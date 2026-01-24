Bakan Göktaş: Bir çocuğumuzun saçına zarar gelmesine dahi göz yumamayız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bakan Göktaş: Bir çocuğumuzun saçına zarar gelmesine dahi göz yumamayız

24.01.2026 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir çocuk etkinlik merkezinde küçücük bir evladımızın maruz kaldığı hadiseyi hepimiz yakından takip ediyoruz.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir çocuk etkinlik merkezinde küçücük bir evladımızın maruz kaldığı hadiseyi hepimiz yakından takip ediyoruz. Bu olay basit bir olay değil. Aileyi dinlediğimde gerçekten dehşete düştüm. Hiçbir şekilde destek alamamışlar. Bu çocuklar hepimize emanet. Bir çocuğumuzun saçına zarar gelmesine dahi asla göz yumamayız" dedi.

Balıkesir programı kapsamında Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, daha sonra Hasan Can Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, Bakan Göktaş'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Ali Taylan Öztaylan, İsmail Ok ve AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir de katıldı. Son 24 yılda havalimanları, hastaneler, okullar ve çok güçlü politikaları hayata geçirdiklerini aktaran Bakan Göktaş, "Eser siyaseti, hizmet siyaseti getirdik. Vatandaşa dokunan hizmetler hayata geçirdik. Fakat unuttuğumuz bir alan var. Devrim niteliğinde yenilikler hayata getirirken, sosyal politikalara, insana dokunan politikaları hayata geçirdik. Bunu da Cumhurbaşkanımızın 1994 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda 'Önce insanım, vatandaşım, milletim' dedi. O yüzden bizler de o ruhla, dayanışmayla, birlik beraberlikle, heyecanla eser ve hizmet siyasetimizin yanında sosyal politikalarımızı da bütün çalışmalarımızın merkezine aldık. Her bir vatandaşımıza dokunan hizmetler getirdik" diye konuştu.

'KADINLARI, KOOPERATİFLERİMİZLE GÜÇLENDİRDİK'

Kadınları her türlü şiddetten uzak tuttuklarını dile getiren Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"Kadınları, kooperatiflerimizle güçlendirdik. Eskiden aileler engellisini sokağa çıkaramıyordu, utanıyordu. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2006 yılında evinde engellisine, yaşlısına bakanın artık bir değeri oldu. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde evde bakım yardımıyla engellisine, yaşlısına bakanın yanında olduk. Bu doğrultuda Türkiye genelinde 520 bin ailemize destek sunuyoruz. Bu böyle herhangi bir destek değil. 13 bin 800 liralık bir destek. Asgari ücretle her yıl artan bir destek. Bunu yaparken de herhangi bir popülist yaklaşımla değil, önce insanım, vatandaşım dedik. Yurt dışı tecrübem var ve yurt dışında uzun yıllar siyaset yaptım. Biz bunu yurt dışında uygulamaya çalıştık. Fakat asla uygulayamadık. Çünkü sosyal politikalara her daim yatırım yapmak yürek ister. Bu yürek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da var. Erdoğan, ilk vatandaşının, mağdurun, mazlumun yanında oldu. Hem ülkemiz, hem yurt dışında mazlumun sesi oldu. Sadece kendi insanının, kendi vatandaşının derdiyle dertlenen değil, bütün dünyanın mazlumların, masumların, isyan sahibi her bir vatandaşımızın yanında olan bir cumhurbaşkanımız var."

'HER BİR VATANDAŞIMIZA HİZMET SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Son 23 yılda bakanlık olarak Balıkesir'e 15 milyar liralık yatırım ve destekleri hayata geçirdiklerini kaydreden Bakan Göktaş, "Başkanımız, 'Bir, iki senede belediyenin borcu 30 milyar oldu' dedi. Biz 15 milyarlık yatırım yaptık. Balıkesirliler çok daha iyi hizmet, eser ve hizmet siyasetini, önce insanıyla, vatandaşıyla, memleketiyle ilgilenen insanları hak ediyor. Gönüllere dokunan hizmetlerimizle, sizin de öz verili çalışmalarınızla inşallah gönüllere girmeye devam edeceğiz. Balıkesir'de 42 kuruluşlarımızda vatandaşlara hizmet götürüyoruz. 8 aile ve destek merkezlerimiz, 3 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızla, sosyal dayanışma merkezlerimizle Roman vatandaşlarımızı güçlendiriyoruz. Roman Eylem Planımızın ikincisi hayata geçti. Roman açılımını da Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yaptık. Bugün 18 kadın kooperatiflerimizle kadınları güçlendiriyoruz. Sosyoekonomik destek kapsamında bin 887 çocuğa ailesinin yanında destek oluyoruz. Evde bakım yardımıyla 540 bin ailemiz içinde sadece Balıkesir'den faydalanan 5 bin 774 ailemiz var. Sadece bir yıl içerisinde 767 liralık kaynak aktardık. Haziran 2023'ten bugüne ise Balıkesir'e 6,6 milyar liralık sosyal destek kaynağı aktardık. Bunu tabii ki büyük bir özveriyle yapıyoruz. Her bir vatandaşımıza hizmet sunmaya gayret ediyoruz" dedi.

