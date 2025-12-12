Defne yaprağı toplamak için ormana giden Zehra Teyze sırra kadem bastı - Son Dakika
Defne yaprağı toplamak için ormana giden Zehra Teyze sırra kadem bastı

12.12.2025 12:49
Bartın'ın Gençali köyünde, defne yaprağı toplamak için önceki gün ormana giden 78 yaşındaki Zehra Günay sırra kadem bastı. Yakınlarının kayıp ihbarıyla ekipler yaşlı kadını arama çalışmaları başlattı. Yaklaşık 5 kilometrelik alanda jandarma iz takip köpeği, termal dron, 70 kişilik ekip ve köylülerle arama çalışmaları ikinci günde devam ediyor.

Bartın'ın Gençali köyünde ikamet eden Zehra Günay (78) önceki gün saat 14.00 sıralarında ormana defne yaprağı toplamaya gitti. Günay, evine dönmeyince yakınları kayıp ihbarında bulundu.

HER YERDE DİDİK DİDİK ARANIYOR

İhbarla dün sabah saatlerinde bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve komando ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 kilometrelik alanda jandarma iz takip köpeği, termal dron, 70 kişilik ekip ve köylülerle arama çalışmaları başlatıldı. Kayıp kadından herhangi bir iz bulunamazken, arama çalışmaları dronla görüntülendi.

"ÇARLAMBA GÜNÜ GÖRDÜM, DAHA DA HABER ALINAMADI"

Zehra Günay'ı kaybolmadan önce gören son kişi olan köyde yaşayan Ahmet Yüzgeç, "Zehra Teyze, her zaman defne toplamaya giderdi. Ben çarşamba günü gördüm. Daha sonra haber alınamadı. Şimdi herkes onu arıyor" dedi.

Kaynak: DHA

Jandarma, Ormana, Bartın, Güncel, AFAD, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

