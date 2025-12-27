Bakanlık gün verip uyardı! 23 ile kuvvetli kar yağışı geliyor

İçişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un kuzeybatısında yer yer 20 santimetrenin üzerinde yoğun kar yağışı öngörüldüğü bildirildi.

YURT GENELİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Açıklamada ayrıca, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır'ın yüksekleri ile Ağrı, Kars ve Van'da 5-20 santimetre aralığında kuvvetli kar yağışı beklendiği; Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak'ın kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer 20 santimetrenin üzerinde yoğun kar yağışlarının görülebileceği belirtildi.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA YOĞUN YAĞIŞ BEKLENİYOR

Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda (Kulp, Lice, Hazro ile Diyarbakır–Şanlıurfa yolu Karacadağ mevkisi), Batman'ın kuzeyinde (Kozluk, Sason) ve Siirt'in kuzey ve doğusunun yükseklerinde de kuvvetli kar yağışı beklendiği kaydedildi.

BAKANLIK UYARDI: TEDBİRLİ OLUN

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayları ile yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, yetkili merciler tarafından yapılacak uyarıları yakından takip etmelerini istedi.

BOLU'DA YOĞUN KAR BAŞLADI

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminin İstanbul yönünde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor. Kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiği bölgede tır, kamyon ve tankerler ulaşımda aksamalara neden oluyor.

ESKİŞEHİR'DE SICAKLIK SIFIRIN ALTINDA

Hava sıcaklığının en düşük -1, en yüksek 1 derece olarak ölçüldüğü Eskişehir'de çatıları, araçları ve bitkiler karla kaplandı. Porsuk Çayı çevresindeki manzaralar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

KARS, ARDAHAN VE VAN BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışıyla kent merkezleri beyaza büründü. Kars Belediyesi ve Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Sarıkamış ilçesinde yoğun kar ve tipinin ardından belediye ekipleri yolları temizledi. Ardahan'da da yollar ve park halindeki araçlar karla kaplandı. Yoğun kar ve tipi nedeniyle Van-Bahçesaray kara yolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı. İlçeye ulaşım, Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlanıyor.

SİNOP'TA KÖY YOLLARI KAPANDI, ERZURUM'DA TRAFİK TIKANDI

Sinop'ta yoğun kar nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Erzurum'da ise öğle saatlerinde başlayan kar kent merkezini beyaza bürüdü, trafikte aksamalara yol açtı.