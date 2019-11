DHA YURT BÜLTENİ - 1

1

AKSARAY'DA GELEN ZARFIN İÇİNDE KİMYASAL MADDE PANİĞİ

Aksaray 'da cep telefonu satışı yapan İlyas Köse , iş yerine gelen zarfı, eve gelip açtığında içinden çıkan tozdan kendisi, eşi ve 2 çocuğu etkilendi. Zarftan çıkan tozun kimyasal madde olabileceği şüphesiyle Köse ailesi fertleri ile bir kadın komşusu, evin önüne AFAD tarafından kurulan arındırma çadırında dezenfekte edilip, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 kişi hastanenin acil servisinde karantina altına alınırken, ev mühürlenip, çıkan toz da incelemek üzere Ankara 'ya gönderildi.

Olay, saat 17.30 sıralarında, Hamidiye Mahallesi 704 Sokak'taki 5 katlı bir binanın 1'inci katında meydana geldi. Bir haftadır İstanbul 'da olan ve dün Aksaray'a dönen İlyas Köse, iş yerine uğradı. Kapının altından atılan isimsiz bir zarfın olduğunu gören Köse, zarfı alıp, evine geldi. Evde zarfı açtığında içinde toz olduğunu fark etti. Bir süre sonra tozdan İlyas Köse, eşi Emine Köse (38), çocukları Nisa Yağmur (9) ve Kadir Nazım Köse (18) etkilendi. Bunun üzerine polis ve sağlık görevlilerine arayıp durumu bildirdi. Polis , zarftan çıkan tozun şarbon olabileceği şüphesiyle AFAD'a haber verdi.

AİLE, ARINMA ÇADIRINDA DEZENFEKTE EDİLİP HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık görevlisi ve AFAD ekipleri sevk edildi, bina tahliye edildi. Ardından AFAD ekipleri bina önüne dezenfeksiyon işlemleri için arınma çadırı kurdu. Özel kıyafetlerini giyen AFAD ekipleri, dezenfeksiyondan geçtikten sonra binada ve evin içinde kimyasal ve biyolojik madde ölçümü yaptı. Herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Köse ailesi fertleri ile aileye yardıma gelen komşuları Bahtişen Altın (56) aldı kadın önce binada karantina altına alındı. Özel kıyafet giydirip, arında çadırında dezenfekte edildi. Daha sonra da ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

PERSONEL MASKE VE ÖZEL KIYAFETLE MÜDAHALE ETTİ

Ailenin tedaviye alındığı acil servis bölümü de karantina altına alındı. Müdahale edecek doktorlarda maske ve özel kıyafetlerini giyip müdahale etti. Diğer hastalar ise hasta girişi bölümünden hastaneye alındı. Zarftan çıkan tozdan alınan numune incelenmek üzerene Ankara'ya gönderildi. İnceleme sonuçlana kadar da Köse ailesinin evi mühürlendi. Diğer bina sakinleri de tekrar evlerine döndü.

AFAD İl Müdürü Cezmi Türkmen. yaptıkları ölçümlerde herhangi bir kimyasal ve biyolojik maddeye rastlamadıklarını belirtti. Türkmen, şunları söyledi:

"Kimyasal ve biyolojik ölçümleri yaptık. Yapılan ölçümlerde kimyasal ve biyolojik ajana rastlayamadık. Negatif çıktı. Ama biz numuneyi aldık. Ankara'ya ilgili birime göndereceğiz. Orada yapılan incelemede bizim ölçemediğimiz başka bir biyolojik ve kimyasal ajan çıkarsa, evin içerisini arındıracağız. Şu an aileyi arındırdık. Dekontamine ettik. 5 kişi var burada. Arındırma çadırımızda dekontaminasyon işlemlerini yaptık ve hastaneye sevk ettik. Orada karantina altına alınacaklar ve tedavileri yapılacak. Aileyi eve almayacağız. Test sonuçları negatif çıkarsa zaten bir sorun yok. Ama bir sorun çıkarsa da ona göre çalışma yapacağız." diye konuştu.

İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 3 ÖLÜ, 1 YARALI

Mersin 'in Anamur ilçesinde, husumetli olan komşu alileler arasında çıkan tartışmada silahlı kavgaya dönüştü. Tüfekle vurulan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, öğlenden sonra, Anamur merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Karalarbahşiş Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Nehir (65) ile İbrahim Nehir (25), bahçelerine satmak için koydukları sütlerini, aralarında husumet olan komşularının köpeğinin içtiğini gördü. Mustafa Nehir, komşularının oğlu Ali Can Çatak 'a (18) tepki gösterdi. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Ali Can Çatak'ın babası Ali Çatak (40) da kavgaya karıştı. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tüfekten çıkan saçmalar, Ali Can Çatak, İbrahim Nehir, Mustafa Nehir ve ismi öğrenilemeyen kişiye isabet etti. 4 kişi kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ali Çatak ise olay yerinden kaçtı.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, İbrahim Nehir, Mustafa Nehir ve Ali Can Çatak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Ali Çatak'ı yakalamak için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ KAMYONET BARİYERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Afyonkarahisar'da, düğün konvoyunda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçen kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında, Afyonkarahisar- Konya yolunun 20'nci kilometresindeki Işıklar beldesi yakınlarında meydana geldi. Düğün konvoyundaki Rıfat Çelik (23) yönetimindeki 03 ABC 296 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip, bariyere çarparak devrildi. Kazada sürücü Rıfat Çelik ile Mehmet (24), Mevlüt (21) ve Samet Çelik (20) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 4 yaralı sağlık ekiplerince Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durum ağır olan Mehmet Çelik , doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma kaza yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, kamyonettekilerin, konvoyla Işıklar beldesine gelin almaya gittikleri, dönüş yolunda da kazanın meydana geldiği öğrenildi.

AKADEMİSYENİN OTOMOBİLİ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2'Sİ ÇOCUK 7 YARALI

Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde, öğretim üyesi Mustafa Aydın 'ın (33) kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçip, 20 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Aydın dahil 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Karabük- Bartın yolunun Kırıklar köyü mevkisinde meydana geldi. Bartın yönüne giden, Karabük Üniversitesi TOBB Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda görevli öğretim üyesi Dr. Mustafa Aydın yönetimindeki 06 EU 2223 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, yaklaşık 20 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mustafa Aydın ile araçtaki Fatma Aydın (30), Nazife Aydın (21), Mehmet Aydın (5), Yusuf Aydın (3), Huriye Darıkayış (21) ve Mervenur Fatma Coşkun (21) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla otomobilden çıkarılan 7 yaralı, sağlık görevlilerince ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Otomobil, devrildiği yerden vinçle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI, DURUŞMADA ŞAHİTLİK YAPAN KİŞİYİ VURDU

Kocaeli 'nin Gölcük ilçesinde, 'yaralama' suçundan tutuklanan Burhan B., cezaevinden çıktıktan sonra duruşmasında şahitlik yapan Mehmet E.'yi tabancayla vurarak yaraladı.

Olay akşam saatlerinde, İhsaniye Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. 2016 yılında 'yaralama' suçundan tutuklanıp, cezaevine konulan Burhan B., bir süre önce tahliye oldu. Burhan B., akşam saatlerinde duruşmasında şahitlik yapan ve aleyhinde ifade veren Mehmet E.'nin evinin önüne gitti. Burada bir süre bekledikten sonra pazarcılık yapan Mehmet E. ile karşılaşan Burhan B., iddiaya göre kendisine, "Bunun hesabını soracağım. Yattığımın hesabını öde" deyip para istedi. Mehmet E.'nin olumsuz yanıt vermesi üzerine Burhan B., tabancasıyla ateşledi. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Mehmet E., kanlar içinde yere yığıldı. Burhan B. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet E.'yi Gölcük Devlet Hastanesi 'ne kaldırarak tedaviye aldı.

Olayın ardından polis ekiplerince Burhan B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

HUSUMETLİSİNİ PAZAR YERİNDE BACAĞINDAN VURDU

Kahramanmaraş'ta, Sefa K. husumetli olduğu Mustafa B.'yi (41) tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Mustafa B. hastaneye kaldırılırken, Sefa K. gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi 'ndeki kapalı semt pazarında meydana geldi. Sefa K., pazar yerinde, husumetli olduğu Mustafa B. ile karşılaşınca tabancasıyla ateş etti. Mustafa B., bacağına isabet eden kurşunla kanlar içinde yığılırken, Sefa K. otomobiliyle kaçtı. Mustafa B., yakınları tarafından götürüldüğü özel hastanede tedaviye alındı.