'AİLE VE GENÇLİK FONUNU KURDUK'

Çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bakan Göktaş, şu cümleleri kullandı:

"Edremit'te huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi, merkezde sosyal hizmet merkezi ve il müdürlüğü binamız, Kepsut'ta engelsiz yaşam bakım ve rehabilitasyon merkezi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizler sizler için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ama bunu yaparken sizlerle beraber yapacağız. 2025 yılını Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Aile Yılı olarak ilan etmiştik. Aile yılı bitmedi. Ailemiz bizim geleceğimiz, dünümüz, bugünümüz, yarınımız. Büyüklerimiz her daim bizlerin emaneti, küçükler bizlerin evimizin bereketi. Bizler ailelerimizle, genç ve dinamik nüfus yapımızla gurur duyuyoruz. Türkiye'nin pek çok yerinde olduğu gibi Balıkesir'de nüfusumuz yaşlanıyor. Bu kapsamda da Balıkesir'e özgü politikalar hayata geçireceğiz. Çünkü burada gündüzlü yaşlı bakım merkezlerimizle daha fazla vatandaşımıza hizmet getirmeyi inşallah sürdüreceğiz. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduk. ve bugüne kadar 189 bin 249 genç çiftimiz Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu. Bugüne kadar 140 bin gencimizi Aile ve Gençlik Fonu'yla evlendirdik. Bakın bunun kaynağı Gabar'daki petrolden geliyor, Filyos'daki doğal gazdan geliyor. Yeraltı kaynaklarından geliyor. Bakın bunu yapan bir lider var. Bunu yaparken, bu kaynakları başka yerlere çok rahatlıkla aktarabilirdi. Ama dedi ki­ 'Ben gençlerimizin geleceğine emanet ediyorum. Gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyorum.' Bu kapsamda biz bugüne kadar 70 bin çiftimizi, 140 bin gencimizi evlendirdik. Mesele sadece evlendirmek değil. Güçlü, genç ve dinamik nüfus yapımızı korumak, güçlendirmek, daha da ileri taşımak."

'ÇOCUK YAPMALARI HALİNDE DE YANLARINDA OLUYORUZ'

Geçen yıl hayata geçirilen politika ile yeni doğum yapan ailelerin yanında olduklarını ifade eden Bakan Göktaş, "Bu kapsamda da 7 bin 290'ı Balıkesirli annemizin yanında olduk. Bir biz bir yandan gençlerimizi evlendirme yolunda desteklerken, evlendikten sonra da çocuk yapmaları halinde de yanlarında oluyoruz. Bugüne kadar da 73,6 milyon lirayı sadece bir yılda Balıkesirli annelerimize aktardık. Sındırgı'da da ağustos ve ekim aylarından bu yana depremler oluyor. Devletimiz ilk andan itibaren her daim yanınızda oldu. Olmaya da devam edecek. Biz eser ve hizmet siyasetimizle önce vatandaşımız demeye devam edeceğiz" dedi.

