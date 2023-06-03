Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Kabine'yi açıklıyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Kabine'yi açıklıyor

03.06.2023 23:22

TBMM'de yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'de yer alan bakanları açıklıyor. Seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yemin etti. TBMM'nin ardından Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Beştepe oldu. Göreve başlama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın pek çok ülkesinden devlet başkanlarına seslendi. Bir kez daha kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen yeni Kabine'yi açıklıyor. Ayrıntılar geliyor...

Seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin etti. TBMM'nin ardından Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Beştepe oldu. Göreve başlama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın pek çok ülkesinden devlet başkanlarına seslendi. Bir kez daha kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen yeni Kabine'yi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Türkiye bugün dünden daha güçlüdür. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde sandığa tercihini demokratik usullerle yansıtan vatandaşlarımızın her birine teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımıza destekleri için teşekkürlerimi iletiyorum. Sevincimizi paylaşan, bugünkü göreve başlama törenine katılan devlet başkanlarına şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Kabine'yi açıkladı! 2 isim hariç hepsi değişti, işte yeni dönemin bakanları

"MİLLETİMİZDEN İKİ KEZ GÜVENOYU ALMANIN BAHTİYARLIĞI İÇERİSİNDEYİZ"

14 gün arayla sandıktan milletimizden iki kez güvenoyu almanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Tüm bunların bize aynı zamanda çok büyük sorumluluklar yüklediğini biliyoruz. Yeni Kabine'yi açıklamadan önce eski Kabine'de yer alan tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi yeni Kabine üyelerimizi açıklamak istiyorum."

İŞTE YENİ KABİNE;

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
  • Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
  • Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
  • Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkınbak
  • Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
  • İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
  • Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
  • Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin
  • Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler
  • Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır
  • Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
  • Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdülkadir Uraloğlu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Kabine'yi açıkladı! 2 isim hariç hepsi değişti, işte yeni dönemin bakanları
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Kabine'yi açıkladı! 2 isim hariç hepsi değişti, işte yeni dönemin bakanları
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Kabine'yi açıkladı! 2 isim hariç hepsi değişti, işte yeni dönemin bakanları
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Kabine'yi açıkladı! 2 isim hariç hepsi değişti, işte yeni dönemin bakanları
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Kabine'yi açıkladı! 2 isim hariç hepsi değişti, işte yeni dönemin bakanları
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Recep Tayyip Erdoğan, Kabine, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Kabine'yi açıklıyor - Son Dakika


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