz. Yani eskiden sadece ağırlıklı olarak deniz, kum, güneşle ön planda olan ülkemiz, şimdi GoTürkiye sitesinden de gözlemleyebilirsiniz, 60'tan fazla ürünle turizm piyasasına, turizm sahasına çıkmış durumda" ifadelerini kullandı.

'ETKİLİ VE BAŞARILI TANITIM STRATEJİLERİNİ HAYATA GEÇİRDİK'

Bakan Ersoy, "İkinci önemli konu, kaynak pazar çeşitliliği. Eskiden sadece belli başlı destinasyonlardan, kaynak destinasyonlardan ziyaretçi alırken şimdi büyük bir strateji değişikliğine gittik ve dedik ki, 'Artık kırmızı bayrağın uçtuğu her nokta, her destinasyon bizim için hedef destinasyondur.' 330 noktaya biliyorsunuz direkt uçuş sağlanıyor Türk Hava Yolları ve diğer bizim taşıyıcılarımızla ve önemli olan diğer bir nokta da tanıtım. Turizm Geliştirme Ajansı ile birlikte 200'e yakın ülkede çok yoğun, etkili ve başarılı tanıtım stratejilerini hayata geçirdik. ve çok önemli bir değişikliğe daha gittik, dedik ki, 'Bundan sonra sadece nicelik değil, artık nitelik de önemli hale gelecek" diye konuştu.

'DEPREM, İKLİM KRİZİ VE SAVAŞLARA RAĞMEN BÜYÜDÜK'

Bakan Ersoy, "Şimdi rakamları incelediğinizde ay bazına baktığınızda, 2025 yılına aslında biz çok olumlu girmiştik, çok yoğun erken rezervasyon alarak girmiştik. Fakat sonrasında bir dizi uluslararası, özellikle bölgemizi etkileyen olaylar gerçekleşti. İlk etapta biliyorsunuz 23 Nisan'da bir İstanbul depremi yaşadık. Tam bunu atlattık derken ki nisan ve mayıs ayının artık biliyorsunuz son bir kaç senedir hissediliyor küresel ısınma sebebiyle mevsim kaymalarıyla karşılaşıyoruz. Bu artık hayatımızda kalıcı hale geldi. Bundan sonra stratejilerimizi buna göre yapmamız lazım. Yani sezon daha geç başlıyor ve daha geç bitiyor. Tam bunu da ayarladık, atlattık derken biliyorsunuz bölgesel savaşlarla karşılaştık. İlk etapta 24 Nisan'da Hindistan-Pakistan savaşı. Bu hem Hindistan'dan gelen turist sayısını etkiledi hem de Hint kökenli UK (Birleşik Krallık) ziyaretçi sayısı da olumsuz etkilendi. Yani iki taraftan etkileşim olumsuz oldu, hem Hindistan'dan gelen sayıda bir azalma oldu hem de Hint kökenli UK'den. ve son olarak da İsrail-İran 12 günlük savaşı. Burada özellikle nükleer tesislerin bombalanacak olması ve nükleer serpinti riskiyle sezon yani ekime kadarki, kasıma kadarki erken rezervasyonlarında yüzde 20'ye varan iptal aldık. Özellikle resort bölgelerimiz, kıyı kentlerimiz ve yeni gelen rezervasyonlarda da bu savaş boyunca yüzde 26'lık bir düşüş oldu. Almış olduğumuz önlemler, krize karşı bağışıklık hale getirme çalışmalarının meyvelerini aslında burada gördük. Turizm Geliştirme Ajansı'nın başlattığı yoğun kampanyalar ve tanıtım çalışmaları neticesinde hızlı bir şekilde önce bu yüzde 26'lık yeni gelen rezervasyon kayıpları karşılandı, sonrasında tekrar bu kriz öncesindeki pozisyona gelinerek o yüzde 20'lik kayıplar telafi edilerek yıl sonundaki pozitif büyüme rakamı yakalandı. Ağustos itibarıyla ve özellikle son çeyreğe baktığınız zaman ortalamanın üzerinde büyüyerek yıl sonundaki pozitif büyümeyi yakalamışız" dedi.

