DHA YURT BÜLTENİ-16

MSB: YARALANAN 2 ASKER ŞEHİT OLDU



Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında, PKK'lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu yaralanan 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekatı kapsamında, 29 Mayıs 2019 tarihinde PKK'lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucunda yaralanan 2 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

HAKKARİ

BAKAN AKAR: BÖLGEDE GİRİLMEDİK MAĞARA KALMAYACAK



MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın 'Pençe' harekatı kapsamında Yüksekova'ya gittiğini belirterek, "Bu harekatın tamamlanmasıyla amacımız; hudutlarımıza, ülkemize bu bölgeden mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Bu çerçevede Mehmetçik tarafından teröristlerin bu bölgede girilmedik mağarası, ini kalmayacak. Bunlar tamamen tahrip edilecek" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile birlikte Adana'da 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı ve 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu. 'Pençe' harekatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Akar, harekatın başarıyla sürdürüldüğünü belirterek, "Başlangıçta kara ateş destek vasıtalarımızla hava kuvvetlerimizle sağladığımız destek çerçevesinde hedef bölgesi yumuşatılmış, daha sonra hava hücum harekatıyla bölgeye komandolarımız indirilmiş ve onlar harekatlarını planlandığı şekilde sürdürmektedirler" diye konuştu.

'ATAK HELİKOPTERLERİ, SİHA VE İHA'LAR DESTEKLİYOR'

'Pençe' harekatında şu ana kadar 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Bakan Akar, komandoların Atak helikopterleri, SİHA ve İHA'lar ile desteklendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bölgede konuşlandığını tespit ettiğimiz teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Teröristlerin barındığını değerlendirdiğimiz tüm mağaralara, teröristlerin inlerine giriliyor, girilecek. İnşallah asil milletimizin sevgisi, duası, desteğiyle Mehmetçik, komandolarımız bu işin üstesinden gelecekler ve ülkemize, milletimize, halkımıza karşı bölgedeki terörist tehdidini ortadan kaldıracağız. Bu konudaki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Kahraman ve fedakar Mehmetçik kendisine verilen görevi büyük bir azim ve kararlılıkla yerine getirmektedir. İnşallah bu harekatın sonunda ülkemize, halkımıza ve sınırlarımıza karşı bu bölgedeki mevcut tehdidin tamamen ortadan kalkacağını bekliyoruz. Bu istikamette çalışıyoruz."

'AMAÇ, TERÖR TEHDİDİNİN TAMAMEN ORTADAN KALDIRILMASI'

Bakan Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın 'Pençe' harekatıyla ilgili Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gittiğini belirterek, "Orada bu faaliyetle ilgili gerekli bilgiyi alıp, emirlerini vermektedir. 'Pençe' harekatı, bir taraftan planlandığı şekilde başarıyla devam ederken, aynı zamanda Kandil'de, Asos ve diğer yerlerde tespit edilen terör hedefleri de ilk defa tamamen yerli ve milli kara ateş destek vasıtalarımızla da vurulmaya başlanmış ve vurulmaktadır. Mehmetçik bu çerçevede tarihine yaraşır şekilde büyük bir kahramanlık ve fedakarlık göstererek kendisine düşen görevleri en iyi şekilde yapma azim ve kararlılığındadır. Bu harekatın tamamlanmasıyla amacımız hudutlarımıza, ülkemize bu bölgeden mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Bu çerçevede Mehmetçik tarafından teröristlerin bu bölgede girilmedik mağarası, ini kalmayacak. Bunlar tamamen tahrip edilecek. Çalışmalarımız bu şekilde devam etmektedir. İnşallah ülkemize, milletimize güzel haberler vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

ADANA, -

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI



MUĞLA'daki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Menteşe ilçesinin Şenyayla Mevkii'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, bugün saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak, helikopter, arazöz ve orman işçileri söndürme çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları da çalışmalara destek verdi.

Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangının büyümesinde rüzgarın etkili olduğu belirtildi. Yangının herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmediği de kaydedildi. Söndürme çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğü bildirildi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, -

AKŞENER: TÜRKİYE'NİN BİRLİĞE BERABERLİĞE İHTİYACI VAR



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Keskin'in, Türkiye'nin birliğe beraberliğe ihtiyacı var. Unutmayın; seçim bittikten sonra aynı eczaneden alışveriş yapacaksınız, komşunuzun aracıyla hastaneye gideceksiniz. Sakın ola ki birbirinize küsmeyin" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, beraberinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekici ile birlikte, Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kırıkkale'nin Keskin ilçesine geldi. İlçede ilk olarak Hasandede Türbesi'ni ziyaret eden Akşener, daha sonra esnafla bir araya geldi. Akşener, partisinin belediye başkan adayı Necati Alsancak'a destek istedi. Akşener, daha sonra ilçe meydanında Keskinlilere seslendi.

