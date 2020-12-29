DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Bahçesaray yolu, ulaşıma açıldı

VAN'da etkili olan kar yağışı sonrası çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatılan Van- Bahçesaray yolu, ekiplerin 1 haftalık temizleme çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Van'da geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve Karayolları karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için günlerce çalışma yürüttü. Van- Bahçesaray yolu da 22 Aralık'ta çığ riski nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bahçesaray'da ulaşım ise Hizan yolu üzerinden sağlandı. Zaman zaman çığ düşen yol, ekiplerin 1 haftalık yol temizleme çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bahçesayar yolu

-Yoldaki kar kütleleri-İş makinasının karla mücadele çalışması-Bölgeden detaylar

Gülay KUYUCU/VAN, -

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Hava sıcaklığının sıfırın altında 20'lere düştüğü Ağrı'da hayat dondu

AĞRI'da etkili olan soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Murat Nehri'ni donduran soğuklar, su depolarında dev buz sarkıtları oluşturdu. Soğuklardan yaban hayatı da olumsuz etkileniyor. Aç kalan tilkilerin yiyecek araması kameralar tarafından görüntülendi.

Ağrı'da geçtiğimiz hafta yaşanan kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 20 ila 25 derece arasında seyrettiği kent merkezinde su depolarında dev buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar donan araçlarını korumak için battaniye ve brandalarla örterken, sürücüler buz kaplayan camları temizlemek için uzun uğraşlar verdi. Murat Nehri'ni donduran soğuklar yaban hayatı da olumsuz etkiledi. Karla kaplı arazide yiyecek arayan tilkiler habercilerin kameraları tarafından görüntülendi. Yerleşim yeri yakınlarına ve yol kenarlarına gelen tilkiler, kameralara aldırış etmeden yiyecek arayışını sürdürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kent merkezinden genel görüntü-Branda ile örtülen araçlar-Su deposundan sarkan buzlar-Kayalıklardan sarkan buzlar-Aracın camını temizleyen sürücüler-Donan Murat Nehri'nin görüntüsü-Yol kenarında yiyecek arayan tilkinin görüntüsü

Haber-Kamera: Ramazan DEMİR/ AĞRI,

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Denizli- Antalya yolunda sis, sürücülere zor anlar yaşattı

Denizli - Antalya kara yolunda etkili olan sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde yer yer 5 metreye kadar düşen görüş mesafesinde sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Denizli'de kentin yüksek bölgelerinde meydana gelen sağanak yağışın ardından yüksek kesimlerde sis oluştu. Denizli- Antalya kara yolunda sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Cankurtaran mevkiinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde ise görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar indi. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler yol kenarında sisin kalkmasını bekledi. Sisin etkili olduğu bölgelerde trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için ekipler önlem aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Denizli-Antalya kara yolundan görüntü-Sisten görüntüler-Yoldan geçen araçlardan görüntüler

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Güneş'te, Dünya'dan büyük leke görüntülendi

Antalya'da TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Bakırlıtepe yerleşkesinde, özel bir teleskop ve kamera sistemiyle, Güneş üzerinde Dünya'dan daha büyük bir leke görüntülendi.

Dünyanın en önemli uzay gözlem merkezlerinden biri olarak gösterilen Antalya'da 2500 metre yükseklikteki TUG Bakırlıtepe yerleşkesinde, 25'inci Güneş leke çevriminin ilk büyük lekesi gözlendi. TUG'un web sitesinde, Güneş diskinin güneydoğu tarafında görünmeye başlayan ve AR 2786 olarak adlandırılan Güneş lekesinin, yeni başlayan Güneş leke çevriminin şimdiye kadar gözlenmiş en büyük işaretçisi olarak ortaya çıktığı belirtildi. Boyutu göz önüne alındığında Dünya'dan daha büyük olduğu anlaşılan AR 2786, Güneş patlamalarının gerçekleşebileceği bir bölge olarak da değerlendiriliyor. Güneş lekesinde henüz ciddi bir Güneş patlaması gerçekleşmediği de kaydedildi.

'GÜNEŞ ADETA SİNİRLENİYOR'TUG'da görevli Dr. Tuncay Özışık, Dünya'ya en yakın yıldız olan Güneş'in, diğer yıldızlar açısından da astrofizikçiler için bir laboratuvar olduğunu kaydetti. Diğer yıldızlar hakkındaki bütün bilgilerin Güneş'ten öğrenildiğini anlatan Dr. Özışık, "Çünkü Güneş'i yeterince ayrıntılı inceleyebiliyoruz. Çok eski yıllardan beri yapılan çalışmalar, Güneş'in bir çevrimi olduğunu gösteriyor. Yeni bir aktivite çevrimi var ve bunun ortalaması 11-12 yılda bir gerçekleşiyor. Bilim Toplum Merkezi'ne gelen küçük yaş grupları çocuklara, 'Güneş adeta çok sinirleniyor, üzerinde çok leke çıkıyor' diye anlatıyoruz" dedi.

YENİ ÇEVRİMİN İLK LEKESİGüneş'in bu çevrim süresince bir yüzeyinin, diğer bölgelerine göre daha soğuk olduğunu, manyetik alanı daha yüksek bölgeleri temsil eden lekelerin arttığını veya azaldığını kaydeden Dr. Özışık, "Şimdi yeni bir çevrim başladı. Yeni çevrimin ilk lekeleri de gözükmeye başladı. Geçenlerde baya büyük simetrik bir leke vardı. Buradaki bir özel Güneş teleskopu ile onun birkaç kare fotoğrafını çektik. Bu da yeni başlayan çevrimin ilk lekesi olarak TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin web sitesinde yayımlandı" diye konuştu.

PATLAMALARIN SAYI VE ŞİDDETİ ARTACAKTUG'un web sitesinde, Güneş'teki lekenin 80 mm açıklığa sahip hidrojen alfa filtreli özel bir teleskop ve kamera sistemiyle kaydedildiği belirtildi. Fotoğrafta Güneş lekelerinin etrafında hafif parlak bölgeler, parlak kumsalları andırdığından Fransızcada kullanılan 'plage: plaj' sözcüğü ile adlandırıldı. İçinde bulunduğumuz günlerde 25'inci Güneş leke çevriminin başlangıcı yaşanıyor ve 2026 yılına kadar Güneş leke sayılarıyla beraber Güneş patlamalarının sayı ve şiddetinde de artış bekleniyor.

UYDULARA ZARAR VEREBİLİYORPatlamaların oluşturabileceği tehlikelere karşı da şu açıklamada bulunuldu: "Güneş patlamaları sonucunda uzaya yüksek enerjili parçacıklar fırlatılmaktadır. Doğrudan gezegenimize doğru gerçekleşen şiddetli Güneş patlamaları sonucunda fırlatılan yüksek enerjili parçacıklar, gezegenimiz etrafında dolanan yapay uydular için zaman zaman zararlı olmakta, bazı uç durumlarda Yer üzerindeki günlük hayatı da etkileyebilmektedir. Bu nedenle Güneş üzerindeki lekeler ve patlamaların sürekli izlenmesi gereklidir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Dr. Tuncay Özışık detayGüneş lekelerinin fotoğrafları detayDr.Tuncay Özışık RÖPDetaylar

HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Burak YALMAN/ANTALYA,

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Niğde'de Milli Piyango bayilerinde yoğunluk

MİLLİ Piyango'nun 2015 yılbaşı özel çekilişinde 50 milyon TL değerinde büyük ikramiyenin isabet ettiği Niğde'de bilet satışlarına yoğun ilgi var.Yılbaşına sayılı günler kala, 2015 yılbaşı özel çekilişinde 50 milyon TL değerinde büyük ikramiyenin isabet ettiği kentte Milli Piyango bayilerine ilgi arttı. Ev, araba, iş veya yardım hayalleri kuran vatandaşlar, bayilerde yoğunluk oluşturdu.Milli Piyango Bayisi Soner Akdoğan, büyük ikramiyenin Niğde'ye çıkacağını hissettiğini söyledi. Satışların çok verimli olduğunu aktaran Akdoğan, "Herkese bol şanslar. Çarşambaya kadar satışlarımız devam edecekö dedi.

Kimi vatandaşlar şans getirsin diye torunuyla birlikte bayilere gelerek biletleri torunlarına çektirdi.