'BU ÇOCUKLAR HEPİMİZE EMANET'

Bakanlık olarak aileden, kadından, çocuktan, engelli ve yaşlıdan sorumlu olduklarını dile getiren Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"İhtiyaç sahibi her bir vatandaşımızdan sorumluyuz. 86 milyon bir kitleye hitap eden bir bakanlık olarak her bir vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir çocuk etkinlik merkezinde küçücük bir evladımızın maruz kaldığı hadiseyi hepimiz yakından takip ediyoruz. Bu olay, basit bir olay değil. Aileyi dinlediğimde gerçekten dehşete düştüm. Hiçbir şekilde destek alamamışlar. Görüntüleri 20 gün sonra göstermişler. Çocuk etkinlik merkezi adı altında kreş hizmeti sunuyorlar ve aileler resmi bir kreş yeri olarak düşünerek çocuklarına emanet ediyor. Bu çocuklar hepimize emanet. Bir çocuğumuzun saçına zarar gelmesine dahi asla göz yumamayız. Böyle bir olay olduğunda da iddia dahi olsa, 'Her vaka bizim için fazla bir vaka' diyoruz. Her iddiayı, büyük bir titizlikle inceliyoruz. Varsa bir ihmal, derhal personelin elini geri çektiriyoruz. Fakat bakıyoruz ki, hiçbir şekilde bir denetim mekanizması olmadığı gibi izin dahi alınmamış bu merkezlerde neler yapıldığını, çocukların nasıl içeriklere maruz kaldığını dahi bilmiyoruz. Bu durumu aile kendisi fark ediyor. Keşke münferit bir olay olsaydı. Dünden bu yana maalesef farklı ihbarlar var. Biz çocuktan, aileden sorumlu bakanlık olarak mağdurun hakkını korumak adına ailemizin hakkını, hukukunu da koruyacağız."

'BU SÜRECİ ÇOK YAKINDAN TAKİP EDECEĞİMİZDEN HİÇ KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN'

Diğer aileleriin de davalarına müdahil olacaklarını aktaran Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

"Bu süreci çok yakından takip edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çocuk haklarından bahsedenlerin sesi dahi çıkmıyor. İki gündür her yer sessiz. Aksine neredeyse aileyi suçlayacak boyutta. Diyorlar ki 'Bir delil bile yok.' Bizim her ihbarı bir delil olarak görmememiz mi lazım? Her ihbar bizim için öncelik değil midir? Sen gereğini yaptın mı? Değil yapmak, aileyi gerekli bilgilendirmeyi yapmamışsın, onlara geri dönüş sağlamamışsın. Olayı örtbas etmek için elinden geleni yapmışsın. Aile 45 gün sonra artık sitem etmiş. Bu konuyu basına yansıtmış. Yani yazıklar olsun. Nerede sizin çocuk hakları savunuculuğunuz? Nerede sizin insan hakları ' Neredesiniz siz' Cumhurbaşkanımız her vakanın yanında. Her türlü olayda bakın en ufak vakada bile gereğini yapıyor. Ailenin yanında oluyor. Süreçleri yakından takip ediyor. Herhangi bir ihbar geldiğinde bunu titizlikle inceliyoruz. Çünkü görüntülere de yansımamıştır diye 3 yaşında bir çocuğun ailesine baskı yapmaya utanmıyor musunuz? Bununla beraber dünden beri maalesef farklı vakalarla karşı karşıyayız. Farklı ihbarlar geliyor. İhbarlar ciddi. Kimileri savcılığa intikal edilmiş. Ama örtbas edebilmek için elinden gelen yapılmış. Bu merkezler çocuk etkinlik merkezi adı altında açılmış. Neden? Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin almak istemiyor. Aile Bakanlığı'nın denetimi altında olmak istemiyor. Denetimsiz bir yer olabilir mi? Biz seyyar satıcıya bile bir ruhsat istemiyor muyuz? Bu kaçak kreşleri neye dayanarak açıyorsun? Sen çocukların yanında değil misin? Madem oldu. Olayın üstüne git, aileyi güçlendir, yanında ol, savun. Nerede olursa olsun biz davalara müdahil olmaya da devam edeceğiz. Bunlar da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sizler de samimiyseniz bunu bu şekilde yaparsınız. Mağdurun yanında olursunuz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ise, "Yerel yönetimlerin en birinci önceliği çöp toplamaktır, suyu akıtmaktır. Suyu akıtmaktan aciz, çöpü toplamaktan aciz CHP belediyelerinin yerel yönetimleri 86 milyon milletimizin gözünün önünde cereyan ediyor. Bu işler 'Balıkesir benim ailem' demekle olmuyor. Balıkesir'e senin ailen olduğunu göstereceksin. Balıkesir'in tüm fertlerine hizmet etmelisin. İstanbul karda kışta, yollar kapandığında balıkçıda değil, İngiliz Büyükelçiliği'nde değil, Ankara susuz kaldığında, trafiği sıkıştığında, bahaneleri AVM'lere atmakla değil, 'araç sayıları çoğalıyor' diye bahaneler üretmekle değil çözüm üretmekle mükellefsiniz. Siz yapamıyorsanız, biz milletimizin desteğiyle şehirlerimize, illerimize, vatandaşımıza, bakanlıklarımızla, yerel yönetimlerimizle ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Haber: Yağmur ÖNGÜN - Kamera: Kadir ÖZEN/ Balıkesir,

