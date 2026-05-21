Bayram Gelmeden 4 Taksitle Kurban Bağışı Nasıl Yapılır?
Bayram Gelmeden 4 Taksitle Kurban Bağışı Nasıl Yapılır?

21.05.2026 12:47
Türk Kızılay, geleneksel hale gelen vekâletle kurban kesim kampanyası kapsamında Türkiye ve Gazze/Filistin başta olmak üzere tam 30 farklı ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

2026 Kızılay Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar?

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olan 2026 yılı vekâlet bedelleri, yurt içi ve yurt dışı seçeneklerine göre belirlendi.

Yurt İçi ve Gazze/Filistin: Vekâlet bedeli 17.250 TL olarak açıklandı.

Yurt Dışı (Diğer Ülkeler): Yurt dışındaki 30 ülke için vekâlet bedeli 6.350 TL olarak belirlendi.

Taksit İmkânı: Kızılay, kurban hisse bedellerinde bağışçılara 2 ila 4 taksit arasında ödeme kolaylığı da sağlıyor.

Kızılay'a Kurban Bağışı Nasıl Yapılır?

Kızılay, kurban vekâleti vermek isteyen hayırseverler için oldukça geniş ve erişilebilir bir bağış ağı sunuyor.

• Bağışçılar, kurumun resmi internet sayfası olan kizilay.org.tr üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir.

• Akıllı telefonlarda bulunan Kızılay Mobil Bağış Uygulaması kullanılabilir.

• Tüm bankalardan 7/24 FAST sistemi ile EFT/Havale yoluyla bağış yapılabilir.

• Bankaların ödeme ekranlarında yer alan Kızılay Bağış seçeneği ile de bağış yapılabilir.

• Yurt içinden 168, yurt dışından ise 0 212 168 00 00 numaralı Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı aranabilir.

• Ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerine gidilerek yüz yüze kurban vekâleti verilebilir.

Güven ve Şeffaflık: 6 Aşamalı Kızılay Kurban Modeli

Türk Kızılay, bağışçılarının aklında soru işareti kalmaması adına kurban sürecini 6 aşamalı şeffaf bir modelle yürütüyor.

1. Vekâlet: Bağışçıların vekâletleri çeşitli kanallardan güvenle teslim alınır.

2. Bilgilendirme: Vekâlet işlemi tamamlandıktan hemen sonra bağışçılara SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirme mesajı iletilir.

3. Kesim: Kurbanlıklar modern ve hijyenik kombinalarda, İslami usullere ve veteriner kontrolüne tam uygun şekilde kesilir. İşlem sırasında veteriner hekim, din görevlileri ve noter hazır bulunur ve vekâlet sahibinin ismi tek tek okunur.

4. Konserveleme: Yurt içinde kesilen kurban etleri, hijyenik tesislerde uzun ömürlü kavurma konservelerine dönüştürülür.

5. Dağıtım: Hazırlanan bu konserveler yurt içinde Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyunca dağıtılır ve aşevlerinde sıcak yemek olarak ihtiyaç sahiplerine sunulur. Gazze/Filistin için de etler yurt içinde kesilip konserve haline getirilerek bölgeye ulaştırılır. Diğer yurt dışı noktalarında ise kurbanlar doğrudan taze et olarak dağıtılır.

6. Kesim Sonrası Bilgilendirme: Kesim işlemleri tamamlandığında, vekâlet sahiplerinin içi rahat olsun diye tekrar SMS ve e-posta ile detaylı bilgi verilir.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