'RUSYA, ALMANYA VE BİRLEŞİK KRALLIK İLK ÜÇTE'

Bakan Ersoy, "Ülke ziyaretçi kaynak destinasyonlara baktığımız zaman geçen seneyle paralellik arz ediyor. Yine Rusya 6.9 milyon ziyaretçiyle ilk sırada. Ona çok yakın olarak Almanya 6 milyon 750 bin ziyaretçiyle ikinci sırada ve 4 milyon 270 bin ziyaretçiyle Birleşik Krallık üçüncü sırada yer almış. Ortalama kalış süresine baktığımız zaman geçen seneyle paralel olarak gerçekleşmiş, 10.7'lik geçen sene bir ortalama kalış süresi var, bu sene de 10.7'lik bir kalış süresi olmuş. İlerleyen tarihlerde bu biraz daha aşağı gidecek. O iki sebepten oluyor biliyorsunuz, öncelikli olarak ürün çeşitliliği. Eskiden sadece ağırlıklı deniz, kum, güneş satarken ki biliyorsunuz deniz, kum, güneş turizmi ortalama 10 gece kalıyor şehir turizmleri de biz artık gastronomi ve şehir ve etkinlik turizmini ön plana aldığımız için onlarda ortalama 5 gece kaldıkları için ortalamayı yavaş yavaş diğer ürün çeşitliliğinden dolayı ilerleyen tarihlerde aşağı gidecek. Yani bu sağlıklı bir şey, sağlıksız bir şey değil, doğru yolda yürüdüğümüzü gösteriyor aslında" ifadelerini kullandı.

'KİŞİ BAŞI GECELİK GELİR 114 DOLARA ÇIKTI'

Bakan Ersoy, "En önemli konu, her zaman belirtiyorum, kişi başı gecelik gelir. Bakın kişi başı gelir değil, gecelik gelir. Bizim için burada tabii iki tane kriter var, bir yabancı ziyaretçi bir de yurt dışı yerleşik vatandaşların verileri var. Burada en önemlisi yabancı ziyaretçi, 2017 sonunda 82.8 dolarla devralmışız, geçen sene 108.4 dolara gelmiş, bu sene de 114 dolarla kapattık. Yani geçen seneyle kıyasladığımızda kişi başı gecelik gelirde yüzde 5.2'lik bir artış olmuş, 2017'ye göre kıyasladığımızda da yüzde 38'lik bir artış olmuş. Tüm ziyaretçiler ortalamasına yani hem yurt dışı yerleşik yerli vatandaşlar hem de yabancıların ortalamasını aldığımızda, 2017 sonunda 73.8 dolarken geçen sene 96.5'a ve 2025'te de 100 dolar rakamlarına gelmişiz. Burada da ortalama yüzde 3.6'lık, 2017'ye göre yüzde 36'lık bir artış olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

'2025 YILI TURİZMDE REKORLARLA KAPANDI'

Bakan Ersoy, "Tabii hem kişi başı gecelik gelirdeki artış hem de ziyaretçi sayısındaki artış turizm gelirlerimize olumlu yansımış oldu. 2017'de 31 milyar 250 milyon dolarla kapattığımız gelirleri 2024'te, geçen sene 61 milyar 100 milyon dolara getirmiştik, bu sene 65 milyar 230 milyon dolarla kapattık. Bu geçen seneye göre yüzde 6.8'lik bir artışa, 2017 yılına göre yüzde 109'luk bir artışa denk gelmekte. 2025 yılını ülkemiz turizmde yeni rekorlarla kapatmayı başardı, içinde bulunduğu ateş çemberine rağmen 64 milyon ziyaretçi, 65.2 milyar dolar turizm geliriyle kapatmış olduk" ifadelerini kullandı.

