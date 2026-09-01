Batman’daki spor salonu yangının asıl sebebi ne? Detayları Batman Söz Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hatice Türkan aktardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman’daki spor salonu yangının asıl sebebi ne? Detayları Batman Söz Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hatice Türkan aktardı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman’da özel bir spor salonunda çıkan ve 3 kadının hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma sürüyor. Batman Söz Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hatice Türkan, Haberler.com canlı yayınında yangının çıkış anından tahliye çalışmalarına kadar yaşananları anlattı. Türkan, “2 işletme sahibi tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 3 personel hakkında da serbest bırakılma kararı verilmiş durumda” dedi.

Batman Söz Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hatice Türkan, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'a Batman’da özel bir spor salonunda meydana gelen ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin son gelişmeleri anlattı.

“ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKAN KIVILCIMLAR AHŞAP YAPIYA SIÇRIYOR”

Yangının çıkış nedenine ilişkin ulaştığı ilk bilgileri paylaşan Türkan, itfaiyenin ön raporuna dikkat çekti.

Türkan, “İtfaiye ön raporuna göre eksi bir katta, sauna ve hamam bölümünün elektrik panosundan çıkan kıvılcımlar ahşap aksesuarlara ve ahşap yapıya sıçrıyor. Yangın bir anda büyüyor ve binanın tamamını sarar hale geliyor” dedi.

Yangın sırasında yaşanan paniğin tahliyeyi zorlaştırdığını ifade eden Türkan, “Tamamı kadın ve çocuk olduğu için biraz panik hali de yaşanmış. Kadınlar saunadan çıkmakta zorluk çekmişler. Bu yüzden saunadaki üç kadın çok ciddi yaralandı” diye konuştu.

“İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE, BİR KİŞİ YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ”

Yangında 3 kadının hayatını kaybettiğini belirten Türkan, “İki kişi olay yerinde ölürken, bir kişi de yoğun bakıma kaldırıldıktan sonra ölüm haberini aldık ne yazık ki” ifadelerini kullandı.

Türkan, hayatını kaybedenler arasında 27 yaşındaki avukat Gülsüm Göztekin’in yanı sıra Emine Yari ve Şanzımet Sarıoğlu’nun da bulunduğunu aktararak olayın Batman’da büyük üzüntü yarattığını söyledi.

“Dün üç kadınımızı toprağa verdik” diyen Türkan, kentte taziye ziyaretlerinin sürdüğünü belirtti.

“2 İŞLETME SAHİBİ TUTUKLANDI”

Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısının 5’e yükseldiğini belirten Türkan, canlı yayında son dakika gelişmesini de paylaştı.

Türkan, “Son iki günde üç gözaltı vardı. Biri işletme sahibi, ikisi personeldi. Sabah gözaltı sayısının beşe yükseldiği bilgisini aldık. Son dakika bilgisine göre 2 işletme sahibi tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 3 personel hakkında da serbest bırakılma kararı verilmiş durumda” dedi.

“İHMAL VAR MIYDI, YOKSA O AN GELİŞEN BİR ARIZA MIYDI?”

Yangında ihmal bulunup bulunmadığının soruşturmanın en kritik başlıklarından biri olduğunu söyleyen Türkan, elektrik panosunun yangından önce arızalı olup olmadığının araştırıldığını aktardı.

Türkan, “Panoda kıvılcımlar çıkıyor ama önceden bu panoda bir arıza var mıydı, yoksa o an gelişen bir arıza mı oldu? Çıkış ve tahliye bölümleri gerçekten açık mıydı? Tahliye bölümü faaliyette miydi? İçerideki kadınların tahliyesi ne şekilde yapıldı? Bunlar araştırılıyor” ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın derinleştirildiğini vurgulayan Türkan, “Raporlar çıkmadan ve soruşturmanın tam detaylarına ulaşılmadan net bir şey söylemek çok zor. Batman’ın şu anda en fazla merak ettiği şey, yangında gerçekten bir ihmal söz konusu muydu, yoksa o an gelişen bir kaza mıydı?” dedi.

ALARM VE YANGIN ÇIKIŞLARI MERCEK ALTINDA

Türkan, savcılığın özellikle tahliye süreci ve güvenlik sistemleri üzerinde durduğunu belirtti.

