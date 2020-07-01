ANTALYA Asyalı, Avrupalı ve Afrikalı gençler online Türkçe öğreniyor - Son Dakika

ANTALYA Asyalı, Avrupalı ve Afrikalı gençler online Türkçe öğreniyor

Asyalı, Avrupalı ve Afrikalı gençler online Türkçe öğreniyorAkdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), Asya, Avrupa ve Afrikalı gençlere online Türkçe öğretiyor.

Asyalı, Avrupalı ve Afrikalı gençler online Türkçe öğreniyor

Son dakika: İki gün önce indirim yapılan benzin ve motorine bugün de zam geldi
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil
En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini güllerle kaplattı

Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), Asya, Avrupa ve Afrikalı gençlere online Türkçe öğretiyor. 2018 yılından bu yana 3 bin yabancı öğrenciye Türkçe öğreten merkez, pandemi sürecinde de derslerine uzaktan eğitimle devam ediyor. TÖMER Müdürü Doç. Dr. Tugay Arat, 2016 yılında kurulan merkezin 2018 yılından itibaren 3 bine yakın yabancı öğrenciye Türkçe öğrettiğini belirtti. Tüm dünyayı etkisine olan Covid-19 salgını nedeniyle öğrenci sayısı azalmasına karşın halen Afrika, Asya ve Avrupa'dan öğrencilere uzaktan eğitimle Türkçe öğrettiklerini kaydeden Doç.Dr. Arat, "Toplam 50 ülkeden 167 öğrenciye 12 öğretim görevlisi arkadaşımız Türkçe öğretiyor" dedi. Bütün dünyada bir öğrenim hareketliliği olduğunu, öğrencilerin sadece kendi ülkelerinde değil farklı ülkelerde eğitimler alarak kendilerini geliştirmek istediklerini anlatan Doç. Dr. Arat, "Türkiye de bu anlamda yükselen bir yıldız" dedi. Türkçe öğrenen öğrencilerin ileride çalışma hayatlarında Türkiye ile ilgili işbirliklerde bulunmak istediklerini ifade eden Doç. Dr. Arat, "Onlar bizim belki ileride ticarette, kültürde ve turizmde elçilerimiz olacak" diye konuştu. Doç. Dr. Arat, halen online Türkçe öğrenen öğrencilerin Afganistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Burundi, Çad, Fildişi Sahili, Gine, İran, Gürcistan, Kazakistan, Komorlar, Madagaskar, Malavi, Mısır, Nijerya, Pakistan, Rusya, Sudan, Tanzanya, Tunus, Vietnam, Arnavutluk, Benin, Burkina Faso, Cezayir, Endonezya, Filistin, Güney Sudan, Irak, Karadağ, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Mali, Moğolistan, Özbekistan, Ruanda, Somali, Suriye, Togo, Türkmenistan, Yemen, Danimarka, Portekiz, Polonya, Bolivya, İngiltere, ABD, Kuzey İrlanda ve Kore'den katıldığını kaydetti.

BAŞARI GRAFİKLERİNDE DÜŞÜŞ OLMADI

TÖMER Öğretim Görevlisi Canan Kökus ise Covid-19 salgınından önce Türkçe derslerinin sınıflarda yapıldığını belirtirken, "Pandemi süreciyle birlikte online eğitime geçtik. Tabi ki sınıftaki ortamla aynı ortam olduğunu söylemek mümkün değil ama kullandığımız sistem, hocalarımızın özverisi, idarenin desteğiyle bu olumsuz süreci en olumlu şekilde kullanmaya çalışıyoruz" dedi. Dünyanın farklı ülkelerindeki yabancı öğrencilerin başarı grafiklerine bakıldığında bir düşüş olmadığını kaydeden Kökus, "Fiziksel ortam ile online eğitim karşılaştırmasında, başarı grafiklerinde düşüş olmadığını gördük" diye konuştu.

ESKİDEN 5 DAKİKA DERS UZATSAK 'OF HOCAM' DERLERDİ

Uzaktan eğitimin sosyalleşme açısından çok olumlu olmamasına rağmen, öğrencilerin ilgilerinin azalmadığını ifade eden Kökus, şunları söyledi:

"Uzaktan eğitimde ders sürelerini uzatarak, dersi eğlenceli hale getirerek öğrencilerin sosyalleşmelerine katkı sağlıyoruz. Hatta fiziksel ortamda dersi 5 dakika uzattığımızda 'Of hocam' dedikleri oluyordu ama uzaktan eğitimde 1 saat bile uzatsak 'Hocam uzatalım, kapatmayın, konuşalım' diye olumlu dönüşler alıyoruz."

Kökus, yabancı öğrencilerle olan dersini "Arkadaşlar teşekkür ediyorum harikasınız. Kendinizi alkışlayın. Ben sizi kocaman alkışlıyorum" sözleriyle bitirdi.

Avrupa, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 09:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Asyalı, Avrupalı ve Afrikalı gençler online Türkçe öğreniyor - Son Dakika

Son Dakika

16:06 Son dakika: İki gün önce indirim yapılan benzin ve motorine bugün de zam geldi 15:41 Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm 15:37 Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil 15:33 En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini güllerle kaplattı 15:03 Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı 14:55 Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:31 Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu 14:29 Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı 14:02 Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi 13:05 İş insanı çifte muhasebecilerinden şantaj! Çocuklarının fotoğrafını yetişkin sitelerinde paylaşmakla tehdit edip para istedi 12:37 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor 11:20 Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu 11:14 Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı 09:54 İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
Son dakika: İki gün önce indirim yapılan benzin ve motorine bugün de zam geldi
16:05
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm
15:40
Carlo Ancelotti, basın toplantısında genç oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı
15:38
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil
15:37
En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini güllerle kaplattı
15:32
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı
15:02
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Esra Albayrak'a destek telefonu
14:55
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı
14:54
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
14:54
Binlerce yıldır gizemleri çözülemiyor! Uzun kulakları ve kolsuz gövdeleri ile görenleri korkutuyor
14:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 16:24:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA Asyalı, Avrupalı ve Afrikalı gençler online Türkçe öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]