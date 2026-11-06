9 Kasım Akrep Yeni Ayı'nda kritik gelişmeler! Astrolog Aysun Koç iki tarihe dikkat çekti - Son Dakika
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9 Kasım Akrep Yeni Ayı'nda kritik gelişmeler! Astrolog Aysun Koç iki tarihe dikkat çekti

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9 Kasım Akrep Yeni Ayı\'nda kritik gelişmeler! Astrolog Aysun Koç iki tarihe dikkat çekti
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Astrolog Aysun Koç, Haberler.com için yaptığı özel değerlendirmede, 9 Kasım'da saat 10.02'de Akrep burcunun 16. derecesinde gerçekleşeceğini belirttiği yeni ayın etkilerini anlattı. Özellikle 13-14 Kasım tarihlerine dikkat çeken Koç, bu dönemde gerilimlerin, geçmişten gelen hesaplaşmaların ve önemli değişimlerin gündeme gelebileceğini söyledi. Ünlü astrolog, yeni aydan en fazla etkilenecek burçları da tek tek açıkladı.

Astrolog Aysun Koç, Haberler.com'da 9 Kasım Akrep yeni ayına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeni ayın astrolojik açıdan oldukça zorlayıcı bir derecede gerçekleşeceğini belirten Koç, hem bireysel yaşamda hem de Türkiye ve dünya gündeminde önemli gelişmeler yaşanabileceğini öne sürdü.

Yeni ayın geçmişte yapılan hataların sonuçlarıyla yüzleşmeyi gündeme getirebileceğini ifade eden Koç, özellikle ego çatışmaları, yanlış anlaşılmalar ve ilişkilerde yaşanabilecek gerilimlere karşı uyardı.

"BU YENİ AY PEK ÇOK DOLUNAYDAN DAHA ZORLAYICI"

Akrep burcunun krizler ve dönüşümlerle ilişkilendirildiğini anlatan Aysun Koç, yeni ayın Zuben Elgenubi sabit yıldızıyla bağlantısına dikkat çekti. Bu konumun geçmişte yapılan hataların bedelleriyle yüzleşmek anlamına geldiğini belirten Koç, aileden ve geçmişten gelen bazı sorunların yeniden gündeme taşınabileceğini söyledi.

Yeni ayın Mars ile sert açı oluşturduğunu, Merkür ve Venüs'ün de retro hareketlerinin etkili olduğunu dile getiren Koç, bu süreçte iletişim problemleri ve ego mücadelelerinin artabileceğini savundu.

Koç, "Normalde yeni aylar bir şeyleri başlatmak için pozitif destekli yapılardır. Ama bu yeni ay pek çok dolunaydan daha zorlayıcı ve sert bir yeni ay." ifadelerini kullandı.

13-14 KASIM İÇİN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Astrolog Aysun Koç, özellikle 13 ve 14 Kasım tarihlerinin önemine vurgu yaptı. Merkür ve Venüs'ün durağan konuma geçeceğini belirten Koç, bu tarihlerdeki astrolojik etkilerin Türkiye ve dünya açısından da dikkat çekici olabileceğini ileri sürdü.

Koç, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"13-14 Kasım'da hem Merkür hem Venüs durağan pozisyonları oluşacak ve Türkiye Cumhuriyeti haritasında da çok önemli bir etki yaratıyor. Hem ülkemiz açısından hem dünya açısından hem bireysel anlamda gökyüzünde çok zorlayıcı etkiler var. İnanın yani tahmin ettiğim şeyleri şu an dile bile getiremiyorum."

Bu iki günün mümkün olduğunca sakin ve güvenli ortamlarda geçirilmesini tavsiye eden Koç, gereksiz tartışmalardan uzak durulması ve öfke kontrolüne dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

TÜRKİYE İÇİN YANLIŞ KARARLAR VE GERİLİMLER UYARISI

Türkiye Cumhuriyeti'nin astrolojik haritasına da değinen Aysun Koç, yeni ay döneminde Merkür'ün Türkiye'nin Güneş konumuyla kavuşum yapacağını belirtti.

Koç, bu etkileşimin ülke gündeminde bazı kararların yeniden değerlendirilmesi, geçmişte yapılan yanlışların düzeltilmeye çalışılması ancak beklenen sonuçların elde edilememesi şeklinde yorumlanabileceğini söyledi.

DONALD TRUMP İÇİN DE ZORLAYICI ETKİLER ÖNGÖRDÜ

ABD Başkanı Donald Trump'ın doğum haritasını da değerlendiren Koç, yeni ay döneminin Trump açısından zorlayıcı astrolojik göstergeler barındırdığını iddia etti.

Koç, bazı anlaşma ve sözleşmelerin bozulabileceğini öne sürerken ülkeler arasındaki ilişkilerde ego ve güç mücadelelerinin belirginleşebileceğini söyledi.

Mars ve Jüpiter'in Aslan burcundaki kavuşumuna dikkat çeken astrolog, bu süreçte kibirden uzak, mantıklı ve sağduyulu davranmanın önem taşıdığını vurguladı.

ESKİ AŞKLAR GERİ DÖNEBİLİR, BEKLENEN PARALAR GELEBİLİR

Yeni ayın yalnızca olumsuz gelişmelerle ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirten Aysun Koç, bazı kişiler açısından maddi fırsatların ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Özellikle geçmişten kalan alacakların tahsil edilmesi, ticari anlaşmalarda yerine getirilmeyen sözlerin telafi edilmesi ve beklenen ödemelerin alınması gibi olasılıklara dikkat çekti.

