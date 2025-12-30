35 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor! Bakan Uraloğlu bitiş tarihini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

35 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor! Bakan Uraloğlu bitiş tarihini açıkladı

35 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor! Bakan Uraloğlu bitiş tarihini açıkladı
30.12.2025 14:59  Güncelleme: 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sarıyer-Kilyos Tüneli İnşaatında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Projemiz sayesinde seyahat süresini 35 dakikadan sadece 5 dakikaya indireceğiz. 2026 yılı içinde tamamlanacak proje ile zamandan 2,8 milyar lira, akaryakıttan 500 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3,3 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 32 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer- Kilyos Tüneli İnşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu'na inceleme sırasında İstanbul Valisi Davut Gül ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de eşlik etti. Tüneli gezen Abdulkadir Uraloğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ALÇAK SALDIRIYI VE TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNÜ LANETLİYORUM"

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Öncelikle, Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum. Bu alçak saldırıyı ve terörün her türlüsünü en güçlü şekilde lanetliyorum. Aziz Milletimizin birliğine, beraberliğine ve huzuruna kasteden bu tür eylemlere karşı devletimiz kararlı mücadelesini elbette sürdürecektir" dedi.

35 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor! Bakan Uraloğlu bitiş tarihini açıkladı

"PROJEMİZİN TAMAMLANMASI TEM OTOYOLU'NDA TRAFİĞİN RAHATLATILMASINI SAĞLAYACAK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul'umuzun kuzeyindeki ulaşımı kökten değiştirecek şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendirecek en önemli karayolu projelerinden biri olan Sarıyer-Kilyos Tüneli ve Bağlantı Yolu projemizin gelinen son aşamasına dair bilgi aldık. Bilindiği üzere Sarıyer-Kilyos Tüneli Projemizin yapım çalışmalarına da 2022 yılı Mayıs ayı içerisinde başladık. Yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş toplam 4 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında çift tüplü olarak inşa edilen projemizin toplam uzunluğu bağlantı yolları ile 8,2 kilometredir. Projemiz; Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli'nin çıkışından başlayarak Kuzey Marmara Otoyolu bünyesinde inşa edilmiş olan Uskumruköy Modern Dönel Kavşağı'nda son buluyor. Projemiz kapsamında; Sarıyer Kavşağı ve Kilyos Kavşağı olmak üzere; toplam 2 adet köprülü kavşak, 1 viyadük, 2 Aç-Kapa yapısı ve 1 menfez de inşa ediyoruz. Tünelimizin yapımını en kısa sürede tamamlamak için hem Yeni Avusturya Tünel Açma, kısa adıyla NATM metodu hem de Tünel Açma Makinesi yani TBM yöntemlerini eş zamanlı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her iki yönetimi de kullanıyoruz. Hatırlayacağınız üzere TBM ile çalışmalara geçen yıl Aralık ayında başlamıştık. Böylelikle çift tüp uzunluğu toplam 13 bin 715 metre olan tünelin 10 bin 374 metresini, yaklaşık yüzde 76'sını tamamlamış bulunuyoruz. Şu anda 191 adet makine/ekipman ve 914 adet personel ile çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah, Sarıyer Kilyos tünelimizin yapım çalışmalarını 2026 yılı içerisinde tamamlama hedefiyle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. projemizle; Maslak, Levent, Beşiktaş ve Büyükdere caddesi gibi İstanbul'un en kalabalık, en canlı iş ve finans merkezleri, Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ve hemen akabindeki Sarıyer-Kilyos Tüneli vasıtasıyla doğrudan Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanabilecek, İstanbul Havalimanı ile İstanbul'un iş merkezleri arasındaki bağlantıda hızlanacaktır, güçlendirecektir. Yine, İstanbul'un kuzeyinde yer alan; Kilyos, Demirciköy, Uskumruköy, Gümüşdere, Zekeriyaköy ve Kısırkaya gibi mahallelerde yaşayanlar tüneller üzerinden İstanbul'un merkez bölgelerine kolaylıkla erişebilecektir. En önemlisi ise olası büyük afet durumlarında İstanbul'un acil yardım ve tahliye yolu olarak kabul edilen Kuzey Marmara Otoyolu'na hızlı erişim imkanı da bu şekilde tesis edilmiş, sağlanmış olacaktır" diye konuştu.