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mahinur Özdemir Göktaş, Yerel Yönetim, Politika, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Göktaş: Bir çocuğumuzun saçına zarar gelmesine dahi göz yumamayız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak
Mezarlıktaki poşetin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı Mezarlıktaki poşetin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı
Musk ABD siyasetinde yeniden sahnede, ara seçimlerde Cumhuriyetçiler destekliyor Musk ABD siyasetinde yeniden sahnede, ara seçimlerde Cumhuriyetçiler destekliyor
Bakan Fidan: İsrail’in İran’a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
Otomobil bariyere saplandı Yara almadan kurtuldu Otomobil bariyere saplandı! Yara almadan kurtuldu
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması Tutuklama kararı var İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var
Sinem Kobal’dan iddialara Atatürklü yanıt: Yok öyle bir like Sinem Kobal'dan iddialara Atatürklü yanıt: Yok öyle bir like
Cemaat de imam da minare de var fakat cami yok Cemaat de imam da minare de var fakat cami yok
Eski DEP milletvekili Selim Sadak hayatını kaybetti Eski DEP milletvekili Selim Sadak hayatını kaybetti
Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı
Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi
Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı
Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor
100 bin dolarlık İran bahsi ortalığı karıştırdı 100 bin dolarlık İran bahsi ortalığı karıştırdı
Balıkesir’de meydana gelen deprem Bursa’da işyerinin kamerasına böyle yansıdı Balıkesir'de meydana gelen deprem Bursa'da işyerinin kamerasına böyle yansıdı
Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi görünümünü yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi görünümünü yükseltti
UFC dövüşçüsü Cameron Smotherman korkuttu, tartıdan indi bayıldı UFC dövüşçüsü Cameron Smotherman korkuttu, tartıdan indi bayıldı
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Kayıp olarak aranıyordu, kara gömülmüş araçtan cesedi çıktı Kayıp olarak aranıyordu, kara gömülmüş araçtan cesedi çıktı
’Sarı kod’la uyarılan Antalya’da tarım alanları su altında kaldı 'Sarı kod'la uyarılan Antalya'da tarım alanları su altında kaldı
Suriye’de YPG’ye verilen 4 günlük süre doldu Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu
Fatma Girik’e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı Fatma Girik'e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekledi İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi

20:36
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekledi
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi
20:14
Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasında sezonun en erken golü atıldı
Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasında sezonun en erken golü atıldı
20:05
Fatma Girik’e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı
Fatma Girik'e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı
20:04
Suriye’de YPG’ye verilen 4 günlük süre doldu
Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu
19:01
Canlı anlatım: Maçta gol yağmuru
Canlı anlatım: Maçta gol yağmuru
18:43
Kocaelispor’a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber
Kocaelispor'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber
18:11
Maça saatler kala duyuruldu: Fatih Karagümrük’e karşı yok
Maça saatler kala duyuruldu: Fatih Karagümrük'e karşı yok
17:56
Cezaevinde çıkan sözlü tartışma kanlı bitti: 21 kişi hastanelik oldu
Cezaevinde çıkan sözlü tartışma kanlı bitti: 21 kişi hastanelik oldu
17:50
’Sarı kod’la uyarılan Antalya’da tarım alanları su altında kaldı
'Sarı kod'la uyarılan Antalya'da tarım alanları su altında kaldı
17:40
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
17:02
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi
16:50
Mehmet Ali Erbil’den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
16:13
Kayıp olarak aranıyordu, kara gömülmüş araçtan cesedi çıktı
Kayıp olarak aranıyordu, kara gömülmüş araçtan cesedi çıktı
15:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin?
14:55
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:41
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
14:29
Bakan Şimşek’ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
14:14
Efsane ismin oğlu Manchester United U18 ile ilk resmi maçına çıktı
Efsane ismin oğlu Manchester United U18 ile ilk resmi maçına çıktı
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
12:47
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 21:19:57. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş: Bir çocuğumuzun saçına zarar gelmesine dahi göz yumamayız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.