Sefa K. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

OTOMOBİL BARİYERİ AŞIP, ALT YOLA DÜŞTÜ: 4 YARALI

Bursa 'nın Osmangazi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyeri aşıp, alt yola düştü. Kazada ters dönen otomobildeki 4 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, İnönü Caddesi'ndeki Demirtaşpaşa Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Heykel'den Gökdere mevkisine giden Selçuk Çukur (26) yönetimindeki 16 ACZ 635 plakalı otomobil, dönüş sırasında kontrolden çıktı. Savrulup, bariyeri aşan otomobil, yaklaşık 3 metre yükseklikten alt yola düştü. Ters dönen otomobildeki sürücü Çukur ile İsmail Kaya (43), Cemil Kozlu (27) ve Ünal Karaman (31) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anında, alt yoldan araç geçmemesi ise olası bir faciayı önledi.

DÜĞÜN KONVOYUNDA KAZA: 4 YARALI

Diyarbakır'da, düğün dönüşünde, konvoydaki hafif ticari aracın kontrolden çıkıp, park halindeki 2 araca çarpması sonucu aynı aileden 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Düğün dönüşü, konvoydaki Fırat Karagöz yönetimindeki 21 DA 663 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak önce park halindeki 2 araca ardından kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazada, hafif ticari araçtaki aynı aileden 2'si kadın 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

BARTIN'DA İKİ EV ALEV ALEV YANDI

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Yukarıdere köyünde 2 katlı evde çıkan yangında alevler bitişikte bulunan eve sıçradı. Alev alev yanan iki ev itfaiye ekiplerinin 4 saat süren müdahalesi ile söndürüldü.

Gece saatlerinde, Ulus Yukarıdere Köyü Kerpiçli Mahallesi'nde Şevket Artar'a ait 2 katlı evde yangın çıktı. Şevket Artar'ın komşusuna misafirliğe gittiği sırada evden yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangın yan tarafta bulunan İstanbul'da yaşayan Muharrem Davutoğlu'na ait 2 katlı eve sıçradı. Köye ilk olarak Ulus Belediyesi'ne ait itfaiye ekibi ve Ulus Orman İşletme Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler geldi. Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri de bölgeye takviye olarak geldi. Alev alev yanan evler ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Ulus Kaymakamı Anıl Alkan olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

Yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılırken, soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİLİN DALDIĞI SÜRÜDEKİ 70 KOYUN ÖLDÜ

Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne daldı. Kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken 70 koyun öldü.

Kaza akşam saatlerinde Siverek--Şanlıurfa karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Avukat Adnan Yapıcı yönetimindeki 63 M 1247 otomobil yolun karşısına geçirilen koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan 70 koyun öldü. Hasar oluşan otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücü Yapıcı kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen karayolları ve itfaiye ekipleri yolu temizledi. Ölen koyunların sahibi Nesip Baturalp, "Öğlen saatlerinde ahır kapısı açık kaldığı için sürümüz kaybolmuştu. Akşam saatlerinde sürüyü karayolu kenarında bulduk eve götürüyorduk. Yolun karşısına geçirmek için el feneri ile işaret ederek otomobilleri durdurduk ancak bir otomobil koyun sürümüze daldı ve 30 koyunum dışında hepsi telef olduö dedi.

METRUK EVLERDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Edirne 'nin Keşan ilçesinde kullanılmayan 2 metruk evde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Olay, gece yarısı Aşağı Zaferiye Mahallesi Cami Sokak üzerindeki kullanılmayan tek katlı metruk evde meydana geldi. Sokak üzerindeki metruk evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki diğer metruk eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis sokağı araç ve yaya trafiğine kapatarak, güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu metruk evler kullanılmaz hale geldi. Polis ve itfaiyenin yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemesi sürüyor.

BİNGÖL'DE YAMAÇ PARAŞÜTÇÜLERİ ÖĞRETMENLER İÇİN UÇTU

Bingöl'de, bir grup yamaç paraşütçüsü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, 'Şiddet sıfır öğretmenler pekiyi' sloganıyla uçuş yaptı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir grup, Bingöl merkeze bağlı Alatepe köyündeki 2 bin 700 rakımlı dağa çıkıp, yamaç paraşütü etkinliği düzendi. Yamaç paraşütçüleri, 'Şiddet sıfır öğretmenler pekiyi' sloganıyla düzenledikleri uçuş etkinliğinde öğretmenler gününü kutlarken, öğretmenlere yönelik şiddete de tepkilerini dile getirdi.

Etkinliğe katılan yamaç paraşütçüsü Yunus Esen, öğretmenlere yönelik şiddetin son bulması için paraşütle uçuş yaptıklarını belirtip, tüm öğretmenlerin gününü kutladığı söyledi.

