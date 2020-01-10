Asis CT yurt dışı cirosunu büyütmeye odaklandı

Asis CT Genel Müdürü Fatih Gündoğan, son iki yıldır cirolarının yüzde 20'sini ihracatın oluşturduğunu belirtti.

Asis CT'nin düzenlediği basın toplantısında konuşan Gündoğan, dünyanın farklı ülkelerine çözümler geliştirdiklerini ve 2020 yılında ihracat hedeflerini daha da büyüttüklerini söyledi.

Son iki yıldır cirolarının yüzde 20'sinin ihracattan oluştuğunu kaydeden Gündoğan, "2020'de ciromuzun yüzde 50'sini yurt dışından yapmayı planlıyoruz. Özellikle Hindistan'a odaklanacağız. Şu anda da Mumbai metrosunun teknoloji kısmını üstlendik. Kuzey Afrika'dan başlayan, Arap Yarımadası ve Hindistan'ı kapsayan, ardından Çin'e kadar olan bölge bizim hedef pazarımız." ifadelerini kullandı.

Ulaşım çözümlerimizle Yunanistan'dan Portekiz'e, Pakistan'dan Türkmenistan'a kadar farklı ülkelerde faaliyetlerinin bulunduğunu belirten Gündoğan, "Mesela Atina'da metroda kullanılan cihazlar bizim. Hindistan'da ise Mumbai, Koçi, Amritsar ve İndore olmak üzere 4 şehirde bizim cihazlarımız ve yazılımlarımız kullanılıyor." açıklamasında bulundu.

Gündoğan, "Hindistan pazarının dışında Sofya'da tren, otobüs ve metro olmak üzere üç farklı grupta araç sistem entegrasyonu projesi var. Bu araçların birbirine bağlanması ve oradaki cihazların yönetilmesi işinin ihalesine girdik ve kazandık." dedi.

3 bin 551 sistem ihracatı tamamlandı

Konsorsiyum ortaklığıyla Sofya Belediyesi ile çalıştıklarını belirten Gündoğan, aynı zamanda Bulgaristan Sofya Projelerinin ikinci fazını tamamladıklarını, bu fazda 1150 araca entegre edilmek üzere sistemlerinin ihracatını gerçekleştirdiklerini söyledi. Gündoğan, bu zamana kadar toplamda 3 bin 551 sistem ihracatını tamamladıklarını belirtti.

Türkiye'de ilk kez Şanlıurfa'da toplu ulaşımda NFC kullanımı sağladıklarını belirten Gündoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu teknolojimiz ile ulaşımda mobil ödemeyi mümkün kılan sistemi biz hayata geçirdik. Samsun'da gerçekleştirdiğimiz Toplu Ulaşımda Bonus Trink Kredi Kartı Entegrasyonu projemiz ise Avrupa çapında bir ilkti. Ulaşım araçlarına engelsiz erişim üzerine çalıştığımız TÜBİTAK projemiz de bu kapsamda saymamız gereken önemli çalışmalarımız arasında yer alıyor. Kilis Belediyesi'nde Akıllı Bisiklet Sistemlerimiz kullanılacak. Şu an ülke genelinde ve dünyada akıllı kart çalışmalarımız ile de öne çıkıyoruz. Yurt içi ve yurt dışında sistemlerimiz toplam 21 bin 500 araçta kullanılıyor. 16 milyon Kart ve 6 milyar işlem sayımız bulunmakta. Bunun yanı sıra yakın zamanda insanların ellerinden düşürmeyecekleri bir mobil ulaşım platformu hazırlıyoruz."

Gündoğan, İstanbul merkez olmak üzere Ağrı, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Manisa, Sakarya, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa, Van ve Yalova bölge temsilcilikleri ile 100'den fazla Ar-Ge çalışanı katkısıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Şehir hayatını kolaylaştıran sistem

Gündoğan, "Asis CT olarak, Araç telemetri Sistemleri, CCVT Sistemleri, Elektronik Denetleme Sistemleri, Elektrikli Scooter, Akıllı Otobüs Platformu ve Akıllı Şehir Platformu olmak üzere farklı akıllı şehir teknolojileri üzerinde yoğunlaşıyoruz." dedi.

Ayrıca belediyelerin hem ulaşım araçlarını hem de çevre ve enerji gibi diğer sensörlerden elde edecekleri veriler ile şehir hayatını kolaylaştıracakları bir akıllı şehir platformu üzerinde çalıştıklarını belirten Gündoğan, aynı zamanda şehirlere, akıllı şehirler odağında zengin bir seçenek havuzu sunmayı hedeflediklerini açıkladı.

Türkiye'de elektronik ücret toplama sistemlerinde yüzde 40'lık pazar payına sahip olan Asis CT, 17'si büyükşehir olmak üzere 65 noktada hizmetleri ile yer alıyor.

Kontrollü geçiş sistemleriyle ilgili yazılımlar ve donanımlar geliştirmeye başlayan Asis CT, kişi sayma sistemleri ve güvenlik sistemiyle ilgili yazılım ve donanımlar geliştiriyor

ve sistemlerinde yapay zeka teknolojileri kullanarak yüz tanıma hizmeti sunuyor.

Otobüsler için de Karakutu denilen araç içi güvenlik sistemi geliştirerek güvenlik açısından önemli bir çözüm sağlıyor. Şirket politikasının odak noktasında şehir teknolojilerine yönelik Ar-Ge çalışmaları bulunan Asis CT, yeni vizyonu ile birlikte Türkiye'de ve dünyada akıllı şehirleşme noktasında söz sahibi olan oyun kuruculardan biri olarak öne çıkıyor.