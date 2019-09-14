Dha yurt bülteni - 15

HDP önündeki eylemde 12'nci gün; aile sayısı 32 oldu (3)

AİLE SAYISI 32 OLDU

Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 12'nci günde 32 oldu.

Yeğeni Emrah Avunan'ın (24), 2015'te Şırnak Cizre ilçesinde vatani görevini yaparken çıktığı çarşı izninde terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemi başlatan Muhittin Avunan, "PKK'nın götürdüğünü biliyoruz. Babası alaya gitti. Komutanlarıyla görüştü. Komutanları, 'Karakola geçecekti. Komutanları nerde olduklarını bilmediklerini söyledi. Nasıl oldu nasıl gitti biz de bilmiyoruz dediler. Yeğenimin HDP ile hiçbir alakası yoktu. Anne babası sağ. Bingöl'de yaşıyorlar. Geçen sene hac görevimi yaparken 2 Cizreli ile tanıştım. Yeğenimiz kayıp dedim. Onlar kendi çocuklarının da kayıp olduğunu söyledi. HDP'lilerin gençlik kolları var. Kim alaydan çıkıyorsa yakalayıp götürüyorlar. PKK'ya teslim ediyorlar. Ağabeyim onların partisine gitti. Geciktiğini söylemişler. Onlar 3 ayda bir şehir değiştiriyorlar. Alınan çocukları da götürüyorlar. Ağabeyim Ankara'ya gitti. Onların milletvekilleriyle görüştü. PKK'nın kaçırdığını söylemişler. Irak'a götürmüşler. Nereye gidiyorsak onlardan öğrendik. HDP'lilerle PKK birdir. Bir örgüt dağda bir örgüt burada" dedi.

Görüntü Dökümü

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Muhittin Avunan'ın ailelerle oturması

Kaçırılan Emrah Avunan'ın fotoğrafı

HDP il binası önü

Muhittin Avunan'ın konuşması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 424 MB

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Tunceli'de 'Teröre lanet, kardeşliğe destek' yürüyüşü

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle 7 sivilin şehit olduğu saldırı, Tunceli'de düzenlenen 'Teröre Lanet' yürüyüşüyle kınandı.

Atatürk Mahallesi'nde bir araya gelen ve aralarında Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen'in de bulunduğu yaklaşık 7 bin kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüşe başladı. 'Kahrolsun PKK', 'Vatan sana canım feda' sloganları atan kalabalık, yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüş ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 2 gün önce sivillerin taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 7 sivilin şehit olduğu saldırıyı kınadı.

Yürüyüş sonunda şehitler için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Görüntü Dökümü

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Kalabalığın toplanması

Yürüyüşe katılanlar

Vali ve protokol üyeleri

Yürüyüşten görüntü

Sloganların atılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 400 MB

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Elazığ'da 'Teröre lanet, kardeşliğe destek' yürüyüşü

ELAZIĞ'da, bir araya gelen vatandaşlar, düzenledikleri 'Teröre lanet, kardeşliğe destek' yürüyüşüyle Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği, 7 sivilin şehit olduğu saldırıyı kınadı, HDP önünde oturma eylemi yapan ailelere ise destek verdi.

Elazığ'da 'Teröre lanet, kardeşliğe destek' yürüyüşü düzenlendi. 15 Temmuz Meydanı'nda bir araya gelen, aralarında AK Parti Milletvekili Zülfü Demirbağ, CHP Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla teröre lanet okuyarak, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde önceki gün PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 sivil şehit olduğu saldırıya tepki gösterdi. Kalabalık, HDP önünde oturma eylemi yapan çocukları dağa kaçırılan ailelere de destek verdi. 'Kahrolsun PKK' 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' 'Hacire anneler yalnız değil' sloganlarının atıldığı yürüyüş Ahmet Aytar Meydanı'nda son buldu.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan Memur-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, Diyarbakır'daki ailelerin yaptığı eylemin önemli olduğuna vurgu yaptı. Bahşi, "Terör kan ve şiddetten beslenen bir insanlık suçudur. Bu suça aklı, vicdanı kurumuş kişi ve guruplar işleyebilir. Terörizmi ve teröristlerin hedefi insanlık, kardeşlik, milletimiz. Eli kanlı terör örgütü, asker, polis, öğretmen, çocuk, bebek, genç, yaşlı, kadın demeden kan akıtmaya devam etmektedir. Anaların gözyaşı bir türlü kurumamış. İnsanlarımız yıllarca unutamayacağı acılar yaşamıştır. Bu bağlamda Diyarbakır'daki annelerimizin başlattığı eylem çok değerlidir. Diyarbakır'daki annelere Elazığ'dan selam olsun" dedi.

