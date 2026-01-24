Bakan Göktaş: Bir çocuğumuzun saçına zarar gelmesine dahi göz yumamayız

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir çocuk etkinlik merkezinde küçücük bir evladımızın maruz kaldığı hadiseyi hepimiz yakından takip ediyoruz. Bu olay basit bir olay değil. Aileyi dinlediğimde gerçekten dehşete düştüm. Hiçbir şekilde destek alamamışlar. Bu çocuklar hepimize emanet. Bir çocuğumuzun saçına zarar gelmesine dahi asla göz yumamayız" dedi.

Balıkesir programı kapsamında Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, daha sonra Hasan Can Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, Bakan Göktaş'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Ali Taylan Öztaylan, İsmail Ok ve AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir de katıldı. Son 24 yılda havalimanları, hastaneler, okullar ve çok güçlü politikaları hayata geçirdiklerini aktaran Bakan Göktaş, "Eser siyaseti, hizmet siyaseti getirdik. Vatandaşa dokunan hizmetler hayata geçirdik. Fakat unuttuğumuz bir alan var. Devrim niteliğinde yenilikler hayata getirirken, sosyal politikalara, insana dokunan politikaları hayata geçirdik. Bunu da Cumhurbaşkanımızın 1994 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda 'Önce insanım, vatandaşım, milletim' dedi. O yüzden bizler de o ruhla, dayanışmayla, birlik beraberlikle, heyecanla eser ve hizmet siyasetimizin yanında sosyal politikalarımızı da bütün çalışmalarımızın merkezine aldık. Her bir vatandaşımıza dokunan hizmetler getirdik" diye konuştu.

'KADINLARI, KOOPERATİFLERİMİZLE GÜÇLENDİRDİK'

Kadınları her türlü şiddetten uzak tuttuklarını dile getiren Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"Kadınları, kooperatiflerimizle güçlendirdik. Eskiden aileler engellisini sokağa çıkaramıyordu, utanıyordu. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2006 yılında evinde engellisine, yaşlısına bakanın artık bir değeri oldu. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde evde bakım yardımıyla engellisine, yaşlısına bakanın yanında olduk. Bu doğrultuda Türkiye genelinde 520 bin ailemize destek sunuyoruz. Bu böyle herhangi bir destek değil. 13 bin 800 liralık bir destek. Asgari ücretle her yıl artan bir destek. Bunu yaparken de herhangi bir popülist yaklaşımla değil, önce insanım, vatandaşım dedik. Yurt dışı tecrübem var ve yurt dışında uzun yıllar siyaset yaptım. Biz bunu yurt dışında uygulamaya çalıştık. Fakat asla uygulayamadık. Çünkü sosyal politikalara her daim yatırım yapmak yürek ister. Bu yürek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da var. Erdoğan, ilk vatandaşının, mağdurun, mazlumun yanında oldu. Hem ülkemiz, hem yurt dışında mazlumun sesi oldu. Sadece kendi insanının, kendi vatandaşının derdiyle dertlenen değil, bütün dünyanın mazlumların, masumların, isyan sahibi her bir vatandaşımızın yanında olan bir cumhurbaşkanımız var."

'HER BİR VATANDAŞIMIZA HİZMET SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Son 23 yılda bakanlık olarak Balıkesir'e 15 milyar liralık yatırım ve destekleri hayata geçirdiklerini kaydreden Bakan Göktaş, "Başkanımız, 'Bir, iki senede belediyenin borcu 30 milyar oldu' dedi. Biz 15 milyarlık yatırım yaptık. Balıkesirliler çok daha iyi hizmet, eser ve hizmet siyasetini, önce insanıyla, vatandaşıyla, memleketiyle ilgilenen insanları hak ediyor. Gönüllere dokunan hizmetlerimizle, sizin de öz verili çalışmalarınızla inşallah gönüllere girmeye devam edeceğiz. Balıkesir'de 42 kuruluşlarımızda vatandaşlara hizmet götürüyoruz. 8 aile ve destek merkezlerimiz, 3 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızla, sosyal dayanışma merkezlerimizle Roman vatandaşlarımızı güçlendiriyoruz. Roman Eylem Planımızın ikincisi hayata geçti. Roman açılımını da Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yaptık. Bugün 18 kadın kooperatiflerimizle kadınları güçlendiriyoruz. Sosyoekonomik destek kapsamında bin 887 çocuğa ailesinin yanında destek oluyoruz. Evde bakım yardımıyla 540 bin ailemiz içinde sadece Balıkesir'den faydalanan 5 bin 774 ailemiz var. Sadece bir yıl içerisinde 767 liralık kaynak aktardık. Haziran 2023'ten bugüne ise Balıkesir'e 6,6 milyar liralık sosyal destek kaynağı aktardık. Bunu tabii ki büyük bir özveriyle yapıyoruz. Her bir vatandaşımıza hizmet sunmaya gayret ediyoruz" dedi.

