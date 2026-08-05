Cumhurbaşkanına suikast timinin firari yüzbaşısı konuştu: İmamın talimatlarına uydum - Son Dakika
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Cumhurbaşkanına suikast timinin firari yüzbaşısı konuştu: İmamın talimatlarına uydum

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15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan ve 10 yıl sonra yakalanıp tutuklanan firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı. 7 yıl boyunca bir evde hücre hayatı yaşayan darbeci hain, "Selim" kod adını kullandığını, Pensilvanya'da Gülen ile görüştüğünü ve o gece korumalara ateş açtığını kabul etti. Karatepe, "İmamın talimatlarına uydum, pişmanım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde yer alan ihraç Yüzbaşı Burkay Karatepe, 10 yılı aşkın firarın ardından yakalandı. Karatepe, kolluk ifadesinde ortaokul yıllarından itibaren örgüt içerisinde yetiştirildiğini, “Selim” kod adını kullandığını, Pensilvanya’da Fetullah Gülen ile görüştüğünü ve kurmaylık sınavı sorularının kendisine verildiğini anlattı. Suikast girişimi öncesindeki gizli toplantıyı, Marmaris baskınını ve yıllarca sahte kimlikle nasıl saklandığını açıklayan Karatepe, “İmamın talimatlarına uydum, pişmanım” dedi.

SUİKAST TİMİNDEKİ HAİN 10 YIL SONRA YAKALANDI

15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast timinde yer alan ihraç Yüzbaşı Burkay Karatepe’nin 10 yılı aşkın firarı sona erdi.

Hakkında Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı bulunan Karatepe, 1 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı.

Karatepe’nin kollukta verdiği ifadede örgüt içerisindeki geçmişi, darbe hazırlıkları, suikast timindeki faaliyetleri ve yıllarca süren firar dönemine ilişkin dikkat çekici ayrıntılar yer aldı.

Cumhurbaşkanına suikast timinin firari yüzbaşısı konuştu: İmamın talimatlarına uydum

“SELİM” KOD ADINI KULLANDI

Karatepe, ortaokul yıllarından itibaren örgüt yapılanmasıyla irtibatlı olduğunu ve askerî okul döneminde özel olarak yetiştirildiğini kabul etti.

Askerî okulda bulunduğu dönemde “Selim” kod adını kullandığını belirten Karatepe, mahrem imamlarla ankesörlü ve kontörlü hatlar üzerinden görüştüğünü anlattı.

Karatepe, örgüt içerisindeki ilişkisini gizlemek amacıyla lojmandaki evlerinin önüne boş içki şişeleri bırakıldığını da söyledi.

Evliliğinin örgüt tarafından gerçekleştirilen “katalog evlilik” olduğunu belirten Karatepe, eşlerin yapılanma içerisinde deşifre olmayan kişiler arasından seçildiğini ifade etti.

KURMAYLIK SINAV SORULARININ VERİLDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Karatepe’nin ifadesindeki en dikkat çekici bölümlerden biri de askerî kariyerindeki örgüt desteğine ilişkin beyanları oldu.

Kurmaylık sınavı öncesinde soruların kendisine verildiğini kabul eden Karatepe, askerî okul ve meslek hayatı boyunca örgüt tarafından kayrıldığını anlattı.

Karatepe’nin darbe girişiminde görevlendirilecek personelin belirlenmesinde de örgütle olan ilişkinin etkili olduğunu söylediği öğrenildi.

PENSİLVANYA’DA FETULLAH GÜLEN İLE GÖRÜŞTÜ

Karatepe, 2012 yılının yaz aylarında Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen bir paraşüt kursuna katıldığını söyledi.

Bu dönemde Pensilvanya’ya giderek örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile yüz yüze görüştüğünü kabul eden Karatepe, görüşmenin 10-15 dakika sürdüğünü ve Gülen’in kendisine dua okuduğunu anlattı.

Soruşturma makamları, bu beyanları Karatepe’nin örgüt içerisinde özel olarak yetiştirilen ve kritik görevler için seçilen bir isim olduğuna ilişkin deliller arasında değerlendirdi.

Cumhurbaşkanına suikast timinin firari yüzbaşısı konuştu: İmamın talimatlarına uydum

DARBE ÖNCESİ MAHREM EVDE GİZLİ TOPLANTIYA KATILDI

Karatepe, darbe girişiminden yaklaşık bir hafta önce İstanbul Bahçelievler’de bulunan bir “mahrem abi” evinde düzenlenen toplantıya katıldığını söyledi.