Görüntü Dökümü

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Yürüyüşten görüntü

Konuşmalar

Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 327 MB

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Kahramanmaraş'ta 5 dekar zeytinlik yandı

KAHRAMANMARAŞ'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 5 dekar zeytinlik alan yandı.

Yangın, öğle saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi Osman Dede Mevkii'ndeki zeytinlikte çıktı. Bahçeden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesinin ormanlık alana yakın olması nedeniyle itfaiye ekiplerine, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nden 50 yangın söndürme işçisi ile 4 arazöz, 2 su tankı ve 1 yangın söndürme helikopteri de destek verdi. Ekiplerin çabaları sonucunda söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Alevler

Zeytinlik civarındaki vatandaşlar

Alevlere müdahale edilmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 96 MB

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Karabük Belediye Başkanı Vergili, CHP'li yöneticileri kınadı



KARABÜK Belediye Başkanı MHP'li Rafet Vergili, CHP'nin kuruluş yıl dönümünü kutlamalarının ardından, CHP'li yöneticilerin Atatürk anıtının bulunduğu meydanda çöp toplamasına tepki göstererek, "Eylemin Atatürk anıtında yapılması, bizi Atatürk düşmanı olarak göstermek" dedi. Vergili, eylemi gerçekleştiren CHP'lileri kınadığını söyledi.

CHP Karabük İl Başkanlığı tarafından 9 Eylül günü Karabük Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda CHP'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Törene CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır ve partililer katıldı. Törenin ardından partililer yanlarında getirdikleri poşetleri çıkartarak meydanda çevre temizliği yaptı. Elif Köse, "Anıtın çevresindeki kirlilik çok üzücü, can sıkıcı. Partililer olarak elbirliğiyle bir temizlik yaptık. Temiz tutulmasını rica ediyoruz halkımızdan. Gerçekten inanılır gibi değil atılan şeyleri görünce. Çöp kutuları kullanılmak yerine yerlere atılması tercih ediliyor. Bu her yerde böyle maalesef" dedi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili bugün basın toplantısı düzenleyerek meydanda yapılan temizliğe tepki gösterdi. Başkan Vergili, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır'ı eleştirerek, "Şu an tam olarak usule uygun olmayan tam provokatif bir eylem gerçekleştirmeye çalışıyor. Bizi Atatürk düşmanı olarak göstermeye çalışmaktır ki; bunda yanılacaktır. Ben onların bu kadar Atatürkçü olduğuna inanmıyorum. Ancak Atatürk'ü eylemlerinde kullanan, fikirlerine düşüncelerine sahip çıkan ama bu düşüncelerin temalarını aktaramayan biri olarak görüyorum. Benim Atatürkçülüğümü tartışamaz, konuşamaz. İsterlerse kendilerinin düzenlediği Atatürk üzerine bir panelde onlara Atatürk'ün temel düşünceleri hakkında bilgi verebiliriz" diye konuştu.

CHP'li yöneticileri kınayan Rafet Vergili, şöyle konuştu:

"Bu CHP'ye yakışmayan tavırlar içerisinde bir eylem ve ben tören alanındakilerin hepsini de kınıyorum. Bu tip gayeleri olan insanlar bizi yıpratamaz. Temizlik görevlilerimiz orada dururken tören alanında çöp toplamayı kendilerine ne kadar yakıştırıyorlarsa yakıştırsınlar, ben bunu kendilerine bırakıyorum. Bu çok yakışıksız."

Vergili, CHP'nin ileriki zamanlarda meydanda yapacağı etkinliklerin ardından da temizlik yapmasını beklediğini ileterek, şöyle konuştu:

"Genel başkanları, herhangi bir konuşmacıları geldiği zaman o meydanı kullanırlar. Oradaki çöp tarihe de geçse, seçim kaybedeceğimi de bilsem elimi sürmem. Gelecekler, o çöpleri oradan temizleyecekler. Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce Bey geldiği zaman o meydan çöp doldu. Neden o zaman vatandaşlık görevinizi yerine getirmediniz? Tabi olayın gayesi başka. Eylemin Atatürk anıtında yapılması bizi Atatürk düşmanı olarak göstermek, hedefleri bu. Bundan sonra CHP ile ilgili kendilerine hiçbir pozitif yaklaşım olmaz. Benim Safranbolu Belediyesi ile bir daha ilişkim olmaz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Elif Köse ve partililerin çöp toplaması

-Elif Köse'nin açıklaması

-Rafet Vergili'nin açıklaması

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Kırklareli'de 110 yıllık Pavli Panayırı coşkusu

KIRKLARELİ'nin Pehlivanköy ilçesinde 110 yıldır kurulan Pavli Panayırı tezgahlarında bölge halkı yıllardır alışveriş yaparak kışlık ihtiyaçlarını gideriyor. Kırklareli'nin en küçük ilçelerinden biri olan Pehlivanköy ilçesi panayırla birlikte adeta göç akınına uğradı.

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde 110 yıldır kurulan Pavli Panayırı, Türkiye'nin en eski panayırlarından biri olma özelliğini taşıyor. Pehlivanköy Belediyesi tarafından düzenlenen panayırda açılan tezgahlarda bölge halkı kışlık alışverişini yapıyor. Kentin İstasyon Durağı alanı Ergene Nehri kenarında kurulan ve 4 gün süren panayırda, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale'den gelen binlerce kişi traktör römorklarında kalıyor. Römorklarının üzerine branda çekerek barınma alanlarını oluşturan bölge halkı kışlık alışverişlerini yapıp alanda kurulan, lunapark gibi eğlence alanlarında gönüllerince eğleniyor. Açık havada kuzu çevirme otantik mekanlarda karınlarını doyuran katılımcılar aynı zamanda Osmanlı döneminden bu yana devam eden bir geleneği yaşatıyorlar.

Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıklel, "Pavli panayırı 110 yıldır devam etmesiyle Türkiye'nin en eski panayırlarından biri olma özelliğini taşıyor. Buraya gelen bölge halkı kışlık alışverişlerini yapıp alanda kalıyor. Bu yılda kurulan panayırımıza yaklaşık, 100 bin kişinin katıldığı panayırımıza herkesi bekliyoruz" dedi.

Panayıra Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Çerkezmüsellim köyünden ailesiyle gelen Nazif Çalışkan, "Her yıl panayırın gelmesini dört gözle bekliyoruz. İnanmayacaksınız ama şu an bütün köy halkı burada. Traktör römorklarında 4 gün boyunca kalıp, kışlık gıda ve giyecek alışverişlerimizi yaparak köyümüze dönüyoruz" dedi.

'POMAKLARIN MİLLİ BAYRAMI'

Hayrabolu'nun Kabaöyük köyünden gelen Tuncay Öztürk, Pavli Panayırı'nın pomakların milli bayramı olduğunu belirterek, "Pavli, biz pomakların milli bayramı. Ben buraya kendimi bildim bileli geliyorum . Eğer gelmezsem işlerim yolunda gitmediğini düşünüyoruz. Buraya gelip kışlık alışverişimizi yaparak kıyafetlerimizi alıyoruz. 4 gün boyunca bu çadırlarda kalıyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Panayırdan genel

Kalabalıktan detay

Alışveriş yapanlar

Tezgahlardan genel detay

Muhabir Ali Can Zeray, aononsu

Detay görüntü

Tezgah açanlar ile röp.

Tezgah detay

Vatandaş ile röp.

Belediye Başkanı ile röp.

Eğlence alanlarından detay

Farklı açılardan panayır görüntüleri

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Metin KARAKUŞ/PEHLİVANKÖY(Kırklareli),

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