'2026 HEDEFİ 68 MİLYAR DOLAR'

Bakan Ersoy, "Peki 2026'da ne öngörüyoruz? Orta vadeli programda belirttiğimiz gibi 2026 hedefimiz 68 milyar dolar. Burada özellikle bazı pazarlara dikkat çekmek istiyorum 2026'da, Amerika kıtasında Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa kıtasında İrlanda, İspanya ve İtalya, Yakın Asya'da Rusya Federasyonu, Uzak Doğu'da Japonya, Güney Kore ve Çin çift haneli büyüme beklediğimiz pazarlar olacak. Özellikle Çin pazarının çok ciddi oranda rekor sayıda bu yıl için büyümesini öngörüyoruz. ve bu bağlamda da Turizm Geliştirme Ajansımızla birlikte bu pazarlarda yoğun tanıtım çalışmalarımızı başlattık" dedi.

Kaynak: DHA

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Turizm, Kültür, Finans, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2025'te Türkiye Turizmde Rekor Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Tartıştığı kişiyi silahla vurup başında bekledi Tartıştığı kişiyi silahla vurup başında bekledi
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’ DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül vermişti 680 yıllık mesleğin son temsilcisi günde 20 kilometre koşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül vermişti! 680 yıllık mesleğin son temsilcisi günde 20 kilometre koşuyor
Beckham ailesi gündemden düşmüyor Geline babasından dudak uçuklatan harçlık Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık
ABD ile gerilim yaşayan İran’dan savaş hazırlığı Bin tanesi aynı anda envantere alındı ABD ile gerilim yaşayan İran'dan savaş hazırlığı! Bin tanesi aynı anda envantere alındı
“Gezmeye“ diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı "Gezmeye" diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı
Manchester City-Galatasaray maçından saatler sonra ortaya çıkan görüntü Manchester City-Galatasaray maçından saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Rakam inanılmaz Altınlarını satıp araba alan vatandaşın büyük pişmanlığı Rakam inanılmaz! Altınlarını satıp araba alan vatandaşın büyük pişmanlığı
ABD’de gözaltına alınan 5 yaşındaki çocuktan haber var: İştahı kesildi, sürekli uyuyor ABD'de gözaltına alınan 5 yaşındaki çocuktan haber var: İştahı kesildi, sürekli uyuyor
DEM Partili Cizre Belediyesi’ne asılan pankartı polis indirdi DEM Partili Cizre Belediyesi'ne asılan pankartı polis indirdi
2 gündür haber alınamıyordu Cansız bedeni bulundu 2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu
Trabzonspor, Fenerbahçe’nin eski golcüsünü aldı Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Umutları elinden alınan kız çocukları: Haberi duyunda çaresizce gözyaşlarına boğuldular Umutları elinden alınan kız çocukları: Haberi duyunda çaresizce gözyaşlarına boğuldular
Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul’a geliyor Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Darbettikleri 17 yaşındaki kızın telefonunu çalıp dudak dolgusu yaptırdılar Darbettikleri 17 yaşındaki kızın telefonunu çalıp dudak dolgusu yaptırdılar
Manchester City stadındaki yiyecek fiyatları olay oldu Manchester City stadındaki yiyecek fiyatları olay oldu
Antalya’da hortumun zarar verdiği ormanlık alan havadan görüntülendi Antalya'da hortumun zarar verdiği ormanlık alan havadan görüntülendi
Transferde büyük bomba Fenerbahçe yıldız isim için atağa kalktı Transferde büyük bomba! Fenerbahçe yıldız isim için atağa kalktı
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır

13:30
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
13:22
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
12:28
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:03
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:38
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
11:28
Icardi’den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket
Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket
11:16
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu
11:04
Piyasaların gözü Trump’ın açıklayacağı isimde Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
Piyasaların gözü Trump'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
10:30
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
10:05
Pep Guardiola’nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
09:54
Avrupa ülkesini sarsan skandal Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
09:32
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 13:38:16. #7.11#
SON DAKİKA: 2025'te Türkiye Turizmde Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.