CHP\'de uzun gece! 4 il ve İstanbul\'un 10 ilçesinde adaylar belli gibi

Gündem

CHP\'nin kalesini emanet ettiği isim, işçileri böyle tehdit etti

Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'de aday belirleme mesaisi devam ediyor. Gün içinde ikişer kez toplanan CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), adayların henüz açıklanmadığı seçim bölgelerindeki isimleri belirlemek için yoğun mesai harcıyor. Şu ana kadar toplantıdan sızan listelere göre İstanbul'un 10 ilçesindeki belediye başkan adayları belli oldu. Malatya, Adıyaman, Kayseri ve Ordu ile Balıkesir, Batman, Bursa'nın ilçelerinde de adaylar netleşmeye başladı.

AYNI GÜN İÇİNDE İKİ MYK VE İKİ PM

CHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi il ve ilçelerdeki adaylarını belirlemek için bugün ikişer kez PM ve MYK toplantısı yaptı. DEM Parti ile heyetler arası görüşmenin de devam ettiği CHP'de adayların belirlenmesinde yoğun mesai devam ediyor.

ADAY BELİRLEME MESAİSİ SABAHA KADAR SÜREBİLİR

İstanbul'un ilçeleri, Ankara'nın Çankaya ilçesi ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın yerine başka bir ismin belirlenmesine ilişkin tartışmaların uzun süreceği öngörülüyor. Parti kaynakları, tüm seçim çevrelerinde adayların bu gece belirleneceğini kaydetti. Bu kapsamda partide aday mesaisinin sabah saatlerine kadar süreceği kaydedildi.

HATAY İÇİN HALUK LEVENT'E TEKLİF

Hatay'da istifa çağrıları yapılan CHP'nin yerel seçimler için yeniden aday gösterdiği Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yönelik protestolar CHP'de kafaları karıştırdı. CHP, Savaş'ın adaylığı için anketleri işaret eden şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'e Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı teklif etti. Levent ise yaptığı açıklamayla teklifi reddetti. CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in "Kurumsal düzeyde Sayın Haluk Levent'e teklif götürmedik" demesi üzerine Levent'ten ikinci açıklama geldi. Levent, "Ben zaten yazılı bir resmi teklif geldi demedim. Sözlü yapıldı. Üst düzeyden yapıldı. 3 kez arandım, konuştuk." ifadelerini kullandı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş

CHP GRUP TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

Öte yandan, yarın yapılması planlanan CHP grup toplantısı, aday belirleme çalışmasının uzayacağı gerekçesiyle iptal edildi.

ADAY LİSTELERİNİN TESLİMİ İÇİN SON TARİH 20 ŞUBAT

Siyasi partiler belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini en geç 20 Şubat Salı saat 17.00'ye kadar teslim edecek, bağımsız adaylar da aynı gün saat 17.00'ye kadar başvuru yapabilecek.

Şu ana kadar CHP MYK'da öne çıkan isimler ise şöyle: