DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Besni'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Besni- Araban karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. Besni yönüne ilerleyen Müslüm Güngör yönetimindeki 34 CGE 007 plakalı otomobil, önünde giden Sait İlhan yönetimindeki 02 DA 929 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücüsüler ile otomobillerde bulunan Emine İlhan, Hamdi Yıldız, Battal Yıldız, Mücahit Kılınç ve Mustafa Sağır yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri

Kaza yapan araçlar

Jandarma

İtfaiyenin müdahalesi

Yol güvenliği sağlanması

Sürücünün kaza anını anlatması

Trafik polislerinin çalışması

Besni Devlet Hastanesi ambulans

Çevredeki vatandaşlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN/ BESNİ(Adıyaman),

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Diyarbakır'da, Galatasaray'ın galibiyet gerginliği

GALATASARAY'ın, deplasmanda Fenerbahçe 'yi 20 yıl aradan sonra galip gelmesi Diyarbakır'da kutlama yapmak isteyen taraftara, bir grubun müdahalesiyle gerginlik yaşandı.

Diyarbakır'da bir grup Galatasaraylı taraftar, takımlarının bu akşam Fenerbahçe'yi sahasında 20 yıl aradan sonra mağlup etmesini kutlamak isterken, bir grubun engeliyle karşılaştı. Merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde bir araya gelen grup, kutlama yapmayanlara engel olmaya çalışırken, Galatasaray formasını yakma girişiminde bulunup, Gevran Caddesi'ni trafiğe kapatmaya çalıştı. Kutlamalar nedeniyle Ofis semtinde görev alan polis ekipleri, gruba sözlü uyarıda bulunarak, dağılmalarını istedi. Gruptakilerin uyarıları dikkate almaması üzerine polis ekipleri müdahalede bulundu. Polisin müdahalesiyle yolu trafiğe kapatan grup dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Toplanan kalabalık

Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri

Yolun trafiğe kapatan grup

Polis ekiplerinin gruba müdahalesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/ DİYARBAKIR,

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Adıyaman'da taraftarlar arasında arbede

ADIYAMAN'da, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından toplanan taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından sarı kırmızılı takımın taraftarları Sümer Meydanı'nda kutlama yaptı. Galatasaraylı taraftarlar daha sonra Gölbaşı Caddesi üzerinde tezahürat yaparak yürüdüğü esnada karşılaştıkları bir grup Fenerbahçeli taraftarlar ile arbede yaşadı. Yaşanan arbedede taraftarlar sopa, kova ve tekme tokat birbirine girdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sonlandırılan arbedenin ardından taraftarlar dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Taraftarların eğlenmesi

Taraftarlar arasında çıkan arbede

Polisin müdahale etmesi

Taraftarların birbirine sopa, kova atması

Taraftarların dağılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN - Mustafa ÖNDOĞAN/ ADIYAMAN,

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Bolusporlu taraftarlarla, kutlama yapan Galatasaraylılar arasında kavga çıktı

BOLU'da, Fenerbahçe -Galatasaray derbisinin ardından, galibiyeti kutlamak için sokağa çıkan Galatasaray taraftarları ile Boluspor taraftarları arasında kavga çıktı. Polis, kavgaya biber gazı ve cop ile müdahale etti.

Galatasaray'ın Kadıköy 'de galibiyet almasıyla birlikte Bolu'da yaşayan Galatasaraylı taraftarlar kutlama yapmak için kentin sokaklarına çıktı. Aynı saatte oynanan maçta Boluspor da deplasmanda İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı. TFF 1. Ligin son sırasında yer alan Boluspor'un taraftarları, Galatasaraylıların kutlama yapmasına karşı çıktı. Bolusporlular, şehrin takımı düşme hattındayken kutlama yapan Galatasaraylılara tepki gösterdi. Bolusporlu taraftarlar "Bolu'nun sahibi her zaman biziz" sloganları ile İzzet Baysal ve Cumhuriyet caddelerinde yürüdü. 2 taraftar grubu arasında önce Cumhuriyet Caddesi 'nde daha sonra da İzzet Baysal Caddesi'nde kavga çıktı.