İlişkilerde ise eski eşlerin veya eski sevgililerin yeniden iletişime geçebileceğini söyleyen Koç, geçmiş ilişkilerine dönmeyi düşünen kişilere karar vermeden önce beklemelerini önerdi.

Koç, önemli kararlar ve yeni başlangıçlar için 15 Kasım sonrasının daha uygun olabileceğini belirterek geçmişte emek veren, dürüst davranan ve çevresine fayda sağlayan kişilerin beklenmedik fırsatlarla karşılaşabileceğini söyledi.

YENİ AYDAN EN ÇOK ETKİLENECEK 4 BURÇ

Aysun Koç, Akrep yeni ayından en fazla etki alacak burçların Akrep, Boğa, Aslan ve Kova olduğunu açıkladı. Özellikle bu burçların ikinci on günlük döneminde doğanların yeni ayın etkilerini daha yoğun hissedebileceğini belirtti.

Balık ve Yengeç burçlarının ise yeni ayın daha destekleyici etkilerinden yararlanabileceğini ifade etti.

9 KASIM AKREP YENİ AYININ BURÇLARA ETKİLERİ

KOÇ: Miras, kredi, borç ve bekleyen ödemeler gündeme gelebilir. Maddi konularda ani gelişmeler yaşanabilir. Bazı Koçlar hak ettikleri parayı alırken bazıları beklentilerinden vazgeçmek zorunda kalabilir.

BOĞA: Evlilik, ilişkiler ve ortaklıklar ön plana çıkıyor. Bekâr Boğalar yeni bir ilişkiye başlayabilir, evlilik teklifi alabilir veya gelecekte evlenecekleri kişiyle tanışabilir. Önemli kararlar için 15 Kasım sonrasını beklemeleri öneriliyor.

İKİZLER: İş hayatında değişim dönemi başlayabilir. Yeni iş fırsatları ortaya çıkabileceği gibi bazı İkizler mevcut işlerinden ayrılabilir. Sağlık, günlük yaşam ve evcil hayvanlarla ilgili sorumluluklar artabilir.

YENGEÇ: Aşk hayatında yeni başlangıçlar yaşanabilir. Çocuklarla ilgili kararlar, hobiler ve sanatsal faaliyetler gündeme gelebilir. Mevcut ilişkilerde ise tartışmalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

ASLAN: Taşınma, ev değişikliği, aile içi meseleler, evlilik veya boşanma gibi önemli gelişmeler yaşanabilir. Aslanların özellikle öfke kontrolüne, sağlıklarına ve ego çatışmalarına dikkat etmesi tavsiye ediliyor.

BAŞAK: İletişim trafiği, kısa yolculuklar ve yakın çevreyle ilişkiler yoğunlaşabilir. Geçmişten kalan anlaşmazlıklar çözüme kavuşabilir. Elektronik eşya veya araç satın almayı planlayan Başakların 15 Kasım sonrasını beklemesi öneriliyor.

TERAZİ: Para ve kazanç konuları ön plana çıkıyor. Yeni gelir kaynakları oluşturmak, iş başvurularında bulunmak ve ekonomik planlama yapmak için fırsatlar doğabilir. Maddi konulardaki önemli adımların 15 Kasım sonrasına bırakılması tavsiye ediliyor.

AKREP: Yeni ay doğrudan Akrep burcunda gerçekleşiyor. Son dönemde yaşanan sorunların ardından yeni fırsatlar ve başlangıçlar ortaya çıkabilir. Ancak krizleri doğru yönetmek ve ani kararlar vermemek büyük önem taşıyor.

YAY: Geçmişle yüzleşme ve içsel sorgulama dönemi başlıyor. Önceden yapılan hatalar, kırgınlıklar ve tamamlanmamış meseleler yeniden gündeme gelebilir. Bu süreçte geçmişten ders çıkarmak önem kazanıyor.

OĞLAK: Sosyal çevrede hareketlilik yaşanabilir. Yeni arkadaşlıklar, topluluklar ve organizasyonlar gündeme gelebilir. Uzun süredir üzerinde çalışılan hedeflere ulaşmak için çevreden destek alınabilir.

KOVA: Kariyer ve gelecek planları ön plana çıkıyor. Yeni iş fırsatları, mesleki değişimler veya görev değişiklikleri yaşanabilir. Bazı Kovalar için işten ayrılma ya da emeklilik gibi gelişmeler söz konusu olabilir.

BALIK: Yurt dışı bağlantılı işler, uluslararası ticaret, vize işlemleri, hukuk ve yükseköğrenim konularında yeni fırsatlar ortaya çıkabilir. Balıkların 9-15 Kasım arasında planlarını netleştirip 15 Kasım sonrasında harekete geçmesi öneriliyor.

AYSUN KOÇ'TAN ÖNEMLİ KARARLAR İÇİN 15 KASIM TAVSİYESİ

Yeni ayın etkilerinin yaklaşık iki hafta boyunca hissedilebileceğini belirten Aysun Koç, bu dönemde aceleci davranılmaması gerektiğini söyledi.

Özellikle maddi anlaşmalar, önemli alışverişler, ilişkiler ve yeni başlangıçlar konusunda 15 Kasım sonrasına işaret eden Koç, kriz dönemlerinde soğukkanlılığını koruyan ve akılcı hareket eden kişilerin süreci daha sağlıklı yönetebileceğini ifade etti.

Aysun KoçAstrolojiSon Dakika

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