ÇOCUKLARA TRİBÜNDE OYUNCAK YAĞMURU SÜRPRİZİ

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 14'üncü haftasında Yılport Samsunspor'un Şanlıurfaspor ile karşılaştığı maçı izlemeye gelen çocuklara, taraftarlar tarafından 'oyuncak sürprizi' yapıldı. Maçın 55'inci dakikasında Samsunsporlu taraftarlar, maçı izlemeye gelen Süleyman Yançatoral Çocuk Evleri'nde kalan çocuklara oyuncaklar attı. Çocuklar bu sürprizle mutlu olurken, tribünde renkli anlar yaşandı.

Samsun'daki futbol maçında duygulandıran anlar yaşandı. Yılport Samsunspor'un Şanlıurfaspor ile karşılaştığı maçı ev sahibi kulübün davetiyle izlemeye gelen çocuklara, taraftarlar oyuncak yağmuruyla sürpirz yaptı. Maçın 55'inci dakikasına gelindiğinde Samsunsporlu taraftarlar, Süleyman Yançatoral Çocuk Evleri'nde kalan ve karşılaşmayı izlemeye gelen çocuklara oyuncaklar attı. Çocuklar bu sürprizle mutlu olurken, tribünde renkli anlar yaşandı.

GELİBOLU'DA, MİLLİ ATLET ŞEVKİ KORU ANISINA KOŞTULAR

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, milli maratoncu ve atletizm antrenörü Şevki Koru anısına koşu düzenlendi.

Gelibolu'nun düşman işgalinden kurtuluşu etkinliklerinde, bu yıl 2'nci kez milli maratoncu Şevki Koru anısına atletizm yarışları ve halk koşusu düzenlendi. Gelibolu Belediyesi'nce organize edilen koşuya, İstanbul Balkan Şampiyonası maraton birincisi Haydar Doğan, Atina Maratonu birincisi Veli Ballı gibi isimlerin yer aldığı eski milli atletler de katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan koşular, 4 farklı kulvar ve 8 etap olarak gerçekleştirildi. Şevki Koru anısına düzenlenen koşuya katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen milli maratoncu Veli Ballı, "Merhum hocamız ve ağabeyimiz adına düzenlenen bu güzel organizasyonda olmaktan gururluyum. Bugün ben de Şevki Koru hocamızın anısına 10 kilometre koşacağım. Kendisine rahmet diliyorum. Işıklar içinde uyusun" dedi.

Koşuya katılan eski milli atlet Haydar Doğan ise "Bugün Gelibolu'dayız. Gelibolu'da bulunmamızın sebebi 20 yıl antrenörlüğümüzü yapan, yüzlerce rekortmen şampiyon atletin yetişmesine katkı sunan Şevki Koru hocamız adına bu sene 2'nci kez düzenlenen koşular. Bu koşulara yoğun katılım var. Bunun nedeni de Şevki Koru hocamızın ömrü boyunca ülkemize kattığı değerlerdir" diye konuştu.

500 sporcunun katıldığı 4 kulvar ve 8 etapta gerçekleştirilen koşuların ana klasmanını oluşturan 5 bin metrelik koşuda; erkeklerde Alper Demir, kadınlarda ise Rahime Tekin birinciliği elde etti.

Ana klasman 10 bin metre koşularında ise 1'inci Mestan Turhan, 2'nci Murat Emektar ve 3'üncü Yunus Emre Akkuş oldu. Aynı kategorinin kadınlar etabında ise Duygu Turgut Soyan 1'inci, Sabriye Güzelyurt 2'nci ve Tuğçe Karakaya 3'üncü oldu.

Derecelere giren sporculara ödülleri Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya , 2'nci Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar , 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgenaral Yüksel Erdin, Şevki Koru'nun oğlu Cihan Koru ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Milli maratoncu Şevki Koru anısına düzenlenen koşuyu geleneksel hale getirmek istediklerini belirten Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, 1937'de yapılan ilk Türkiye Maratonu'nda birinciliği elde ederek, Atatürk'ün elinden madalya alan Gelibolulu Şevki Koru'yu anmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Özacar, "Bu anlamlı organizasyonumuz kapsamında, Atatürk'ün huzurunda koşma şerefini elde eden ve büyük başarılar kazanan milli atletimizi sonsuz saygı ve rahmetle anıyoruz. 1913 yılında Gelibolu'da doğan Şevki Koru'yu 28 Eylül 2003'te kaybettik. Ruhu şad olsun. Bu anlamlı anma koşusuna katılan tüm sporcularımızı kutluyor, hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