'AİLE VE GENÇLİK FONUNU KURDUK'

Çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bakan Göktaş, şu cümleleri kullandı:

"Edremit'te huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi, merkezde sosyal hizmet merkezi ve il müdürlüğü binamız, Kepsut'ta engelsiz yaşam bakım ve rehabilitasyon merkezi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizler sizler için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ama bunu yaparken sizlerle beraber yapacağız. 2025 yılını Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Aile Yılı olarak ilan etmiştik. Aile yılı bitmedi. Ailemiz bizim geleceğimiz, dünümüz, bugünümüz, yarınımız. Büyüklerimiz her daim bizlerin emaneti, küçükler bizlerin evimizin bereketi. Bizler ailelerimizle, genç ve dinamik nüfus yapımızla gurur duyuyoruz. Türkiye'nin pek çok yerinde olduğu gibi Balıkesir'de nüfusumuz yaşlanıyor. Bu kapsamda da Balıkesir'e özgü politikalar hayata geçireceğiz. Çünkü burada gündüzlü yaşlı bakım merkezlerimizle daha fazla vatandaşımıza hizmet getirmeyi inşallah sürdüreceğiz. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduk. ve bugüne kadar 189 bin 249 genç çiftimiz Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu. Bugüne kadar 140 bin gencimizi Aile ve Gençlik Fonu'yla evlendirdik. Bakın bunun kaynağı Gabar'daki petrolden geliyor, Filyos'daki doğal gazdan geliyor. Yeraltı kaynaklarından geliyor. Bakın bunu yapan bir lider var. Bunu yaparken, bu kaynakları başka yerlere çok rahatlıkla aktarabilirdi. Ama dedi ki­ 'Ben gençlerimizin geleceğine emanet ediyorum. Gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyorum.' Bu kapsamda biz bugüne kadar 70 bin çiftimizi, 140 bin gencimizi evlendirdik. Mesele sadece evlendirmek değil. Güçlü, genç ve dinamik nüfus yapımızı korumak, güçlendirmek, daha da ileri taşımak."

'ÇOCUK YAPMALARI HALİNDE DE YANLARINDA OLUYORUZ'

Geçen yıl hayata geçirilen politika ile yeni doğum yapan ailelerin yanında olduklarını ifade eden Bakan Göktaş, "Bu kapsamda da 7 bin 290'ı Balıkesirli annemizin yanında olduk. Bir biz bir yandan gençlerimizi evlendirme yolunda desteklerken, evlendikten sonra da çocuk yapmaları halinde de yanlarında oluyoruz. Bugüne kadar da 73,6 milyon lirayı sadece bir yılda Balıkesirli annelerimize aktardık. Sındırgı'da da ağustos ve ekim aylarından bu yana depremler oluyor. Devletimiz ilk andan itibaren her daim yanınızda oldu. Olmaya da devam edecek. Biz eser ve hizmet siyasetimizle önce vatandaşımız demeye devam edeceğiz" dedi.

'BU ÇOCUKLAR HEPİMİZE EMANET'

Bakanlık olarak aileden, kadından, çocuktan, engelli ve yaşlıdan sorumlu olduklarını dile getiren Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"İhtiyaç sahibi her bir vatandaşımızdan sorumluyuz. 86 milyon bir kitleye hitap eden bir bakanlık olarak her bir vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir çocuk etkinlik merkezinde küçücük bir evladımızın maruz kaldığı hadiseyi hepimiz yakından takip ediyoruz. Bu olay, basit bir olay değil. Aileyi dinlediğimde gerçekten dehşete düştüm. Hiçbir şekilde destek alamamışlar. Görüntüleri 20 gün sonra göstermişler. Çocuk etkinlik merkezi adı altında kreş hizmeti sunuyorlar ve aileler resmi bir kreş yeri olarak düşünerek çocuklarına emanet ediyor. Bu çocuklar hepimize emanet. Bir çocuğumuzun saçına zarar gelmesine dahi asla göz yumamayız. Böyle bir olay olduğunda da iddia dahi olsa, 'Her vaka bizim için fazla bir vaka' diyoruz. Her iddiayı, büyük bir titizlikle inceliyoruz. Varsa bir ihmal, derhal personelin elini geri çektiriyoruz. Fakat bakıyoruz ki, hiçbir şekilde bir denetim mekanizması olmadığı gibi izin dahi alınmamış bu merkezlerde neler yapıldığını, çocukların nasıl içeriklere maruz kaldığını dahi bilmiyoruz. Bu durumu aile kendisi fark ediyor. Keşke münferit bir olay olsaydı. Dünden bu yana maalesef farklı ihbarlar var. Biz çocuktan, aileden sorumlu bakanlık olarak mağdurun hakkını korumak adına ailemizin hakkını, hukukunu da koruyacağız."

