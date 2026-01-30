Deniz İbişler 6 gündür her yerde aranıyordu! Korkutan haber geldi - Son Dakika
Deniz İbişler 6 gündür her yerde aranıyordu! Korkutan haber geldi

Deniz İbişler 6 gündür her yerde aranıyordu! Korkutan haber geldi
30.01.2026 08:59
İstanbul'da üniversite okuyan 25 yaşındaki Deniz İbişler 6 gündür her yerde aranıyordu. Arkadaşına "E5'e atlayıp intihar etmeyi bile düşündüm. Eve gitmeye bile korkuyorum" mesajı atan İbişler'den korkutan haber geldi. İbişler'in 25 Ocak'ta Beşiktaş istikametine doğru yürüdüğü, bir kafede bir süre vakit geçirdikten sonra denize atladığı belirlendi.

Eyüpsultan'da yaşayan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Deniz İbişler, 24 Ocak cumartesi akşamı babasıyla telefonda görüştükten sonra telefonu kapattı. Arkadaşlarıyla Koşuyolu Kadıköy'de buluştuktan sonra metrobüsle Şişli Mecidiyeköy'e gelen Deniz İbişler'in evine gitmek için metroya bindiği daha sonra da metro istasyonundan ayrıldığı öğrenildi. İbişler'in arkadaşına "İntihar etmeyi bile düşündüm" mesajı endişeleri artırırken baba Yüksel İbişler, oğlunun yurt dışından döndükten sonra bunalıma girdiğini söyledi.

Deniz İbişler

KORKUTAN HABER GELDİ

Rojda Altıntaş'ın aktardığı bilgilere göre; Deniz İbişler'in 25 Ocak'ta Beşiktaş istikametine doğru yürüdüğü, bir kafede bir süre vakit geçirdikten sonra denize atladığı belirlendi. Deniz İbişler'in cansız bedenine henüz ulaşılmadı. Gencin atladığı bölgede yoğun çalışmalar yürütülüyor.

"ARKADAŞININ İFADESİ BİRKAÇ GÜNDÜR UYKUSUZMUŞ DİKKATİ DAĞINIKMIŞ"

Oğlunun en son arkadaşıyla buluştuğunu söyleyen Baba Yüksel İbişler, "Oğlum 24 Ocak cumartesi akşam saat 18.00 -19.00 sıralarında Koşuyolu'nda arkadaşıyla buluşmuş, birkaç saat vakit geçirmişler. Saat 22.30 - 23.00 sıralarında arkadaşı onu Acıbadem metrobüs durağına bırakmış. Arkadaşının ifadesi birkaç gündür uykusuzmuş, dikkati dağınıkmış biraz oryantasyonda sıkıntı var olabilir söyledi. Metrobüse binmiş Mecidiyeköy'de aktarma yapması gerekiyor evine ulaşabilmek için. M7 metrosuna Yıldız - Mahmutbey Metro istasyonuna girdiği metro saatine 28 dakika falan vakit olduğu için beklemek istemeyip geri çıktığını biliyoruz" dedi.

"METROBÜSTEN ÇIKTIĞINI BİLİYORUZ, BAŞKA BİLGİ YOK"

Oğlunu arama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Baba Yüksel İbişler, "Muhtemelen canı sıkıldı, beklemek istemedi geri çıktığını biliyoruz. Metrobüs istasyonundan çıkış bilgisine ulaşabildik ondan başka henüz bir bilgi yok. Emniyet teşkilatımızın tüm birimleri İstanbul ve Ankara eşgüdümlü iz takibindeler, teknik takip yapıyorlar. İnşallah akıbet bilgisine ulaşacağız. En kısa zamanda yine bulunduğu oturduğu ilçe dolayısıyla Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin değerli savcıları da çok duyarlı bir şekilde konuya eğildiler, tutanakları düzenlediler, kayıp bildirimlerini yaptılar. Alibeyköy karakolumuz başvuruyu o almıştı onlar da bizi yönlendirdiler ve hala da desteklemeye devam ediyorlar, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Şu ana kadar en azından hani açıklanabilir düzeyde bir teknik bilgiye ulaşılmış değil" şeklinde konuştu.

