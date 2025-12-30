DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polis için Yalova'da tören! Gözyaşları sel oldu - Son Dakika
DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polis için Yalova'da tören! Gözyaşları sel oldu

30.12.2025 11:41  Güncelleme: 12:46
Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memurları için tören düzenlendi. 1 çocuk babası Turgut Külünk'ün cenazesi Düzce'ye, 3 çocuk babası Yasin Koçyiğit'in cenazesi Ankara'ya uğurlandı. 3 çocuk babası polis memuru İlker Pehlivan ise eşinin isteği üzerine Yalova'da toprağa verilecek.

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terörle mücadelede kararlı ve emin adımlarla Allah'ın izniyle ilerleyeceğiz" dedi.

İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta dün saat 02.00 sıralarında DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte 3 polis memuru şehit oldu, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirildi. Şehit olan polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

"HER ADIMLARINDA DUA VARDI"

Törende konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletçe aynı safta durarak acımızı paylaşmak için bir aradayız. Vatan toprağımız payidar kalsın diye candan geçen nice yiğitler gibi şehitler kervanına katılan 3 kahraman polisimiz İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit'i Rahmet-i Rahman'a uğurluyoruz. O kahramanlar ki gecenin karanlığında milletimizin huzur ve güvenliği için terörün en kirli yüzüne karşı bir an bile tereddüt etmeden ahde sadakatle şehadete yürüdüler. İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit üçü de suçlunun ve zalimin karşısında dimdik durmanın vakarıyla görev yaptılar. Her adımlarında dua vardı. Her nefeslerinde vatan aşkı vardı. Onlar nazlı hilal uğruna ölmeyi göze alan şehitler ocağının neferleriydi. O şehitler ocağı ki aziz milletimizin sinesidir. O sinede iman vardır, cesaret vardır, istiklal vardır. Kahraman şehitlerimiz, sizler şehitler tepesini boş bırakmadınız. Şanlı bayrağımıza rüzgar oldunuz. Vatanımıza siper oldunuz. Sizler asil milletimizin alın yazısına şan ve şeref olarak yazıldınız. Sizlere minnettarız. Rabb'im sizden razı olsun" dedi.

"TUZAKLARINI BAŞLARINA YIKTINIZ"

Konuşmasında emniyet teşkilatına da seslenen Yerlikaya, "Kahraman polislerim bugün uğurladığımız silah arkadaşlarınızla birlikte sizler kadın ve çocukları kendine kalkan yapan hain teröristlerin karşısında sabırla, azimle, dirayetle dimdik durdunuz. Milletimize pusu kuranların tuzaklarını başlarına yıktınız. Sizlerin asaleti ve kahramanlığı sadece yüreğinizde taşıdığınız cesarette değil; vicdanınızda, merhametinizde ve insanlık onurunuzda saklıdır. Allah hepinizden razı olsun. Unutmayın; üniformanızı kuşandığınız her an en ücra köyümüzdeki dumanı tüten her ocakta yükselen dualar sizler içindir" diye konuştu.

"BU 86 MİLYONUN YÜREĞİNE YAYILAN BİR ACI"

Şehit ailelerinin acısını tüm Türkiye'nin yüreğinde hissettiğini belirten İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Şehitlerimizin kıymetli aileleri, yüreklerinizde derin bir acı var. Gözünüzden sakındığınız yavrunuzu, yolunuzu gözlediğiniz babanızı, en zor günlerinizde omuzuna yaslandığınız eşinizi kaybetmenin büyük acısını yaşıyorsunuz. Bu acıyı hiçbir sözün anlatması mümkün değildir. Fakat şunu biliniz; sizler asla yalnız değilsiniz. Bu acı sizlerin evinizde başlayan ama 86 milyonun yüreğine yayılan bir acıdır. Bugün hepimiz şehitlerimizin başında aynı duanın içindeyiz. Hepimiz aynı sancağın altında, aynı hüzündeyiz. Bizim inancımızda şehitlik en yüce makamlardandır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Rabb'imiz buyuyor ki; 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler.' İşte bu müjde, bu teselli, bu gerçek yüreğimize su serper. Şehitler toprağın altında değil, rahmetin ufkunda diridirler. Peygamberlikten sonra en yüce makam olan şehitlik, işte bu kutsal vatan toprağındaki iddiamızdır, dirayetimizdir, hürriyet sevdamızın en büyük dayanağıdır" dedi.

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK AMA KARARLILIĞIMIZ DA ÇOK BÜYÜK"

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu: "Bugün acımız çok büyük ama kararlılığımızda çok büyük. Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, onların bizlere emanet bıraktığı bu vatana sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bu borç sözle değil, sebatla ödenir. Bu borç geri adım atmayarak mücadeleyi büyüterek sadakatle ve azimle ödenir. Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz. Terörle mücadelede kararlı ve emin adımlarla Allah'ın izniyle ilerleyeceğiz. Terörle mücadelede hiç durmadan aziz milletimizin destek ve dualarıyla, kahraman Mehmetçik, kahraman polis, kahraman jandarma, kahraman sahil güvenlik, kahraman korucularımızla birlikte Allah'ın izniyle durmadan, duraksamadan devam edeceğiz. Bugün şehadetlerine şahitlik ettiğimiz şehitlerimizin emanetine en ufak bir rehavete kapılmadan sahip çıkacağız. Bu ülkenin çakıl taşına dahi göz koyanlar, kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecekler."

DÜZCE, ANKARA VE YALOVA'DA TOPRAĞA VERİLECEKLER

Törenin ardından 1 çocuk babası şehit polis memuru Turgut Külünk'ün cenazesi toprağa verilmek üzere Düzce'nin Akçakoca ilçesine, 3 çocuk babası Yasin Koçyiğit'in cenazesi ise Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine uğurlandı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Tozlu köyü nüfusuna kayıtlı olduğu, anne ve babasının hayatta olmadığı belirtilen 3 çocuk babası polis memuru İlker Pehlivan da eşinin isteği üzerine Yalova'da toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ankara, Yalova, Güncel, Düzce, Çocuk, Tören, Polis, Terör, Son Dakika

