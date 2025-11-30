Atlattığı badireler saymakla bitmiyor, gören "Hala ölmedin mi sen" diyor - Son Dakika
Atlattığı badireler saymakla bitmiyor, gören "Hala ölmedin mi sen" diyor

Atlattığı badireler saymakla bitmiyor, gören "Hala ölmedin mi sen" diyor
30.11.2025 14:17
Atlattığı badireler saymakla bitmiyor, gören "Hala ölmedin mi sen" diyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Mehmet Övet çocukluğundan bu yana geçirdiği büyüklü küçüklü onlarca kaza sebebiyle çevresinde, "Kedi gibi 9 canlı adam" olarak anılıyor. İlk olarak yedi yaşındayken kalbi duran Övet, malulen emekliliğine kadar üç kez çatıdan yere çakıldı, iki kez elektrik akımına kapıldı, durup dururken vuruldu, minibüsün altında kaldı, motosikletle azmağa uçtu. Çevresindekiler ona "Hala ölmedin mi sen" diyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan iki kız evlat babası Mehmet Övet, çocukluğundan bu yana geçirdiği onlarca kaza sebebiyle çevresinde '9 canlı adam' olarak anılıyor.

ÖLÜMLE İLK KEZ 7 YAŞINDAYKEN BURUN BURUNA GELDİ

Ölümle ilk kez 7 yaşındayken iki defa burun buruna geldiğini anlatırken, "7-8 yaşlarındaydım Yat Limanı'nda Rodos'tan gelen gemilerin altına dalardık. 9 metre derinliğinde teknenin paletlerine yapışan midye kabukları vücudumun değişik yerlerini kesti, kalbim durdu. 9 metre derinden vatandaşlar kurtardı, orada bulunan doktor kalbimi yeniden çalıştırdı ben de o şokla oradan hemen kaçtım" dedi.

Yine aynı yaşlarda ailesinin oturduğu evin 7 metrelik yükseklikteki korkulukları olmayan terasında oynarken dengesini kaybedip kafa üstü yere çakıldığını söyleyen Övet, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında 4 gün sonra gözlerini açtığını ifade etti.

Marmaris'teki Talihsiz Adam: Mehmet Övet'in Hayat Mücadelesi

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI, ÇANAK ANTEN TAKARKEN BETON ZEMİNE KAFA ÜSTÜ ÇAKILDI

İlkokuldan sonra eğitimine devam etmeyip, bir elektrik firmasında işe başladığını belirten Mehmet Övet, 1991'de asansörün elektronik aksamını tamir etmeye çalışırken, elektrik akımına kapıldı. Apar topar toprağa yatırılmasına rağmen hayati fonksiyonlarını yitiren genç adamın kalbini yine çalıştırmayı başaran doktorlar, bir defa daha onu hayata döndürdü. Övet, "Öldüm sandılar sonra hareket edince hepsi korkup kaçtılar" diyerek kahkahalar içinde başına gelen olayları anlattı.

Marmaris'teki Talihsiz Adam: Mehmet Övet'in Hayat Mücadelesi

İyileştikten sonra elektronik sektöründe eğitimler alan Övet, kapalı çarşı içinde bir apartmanda çanak anten takmaya çalışırken dengesini kaybedip 9 metreden beton zemine yüzüstü düştü. Tedavisi sonrası tekrar işinin başına döndü. 11 ay sonra yine Kordon Caddesi'nde bir apartmanın terasında çanak anten takarken çürümüş korkuluğun kırılmasıyla 3 katlı apartmandan önce alt katta bir iş yerinin tentesinin üzerine, ardından kaldırıma kafa üstü çakıldı. Vücudundaki kırıkların iyileşmesinin ardından taburcu olarak işine geri dönen Övet, iki yıl sonra elektronik bir cihazı kontrol ederken elektrik akımına kapıldı. Elemanının yardımıyla akımdan kurtulan Övet, kısa süren tedavi ardından kaldığı yerden hayatına devam etti.

İŞ KAZALARI, TRAFİK KAZALARI YETMEDİ KURŞUNLAR DA İSABET ETTİ

Birçok trafik kazası ve iş kazası geçirmesinin ardından Mehmet Övet, bu kez 2008'de öğle yemeği siparişi verdiği köftecinin tartıştığı ustası tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Vücuduna 15 domdom kurşunu isabet eden Övet'in duran hayati fonksiyonları bir kere daha çalıştırıldı, 60 gün özel bir hastanenin yoğun bakımında kaldı. Geçirdiği ameliyatlarda vücudundan 10 kurşun çıkarıldı ama kasıklarında kalan 5 domdom kurşunuyla ömür boyu birlikte yaşamak zorunda kaldığını ifade etti.

Marmaris'teki Talihsiz Adam: Mehmet Övet'in Hayat Mücadelesi

"YÜZDE 79 ENGELLİ"" RAPORUYLA MALULEN EMEKLİ OLDU

Hayatı boyunca sürekli başına gelen talihsizlikler nedeniyle ölümden dönen Mehmet Övet, 2014 yılında işinden evine dönerken motosikletine Yeni Datça Yolu Mola Kent mevkiinde 110 kilometre hızla giden lüks bir yolcu transfer minibüsü arkadan çarptı. Akciğerlerinde hasar, vücudunun değişik yerlerinde kırıklar, beynindeödem oluşan, bağırsağı ameliyatla alınan, yine hayati fonksiyonlarını yitiren talihsiz elektronikçiyi sağlık görevlileri bir kez daha yaşama geri çevirdi. Yatırıldığı yoğun bakım ünitesinde 78. gün sonra 7'nci kez hayata gözlerini açan Övet, bu kazanın ardından "yüzde 79 engelli" raporu alarak malulen emekli oldu.

Marmaris'teki Talihsiz Adam: Mehmet Övet'in Hayat Mücadelesi

Geçirdiği kazalar ve talihsizliklerin ardından hem işini hem sağlığını kaybedip dükkanını kapatarak sahilde mısır tezgahı çalıştıran Mehmet Övet, motosikleti ile Marmaris barlar sokağındaki azmağa uçtuğunu, en son da 70 kilometre hızla gelen bir motorun çarpmasıyla koluna 8 dikiş atıldığını söyledi.

Marmaris'teki Talihsiz Adam: Mehmet Övet'in Hayat Mücadelesi

GÖREN "HALA ÖLMEDİN Mİ SEN" DİYOR

Çevresindekilerin "Hala ölmedin mi sen, bu kaçıncı kaza" diye kendisine takıldıklarını da belirten Mehmet Övet, "Yaşadıklarımı talihsizlik değil şans olarak düşünüyorum. Hala hayattayım yaşıyorum demek ki daha nasibimizde yiyecek ekmeğimiz varmış" dedi.

Son Dakika Yerel Atlattığı badireler saymakla bitmiyor, gören 'Hala ölmedin mi sen' diyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Atlattığı badireler saymakla bitmiyor, gören "Hala ölmedin mi sen" diyor - Son Dakika
