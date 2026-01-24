Antalya'da Yağmur Felaketi: 3 Yaşındaki Çocuk Kanalda Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Yağmur Felaketi: 3 Yaşındaki Çocuk Kanalda Öldü

Antalya\'da Yağmur Felaketi: 3 Yaşındaki Çocuk Kanalda Öldü
24.01.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesinde 3 yaşındaki Suriyeli çocuk yağmur sonrası kanala düşerek hayatını kaybetti.

DÜŞTÜĞÜ KANALDA CESEDİ BULUNDU

Antalya'nın Aksu ilçesi Boztepe Mahallesi'nde serada işçi olarak çalışan Suriyeli ailenin 3 yaşındaki çocukları Berra Berhu, kardeşleriyle oynadığı sırada yağmur suyunun tahliye edildiği kanala düştü. Ailenin ihbarı sonrası bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık araması sonucu kız çocuğu, menfez içerisinde bulundu. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

SU, KÖPRÜ SEVİYESİNE ULAŞTI

Serik ilçesinde 2 gündür etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Bazı sürücüler, kaldırımda araçlarıyla ilerlemeye çalıştı. Kullanılmayan iki katlı deponun arka kısmında çökme meydana geldi. Bazı sera ve bahçelerde de ürünler su altında kaldı. Bazı siteler ile villaların bahçesi suyla doldu. Çandır Mahallesi'nde su seviyesi ani yükselen derenin kenarındaki kamyon çamura saplandı. Acısu Deresi'ndeki su seviyesi, Belek Köprüsü seviyesine ulaştı. Ekipler, derelerde akıntıyla biriken sera atıklarına yönelik çalışma yaptı.

KEMER'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Kemer ilçesinde bazı derelerde taşkınlar oluştu. Cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı. Kuzdere Mahallesi'nde AFAD ekibi, su dolan aracında mahsur kalan sürücüyü kurtardı. Yolda kalan otel servisinde de personel, iş makinesiyle güvenli bölgeye taşındı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Adrasan Sahili'nde dalgalar, yürüyüş yoluna ağaç ve dal parçalarını sürükledi.

84 KİŞİ KURTARILDI

Antalya'da son 24 saatte AFAD ekipleri, ev ve iş yerlerine yönelik yapılan 700'den fazla ihbara müdahale etti. AFAD ekiplerince mahsur kalan 84 kişi kurtarıldı. Çok sayıda ev ile iş yerinde su tahliye çalışması sürüyor. Taşkent- Alanya kara yolu da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

DEV DALGALARI İZLEDİLER

Meteoroloji'nin 'sarı kod'lu uyarıda bulunduğu Antalya'da, denizde de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalgalar oluştu. Konyaaltı Sahili'nde oluşan dev dalgalar, yer yer sahil bandına kadar ulaştı. Vatandaşlar, yağan yağmura aldırış etmeden dalgaları izlemek için sahile geldi. Cep telefonları ile dalgaları kaydeden vatandaşların bir bölümü de sahil bandında yürüyüş yaptı. Bazı kişiler dalgalar nedeniyle ıslandı. Sahile gelen bir kişi ise denize girmek için dalgaların arasında uzun süre bekledi ancak suya giremedi.

Kaynak: DHA

Doğal Afetler, Antalya, Güncel, Tarım, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Yağmur Felaketi: 3 Yaşındaki Çocuk Kanalda Öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı Bitlis'te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı
Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi
Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu 2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı 5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
Süper Lig devinde kriz Taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor Süper Lig devinde kriz! Taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor
Kazada hayatını kaybeden Mina, son yolculuğuna gelinliği ile uğurlandı Kazada hayatını kaybeden Mina, son yolculuğuna gelinliği ile uğurlandı
Herkesin aklında aynı soru var Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 4 aylık tazminat alabilirsiniz Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz
İşte konut satışının en yoğun olduğu ilçeler 4’ü İstanbul’dan çıktı İşte konut satışının en yoğun olduğu ilçeler! 4'ü İstanbul'dan çıktı
İlk konut kredilerine kolaylık geliyor Detaylar netleşmeye başladı İlk konut kredilerine kolaylık geliyor! Detaylar netleşmeye başladı
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi

14:55
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:41
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
14:39
Fenerbahçe’de neler oluyor Bitti denilen transfer iptal oldu
Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu
14:29
Bakan Şimşek’ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
14:14
Efsane ismin oğlu Manchester United U18 ile ilk resmi maçına çıktı
Efsane ismin oğlu Manchester United U18 ile ilk resmi maçına çıktı
14:05
Beşiktaş taraftarını isyan ettiren gelişme
Beşiktaş taraftarını isyan ettiren gelişme
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
12:47
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
12:02
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
11:32
Gençlik nereye gidiyor Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
11:28
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 15:04:50. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Yağmur Felaketi: 3 Yaşındaki Çocuk Kanalda Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.