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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda

02.10.2021 13:46

Tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlandı Cenazeye katılan isimler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve birçok siyasi yer aldı. Erdoğan, "Asiltürk ağabeyimize son görevimizi yapıyoruz. Gençlik yıllarımdan tanıdığım abimizle uzun yıllar bir arada olduk. Siyaset hayatı içerisinde bu ülkeye, bu millete çok büyük emekleri geçti, çok büyük emekleri oldu." ifadelerine yer verildi.

Koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Oğuzhan Asiltürk, dün sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Oğuzhan Asiltürk için Hacı Bayram Veli Camii'nde bugün cenaze töreni düzenleniyor.

ÇOK SAYISA SİYASİ İSİM KATILDI

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda

"BU MİLLETE ÇOK BÜYÜK EMEKLERİ GEÇTİ"

Namaz sonra "Ağabeyim" dediği Asiltürk'e veda eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyden önce şu anda musallada bulunan değerli büyümüz Asiltürk ağabeyimizi Hakk'a uğurlarken son görevimizi yapıyoruz. Uzun yıllar beraber olduk. Siyaset hayatı içerisinde bu ülkeye bu millete çok büyük emekleri geçti, çok büyük emekleri oldu. Bizleri haşru cem eylesin, bu yolculukta bizleri yalnız koymasın. Dualarımızı ihmal etmediğimize inanıyorum. Haklarımızı helal ettik. İnşallah cennetiyle bizleri müşerref kılsın." dedi.

OĞUZHAN ASILTÜRK KİMDİR?

Oğuzhan Asiltürk, 1935 yılında Malatya'nın Hekimhan ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre serbest mühendis olarak çalıştı. Daha sonra siyasete atılarak Milli Selamet Partisi'ne katıldı. 4-5. Dönem Ankara, 9-10-11. Dönem'de de Malatya milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Bunun yanında Sanayi-Teknoloji ve İçişleri Bakanlığı da yaptı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından da 10 yıl siyasetten uzaklaştırıldı. Ancak 1987'de yapılan halk oylaması sonucunda bu yasağı kaldırıldı. 1988 yılında da Refah Partisi'nin (RP) genel sekreterliğine seçildi. RP'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması üzerine de Fazilet Partisi'ne girdi. Necmettin Erbakan'ın ölümü sonrasında da Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına getirildi. Öte yandan Asiltürk'ün "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" isimli bir kitabı bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda - Son Dakika
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