Bayrampaşa'da iskeledeki kavga sonrası  pompalı dehşet - Son Dakika
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Bayrampaşa'da iskeledeki kavga sonrası  pompalı dehşet

05.05.2022 09:52
Bayrampaşa'da iskeledeki kavga sonrası  pompalı dehşet

BAYRAMPAŞA'da karşılıklı bulunan inşaatlarda çalışan 2 işçi tartışma sonrası kavga etti.

BAYRAMPAŞA'da karşılıklı bulunan inşaatlarda çalışan 2 işçi tartışma sonrası kavga etti. Taraflardan Serhan Yurtalan otomobilinden aldığı pompalı tüfekle kavga ettiği kişinin çalıştığı inşaata doğru ateş etti. Kurşunlar şans eseri kimseye isabet etmezken saldırgan, Bayrampaşa Asayiş Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçen cuma akşam saatlerinde Kartaltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, karşılıklı iki inşaatta çalışan Serhan Yurtalan ve bir işçi, tartışmaya girdikten sonra kavga etmeye başladı. Kavga ettiği kişi, Yurtalan'ı çekerek iskeleden düşürdü. Kavgayı araya giren diğer işçiler ayırdı. Darbedilen Yurtalan olay yerinden uzaklaştı. Yurtalan, otomobilime gidip pompalı tüfeğini aldıktan sonra kavga ettiği kişinin çalıştığı inşaata rastgele ateş edip uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından  Serhan Yurtalan'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

KAVGA VE ATEŞ ETME ANLARI KAMERADAGüvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Serhan Yurtalan'ı, kavga ettiği kişi iskeleden aşağı düşürüyor. Yurtalan, daha sonra pompalıyla gelip rastgele ateş ediyor.


Bayrampaşa'da iskeledeki kavga sonrası  pompalı dehşet
Bayrampaşa'da iskeledeki kavga sonrası  pompalı dehşet
Bayrampaşa'da iskeledeki kavga sonrası  pompalı dehşet
Bayrampaşa'da iskeledeki kavga sonrası  pompalı dehşet
Bayrampaşa'da iskeledeki kavga sonrası  pompalı dehşet
Bayrampaşa'da iskeledeki kavga sonrası  pompalı dehşet
Bayrampaşa'da iskeledeki kavga sonrası  pompalı dehşet
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Bayrampaşa, kavga, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da iskeledeki kavga sonrası  pompalı dehşet - Son Dakika


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