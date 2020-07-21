Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı (9) - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı (9)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bin yıllık komşumuz ve kardeşimiz olan Suriye halkı özgürlüğe, huzura, güvene kavuşana kadar bu ülkede kalmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı (9), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bin yıllık komşumuz ve kardeşimiz olan Suriye halkı özgürlüğe, huzura, güvene kavuşana kadar bu ülkede kalmaya devam edeceğiz. Bu günlerde Suriye'de bir seçim yapıyorlar, sözde seçim. İzlediniz değil mi, Allah aşkına böyle seçim mi olur? Nerede dünyanın 'demokrasi demokrasi' diyen ülkeleri? Hiçbirinin ağzından bir kelam çıkıyor mu?" dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda, Türkiye'nin enerjide kendi kendimize yeterli olmanın ötesinde küresel bir merkez olma yolunda kararlılıkla ilerlediğini söyledi.

İnşasına 2015'te başlanan TANAP Projesinin Gürcistan-Türkiye sınırından Eskişehir'e kadar olan kısmını Haziran 2018'de, Avrupa bağlantısını ise Ekim 2019'da açtıklarını anımsatan Erdoğan, Türk Akımı Doğal Gaz Boru Hattı'nın denizden geçen kısmının Kasım 2018'de tamamlandığını ve 1 Ocak 2020 itibarıyla gaz alımına başlandığını belirtti.

Sıvılaştırılmış gaz, doğal gaz depolama ve yeniden gazlaştırma terminali, yer altı doğal gaz depolama tesisleri alanında gelişmiş bir altyapı kurduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ilk deniz sondaj gemisi Fatih, Ekim 2018'de Akdeniz'de sondaja başladı. Geçtiğimiz yıl ikinci sondaj gemimiz Yavuz, sondaj çalışmalarına başladı. Bu hamlelerimizle, Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'de kurulmaya çalışılan tuzakları tersine çevirdik. KKTC'nin Türkiye Petrollerine verdiği ruhsat alanlarında ve kendi kıta sahanlığımızda arama ve sondaj çalışmalarına aralıksız devam edeceğiz. Şunu altını çizerek ifade etmek istiyorum, biz ne sismik araştırma gemilerimizde, ne sondaj gemilerimizde birilerinin izne tabi değiliz. Biz uluslararası deniz hukuku neyi gerektiriyorsa, uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa, Doğu Akdeniz'de haklarımız nelerse, bu çerçeve içerisinde bu adımları attık, bundan sonra da bu adımları atmaya devam edeceğiz."

"Türkiye, enerjide de muhtaç ülke olmaktan çıkıyor"

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yapımının sürdüğünü ifade eden Erdoğan, kömür üretiminin 101,5 milyon tona yükseltilerek bu alanda Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını söyledi.

BOR'lu Malzemeler Araştırma Laboratuvarını kurduklarını ve Bor Karbür Üretim Tesisinin inşasına başladıklarını bildiren Erdoğan, "Daha önce teknoloji yetersizliği nedeniyle ham madde olarak ihraç ettiğimiz madenlerimizi, artık burada kendi teknolojimiz ve kendi insan kaynağımızla işleyerek yurt dışına satacağız." dedi.

Son dönemde yerli ve yenilenebilir enerjiye yaptıkları yoğun yatırımların karşılığını da almaya başladıklarını dile getiren Erdoğan, 2019'da elektriğin yüzde 62'sinin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini bildirdi.

Toplam 2 bin 13 adet elektrik üretim tesisi devreye alarak, Türkiye'nin elektrik kurulu gücünü son iki yılda 87 bin megavattan 92 bin megavata çıkardıklarını belirten Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Yine bu dönemde 1443 megavat hidroelektrik, 1226 megavat rüzgar, 1547 megavat güneş, 370 megavat jeotermal enerjisi kurulu gücünü devreye aldık. Yani enerjide de artık Türkiye muhtaç olmaktan çıkmıştır ve çıkıyor. Yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasiteli STAR rafinerisi faaliyete başladı. Son iki yılda 4 il ve 117 ilçe-beldeye doğal gaz arzı sağlayarak, doğal gaz kullanan il sayısını 81'e, ilçe-belde sayısını ise 552'ye çıkardık."

"Ahdi ve meşru zeminde Libya ile iş birliğimizi geliştiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış işlerinde "Dünya 5'ten büyüktür" anlayışıyla her alanda tüm insanlığın ortak çıkarları için mücadele verdiklerini dile getirerek, bu anlayışla 2018'de 242 olan yurt dışı temsilcilik sayısını 246'ya yükselterek Türkiye'nin dünyadaki etkinliğini artırdıklarını söyledi.

Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunması için hem sahada hem de masada etkin konumlarını sürdürmeye devam ettiklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bin yıllık komşumuz ve kardeşimiz olan Suriye halkı özgürlüğe, huzura, güvene kavuşana kadar bu ülkede kalmaya devam edeceğiz. Bu günlerde Suriye'de bir seçim yapıyorlar, sözde seçim. İzlediniz değil mi, Allah aşkına böyle seçim mi olur? Nerede dünyanın 'demokrasi demokrasi' diyen ülkeleri? Hiçbirinin ağzından bir kelam çıkıyor mu? 'Siz ne yapıyorsunuz' diyen var mı? Bizim tek parti döneminde yaşandığı gibi. Bunlar da aynısını yapıyor. Bakıyorsunuz demokrasi noktasında çok çok ileri olduğunu söyleyenler, bunun yanında Birleşmiş Milletler kalkıp da 'ne oluyorsunuz?' diyen yok. Vatandaş eli kolu mahkum oyunu kullanıyor. Tabii şimdi bir de seçim neticesi ilan ederler evlere şenlik. Yapacakları iş bu. Bütün bunlara karşı biz sesimizi yükseltmek durumundayız. O mazlumların, o mağdurların adına sesimizi yükseltmek durumundayız."

Türkiye'nin, Libya Milli Mutabakat Hükümeti ile 27 Kasım 2019'da Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası ve Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası imzaladığını anımsatan Erdoğan, "Bu ahdi ve meşru zeminde Libya ile iş birliğimizi geliştiriyoruz. Libya ile imzaladığımız Mutabakat Muhtırası'na dayalı olarak ülkemizin Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarındaki hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunuyoruz. Ayrıca, bu ülke ile enerji alanındaki iş birliğimizin güçlendirmek için ilave adımlar atıyoruz. Libya'nın meşru hükümetine karşı saldırgan tavırlar içinde olan herkesi, uluslararası hukuka ve Libyalıların iradesine saygı göstermeye davet ediyoruz." dedi.

"Kıbrıs meselesine ilişkin kararlı duruşumuzu her alanda ortaya koyduk"

Türkiye'nin Irak ile diyaloğunu her alanda ve düzeyde yoğunlaştırmanın gayreti içinde olduğunu bildiren Erdoğan, "Irak'ın siyasi birliği ile toprak bütünlüğünün korunması, terör örgütleriyle mücadele, yatırım ve ticaretin geliştirilmesi, Irak Türkmenlerinin haklarının korunmasına amacıyla bu ülkeye yönelik çabalarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin Körfez'deki stratejik ortağı Katar ile kapsamlı iş birliğini en üst düzeyde yürütülen çabalarla pekiştirdiklerini belirterek, dış politikayla ilgili şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız iki yıllık dönemde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile İslam İşbirliği Teşkilatında dönem başkanlıklarını başarıyla yürüttük. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanlığımız süresince düzenlediğimiz 30'dan fazla üst düzeyli toplantıyla örgütün faaliyetlerine ivme kazandırdık. Ayrıca, İsrail'in hukuksuz adımları karşısında 2017 ve 2018'de Kudüs konulu iki olağanüstü zirveye ev sahipliği yaptık. 2020'de Asya İşbirliği Diyaloğu, D-8, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Forumu ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanlıklarımızın etkili biçimde yürütülmesinin gayreti içindeyiz. Balkanlardaki en geniş bölgesel işbirliği forumu olan ve 13 bölge ülkesinin katıldığı Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci'nin Dönem Başkanlığını da 1 Temmuz 2020 itibarıyla üstlendik. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanlığına ilk defa Türkiye'nin adayı seçildi. En Az Gelişmiş Ülkelere Yönelik Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası, 4 Haziran 2018'de Gebze'de açıldı.

Türkiye'yi tehdit eden terör örgütlerinin yurt dışındaki uzantılarıyla mücadelemize kesintisiz şekilde devam ettik. Bu kapsamda uluslararası ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik yoğun gayret gösterdik."

Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya ve ABD gibi Türkiye'nin yoğun ilişkiler içinde olduğu yerlerle ikili ilişkilerin geliştirilmesi için üst düzey temaslarla yoğun çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Önde gelen üyelerinden olduğumuz NATO bünyesinde yüksek görünürlüğe sahip faaliyetler sürdürdük. Milli davamız olan Kıbrıs meselesine ilişkin kararlı duruşumuzu her alanda ortaya koyduk. Afrika ile ilişkilerimizi, ülkemizin 54 Afrika ülkesinden 42'sinde temsil edilir hale gelmesi sayesinde, kritik yardımlar ve girişimlerle pekiştirdik. Ankara'daki Afrika ülkesi Büyükelçiliklerinin sayısı da 37'ye yükseldi."

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Hükümet, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 05:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı (9) - Son Dakika

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