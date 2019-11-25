Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, " Türkiye, yakın tarihimizde ilk defa bölgesinde yaşanan olaylarla ilgili izleyen değil, karar veren konuma gelmiştir. Bir yanda Rusya, bir yanda Amerika'nın olduğu bir bölgede 'Evelallah biz de varız' dedik." ifadelerini kullandı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılan Yıldırım'a, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı tarafından fahri doktora unvanı verildi.

Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, haksızlığa karşı başkaldıran İzzet Baysal'ın, kente çok güzel hizmetler kazandırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkeye büyük hizmetler yapıldığını belirten Yıldırım, "Bolu Dağı Tüneli maalesef 17 yılda tamamlanamadı. 12 hükümet, 21 bakan değişti, eskitti ama Bolu Dağı Tüneli bitirilemedi. Sizden aldığımız güçle geldik, orayı da açtık, oradaki yolculuğu eziyetten keyfe dönüştürdük. O günden bugüne 500 kilometre tünel yaptık. İzmir ile İstanbul arasını 3 saatin altına indirdik. Hızlı trenle İstanbul'u Ankara'ya, İstanbul'u Eskişehir'e, İstanbul'u Konya'ya bağladık. Yolları böldük, hayatları ve Türkiye'yi birleştirdik." diye konuştu.

Yıldırım, başbakanlık görevine geldiği anda ilk söylediği cümlenin "Terörü Türkiye'nin gündeminden düşüreceğiz." olduğunu ifade ederek, başlatılan taarruz esaslı mücadelenin bugün meyvelerini verdiğini, ülke sınırları içinde yok denecek kadar terör unsurlarının azaltıldığını anlattı.

"Bölgesel sorunların çözümünde inisiyatif almaktan geri durmuyoruz"

Binali Yıldırım, Fırat'ın doğusundan Irak sınırına kadar olan bölgeyi terörden temizlediklerini söyledi.

Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu topraklarda sadece ülkemizi ve milletimizi her türlü tehditten korumakla yükümlü değiliz, aynı zamanda ait olduğumuz coğrafyaya, 1,5 milyar insanın yaşadığı bu bölgeye karşı da bir sorumluluğumuz var. Bunun için mücadele ediyoruz. Bunun için bölgesel sorunların çözümünde inisiyatif almaktan geri durmuyoruz. Türkiye, yakın tarihimizde ilk defa bölgesinde yaşanan olaylarla ilgili izleyen değil, karar veren konuma gelmiştir. Bir yanda Rusya, bir yanda Amerika'nın olduğu bir bölgede 'Evelallah biz de varız.' dedik. Dolayısıyla, 'Burada yaşanan gelişmelerin kararını siz veremezsiniz, burada bir terör kuşağının oluşmasına asla müsaade etmeyiz.' dedik ve gereğini yaptık."

" Avrupa'da iyice yükselen ırkçılık, İslam düşmanlığı ve emperyal hedefler her zaman bölgemizi önemli hale getirmiştir, bölgemizde sorunların çok daha büyümesine sebep olmuştur." diyen Yıldırım, o yüzden bu coğrafyada yaşamanın bedelinin çok yüksek olduğunu, Türkiye'ye çok büyük bir sorumluluk düştüğünü belirtti.

Yıldırım, "Bölgede çok önemli bir sorumluluğumuz var, tarihi ve insani sorumluluğumuz var." dedi.

"Savunma sanayisinde yüzde 70'e ulaştık, hedef yüzde 90'lar"

Savunma sanayisindeki gelişmelere de değinen Yıldırım, bu alanın ekmek su kadar önemli olduğunun Kıbrıs Barış Harekatı'nda görüldüğünü dile getirdi.

Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"ABD, 3 yıl boyunca bize ambargo uyguladı ve tek bir savunma mermisi bile alamadık. Bu, bir anlamda bizi cezalandırmak yolu ise de orada aklımız başımıza geldi. Hani derler ya 'Kötü ev sahibi kiracıyı mal sahibi yapar.' Onun misali biz de o günlerde savunma sanayimizin temellerini attık ve bugün yüzde 70'e ulaştık. Yüzde 10'lardan yüzde 70'e ulaştık. Hedef yüzde 90'lar."

Yıldırım, son 15 yılda eğitim alanında çok büyük yatırımlar yapıldığının altını çizerek, 1955 yılına kadar iki olan ülkedeki üniversite sayısının, Adnan Menderes döneminde 5'e çıktığını, bugün ise 207'ye yükseldiğini ve eğitim bütçesinin bütün bütçelerin önüne geçerek ilk sırayı aldığını kaydetti.

20. yüzyıldan sonra gelişen teknoloji ve yaygınlaşan internetin gündelik hayata girmesinden sonra köklü değişikliklerin yaşandığına, internet, bilişim ve sosyal medyayla yapılamayacak hiçbir işin kalmadığına dikkati çeken Yıldırım, 15 yıl içinde mesleklerin yarısının piyasadan kaybolacağı ve yenilerinin ortaya çıkacağını ve buna hazırlıklı olunması gerektiğini dile getirdi.

Yıldırım, hukuk alanındaki yatırımlarla ilgili de şunları ifade etti:

"Bu alandaki yatırımlar, ülkenin geleceğine yapılan yatırımlardır. 15 Temmuz gibi alçak bir darbe girişimi ne yazık ki bizim değerlerimize büyük zarar vermiştir ve ülkemiz hakkında haksız algıların oluşmasına sebep olmuştur. Bunu süratle ortadan kaldıracak olan da yine biziz. Bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, ayrı gayrı demeyeceğiz, birlikte Türkiye olacağız.

Ay yıldızlı bayrağımızın altında sonsuza kadar ülkemizi hür ve bağımsız olarak yaşatacağız."

Yıldırım, konuşmasının ardından BAİBÜ Hukuk Fakültesinin temelini attı ve Fuat Sezgin Kütüphanesi'nin açılışını yaptı.

Törene Bolu Valisi Ahmet Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, AK Parti Bolu milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, daire amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.