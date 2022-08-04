GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ağustos 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ağustos 2022

04.08.2022 00:04
GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ağustos 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Aralık 2011'deki Uludere olayında hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Aralık 2011'deki Uludere olayında hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret edecek.

(Şırnak/12.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sancaktepe Mahallesi Yürüyüş Yolu Caddesi'nde esnafı ziyaret edip vatandaşla buluşacak, Bağcılar Meydanı'nda AK Nokta'yı ziyaret ederek vatandaşlara hitap edecek.

(İstanbul/11.30/14.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında, "AFAD Acil Durum Kurulu 2022 Yılı 1. Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/09.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki Yerel Yönetimler Heyeti, partinin İl Başkanlığında basın toplantısı yapacak.

(Adıyaman/11.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 6A uydusunun yapım çalışmalarını inceleyecek.

(Ankara/14.00)

2- T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST 2022 kapsamında düzenlenen Roket Yarışmasında orta ve yüksek irtifa roket atışlarını izleyecek.

(Aksaray/09.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini, temmuz ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Kuala Lumpur)

SPOR

1- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Slovacko takımını Ülker Stadı'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

2- UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunun ilk maçlarında deplasmanda Arabam.com Konyaspor, Lihtenştayn'ın Vaduz takımıyla, Medipol Başakşehir ise İzlanda'nın Breidablik ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(Vaduz/21.00/Kopavogur/21.45)

3- FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final ve klasman maçları yapılacak. Türkiye, çeyrek finalde Litvanya ile karşılaşacak.

(İzmir/20.30)

4- Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal ile yöneticilerin katılımıyla transferler için toplu imza töreni ve basın toplantısı düzenlenecek.

(Gaziantep/17.00)

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YORUMLAR
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Kemal Kılıçdaroğlu yarın Uludere'yi ziyaret edecek Kemal Kılıçdaroğlu yarın Uludere'yi ziyaret edecek Kılıçdaroğlu, Uludere'ye Gidiyor Kılıçdaroğlu, Uludere'ye Gidiyor
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Uludere, Aralık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ağustos 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ağustos 2022 - Son Dakika
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