35 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor! Bakan Uraloğlu bitiş tarihini açıkladı

"SEYAHAT SÜRESİNİ 35 DAKİKADAN 5 DAKİKAYA İNDİRECEĞİZ"

Bakan Uraloğlu, "Projemiz sayesinde seyahat süresini 35 dakikadan sadece 5 dakikaya indireceğiz. Böylece zamandan 2,8 milyar lira, akaryakıttan 500 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3,3 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 32 bin ton azaltarak doğanın ve boğazlarımızın korunmasına ciddi bir katkı sağlamış olacağız. Görüldüğü üzere Sarıyer-Kilyos Tünelimiz hem Kuzey Marmara Otoyolu hem de İstanbul Havalimanı ile entegrasyon açısından stratejik öneme sahip. Burada yeri gelmişken burada yeri gelmişken İstanbul trafiğini çok ciddi oranda rahatlatan Kuzey Marmara Otoyolumuzun son kısmını oluşturan ve yapım çalışmaları hızla devam eden sekizinci kesim Nakkaş-Başakşehir Kesimi'ne de kısaca değinmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Nakkaş-Başakşehir Kesimi 24,2 kilometresi ana gövde ve 20,8 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 45 kilometre uzunluğundadır. Proje güzergahı, daha önce Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri projesi bünyesinde yapımı tamamlanan Nakkaş Kavşağından başlayarak; Doğu yönde, Yeşilbayır, Deliklikaya ve Hadımköy yerleşimlerinin kuzeyinden geçtikten sonra Sazlıdere Barajı'nın güneyinde inşa ettiğimiz Sazlıdere Köprüsü ile devam ediyor. Kuzey Marmara Otoyolunun Başakşehir Kavşağına bağlanarak son buluyor. Projemizin tamamlanmasıyla; TEM Otoyolu'nda trafiğin rahatlatılmasını sağlayacak ve Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi ile Olimpiyat Stadı'na ulaşımı kolaylaştıracağız. Elbette İstanbul'da ulaşımın bütün modlarında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının Halkalı-Arnavutköy kesimi ve daha dün incelemelerde bulunduğumuz Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı projelerimizde yapım çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Halkalı-Arnavutköy metrosunda sona yaklaştık. İnşallah 2026'nın ilk aylarında hizmete açarak 69 kilometrelik dünyanın en uzun metrolarından bir tanesini tamamlamış olacağız. Halkalı-Kapıkule hızlı tren projemizin yapım çalışmalarına da devam ediyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçireceğimiz demiryolu bağlantısı ile İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray'a alternatif çift hatlı demiryolu hattına daha kavuşacağız ve ülkemizin uluslararası yük taşımacılığındaki konumu daha da güçlenecek. Gebze'den başlayıp Halkalı'ya kadar devam edecek olan bu yeni demiryolu bağlantısının projesini bitirdik. Dünya Bankası öncülüğündeki birçok finans kuruluşunun katılımıyla da 6 milyar dolara yakın bir kredi temin etme noktasında son aşamaya geldik" ifadelerini kullandı.

35 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor! Bakan Uraloğlu bitiş tarihini açıkladı

"1 GÜNDE 34 METRELİK BİR REKOR YAKALADIK"