Toplantıya Mehmet Cantaz’ın yönlendirmesiyle gittiğini anlatan Karatepe, burada İsmail Yiğit, Mustafa Serdar Özay, Enes Yılmaz, Bahadır Sagun, Mehmet Öztürk ve Mehmet Demir’in de bulunduğunu belirtti.

Toplantıda kendilerine yakın zamanda “önemli bir faaliyet” gerçekleştirileceğinin söylendiğini aktaran Karatepe, grubun başında Şükrü Seymen’in bulunacağının bildirildiğini ifade etti.

Karatepe, toplantıya katılanlara yapılacak faaliyetten eşlerine dahi söz etmemeleri yönünde talimat verildiğini anlattı.

Cumhurbaşkanına suikast timinin firari yüzbaşısı konuştu: İmamın talimatlarına uydum

“HEDEF CUMHURBAŞKANI’NI ALMAKTI”

Karatepe’nin beyanına göre darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz günü, Kara Harp Akademisinde toplantı yapıldı ve personele verilecek emirlere uymaları söylendi.

Karatepe ve beraberindekiler sivil kıyafetlerini giydi, telefonlarıyla beylik tabancalarını lojmanda bırakarak Atatürk Havalimanı’na geçti.

Grup, buradan Cougar tipi helikopterle İzmir Çiğli’deki 2. Ana Jet Üssü’ne götürüldü.

Karatepe, Çiğli’de Şükrü Seymen ve Gökhan Şahin Sönmezateş ile buluştuklarını, kendilerine ordunun yönetime el koyduğu ve hedefin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı almak olduğunun açıkça söylendiğini ifade etti.

Tim üyelerine herhangi bir tutanak düzenlenmeden HK piyade tüfekleri, tabancalar, dolu şarjörler, hücum yelekleri, kompozit başlıklar, GPS cihazları ve sis bombaları dağıtıldı.

MARMARİS BASKININI ANLATTI

Suikast timi, 16 Temmuz günü saat 03.00 sıralarında helikopterlerle Marmaris’e hareket etti. Sahile indikten sonra çevredeki kişilerden yön tarifi aldıklarını anlatan Karatepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaldığı Grand Yazıcı Otel’e bu şekilde ulaştıklarını söyledi.

Karatepe, konuta yaklaştıkları sırada kendilerine ateş açıldığını, bunun üzerine hedef gözetmeden ateşle karşılık verdiğini kabul etti. Çatışmanın yaklaşık 10 dakika sürdüğünü anlatan Karatepe, dışarı çıkan koruma polislerinin ters kelepçeyle etkisiz hâle getirildiğini ve üzerlerinin arandığını belirtti.

Karatepe, konutun içerisine el bombası atıldığını duyduğunu, Şükrü Seymen ile Zekeriya Kuzu’nun koruma polislerini tekme ve yumruklarla darbettiğini gördüğünü söyledi.,

Cumhurbaşkanına suikast timinin firari yüzbaşısı konuştu: İmamın talimatlarına uydum

“CUMHURBAŞKANI ALINIRSA EMREDİLEN YERE GÖTÜRÜLECEKTİ”

Karatepe, Şükrü Seymen’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ele geçirilmesi hâlinde, emredilecek yere götürüleceğini söylediğini aktardı.

Darbe girişiminin örgüt talimatıyla gerçekleştirildiğini kabul eden Karatepe, kendisinin de verilen emir ve talimatlara uyduğunu belirtti.

Karatepe’nin ifadesinde, “Suçum sabittir. İmamın talimatlarına uydum ve pişmanım” şeklinde beyanda bulunduğu kaydedildi.

Karatepe ayrıca tim mensuplarının dağlık alanda toplandığı sırada “Hizmet hareketinden olmayan var mı?” şeklinde soru yöneltildiğini, ancak grupta örgüt dışından olduğunu söyleyen kimsenin çıkmadığını anlattı.

SİLAHLARI TOPRAĞA GÖMÜP KAÇTI

Helikopterlerin gelmemesi üzerine Şükrü Seymen’in emriyle araziye kaçtıklarını belirten Karatepe, darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayınca Ali Sarıbey ile gruptan ayrıldığını söyledi.

