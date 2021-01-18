AK Partili Özhaseki: "(CHP) Bir tarafını İYİ Parti'ye yaslıyor, bir tarafını HDP'ye yaslıyor" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "(CHP) Bir tarafını İYİ Parti'ye yaslıyor, bir tarafını HDP'ye yaslıyor." dedi.

Özhaseki, Keşan ilçesinde bir otelde düzenlenen "Gönül Belediyeciliği Trakya Buluşması" toplantısında yaptığı konuşmada, Anadolu'nun birçok yerinde hizmet belediyeciliği akımını başlattıklarını söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana hizmet belediyeciliğini önceleyerek çalışmalar yaptıklarının altını çizen Özhaseki, AK Partili belediyelerini hizmet belediyeciliğiyle sosyal belediyeciliği de eklediklerini vurguladı.

Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, AK Partili belediye başkanlarının yönettikleri kentleri önce marka şehir haline getirdiklerini şimdide Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle kentlerinde "gönül belediyeciliği" inşa ettiklerini ifade etti.

"İnsanları kandırmayın"

Özhaseki yerel yönetimlerden sorumlu olduğunu ve Türkiye'deki tüm belediye başkanlarının yaptıklarını gördüğünü dile getirdi.

CHP'li belediye başkanlarının yönetim anlayışlarını eleştiren Özhaseki, şöyle konuştu:

"Doğru dürüst ne Ankara'da ne İstanbul'da ne İzmir'de daha taş üzerine taş koyduklarını görmedik. Aldıkları sabıkalı elemanlarının da dosyası yağıyor. Antalya, Muratpaşa, Manavgat, Ankara'da Belko, İstanbul'da Maltepe, Kozan, Kuşadası, Dikili'deki ne kadar militan, hırsız, sicili bozuk, tacizci adam varsa işbaşına gelmiş. Bunların dosyaları yağıyor akşama kadar. Birçok belediye başkanları da görevden alıyor."

"İktidara hazır mısınız? Yok"

CHP ve İYİ Parti'yi eleştiren Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Ne olacak kardeşim, gidince ne olacak. Millet sizi seviyor mu? Yok. Oyunuz yüzde 1 arttı mı? Yok. İş yapacak bir haliniz var mı? Yok. İyi bir örnek ortaya koydunuz mu? Yok. İktidara hazır mısınız? Yok. Bir tarafını İYİ Parti'ye yaslıyor, bir tarafını HDP'ye yaslıyor. Burada başarılılar ama Allah için. Bunu takdir edelim, kolay değil.

Bir taraftan 'Ülkücüyüm' diyen arkadaşlara, bir taraftan da 'Kürtçüyüm, Türkiye'yi böleceğim' diyen adamlara yaslanarak iktidara geliyoruz numarası çekiyorlar. Bu nasıl iştir ya. Burada başarılılar, bunu takdir ederim, kolay değil bunları bir arada tutmak. Zaten çok utangaç, mahcup tavırla söylüyorlar her zaman. HDP ile beraber olduklarını da söyleyemiyorlar. HDP dediğiniz nedir? PKK terör örgütünün siyasi uzantısı."

"Aşevlerinin önünde fakir fukaraya birer kilo sucuk dağıttım"

Kendisinin de iftiralara maruz kaldığını anlatan Özhaseki, "Söylenecek gibi değil, hepsi aklıma geliyor da, çok tuhaf şeyler. Tabii adliyede incelendi, oy birliğiyle, asla öyle bir şey yok, yalan iftira atıldığı... Davalardan aldığım paralarla da ondan, Deniz Baykal'dan, milletvekillerinden, bazı gazetelerden, Allah bereket versin, epeyce çoğaldı. Hocalara sordum 'bu para yenir mi' diye. Kimi dedi ki 'ganimet, yemene bak', kimi de 'yeme, sen temiz adamsın ne yapacaksın paralarını' dedi. Bende o zaman karar verdim, sucuk aldım. Aşevlerinin önünde fakir fukaraya birer kilo sucuk dağıttım, binlerce kilo... Arkadaşlar, yalan, algı operasyonu." diye konuştu.

HDP'li belediyelere kayyum

HDP'li bazı belediyelere kayyumların atandığını anımsatan Özhaseki, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanları hakkında 30-31 kovuşturma, 3 de soruşturmanın olduğunu aktardı.

Haklarında soruşturma açılanların da delilleri inkar etmediklerini ifade eden Özhaseki, şöyle konuştu:

"Neler var, terör örgütü cenazelerinden hiç ayrılmıyor bu arkadaşlar. Saygı duruşları dahil, marşlarını okurken, biz İstiklal Marşı'nı ne kadar inanarak huzurla söylüyorsak, onlarda terör örgütünün marşlarını böyle söylüyorlar. Bütün cenazelerine katılıyorlar, belediye araçlarını tamamıyla emirlerine veriyorlar. Terör örgütü üyelerinin isimlerini sokaklara veriyorlar. Caddelere veriyorlar. Şehit ailelerinden işe alınanlar vardı, tamamını işten attılar gelir gelmez 2019 seçimlerinde.

Dağda bulunanların ailelerinden birer kişiyi işe alıyoruz diye propagandayla, slogan atarak başlattılar bu işi. İçeri odalarda başkanın arkasında bu odada üçlü bir PKK grubu oturuyor, herkesten para kesmeye başlıyorlar. Kiminin imarı bozduğunu düzeltmek adına para istiyorlar. Aldıkları paralar dağa gidiyor."

Resmi olarak gönderdikleri paralar da olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Patnos Belediyesi 2009, 2014 bunlardaydı, HDP'deydi. Toplu sözleşme yapmışlar, 2013 yılında daimi işçilere 7 bin 200 lira, geçici işçilere 6 bin lira. Parayı veriyorlar mı, hayır. Ne yapıyorlar, devletten para geliyor, o parayı dağıtırken biner lira harçlık veriyorlar. Geriye kalan 6 bin 200 lira parayı aldım diye imza attırıyorlar, torbaya koyuyorlar dağa gidiyor. Ses kayıtlarında bunların hepsi var arkadaşlar" dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Aksal

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da AK Partili belediyelerin gönül belediyeciliği çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da AK Partili belediyelerin yaptıkları çalışmaların ve hizmetlerin Edirne'ye örnek olduğunu vurguladı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, göreve geldiği günden bu yana çalışmalarını aşkla sürdürdüğünü belirtti.

Toplantıya, bölge milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe başkanları katıldı.