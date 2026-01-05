Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir? - Son Dakika
BBC

Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?

Venezuela\'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
05.01.2026 22:26
Venezuela\'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
ABD'de tutuklu bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yerine başkan yardımcısı Delcy Rodriguez yemin ederek göreve başladı. ABD Başkanı Trump, Rodriguez'in ABD ile temas halinde olduğunu iddia etmesine karşılık Rodriguez, "Venezuela'nın tek başkanı Maduro'dur" ifadesini kullandı. İşte Venezuela'nın Devlet Başkanı Vekili Delcy Rodriguez'in hayatı ve bilinmeyenleri.

ABD ordusunun düzenlediği operasyon sonucu ülkesinden kaçırılarak tutuklanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yerine geçici devlet başkanı olarak Delcy Rodriguez görevi devraldı. Yemin ederek görevi devralan Delcy Rodriguez, devlet başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?

"VENEZUELA'NIN TEK BAŞKANI MADURO'DUR"

Rodriguez, ABD'nin Maduro operasyonu sonrası ilk açıklamasında Trump yönetimini kınamıştı. Operasyonu "yasa dışı ve gayrimeşru bir kaçırma girişimi" olarak nitelendirmişti. Rodriguez bu konuşmada ayrıca, vatandaşlarını ülkelerini savunmaya çağırdı ve "Venezuela'da tek bir başkan vardır, o da Nicolas Maduro Moros'tur" dedi. Rodriguez bu cümlelerle, ABD Başkanı Donald Trump'ın, düzenlediği ilk basın toplantısında sarf ettiği sözlere yanıt vermiş oldu.

Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?

ABD İLE İŞ BİRLİĞİ İDDİASI

Trump, 3 Ocak Cumartesi günü yaptığı medya toplantısında, Rodriguez'in ABD ile uyum içinde çalışacağını öne sürmüştü. ABD Başkanı Trump, Rodriguez'in ABD ile temas halinde olduğunu da iddia etti ve Washington'un tüm taleplerini yerine getirmeye istekli olacağını öne sürdü. Trump "Başka alternatifi yok" dedi.

Rordiguez, Trump'ın bu basın toplantısından kısa bir süre sonra ulusa seslenerek Maduro'nun "Venezuela'nın tek başkanı" olduğunu yineledi. Operasyonu "kaçırma" olarak niteleyen Rodriguez, Venezuela'nın "teslim olmayacağını, vazgeçmeyeceğini ve asla kimsenin sömürgesi olmayacağını" söyledi.

Rodriguez daha sonraki bir açıklamasında ise ABD yönetimi ile iş birliği sinyali verdi.

Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?

DELCY RODRIGUEZ GERÇEKTE KİMDİR?

Delcy Rodriguez için siyaset bir aile mesleği. 56 yaşındaki avukat, 1960'larda gerilla savaşçısı olarak ünlenen Jorge Antonio Rodriguez'in kızı. Babası, 1976 yılında Venezuela'da faaliyet gösteren bir ABD şirketinin üst düzey yöneticilerinden William Niehous'un kaçırılması olayında tutuklandıktan sonra öldürülmüştü. Rodriguez'in ölümü, polis işkencesi nedeniyle gerçekleştiği için kamuoyunda şok etkisi yarattı.

"BABAM İÇİN ADALET ARAMAYA KARAR VERDİM VE HUKUK OKUDUM"

Babasının ölümü, Delcy Rodriguez'i hukuk eğitimi almaya iten nedenlerden biri oldu. Bu süreci, "Babam için adalet aramaya karar verdim ve hukuk fakültesine kaydoldum" diyerek anlattı. Bu olay onun siyasete yaklaşımını da etkiledi.

Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?

ASIL YÜKSELİŞİ MADURO İKTİDARINDAN SONRA OLDU

2018'de verdiği bir röportajda "Bolivarcı devrim, Komutan Hugo Chavez'in gelişi, bizim kişisel intikamımızdı" dedi. Bu röportajda intikam duygusuyla hareket etmediğini iddia etti. Şu anda Ulusal Meclis Başkanı olan ağabeyi Jorge Rodriguez gibi Delcy Rodriguez de Hugo Chavez'in başkanlığı döneminde siyasette yükseldi, bakanlık yaptı. Ancak asıl yükseliş Maduro iktidara geldikten sonra oldu.

İletişim ve Enformasyon Bakanı, Ekonomi Bakanı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Son dönemde bakanlık görevi yanında devlet başkan yardımcılığı görevine yükseldi. Delcy Rodriguez Maduro hükümetinde hem Venezuela içinde hem de dışında siyasi anlamda kilit bir figür oldu. Siyaset bilimci Nícmer Evans, BBC Mundo'ya 2024'te verdiği röportajda, Delcy için Rodriguez, "entelektüel olmaktan çok operasyonel" tanımı yapmıştı.

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE KRİTİK ROL OYNADI

Delcy Rodriguez Maduro döneminde 2014-2017 yılları arasında resmi olarak Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttü. Her zaman hükümetin hem ülke içinde hem de dışında en görünür yüzlerinden biri oldu. Maduro'nun yurt dışı seyahatlerini azalttığı son yıllarda Türkiye, Çin ve İran gibi müttefik ülkelerle ilişkilerde kilit bir rol oynadı. Rodriguez, insan hakları ihlalleri ve Venezuela'da demokrasinin erozyona uğraması nedeniyle AB'nin yaptırım uyguladığı yaklaşık elli üst düzey Venezuelalı yetkiliden biri.

ABD Hazinesi, 2018 yılında kardeşi Jorge Rodriguez'in yanı sıra Savunma Bakanı Vladimir Padrino ve First Lady Cilia Flores'e de benzer yaptırımlar uygulamıştı. O zaman da Delcy Rodriguez bu kararları reddetmiş ve ABD'nin bu politikalarını açıkça sorgulamıştı.

Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak: BBC

Son Dakika Dünya Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir? - Son Dakika