Karatepe, yanında bulunan piyade tüfeğini, tabancasını, hücum yeleğini ve GPS cihazını toprağa gömdüğünü kabul etti.

Ardından Marmaris merkezine inerek sivil kıyafet ve sırt çantası satın aldığını, banka hesabındaki paranın tamamını çekerek kaçışa başladığını anlattı.

BABASININ TELEFONUNU KIRIP ATTI

Karatepe’nin firar güzergâhı İzmir’den Afyonkarahisar’a, oradan da Eskişehir’e uzandı.

Otostopla İzmir’e giden Karatepe, Bayram Fil isimli kişinin evinde saklandı. Babası Şevki Karatepe’nin yanına gelmesinin ardından babasının telefonunu kırarak attı.

Daha sonra Mehmet Fil’in kullandığı araçla Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine götürüldü. Buradan dayısı İsmet Biçer’in aracıyla Eskişehir Mahmudiye’de yaşayan teyzesinin yanına geçti.

Arandığının anlaşılması üzerine bir süre yaylada ve açık alanda saklandı.

YEDİ YIL AYNI EVDE HÜCRE HAYATI YAŞADI

Karatepe, babasının Afyonkarahisar Yarenler Mahallesi’nde kiraladığı evde yaklaşık yedi yıl boyunca gizlendiğini söyledi. Babası tarafından kendisine para, altın, döviz ve “Tayfun Gezveci” adına hazırlanmış sahte kimlik getirildiğini anlatan Karatepe, çevresinde “Salih” adını kullandığını belirtti.

Karatepe, geçimini sağlamak amacıyla geceleri çöp ve hurda topladığını, inşaatlarda çalıştığını, boya ve tadilat işleri yaptığını ve üç boyutlu tablolar sattığını ileri sürdü.

Kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle babası Şevki Karatepe ile ablası Ayşe Alanur Karatepe hakkında da adli işlem yapıldığı, iki ismin bir süre tutuklu kaldığı belirtildi.

EVİNDEN DÖVİZ, ALTIN VE YABANCI HAT ÇIKTI

Karatepe’nin yakalandığı evde yapılan aramada yüksek miktarda nakit para, ziynet eşyaları ve yurt dışına ait bir GSM hattı ele geçirildi. Telefon rehberinde çok sayıda yabancı numaranın bulunduğu, bazı kişilerin isim yerine rakamlarla şifrelenerek kaydedildiği belirlendi.

Karatepe’nin operasyonel hatlar üzerinden çok sayıda ardışık şekilde arandığı, mahrem imamlarla iletişiminin bulunduğu ve elektronik posta hesaplarında taslak oluşturarak haberleşme yöntemini kullandığı tespit edildi.

Şüphelinin ayrıca göçmen kaçakçılığı suçundan işlem gören bir kişiyle telefon irtibatı olduğu belirlendi. Ele geçirilen para, döviz, ziynet eşyası, yabancı hat ve sahte kimlik, soruşturma makamlarınca yeni bir kaçış hazırlığının işaretleri olarak değerlendirildi.

Karatepe ise yurt dışına kaçma niyetinin bulunmadığını, firar döneminde örgütle bağlantı kurmadığını ve ele geçirilen paraların ailesi tarafından verildiğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanına suikast timinin firari yüzbaşısı konuştu: İmamın talimatlarına uydum

ÇİFTE TUTUKLAMA KARARI

Karatepe hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçunun kesintisiz nitelikte olduğu değerlendirilerek yeni bir soruşturma başlatıldı. Dosyadaki deliller, kolluk ifadesindeki beyanlar, operasyonel hat kayıtları, sahte kimlik kullanımı ve 10 yılı aşkın firar süresi birlikte değerlendirildi.

Tutuklanması talebiyle Muğla Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen Karatepe, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklandı. Karatepe ayrıca Cumhurbaşkanına suikast, Anayasa’yı ihlal, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç, kamu görevlisini kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, ağırlaşmış yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve yağma suçlarından da tutuklandı. Soruşturmanın bütün yönleriyle sürdürüldüğü bildirildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Darbe Girişimi, Pennsylvania, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika FETÖ Cumhurbaşkanına suikast timinin firari yüzbaşısı konuştu: İmamın talimatlarına uydum - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Akiblis Dövücü Akiblis Dövücü:
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