'NECATİ BAŞKANA OY İSTEMEYE GELDİK'

Meral Akşener, ilçede yarışan tüm belediye başkan adaylarına başarılar dileyerek, şöyle konuştu:

"Keskin'e kim iyi hizmet edecek ise Allah onun yardımcısı olsun. Ama elbette bugün Necati Başkana oy istemeye geldik. Biz çok zor bir süreçten bugünlere geldik. Bugün iki belediye başkanımız ile Keskin'e geldik. Dolayısıyla elbette iktidar gücü, iktidarı yöneten devlet gücü, para gücü bu seçimlerin ana faktörü oldu. Ama bir de inanç var, iman var, hizmet etme aşkı var. Bu seçimler Keskin'e, Ankara'ya, Kırşehir'e, İstanbul'a hizmet edecek kişiyi seçip, 5 yıl boyunca o kişinin yaptığı hizmetleri gözleyip, 5 yıl sonra 'ya devam ya da tamam' deme hakkının vatandaşımıza verildiği bir seçimdi. Değerli Keskinliler; seçim için kimseyle küsmeyin. Keskin'in, Türkiye'nin birliğe beraberliğe ihtiyacı var. Unutmayın; seçim bittikten sonra aynı eczaneden alışveriş yapacaksınız, komşunuzun aracıyla hastaneye gideceksiniz. Sakın ola ki birbirinize küsmeyin."

Mansur Yavaş da Keskin Belediye Başkan Adayı Necati Alsancak'a destek istedi.

Sokak ortasında bıçaklanarak öldürülme anı kamerada (EK)

2 KARDEŞ TUTUKLANDI

Edirne'nin İpsala ilçesinde mahkeme çıkışı kendilerine ait köpekleri tüfekle vurarak telef ettiğini iddia ettiği İbrahim Kaplan'ı bıçaklayarak öldüren Serdal Direk ve kardeşi Özcan Direk, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Ailesi tarafından cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan İbrahim Kaplan ise İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyünde, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

EDİRNE-DHA

OTOMOBİL KÖPRÜLÜ KAVŞAKTA TAKLA ATTI: 2 YARALI

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, köprülü kavşaktaki virajda takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Mimar Sinan Bulvarı Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Bahar Yılmaz'ın (32) kullandığı 45 UK 708 plakalı otomobil, köprülü kavşakta viraja hızlı girince kontrolden çıktı. Savrulan otomobil takla atıp, Adnan Alış (42) idaresindeki 45 UA 0685 plakalı otomobile çarparak, durabildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücüsü Bahar Yılmaz ile yanındaki Zeynep Çetin (32) yaralandı. Diğer araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Yılmaz ve diğer yaralı Çetin, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 20 dakika trafiğe kapalı kalan Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı'ndaki trafik, araçların kaldırılmasının ardından tekrar normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

AVUKATLAR, ÇOCUKLARA İSTİSMARDAN KORUNMA YOLLARI OYUNLA ANLATTI

MERSİN Barosu Çocuk Hakları Merkezi, çocuklara cinsel istismardan korunma yollarını ve haklarını, 'Sihirli Küre' adlı tiyatro oyunu ile anlattı. Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) rejisörü Melih Öztürk'ün yazdığı ve yönettiği, dekor ve kostüm tasarımını Gülden Sayıl'ın üstlendiği Sihirli Küre adlı çocuk oyunu Mersin Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Oyunda Mersin Barosu'na kayıtlı avukatlar Ayşemsu Kaya, Burak Arkalı, Ahmet Paket, Kamil Ekinci, Ezgi Çakır, Tülay Sevgi Can, İlayda Kaya, Nazikeda Kaya, Elif Kurt, Funda Üvek, Derya Korkmaz, Arife Tekeli, Musa Karabacak, Zehra Çoban, Nida Sevinmiş, Ayşe Elvan Bilgin ve Zeynep Can rol aldı.

Avukatlar, oyunu ilgiyle izleyen çocuklara karşılaşabilecekleri olumsuz olaylar karşısında ne yapacaklarını eğitici ve öğretici mesajlarla aktardı. Oyun, oyun ilkokul 1, 2, 3 ve 4'ncü sınıf çocukları için il merkezi ilçelerinde periyodik olarak sahnelenecek.

Tiyatroyu Mersin Barosu yönetim kurulu üyeleri Av. Ece Kovan Demirtaş, Av. Bilgehan Yaşa avukatlarla, çocuklarla, öğretmenlerle ve velilerle birlikte izleyen Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, her gün çocuk istismarı haberinin gündemde yer aldığını belirterek, "Toplum olarak cinsel istismara karşı durmak üzere mücadele etmek zorundayız. Meslektaşlarımızın sahnelediği tiyatro oyunu, çocuklarımıza cinsel istismardan korunma yollarını anlatmak, daha korunaklı hale gelmesi için baro olarak sunmuş olduğumuz etkinliklerden bir tanesi. Bu oyun daha önce de avukatlarımız tarafından sahnelendi. Oyunu ilgiyle izleyen çocuklar, çocuk rolündeki avukatlarımıza karşılaştıkları kötü olaylara karşı doğru yönlendirme yapması, tiyatronun amacına ulaştığını göstermektedir. Yaptığımız bu hizmet, çocuk istismarının önlenmesinde bir adım olur. Ancak toplum olarak çocuk istismarına ve şiddete karşı hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Yasalarımızı daha etkin kılmalıyız, daha etkin mücadele yöntemleri geliştirmek zorundayız. Mersin'de öğrencilerimize bu tiyatro oyununu sahnelemekten Mersin Barosu olarak mutluyuz" diye konuştu.

