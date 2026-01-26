Alanya\'da Bıçaklı Kavga: 7 Gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı ve zincirli kavgada 7 kişi yaralandı ve gözaltına alındı. Olay, cep telefonuyla kaydedildi.

BIÇAK VE ZİNCİRLERLE BİRBİRLERİNE SESLENDİLER

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Saray Mahallesi Nergiz Sokak'ta meydana geldi. Para meselesi nedeniyle husumetli olan iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bıçak ve zincirlerin kullanıldığı kavgada 7 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Kavga sonrası araçlarıyla olay yerinden kaçan ve yaralı oldukları belirlenen 4 şüpheli, polisin takibi ile Hacet Mahallesi'nde yakalandı. Diğer 3 yaralıya sağlık ekipleri müdahale etti. Hastaneye götürülen yaralılar A.D., H.D., A.G., B.G., A.G., A.G., H.G., tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

KAVGA ANI KAMERADA

Şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Diğer yandan kavga çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde; tarafların birbirlerine zincirlerle saldırdığı anlar yer aldı.