"ESENLER OTOGARI'NDA GÖRGÜ TANIĞI VAR"

Oğlunu aradığında ulaşamadığını söyleyen Baba Yüksel İbişler, "Evine gitmediğini biliyoruz, ben o gece saat 22.00 sularında kendisine ulaşamayınca sosyal medyasından ve telefonundan merak ettim, arkadaşlarına arattırdım. Ben de aramaya çalıştım, telefonu da kapanmış. Saat 00.00 arasında telefonu da kapanmış, evine doğru belediye otobüsü güzergahını kullanarak, daha önce birkaç kere güzel havalarda yürüdüğünü biliyoruz. O güzergahı biz şimdi kendi kişisel çabalarımızla kardeşim ve yeğenim baştan aşağı yürüyerek kontrol yapıyorlar. İş yerlerinden bilgi sormaya şahit arıyorlar dediğim gibi işte Esenler Otogarı'ndan bir ihbar geldi. Oradaki çığırtkanlardan biri ben bu çocuğu gördüm, onunla temas kurmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"YURT DIŞINDAN GERGİN GELDİ, CANI SIKKINDI"

Oğlunun yurt dışına gidip geldikten sonra psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Baba Yüksel İbişleri, "Üsküdar Postanesinde dün gece 00.30 sıralarında benzer bir eşkalde birinin görüldüğü bilgisi ulaştı. Az önce onu sorgulamaya çalışacağız ama somut herhangi bir bilgi yok. Yazın yurt dışına çalışmaya gitti oradan gergin geldi. Umduğu kalite de bir iş ve kazanç orada yapamadı. Oradan gergin geldi. Okulunu uzatmış olmaktan dolayı da canı sıkkındı. Son birkaç günde epey uykusuzluk çektiği o akşam buluştuğu arkadaşı bize Deniz'in uykusuz, dikkatinin dağınık olduğunu söyledi. Bunlardan olabiliri oryantasyonu bozulmuş olabilir. Allah korusun birileriyle kötü birilerine denk gelmiş olabilir, her ihtimali değerlendiriyoruz, yetkililerimizde değerlendiriyor. Bildiğimiz arkadaş çevreleri, onların ortaokuldan başlayarak lise, üniversite arkadaşları, kuzeni, ev arkadaşıydı, aile çevremiz hep teyakkuzda herkes birbirini haberdar ediyor. Dolayısıyla onlara ulaşan bir şey yok. Bizim bilmediğimiz arkadaşlarının da bilmediği bir arkadaşı, dostu olabilir. Ona bu konuda yardımcı olan belki kafa dinlemek için bir yerlere çekilmiştir. İnşallah öyledir" şeklinde konuştu.

ARKADAŞINA ATTIĞI SON MESAJ

Esra Erol'da programında yayınlanan bilgilere göre; Deniz İbişler'in en yakın arkadaşıyla mesajlaşması endişeleri daha da artırdı. İbişler'in arkadaşına mesjala, "E5'e atlayıp intihar etmeyi bile düşündüm. Eve gitmeye bile korkuyorum" dediği görüldü.

"OĞLUM EVİNE GİRMEMİ İSTEMEZDİ"

Baba Yüksel İbişler ise, "Oğlum evine girmemi istemezdi. Eylül ayı başında Amerika'dayken 'Oğlum evin biraz dağınıktı toplamamı ister misin?' dedim, 'Olabilir' dedi. Ya da ben öyle anlamışım. Evi derledim topladım, sildim, süpürdüm. Sonra bana 'Kramponlarımı bulamıyorum. Evimi niye karıştırdın' diye tepki gösterdi. Arkadaşına attığı 'Şu an eve gitmeye bile korkuyorum' cümlesinin benimle olan bağlantısı belki bu olaydır" diye konuştu.

Deniz İbişler'in evinde yapılan kontrollerde evin çok dağınık olduğu ve adeta bir çöp eve döndüğü görüldü.

Beşiktaş, İstanbul, Gündem, Güncel, Yaşam, Baba, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