'BU SÜRECİ ÇOK YAKINDAN TAKİP EDECEĞİMİZDEN HİÇ KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN'

Diğer aileleriin de davalarına müdahil olacaklarını aktaran Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

"Bu süreci çok yakından takip edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çocuk haklarından bahsedenlerin sesi dahi çıkmıyor. İki gündür her yer sessiz. Aksine neredeyse aileyi suçlayacak boyutta. Diyorlar ki 'Bir delil bile yok.' Bizim her ihbarı bir delil olarak görmememiz mi lazım? Her ihbar bizim için öncelik değil midir? Sen gereğini yaptın mı? Değil yapmak, aileyi gerekli bilgilendirmeyi yapmamışsın, onlara geri dönüş sağlamamışsın. Olayı örtbas etmek için elinden geleni yapmışsın. Aile 45 gün sonra artık sitem etmiş. Bu konuyu basına yansıtmış. Yani yazıklar olsun. Nerede sizin çocuk hakları savunuculuğunuz? Nerede sizin insan hakları ' Neredesiniz siz' Cumhurbaşkanımız her vakanın yanında. Her türlü olayda bakın en ufak vakada bile gereğini yapıyor. Ailenin yanında oluyor. Süreçleri yakından takip ediyor. Herhangi bir ihbar geldiğinde bunu titizlikle inceliyoruz. Çünkü görüntülere de yansımamıştır diye 3 yaşında bir çocuğun ailesine baskı yapmaya utanmıyor musunuz? Bununla beraber dünden beri maalesef farklı vakalarla karşı karşıyayız. Farklı ihbarlar geliyor. İhbarlar ciddi. Kimileri savcılığa intikal edilmiş. Ama örtbas edebilmek için elinden gelen yapılmış. Bu merkezler çocuk etkinlik merkezi adı altında açılmış. Neden? Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin almak istemiyor. Aile Bakanlığı'nın denetimi altında olmak istemiyor. Denetimsiz bir yer olabilir mi? Biz seyyar satıcıya bile bir ruhsat istemiyor muyuz? Bu kaçak kreşleri neye dayanarak açıyorsun? Sen çocukların yanında değil misin? Madem oldu. Olayın üstüne git, aileyi güçlendir, yanında ol, savun. Nerede olursa olsun biz davalara müdahil olmaya da devam edeceğiz. Bunlar da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sizler de samimiyseniz bunu bu şekilde yaparsınız. Mağdurun yanında olursunuz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ise, "Yerel yönetimlerin en birinci önceliği çöp toplamaktır, suyu akıtmaktır. Suyu akıtmaktan aciz, çöpü toplamaktan aciz CHP belediyelerinin yerel yönetimleri 86 milyon milletimizin gözünün önünde cereyan ediyor. Bu işler 'Balıkesir benim ailem' demekle olmuyor. Balıkesir'e senin ailen olduğunu göstereceksin. Balıkesir'in tüm fertlerine hizmet etmelisin. İstanbul karda kışta, yollar kapandığında balıkçıda değil, İngiliz Büyükelçiliği'nde değil, Ankara susuz kaldığında, trafiği sıkıştığında, bahaneleri AVM'lere atmakla değil, 'araç sayıları çoğalıyor' diye bahaneler üretmekle değil çözüm üretmekle mükellefsiniz. Siz yapamıyorsanız, biz milletimizin desteğiyle şehirlerimize, illerimize, vatandaşımıza, bakanlıklarımızla, yerel yönetimlerimizle ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Haber: Yağmur ÖNGÜN - Kamera: Kadir ÖZEN/ Balıkesir,