“Alarm sisteminin çalışıp çalışmadığı, tahliye ve yangın merdiveni bölümlerinin gerçekten açık olup olmadığı, içerideki kadınların tahliyesinde personelin ne şekilde görev yaptığı ve tahliye işleminin doğru yapılıp yapılmadığı konusunda soruşturma yürütülüyor” ifadelerini kullandı.

Alarm sistemine ilişkin kesin bir bilgiye henüz ulaşamadığını da söyleyen Türkan, “Alarmlar çalmış mı? İşte onu öğrenemedim. O çok önemli” dedi.

“13 KİŞİNİN TAHLİYESİNİ İTFAİYE YAPTI”

Yangın sırasında binada bulunanların bir bölümünün kendi imkanlarıyla dışarı çıktığını aktaran Türkan, itfaiyenin de içeride kalan kişileri tahliye ettiğini belirtti.

Türkan, “Üst kattakiler çok rahatlıkla çıkmış. Zemin kattakileri itfaiye kurtardı. 13 kişi içerideydi. 13 kişinin tahliyesini itfaiye yaptı” diye konuştu.

Sauna bölümündeki kadınların ise dışarı çıkmakta güçlük çektiğini ifade eden Türkan, “Saunada kalan kadınlar öğrendiğim kadarıyla çıkamamışlar. Panik yapmışlar. Oysa yangın başladığı anda diğer insanlar çıkmış” dedi.

“RAPORLAR NETLEŞMEDEN BİR ŞEY SÖYLEMEK İSTEMİYORUZ”

Yangının meydana geldiği spor salonunun Batman’da yoğun şekilde kullanılan tesislerden biri olduğunu belirten Türkan, “600 metrekarelik çok geniş bir alana sahip. Üç katlı, içerisinde spa, tuz odaları ve fitness salonları olan çok büyük bir yapı. Batman’ın en gözde yerlerinden biriydi” ifadelerini kullandı.

Olayın kentte büyük bir şok yarattığını söyleyen Türkan, soruşturmanın tamamlanması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Raporlar netleşmeden bir şey söylemek istemiyoruz. Çünkü hem aileler acılı hem de yanlış bilgi vermek istemiyoruz. Sadece gerçekten olayın tüm yönleriyle araştırılmasını istiyoruz.”

Batman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Batman Batman’daki spor salonu yangının asıl sebebi ne? Detayları Batman Söz Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hatice Türkan aktardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı
Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Uçak kalktı geliyor Milli futbolcumuz Galatasaray’da Uçak kalktı geliyor! Milli futbolcumuz Galatasaray'da
Orhan Gencebay’ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi Orhan Gencebay'ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi
Pezeşkiyan’ın masasında görünce Aliyev dayanamadı Türkçe diyaloğu güldürdü Pezeşkiyan’ın masasında görünce Aliyev dayanamadı! Türkçe diyaloğu güldürdü
Müşterinin etek altı fotoğrafını çeken eczacı, eşine suçüstü yakalandı Müşterinin etek altı fotoğrafını çeken eczacı, eşine suçüstü yakalandı
ŞİÖ Zirvesi başladı Liderler aile fotoğrafı çektirdi, gözler Erdoğan’ın kritik görüşmesinde ŞİÖ Zirvesi başladı! Liderler aile fotoğrafı çektirdi, gözler Erdoğan'ın kritik görüşmesinde
“İşte Türkiye“ dedirten görüntü "İşte Türkiye" dedirten görüntü

17:13
Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı
Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı
17:07
Karim Benzema futbola veda ediyor
Karim Benzema futbola veda ediyor
16:46
Arif Kocabıyık tutuklandı
Arif Kocabıyık tutuklandı
16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı
16:42
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi
16:29
Bir il bu olayı konuşuyor Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
Bir il bu olayı konuşuyor! Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
16:26
Adı Fenerbahçe ile anılan yıldızın kalbinde sorun çıktı
Adı Fenerbahçe ile anılan yıldızın kalbinde sorun çıktı
16:06
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı
16:06
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Hull City’den 17 milyon euroluk transfer
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer
15:56
Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
15:50
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
14:29
Mansur Yavaş harekete geçti Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3’e çıkabilir
Mansur Yavaş harekete geçti! Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3'e çıkabilir
14:27
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu! Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 17:40:14. #7.12#
SON DAKİKA: Batman’daki spor salonu yangının asıl sebebi ne? Detayları Batman Söz Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hatice Türkan aktardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement