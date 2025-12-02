Bulgaristan Hükümeti Protestolara Yanıt Verdi - Son Dakika
Bulgaristan Hükümeti Protestolara Yanıt Verdi

Bulgaristan Hükümeti Protestolara Yanıt Verdi
02.12.2025 16:47
Bulgaristan Hükümeti Protestolara Yanıt Verdi
Hükümet, bütçe tasarısını geri çekti; gösterilerde gözaltı sayısı 71'e yükseldi.

Bulgaristan'da başkent Sofya İçişleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün on binlerce kişinin katıldığı hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan kişilerin sayısının 71'e yükseldiği ve 3 polisin hafif yaralandığı belirtilirken, Bulgaristan hükümeti protestoların hedefindeki 2026 yılı bütçe tasarısının geri çekildiğini açıkladı.

BULGARİSTAN'DAKİ YOLSUZLUK PROTESTOLARINDA 71 GÖZALTI

Bulgaristan'da dün başta başkent Sofya olmak üzere ülke genelinde on binlerce göstericinin hükümeti yolsuzlukla suçladığı ve euro bazlı 2026 yılı bütçe tasarısını protesto ettiği gösterilerde gözaltı sayısı 71'e yükseldi. Sofya İçişleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ulusal Meclis önünde düzenlenen protestonun barışçıl bir şekilde yürütüldüğünün altı çizilirken, yerel saat ile 22.00'dan sonra provokatörlerin şiddet olayları başlattığı ve bu olaylarda 3 polisin hafif yaralandığı belirtildi.

Bulgaristan alev alev! On binlerce kişi sokaklara döküldü

Sofya İçişleri Müdürü Lyubomir Nikolov, güvenlik güçlerinin protesto sırasında gerginliğin artmaması için siviller ile işbirliği içinde bulunduğunu aktararak, polisin güvenlik önlemleri doğrultusunda Sofya'daki sokaklarda 21 kontrol noktası kurduğunu bildirdi. Nikolov, kontrol noktalarında bir havalı tabanca olmak dahil çeşitli yasaklı unsurların güvenlik taramalarına takıldığını açıkladı. Kalabalık içinde provokatif eylemlerde bulunan kişilerin tespit edilmesi için güvenlik ekiplerinin de görevlendirildiğini belirten Nikolov, protesto organizatörlerinin bu kişileri yetkililere ihbar edememesi nedeniyle kaçınılmaz bir şekilde şiddet olaylarının yaşandığını vurguladı. Nikolov, provokasyonlara rağmen güvenlik güçlerinin gerginliği tırmandırmadığını bildirdi.

Bulgaristan alev alev! On binlerce kişi sokaklara döküldü

KONTEYNERLER ATEŞE VERİLDİ

Şiddet olayları sırasında bazı göstericiler siyasi partilerin merkezleri önünde barikatlar kuran güvenlik çalışanlarına taş, şişe ve maytap fırlatmış, bazı binalara yağma girişiminde bulunmuş, bir polis aracına zarar vermiş ve çöp konteynerlerini ateşe vermişti.

Bulgaristan alev alev! On binlerce kişi sokaklara döküldü

Müdürlük tarafından yayımlanan açıklamaya göre, gözaltına alınan kişiler arasında 19 genç de yer alıyor. Bobokov, bir grup provotakör ile işbirliğinde bulunarak çöp konteynerlerini ateşe vermekle suçlanıyor. Açıklamada, gözaltına alınan başka bir kişinin ise üzerinde sokak adlarının yazılı olduğu çeşitli miktarlarda bölünmüş 31 bin Bulgar levası bulunduğu bildirildi. Yetkililer, söz konusu paranın protestolarda provokatif eylemleri teşvik etmek için kullanıldığını düşünüyor.

Bulgaristan alev alev! On binlerce kişi sokaklara döküldü

HÜKÜMET BÜTÇE TASARISINI GERİ ÇEKTİ

Bulgaristan hükümeti, halkın yoğun tepkisi ve kalabalık protestolar üzerine tartışmalı 2026 yılı bütçe tasarısının geri çekildiğini duyurdu. Açıklamada, "Parlamento kararının ardından bakanlar kabinesi yeni bütçe süreci başlatacaktır" ifadeleri kullanıldı. Hükümet, geçtiğimiz haftalarda da düzenlenen protestoların ardından bütçenin revize edileceğini açıklamış, ancak bu konuda harekete geçmemişti. Halk ise bu duruma tepki göstererek on binlerce kişinin katılımıyla dünkü protestoları düzenlemişti.

Bulgaristan alev alev! On binlerce kişi sokaklara döküldü

Ocak 2026 itibariyle euro para birimine geçmeye hazırlanan Bulgaristan'ın 2026 bütçesi, söz konusu değişiklik göz önünde bulundurularak euro bazında hazırlanmıştı. Ülke halkının büyük bir kısmı ise Bulgaristan'ın euro bölgesine girmesinin ülkenin egemenliğini riske atacağını düşünüyor ve perakendecilerin söz konusu para birimi değişikliğini suistimal ederek fahiş fiyat artışlarına neden olabileceğinden endişe duyuyor.

Kaynak: İHA

