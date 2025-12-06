Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun - Son Dakika
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
06.12.2025 13:29
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
Antalya'da eşiyle tartıştıktan sonra evden çıkan Hatice Doğan, kullandığı cipin kanala düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen eşi Gürsel Doğan sinir krizi geçirdi. Eşinin cansız bedeninin kanaldan çıkarılmasını izleyen Doğan, "3 çocuğum var. Ne diyeceğim ben? Ne anlatacağım insanlara? Elini gördüm. Eline bak, ölmüş yemin olsun" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigöl Mahallesi Kanal Sokak'ta saat 05.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Gece saatlerinde eşi Gürsel Doğan (47) ile tartıştığı öne sürülen Hatice Doğan (39), evden çıkıp cipine binerek uzaklaştı.

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

ARAÇ KANALA UÇTU

Bir süre sonra Hatice Doğan, aracıyla giderken kaza yaptı. Doğan yönetimindeki araç, yol kenarındaki DSİ'ye ait sulama kanalı uçtu. Eşinden haber alamayan Gürsel Doğan yakınlarına haber verdi.

Saat 07.00 sıralarındaki kanal yanındaki tarlaya çalışmaya gelenler, suda ters dönen aracı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler suya gömülen cipte birilerinin olabileceği ihtimaline karşı kontrol etmek istedi. Ancak bir sonuç alınamayınca aracı çıkarmak için bölgeye vinç çağırıldı, yol araç trafiğine kapatıldı.

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

EŞİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE SEYRETTİ

Bu sırada aracın plakası üzerinden ulaşılan Gürsel Doğan, olay yerine geldi. Aracı suda görünce gözyaşına hakim olamayan Gülsel Doğan, "Yalvarıyorum arabayla çekip çıkaralım, kurban olayım içine girelim. 3 çocuğum var, ne diyeceğim, ben ne diyeceğim" dedi.

Vinç ile araç sudan çıkarıldı. Bu sırada Gürsel Doğan, eşinin içinde bulunduğu cipin sudan çıkarılmasını gözyaşlarıyla izledi.

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

"ELİNE BAK, ÖLMÜŞ YEMİN OLSUN"

Yola indirilen araçta eşinin elini gören Gürsel Doğan, "Elini gördüm. Eline bak, ölmüş yemin olsun. Ben ne anlatacağım insanlara" diye ağlamaya başladı. Doğan'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada Doğan eşini görebilmek için aracın olduğu yere doğru koştu ancak polisler izin vermedi.

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

KADININ CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Araçtaki Hatice Doğan'ın cansız bedeni çıkarıldı, polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Çevrede ve araçta yapılan incelemelerin ardından Hatice Doğan'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Araç çekiciyle çekilirken, acılı eş Gürsel Doğan'ı da arkadaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
Kaynak: DHA

Hatice Doğan, Gürsel Doğan, Antalya, Olaylar, Güncel, Kaza, Son Dakika

Güncel

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 2025Nisre. 2025Nisre.:
    Allah rahmet eylesin, çocukları olan eşler 2 defa düşünüp öyle hareket etmeli ama işte hayat bazen sinirimize yeniliyoruz, o 3 çocuk için bambaşka bir hayat başlıyor, Allah sabır versin eşine de çocuklara da 107 4 Yanıtla
  • Merve Atalayy Merve Atalayy:
    Keşke onu kadını çileden çıkarmadan önce düşünseydin.. şimdi ne giden geri gelir ne o çoçuklar tamamlanır artık..Sen en fazla iki yıl sonra birini bulur evlenirsin ama o çocukların boynu hep bükük kalır 35 49 Yanıtla
    Adem Şimşek Adem Şimşek:
    Saçmalamak Zorunda mısınız? Çileden çıkarmasaymış Lafa bakın yaaa. Belkide O Çileden çıkardı nereden biliyorsun? Allah Rahmet Eylesin Kalanlara sabırlar versin Rabbim 41 5
    ünal yalçın ünal yalçın:
    Sen nerden biliyon kadını çileden çıkardığını... Tartışırken yanlarındamıydın... Siz hep böyle yargısız infaz yapın... 37 4
  • Osman Kaan Osman Kaan:
    Kaza anında özellikle kadınlar çok panik yapıyor , araç içinden çok cikilmayacak gibi durmuyor muhtemelen panikle cikamamistir , insanlara ilk yardimin haricinde bu gibi durumlarda ne yapılması gerektiği öğretilmeli . Allah rahmet eylesin o kocayı izleyince çok üzüldüm . Mekanı cennet olsun 10 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun - Son Dakika
