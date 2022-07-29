Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa Birliğinin (AB) sınır koruma ajansı Frontex'in Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri hukuksuz bir şekilde Türkiye'ye geri göndermesinden haberdar olduğuna ancak bunu sakladığına ilişkin rapora değinerek, "Avrupa'nın dış sınırlarında da Avrupa'nın değerlerini savunmalıyız. Gözlerimizi kapatırsak Avrupa'nın değerleri Akdeniz'de boğulur." dedi.

Baerbock, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu ile açık bir görüşme yaptıklarını belirten Baerbock, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli olduğunu söyledi.

Baerbock, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin çok özel bir öneme sahip olduğuna işaret ederek, değerlendirmeleri gereken çok önemli bir potansiyel olduğunu vurguladı.

Almanya ve Türkiye arasında birçok iş birliği alanı bulunduğunu kaydeden Baerbock, iki ülkenin de enerji ihtiyacının yüksekliğine dikkati çekti.

Baerbock, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Çünkü bizim için de bu gelecekteki ekonomik ve enerji projeleri için iyi bir temel." dedi.

Türkiye ziyaretine Ankara ile devam edeceğini belirten Baerbock, burada Suriyeli mültecilerle bir araya geleceğini aktardı.

Baerbock, çok sayıda mültecinin Türkiye'ye sığınabilmesi nedeniyle Türkiye'ye teşekkür borçlu olduklarını belirterek, "Türkiye'de bu kadar çok insanı kabul etmiş olmanız son derece etkileyici." ifadesini kullandı.

Tüm ülkelerin kendini savunma hakkına sahip olduğunu fakat önleyici saldırıların yapılmaması gerektiğini öne süren Baerbock, bunun DEAŞ gibi örgütlere yarayacağı iddiasında bulundu.

Baerbock, Türkiye'de PKK tehdidinin bulunduğunu bildiklerini belirterek, Türk halkının kendi güvenliğini sağlama hakkına sahip olduğunun altını çizdi.

"Gerektiği kadar Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz"

Çavuşoğlu ile görüşmesinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı da ele aldıklarını kaydeden Baerbock, Rusya'nın son derece saldırgan şekilde davrandığını söyledi.

Baerbock, bunu kabul etmeyeceklerini vurgulayarak, "Biz gerektiği kadar Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz. Özgürlük ve kendi kaderini kendi tayin etme hiçbir şekilde müzakere edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

NATO müttefikleri olan Türkiye ve Yunanistan'ın görüş ayrılıklarını diyalogla çözmesi gerektiğinin altını çizen Baerbock, gerginlikleri azaltmak gerektiğini ileri sürdü.

AB'nin ortak dış sınırları olduğunu, Doğu Akdeniz konusundaki hususların da tırmandırılarak çözülemeyeceğini öne süren Baerbock, tırmandırılması durumunda bu konuların orta ve uzun vadede çözülemeyeceğini iddia etti.

Baerbock, yeni hükümette antisemitizm, İslamofobi ve ırkçılık konularına karşı yeni yapılar oluşturduklarını kaydetti.

Dışişleri Bakanı olarak sorumluluğunun AİHM kararlarının uygulanmasını sağlamak olduğunu belirten Baerbock, AİHM'in Osman Kavala kararının da buna dahil olduğunu iddia etti.

Çavuşoğlu ile görüşmesinde, Libya konusuna da değindikleri bilgisini paylaşan Baerbock, "Almanya, Berlin'deki Libya konferansıyla bu süreçle çok zor da olsa uluslararası bir süreç başlatmaya çalıştı. Türkiye'nin bu sürece katılmayı sürdürmesinden dolayı memnuniyet duymaktayım." dedi.

Baerbock, Bakan Çavuşoğlu'nu Berlin'e davet etti.

Türkiye'nin Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'ndaki rolüne övgü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Tahran'da yapılan üçlü zirvede çektirdikleri fotoğrafa ilişkin "meydan okuma" şeklindeki yorumu sorulan Baerbock, bu zor dönemlerde yapılan görüşmelerin önemli olduğunu ve NATO ittifakında yer alan kişilerin sürekli aynı kişilerle konuşamayacağını söyledi.

Ülkelerin farklı rolleri ve konumlarıyla farklı görüşmeler sürdürmekte olduğuna işaret eden Baerbock, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin burada oynadığı rol, Birleşmiş Milletler (BM) ile özellikle tahıl koridoru konusundaki rolü, başka bir ülke üstlenemezdi. BM'nin de masada yer alması o kadar kolay değildi. Rusya da zaten bunu sürekli sorguluyordu. Bence burada Türkiye'nin önemli bir katkısı oldu. Bu tür anlaşmalar hakkında konuşulduğunda Rusya Devlet Başkanı ile de konuşulacak. Onun da bunu kabul etmesi gerekiyor.

Fakat görüntülerin gücünün ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu savaş sadece blokajlarla ve silahlarla değil görüntülerle, propaganda ve sosyal medyada da bu savaş sürdürülüyor. Bu, belki kişisel bir görüş, bence bu sembolleri küçümsememeyiz. Bunu söylemek istemiştim."

Baerbock, AB'nin sınır koruma ajansı Frontex'in Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri hukuksuz şekilde Türkiye'ye geri göndermesinden haberdar olduğu ancak bunu sakladığı ortaya çıktığı anımsatılarak, neden Atina'nın bu yaptıklarına göz yumulduğuna ilişkin soru üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bazı raporlar daha önce de yayımlanmıştı. Burada yasa dışı geri itmelerin olduğu ortaya çıktı. Avrupa'nın bir dış sınırı var ve her ülkenin yaptığı gibi AB'nin de dış sınırlarını koruması gerekir. Frontex veya Yunan sınır güçleri gibi tabi ki bunların bu sınırı güvence altına alması gerekir. İnsan hakları ihlal edildiği durumlarda da bunların açıklığa kavuşturulması gerekir. Bunu Berlin'de söyledim, Atina'da söyledim, şimdi de burada söyledim. Kimse bunu gurur meselesi yapmamalı çünkü burada hakların ihlal edilmesi söz konusu olduysa bu açıkla ifade edilmeli. Yunanistan da olsa, AB sınırları da olsa Türkiye'nin sınırları da olsa.

Ortak bir insan hakları konvansiyonumuz var, AİHM'si var. Bunların kararlarını önemsiyoruz ve biz de bu kararları uyguluyoruz. Tabi ki bazı ülkelerin bunları uygulamaları gecikiyor. Hepimizin çıkarına olan şu ki; Avrupa'nın dış sınırlarında da Avrupa'nın değerlerini savunmalıyız. Gözlerimizi kapatırsak Avrupa'nın değerleri Akdeniz'de boğulur."

Almanya'nın savunma sanayi alanında Türkiye'ye yönelik ihracat kısımları getirmesine ilişkin soru üzerin Baerbock, sözleşmelerle temellerini oluşturdukları "ilkelere uymak zorunda olduklarını" dile getirdi. Baerbock, şunları kaydetti:

"Önceki Alman hükümetinin kararı şu şekildeydi; silahların insan haklarının ihlal edilebilmesi yönünde kullanılabileceği konusunda bazı tedbirler almıştı. Uluslararası hukuk konusunda farklı görüşlere sahip olduğumuz konuları ele aldık. Uluslararası hukuku savunuyoruz ve her yerde savunmak zorundayız. Uluslararası insani hukuka da uyulması gerekir. Burada orantılılık ilkesi son derece önemli. Kendini savunma, sivillerin korunması önemli."

(Bitti)