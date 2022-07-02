CHP'li Salıcı'dan asgari ücret eleştirisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, asgari ücrete yapılan ara zamma değinerek, "Asgari ücret zammı mart ayını göremedi. Mart ayına gelindiğinde işler eskiye dönmüştü. Şimdi temmuz ayında tekrar zam yapıyorlar, 5 bin 500 liraya çıkarıyorlar. Bunu da törenle açıklıyorlar. Bugün itibarıyla Türkiye'de 4 kişilik ailenin açlık sınırı 6 bin 400 lira" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen ayki İzmir programında partiye 3 bin kişinin katılmasının ardından bugün de 1550 kişi için katılım ve rozet töreni gerçekleşti. Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki programa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, PM üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, PM Üyesi Devrim Barış Çelik, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, il yöneticileri ve partiye katılan yeni üyeler katıldı.

'EKONOMİK OLARAK AĞIR KOŞULLAR YAŞIYORUZ'Törende konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, sözlerine 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenleri anarak başladı. Türkiye'nin ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğini belirten Salıcı, "20 yıldan beri Türkiye'yi yöneten iktidar var. İktidarın verdiği hasar büyük. Görüyoruz ki alternatifi Cumhuriyet Halk Partisi'nde gören geniş halk kitleleri seçim yaklaştıkça daha bir istekle Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılıyor. Bugün Türkiye'nin farklı yerinden İzmir'e, doymak ve yaşamak için kente gelen, değerli İzmirliler dediğimiz Bitlis'ten Muş'tan, Ağrı'sından Türkiye'nin her yerinden gelen yurttaşlarımızla bir aradayız. Geçen hafta Mardin'deydik, Urfa'daydık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2018 seçim sonuçlarına göre düşük oylar aldığı illerde katılımlar yaptık. Mardin'de uzun zamandır 2 bin vatandaşımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmamış. Geçen hafta katıldı. Viranşehir'de 2018'de CHP'ye toplam çıkan oy 1287. Biz 1200 vatandaşımızı partimize kattık. Büyüyerek geliyoruz" dedi.'CHP'NİN İKTİDARINI KURACAK LİDERİ, GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU DA HAZIR'"Türkiye'nin geçmişten gelen, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dokunmadığı sorunları bugün hep beraber görüyoruz" diyen Salıcı, şöyle devam etti: "CHP'ni bu sorunları çözecek politikaları, kadroları hazır. 6'lı masa ile cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını kuracak lideri, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hazır. Bu süreci Türkiye'nin dört bir yanında hiçbir ilimizi bir diğerinden ayırmadan örecek, örgütleyecek örgüt kadroları, il başkanları da hazır. Şu ana kadar iktidar ağır yalanlarla, algı operasyonlarıyla ağır saldırılarda bulundu. 24 Mart seçimlerinden önce ne diyorlardı. 'Siz CHP'ye oy verirseniz, sosyal yardımları keser' dediler. Belediye başkanlarımızın sosyal yardımları kestiğini gördünüz mü? Pandemide 5 tane maskeyi dağıtamayan iktidarla karşı karşıyayken belediye başkanlarımız azalan gelirlerine rağmen vatandaşlarımıza yapılan sosyal yardımları kat be kat artırdı. Biz yardımların çok üst seviyede olduğu bir Türkiye istemiyoruz. Biz yurttaşımızın sosyal yardıma ihtiyaç duymayacağı bir Türkiye yaratmak istiyoruz. İhtiyacı olan yurttaşlarımızı da desteklemeye devam edeceğiz. Onları ihtiyaç sahibi olmayana kadar desteklemeye devam edeceğiz" dedi.'VATANDAŞIMIZ KIRMIZI KART GÖSTERECEK'Asgari ücrete yapılan ara zamma değinen CHP'li Salıcı, "Dün asgari ücrete zam geldi. Ocak ayında yüzde 50 zam yapmışlardı. Böbürleniyorlardı, 'Tarihi bir zam yaptık, asgari ücretliler rahat yaşayacak' diyorlardı. Asgari ücret zammı mart ayını göremedi. Mart ayına gelindiğinde işler eskiye dönmüştü. Şimdi temmuz ayında tekrar zam yapıyorlar, 5 bin 500 liraya çıkarıyorlar. Bunu da törenle açıklıyorlar. Bugün itibarıyla Türkiye'de 4 kişilik ailenin açlık sınırı 6 bin 400 lira. 5 bin 500 lira asgari ücret vermekten utanmayan, bunu da böbürlenerek anlatan bir iktidar var. Sizin desteğinizle, katkınızla biz bu iktidarı sandığa gömeceğiz. O seçim erken mi olur, baskın mı olur, zamanında mı olur bilmem. Ne zaman olacaksa vatandaşımız Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kırmızı kartı gösterecek. Recep Tayyip Erdoğan'ı torunlarını sevmek üzere emekli edecek. Türkiye'nin geleceğini hep beraber kurmaya başlayacağız" dedi.Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, "İçinde bulunduğumuz karanlığı değiştirmek mümkün. Bu nedenle mücadele ediyoruz. Göreceksiniz çocuklarımızın güle eğlene ekmeğini birlikte kazandığı Türkiye'yi birlikte kuracağız" diye konuştu.CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise, "Genel Başkanımızı Kılıçdaroğlu önderliğinde Millet İttifakı kuruldu. CHP olarak yerel seçimler öncesi 'Martın sonu bahar olsun' diyerek, Türkiye'nin birçok yerine baharı getirdik. Bugün o Millet İttifakı daha da büyüyerek Türkiye'nin ihtiyacı olan bu birlikteliğe devam ediyor" dedi.

Konuşmaların ardından CHP'ye katılan yeni üyelere rozetlerinin takılmasıyla program sona erdi.