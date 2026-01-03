Ali Baba Balık Restoran'da farklı bir yılbaşı deneyimi: Hindi değil balık, DJ değil keman… - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Ali Baba Balık Restoran'da farklı bir yılbaşı deneyimi: Hindi değil balık, DJ değil keman…

Haberin Videosunu İzleyin
Ali Baba Balık Restoran\'da farklı bir yılbaşı deneyimi: Hindi değil balık, DJ değil keman…
03.01.2026 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ali Baba Balık Restoran\'da farklı bir yılbaşı deneyimi: Hindi değil balık, DJ değil keman…
Haber Videosu

Tarihi Ali Baba Balık Restoran, bu yılbaşı için alışılmışın dışında bir deneyim sunuyor. Yılbaşı gecesi için özel bir menü hazırlayan restoran, misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefliyor. Yılbaşı gecesini farklı ve özel kılmak isteyenler için Ali Baba Balık Restoran ideal bir seçenek olabilir.

KEMANIN ZARAFETİ, SAHNENİN ENERJİSİ

Gecenin müzikal omurgasını, kemanıyla sahne alan Suat Erdem oluşturdu. Zarif geçişler, nostaljik ezgiler ve yeni yıla yakışan romantik tınılar geceye damgasını vurdu. Aynı gecede sahne alan Ayhan Aşan ise enerjisi ve sevilen şarkılarıyla konukları adeta ayağa kaldırdı. İki güçlü sahne performansı, yılbaşını klasik eğlencelerden ayıran en önemli detaylardan biri oldu.

Ali Baba Balık Restoran'da farklı bir yılbaşı deneyimi: Hindi değil balık, DJ değil keman…

300 KİŞİ, TEK RUH: DOYASIYA EĞLENCE

Tarihi Ali Baba Balık Restoran'da yılbaşı gecesi yalnızca bir akşam yemeği değil, baştan sona bir deneyime dönüştü. Konuklar müziğe eşlik etti, alkışlarla ritim tuttu ve yeni yıla coşkuyla girdi. İstanbul'un yılbaşı ruhu bu kez Boğaz esintili sofralarda hayat buldu.

ÖZEL REÇETELERLE HAZIRLANAN İDDİALI MENÜ

İşletme sahibi Kenan Yıldız, geceye özel hazırlanan menüyle büyük beğeni topladı. Özel reçetelerle oluşturulan balık ağırlıklı menü, lezzet kadar sunumuyla da gecenin yıldızları arasına girdi. Gastronomi ile eğlenceyi buluşturan bu yaklaşım, misafirlerden tam not aldı.

KENAN YILDIZ'DAN YENİ YIL MESAJI

"Yeni yılı, dostlukların pekiştiği, sofraların paylaşıldığı, müziğin insanları bir araya getirdiği bir anlayışla karşılamak istedik. 2026'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bu özel gecede bizimle olan tüm misafirlerimize teşekkür ederim."

AYHAN AŞAN'DAN SAHNEDEN YENİ YIL DİLEĞİ

"Yeni yıl herkese umut, sevgi ve güzel şarkılar getirsin. Bu gece burada olmak, bu enerjiyle yeni yıla girmek benim için çok kıymetli. 2026'da kalbinizden müzik eksik olmasın."

YILBAŞI GECESİNE DAMGA VURAN ADRES

Suat Erdem sahnede, Ayhan Aşan aynı gecede… Müzik, lezzet ve zarafet bir aradaydı. Yeni yıl, Tarihi Ali Baba Balık Restoran'da unutulmaz başladı.

Gastronomi, İstanbul, Yılbaşı, Turizm, Yaşam, Müzik, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ali Baba Balık Restoran'da farklı bir yılbaşı deneyimi: Hindi değil balık, DJ değil keman… - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme 200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi 15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
Neye uğradığını şaşırdı Livakovic’e büyük şok Neye uğradığını şaşırdı! Livakovic'e büyük şok
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

08:22
ABD’nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
ABD'nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
02:12
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
00:46
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi
Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi
23:02
Bahçeli: Venezuela’da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
Bahçeli: Venezuela'da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
22:39
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
22:11
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
21:55
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
21:47
İşte Maduro ve eşinin ABD’de kalacağı hapishane
İşte Maduro ve eşinin ABD'de kalacağı hapishane
20:35
Elazığ’da 4.7 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem
19:40
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela’yı biz yöneteceğiz
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 09:07:30. #7.11#
SON DAKİKA: Ali Baba Balık Restoran'da farklı bir yılbaşı deneyimi: Hindi değil balık, DJ değil keman… - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.