Tünelde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu, "Arkamda gördüğünüz yapı yaklaşık 100-110 metre civarında bir yapıdan bahsediyoruz. 12-12,5 ayda 13 ayda bir makine 5 kilometre tünel kazmış olacak. Gerçekten kıymetli. ve bir günde de ortalama 15-17 metre kazarken bir günde 34 metrelik bir rekor yakaladık. Dünyada bildiğimiz daha bunun yükseği yok. 34 metre bakın bir makine 34 metre kazdı, segmentlerle zemini destekledi ve yolumuza devam ediyoruz. Peki diğer tarafta da diğer tüpte de NAT'ım dediğimiz makinelerle kazı yöntemiyle devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bitmeden tünelimiz bitirerek Kilyos'tan Sarıyer'e 35 dakika süren seyahati sadece 5 dakika indirmiş olacağız. ve Allah korusun olağanüstü hallerde, depremde de hem acil yardım girişlerini, müdahale ekiplerini, kurtarma ekiplerini hem de İstanbul'un olası bir tahliyesinde doğrudan Kuzey Marmara gibi ana artere ulaşmalarını biz sağlamış olacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Güvenlik, İstanbul, Sarıyer, Ekonomi, Kilyos, Ulaşım, Güncel, Terör, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel 35 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor! Bakan Uraloğlu bitiş tarihini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    gabardan petrol fışkırıyodu ya ne oldu tünele harcayana kadar bi kuyu daha açın da 14 14 Yanıtla
  • Türkiye genci Türkiye genci:
    halk için yapılan herşey güzel fakat özele verip işlet sistemi nedir, benim devletim kazansın ucuz geçişler olsun be insaf bi çanakkale köprüsünün girişi çıkışı 2 bini geçiyor hakmı asgari ücrete bak kiraya bak geçişlere bak bu halk bunları hak etmedi 16 2 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk TC Umut Şentürk:
    Kaç para.her yer paralı.ozele yaptir oarayla bize sat oh. 10 8 Yanıtla
  • Murat Murat:
    İstanbul'da Sarıyer'den Kilyos a beş dakikada gitmek saçmalamayin.evden markete yürüyerek beş dakikada gidemiyorsun. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NBA’de 2026 All-Star’ın taraftar oylamasında ilk sonuçlar açıklandı İşte Alperen Şengün’ün sıralamadaki yeri NBA'de 2026 All-Star'ın taraftar oylamasında ilk sonuçlar açıklandı! İşte Alperen Şengün'ün sıralamadaki yeri
Veyis Ateş tutuklandı, firari Sezgin Baran Korkmaz canlı yayına çıktı Veyis Ateş tutuklandı, firari Sezgin Baran Korkmaz canlı yayına çıktı
2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine rekor talep 2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine rekor talep
Trump İran’ı açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız Trump İran'ı açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız
Suriye yeni banknotlarını tanıttı: İki sıfır atıldı, üretime vurgu yapıldı Suriye yeni banknotlarını tanıttı: İki sıfır atıldı, üretime vurgu yapıldı
Antalyaspor’da şok Yıldız isim sözleşmesini feshedip şehri terk etti Antalyaspor'da şok! Yıldız isim sözleşmesini feshedip şehri terk etti
’’Şike yaptı’’ iddiası Savcılıktan 14 futbolcu için tutuklama talebi ''Şike yaptı'' iddiası! Savcılıktan 14 futbolcu için tutuklama talebi
Kuyumcudan 5-6 kilo altın çaldılar, parasıyla lüks araç satın aldılar Kuyumcudan 5-6 kilo altın çaldılar, parasıyla lüks araç satın aldılar
Osimhen rekorlara doymuyor Lionel Messi’yi de geçti Osimhen rekorlara doymuyor! Lionel Messi'yi de geçti
İspanya’ya 30 HÜRJET satışı için imzalar atıldı İspanya'ya 30 HÜRJET satışı için imzalar atıldı
Kedi sahibinden sünnet konseptli kısırlaştırma töreni Kedi sahibinden sünnet konseptli kısırlaştırma töreni
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı
Fabrikada yürek yakan ölüm Talaş silosuna düştü Fabrikada yürek yakan ölüm! Talaş silosuna düştü
Dünyada iki örneği vardı, üçüncüsü Türkiye’de ortaya çıktı Neredeyse ceviz büyüklüğünde Dünyada iki örneği vardı, üçüncüsü Türkiye'de ortaya çıktı! Neredeyse ceviz büyüklüğünde
Eski Fenerbahçeli Andrew Goudelock, Yunanistan’da gözaltına alındı Eski Fenerbahçeli Andrew Goudelock, Yunanistan'da gözaltına alındı

19:00
Galatasaray MCT Technic, Başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdı
Galatasaray MCT Technic, Başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdı
18:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’in Somaliland’ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez
18:20
Akdeniz’de korkutan deprem Büyüklüğü belli oldu
Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
18:04
Bu kez de Tedesco, Fatih Tekke’nin yıldızına göz dikti: Transfer edelim
Bu kez de Tedesco, Fatih Tekke'nin yıldızına göz dikti: Transfer edelim
17:43
Mehmet Akif Ersoy’un ifade işlemi tamamlandı Cezaevine geri gönderildi
Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı! Cezaevine geri gönderildi
17:32
Nkunku’nun Fenerbahçe’ye gitmesi halinde Milan’ın hedefi Mauro Icardi
Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi
17:30
Bütün İngiltere Acun Ilıcalı’yı konuşuyor
Bütün İngiltere Acun Ilıcalı'yı konuşuyor
17:11
İsrail’in tartışma yaratan kararının ardından Somali Cumhurbaşkanı Türkiye’ye geldi
İsrail'in tartışma yaratan kararının ardından Somali Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi
16:48
Kadro dışı kalan İrfan Can’dan bomba paylaşım
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan bomba paylaşım
16:31
Bir yıl içinde ikinci kayıp Volkan Konak’ın eşinin acı günü
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
16:11
Uzak Şehir’in Demir’i Ferit Kaya’dan “taharet musluğu“ isyanı
Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'dan "taharet musluğu" isyanı
15:30
Valilik tarih verdi İstanbul’un 19 ilçesine kar yağacak
Valilik tarih verdi! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak
15:24
İlçeler kara gömüldü, ortaya çıkan manzara şaşırttı
İlçeler kara gömüldü, ortaya çıkan manzara şaşırttı
14:24
İşçilerin maaş alamadığı ilçede, belediye başkanı ünlü sanatçıyla Tayland tatilinde
İşçilerin maaş alamadığı ilçede, belediye başkanı ünlü sanatçıyla Tayland tatilinde
13:04
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2025 19:04:12. #.0.4#
SON DAKİKA: 35 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor! Bakan Uraloğlu bitiş tarihini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.