Polis ekipleri kavgaya biber gazı ve cop kullanarak müdahale etti. Taraftarlar polisin müdahalesi sonrası kaçarak dağıldı. Kentin en işlek caddesinde önlem alan polis, herhangi bir kavga olayı yaşanmaması için kutlama yapılmasına izin vermedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kavga görüntüleri (amatör kamera)

-Polisin önlemleri

-Polisin caddede yürümesi

-Biber gazlı ve coplu polisler

-Ufak çaplı tartışmalar

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,

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Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu

ADANA'da patenli iki çocuğun, özel halk otobüsünün arkasına asılarak yolculuk etmesi, görenlerin yüreğini ağızlarına getirdi.

Kentin en işlek ana arterlerinden olan merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi 'nde patenli iki çocuk, özel halk otobüsünün arkasına tutunarak yüzlerce metre yolculuk etti. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına takılan bu anlar, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Görüntüde çocukların, otobüsün durağa girmesine rağmen arkasına asılmaya devam ettikleri, daha sonra sol şeride geçen toplu taşıma aracının arkasında tehlikeye aldırmaksızın yolcuklarına devam ettikleri görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Otobüsün arkasına asılarak giden patenli çocuklar

Otobüsün durağa girmesi

Çocuklardan birinin otomobile eli ile 'geç' işareti yapması

Çocukların tehlikeli yolculuğa devam etmesi

Haber: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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Binali Yıldırım: Sosyal medyada yalan haber yaparak etki oluşturmayı başardılar

ANTALYA'da Siyaset Akademisi açılışında konuşan TBMM eski Başkanı ve AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım, "Yalanın siyasetini yapamıyoruz. Bizim ilkelerimize ve inancımıza uygun değil. Son zamanlarda sosyal medyayı kullanarak yalan haber üreterek etki oluşturmayı başardılar. Arap Baharı 'nın başlaması bundandır. Bazı ülkelerdeki seçimlerdeki sürprizlerin sebebi de budur. Bunlarla hukuk içerisinde mücadele etmek lazımdırö dedi.

'SİYASET AKADEMİSİ'NE KAYDOLANLARIN 3'TE 1'İ BAŞARILI OLUYOR'

Törenin açılışında konuşan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemden bu yana birlikte yol aldıklarından söz etti. Siyaset Akademisi'ne bugüne kadar 75 bin kişinin kaydolduğunu, ancak 3'te 1'inin bitirebildiğini kaydeden Yıldırım, akademinin zor olduğunu ifade etti. Siyasette başarılı olmanın yolunun sokaklardan geçtiğini de kaydeden Yıldırım, "Akademide öğrendiklerinizi sokakla birleştirip vatandaşa dokunmazsanız başarılı olamazsınız. Siyaset zamanla şekil değiştiriyor. 2000'li yılların siyasetiyle bu günleri yönetemezsenizö dedi.

AK Parti döneminde doğanların bugün seçen konumda olduğunu da kaydeden Yıldırım, "Bu bizim zor kısmımız. Onların kıyaslama imkanı yok. Sadece bizim dönemimizi gördüler. Gördüklerinin daha fazlasını isteyecekler. Siyasette mazeret ve vatandaşa küsmek olmaz. Milletimiz kuyumcu terazisinde tartar gibi kararını verir. Eğer bir yerde başarısız olduysak kabahati vatandaşta aramayalım. Gönüllere yol yapamadıysanız o zaman o eserlerin fazla bir kıymeti yok. AK Parti hem hizmet hem de gönüllere yol yaptıö diye konuştu.

'ŞEYTAN TAŞLAMAKTAN İŞ YAPMAYA ZOR VAKİT BULDUK'

18 yıl hem darbeci zihniyetle mücadele ettiklerini hem de hizmet yaptıklarını kaydeden Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimi, Balyoz, Ergenekon, Gezi olayları gibi olaylarda hep dik durduklarını söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminde milletin sorgulamadan meydanlara indiğini de anlatan Yıldırım, "Herkes o gece meydanlardaydı. Devletin tankını, topunu, tüfeğini gasbeden, çalan, aklını kiraya vermiş alçak FETÖ örgütüne karşı destansı bir mücadele verildi. Halkın gücü onları yendi. İşte hep bunlarla mücadele ettik. Tabiri caizse şeytan taşlamaktan iş yapmaya zor vakit bulduk. Buna rağmen hava yolunu halkın yolu yaptık, her yeri internetle donattık. Türkiye'yi alt yapıda 39'uncu sıradan 9'uncu sıraya getirdikö dedi.

'KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK'

Türkiye'nin dış politikasında amacının düşmanları azaltıp dostların sayısını artırmak olduğunu da kaydeden Binali Yıldırım, "Bölgemiz ateş çemberi bunlara rağmen Türkiye hamdolsun dimdik ayakta. Hem kendi sorunlarıyla uğraşırken komşularında yanan ateşe de kayıtsız kalmıyor. PKK terör örgütünü yerinde yok etmek amacımızdır. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim için insanımızın güvenliği esastır. Komşularımızın huzuru, barışı esastır. Dostlarımızı artırıp düşmanlarımızı azaltacağız. İdlib , Elbap, Afrin Somali ve Afganistan 'da bulunma sebebimiz insanların güvenliği ve hayatlarının sürdürülmesinden başka bir şey değildirö dedi.

Konuşmasının sonunda kendisine sosyal medyadaki yalan haberlerle ilgili düşüncesi sorulan Binali Yıldırım, "Yalanın siyasetini yapamıyoruz. Bizim ilkelerimize ve inancımıza uygun değil. Son zamanlarda sosyal medyayı kullanarak yalan haber üreterek etki oluşturmayı başardılar. Arap Baharı'nın başlaması bundandır. Bazı ülkelerdeki seçimlerdeki sürprizlerin sebebi de budur. Bunlarla hukuk içerisinde mücadele etmek lazımdırö diye konuştu.

PARTİSİNİN KORKUTELİ KONGRESİNE KATILDI

Binali Yıldırım, Antalya programı öncesinde AK Parti Korkuteli ilçe teşkilatının 7'nci olağan kongresine katıldı. Recep Gürbüz Spor Salonu'ndaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tek listeyle katılan ve delegelerin tamamının oyunu alan mevcut başkan Kemal Sancaktar'ın yeniden seçildiği kongrede konuşan Binali Yıldırım, 18 yılın geride kaldığını ama bu 18 yılda şeytan taşlamaktan arta kalan zamanlarda ülkeye çok önemli hizmetler yaptıklarını söyledi.

'ZAMAN ZAMAN UYULMUYOR, İHLALLER YAPILIYOR'

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla sınırda kurulmak istenen terör devleti hayalini gerçeğe dönüştürmediklerini kaydeden Yıldırım, "Oradaki insanları her türlü tehditten korumak için Rusya ve İran 'la yaptığımız Soçi mutabakatı gereğince orada kontrol noktaları oluşturduk. Bu mutabakata zaman zaman uyulmuyor, ihlaller yapılıyor. Cumhurbaşkanımız geçen hafta son uyarısını yaptı, 'Aybaşına kadar ya mutabakata uyarsınız ya da Türkiye insanların canlarını ve mallarını korumak için bölgede her yeri hedef olarak kabul edecek ve gereken adımları atacak' dedi. Askerimize de her türlü saldırıya karşı misliyle karşılık veriyoruz, alçaklara hak ettikleri dersi veriyoruzö diye konuştu.

'ÇILGINLIK YAPMAK İSTEYEN OLURSA BEDELİNİ DE ÖDER'

Son günlerde bazı kesimlerin darbe iddialarını ortaya attığını aktaran Yıldırım, "Bugünlerde yine darbe muhabbeti oluyor, aklından geçiren varsa 15 Temmuz'u hatırlasın, ayağını denk alsın. Avukatlar var aramızda, çılgınlığın mevzuatı yok, çılgınlık yapmak isteyen olursa bedelini de öder. Bu kadar basit. Bu millet artık istiklaline kastedenlere gereken dersi verir. Bayrağına göz dikenlere gözünü karartır ve gereğini yapar. Onun için kimse milleti korkuya sevk edecek sorumsuz davranışlar içerisinde olmasınö diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaktar ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, son başbakan Binali Yıldırım'a tablo hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Binali Yıldırım salona girişi

Partililerle selamlaşması

Küçük bir çocuğu sevmesi

Protokolün görüntüsü

Toplantıya katılanların görüntüsü

Binali Yıldırım'ın konuşması

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR - Mehmet KILIÇASLAN - Adem DURMAZ/ ANTALYA,

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