DHA YURT BÜLTENİ-16 - Son Dakika

Hatay'da freni boşalan TIR, çok sayıda araca çarptı (2)

5 KİŞİ ÖLDÜ, 15 YARALI

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan TIR'ın çok sayıda araca çarptığı kazada 5 kişi öldüğü, 15 kişinin ise yaralandığı belirtildi. TIR'ın kaza anının hemen öncesinde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızla ilerleyen TIR'ın sürücüsünün korna çalarak önündeki araçların kenara yanaşmasını sağlamaya çalıştığı görüldü.

Konya'da 1 mahalle daha karantinaya alındı

KONYA'nın Ilgın ilçesi Argıthanı Mahallesi, il dışından gelen 1 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Mahalleye giriş, çıkışlar kapatıldı.

İzmir'den bir yakının cenazesine katılmak için Argıthanı Mahallesi'ne gelen kişi, dün yüksek ateş şikayeti üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, ailesi ve temasa geçtikleri kişiler sağlık ekipleri tarafından takibe alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu' kararıyla yaklaşık 3 bin nüfuslu mahalle bugün karantinaya alındı. Mahalle halkı sokağa çıkartılmazken, Ilgın Belediyesi ekipleri de dezenfeksiyon çalışması yaptı. Jandarma da mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Beyşehir ilçesinin Esence Mahallesi'nin dünden itibaren karantinaya alınması üzerine Konya'da karantinaya alınan mahalle sayısı 2'ye yükseldi.

Başsavcı Yurdagül: Adana'daki cezaevlerinde pozitif vaka yok

ADANA Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, koronavirüsü tedbirleri kapsamında ceza infaz kurumlarında tedbirlerin sıkı tutulduğunu söyleyerek Adana'daki ceza infaz kurumlarında pozitif hiçbir vakanın olmadığını vurguladı.

Adalet Bakanlığı geçtiğimiz günlerde koronavirüsü tedbirleri kapsamında cezaevlerinde uygulanan tedbirlerin 2 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. Bu tedbirlere göre cezaevlerinde bulunan tutuklu, hükümlü ve görevli personellerin olduğu bölümler izole edildi. Cezaevlerinde bulunan ekipler temasın yoğun olduğu bölgelerde periyodik olarak dezenfekte çalışması yaparken cezaevi giriş çıkışlarında tüm personellerin ateş ölçümü yapılıyor. Salgının olabildiğince önlenmesi adına alınan tedbirler kapsamında izole edilen bölümlere ise dışarıdan hiçbir giriş ve çıkışa izin verilmediğini belirten Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, tedbirler konusunda taviz vermediklerini dile getirdi. Ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlerin çok önemli olduğunu belirten Yurdagül, "Çünkü burada yakınları bulunan vatandaşlarımız onların durumları hakkında endişelenebiliyorlar. Bu endişelerin yersiz olduğunu söyleyebiliriz. Bilim insanlarının tavsiyesi doğrultusunda Adalet Bakanlığımız alınacak önlemleri formülize etti. Bizler de bu önlemleri büyük bir titizlilikle uyguluyoruz. Şuana kadar çok şükür Adana da hiçbir ceza infaz kurumunda pozitif vakaya rastlamadık" dedi.

CEZAEVİ PERSONELİ EVİNE GİTMEYECEK

Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü, tutuklu ve görev yapan personellerin bulunduğu bölümlerin tamamen izole edildiğini kaydeden Yurdagül, cezaevine yeni gelen hükümlülerin ise 14 gün boyunca ayrı odalarda karantina altına alındığını belirtti. Ceza infaz kurumlarında görevli personellerin kamuoyunun duyması gerektiği bir fedakarlıkta bulunduğunun altını çizen Yurdagül, "Personellerimiz vardiya saatleri dışında da evlerine ya da sosyal ortamlara dönmüyorlar. Yeni uygulanan bir düzenle bir kısmı ceza infaz kurumunda özel olarak bölümlerde bazıları da uygun görülen başka yerlerde 14 gün boyunca dönüşümlü bir şekilde izole olacaklar. Daha sonra da işlerine ger dönecekler. Böylece risk en aza inecektir.Bu büyük bir fedakarlık örneğidir" diye konuştu.

Cezaevinde bulunan hükümlüler, tutuklular ve görevli personel için kişisel bakım ürünlerinin her daim kantinde bulundurulduğunu kaydeden Yurdagül, şöyle konuştu:

"Ekonomik durumu yeterli olmayan hükümlüler için ise biz kişisel bakım ürünlerini temin ediyoruz. Bunun yanı sıra Adana'da yaklaşık 15 bin civarı denetimli serbestlik hükümlümüz var. Onlar için de tedbir kapsamında kamuya yararlı işlerde çalışanlar da dahil olmak üzere toplu faaliyetlerin hepsini sonlandırdık."

İzmit'te polisten 'evde kal' uyarısı

İZMİT'te, polis kente giren araçları tek tek durdurarak sürücüleri ve araçlarda bulunanları koronavirüs salgını nedeniyle gerekmedikçe dışarı çıkmamaları, evde kalmaları yönünde uyardı.

İzmit'te polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında Ömer Türkçakal Bulvarı'nda denetimde bulundu. Maske ve eldiven takarak görev yapan polisler, Gölcük istikametinden gelerek İzmit'e giren tüm araçları durdurarak, sürücülere neden evden çıktıklarını ve nereye gittiklerini sordu. Denetim sırasında toplu taşıma araçlarının kapasitelerinin yarısı oranında yolcu taşıyıp taşımadıkları da kontrol edildi. Polis, sürücülere ve araçlarda bulunanlara koronavirüs salgını nedeniyle gerekmedikçe dışarı çıkmamaları, maske ve eldiven kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Diyarbakır'da polis, PTT kuyruklarında sosyal mesafeyi korudu

DİYARBAKIR'da polis ekipleri, sosyal yardım desteğinden faydalanmak için PTT şubelerine gelen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaları için önlemler aldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle maddi olarak etkilenen Türkiye genelinde 2 milyon aileye 1000 TL ödeme desteği dün itibarıyla PTT aracılığıyla verilmeye başlandı. Koronavirüse karşı uygulanan sosyal mesafe kuralları nedeniyle Diyarbakır'daki PTT şubelerinde önlemler alındı. Ekipler, bazı PTT şubeleri önlerinde bariyerle tedbir alırken bariyer olmayan şube önlerinde sırada bekleyenleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Sivas'ta, cezaevilerinde koronavirüs tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı

SİVAS E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfektan işlemleri belirli periyotlarda yapılıyor.

Sivas E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda korona virüsü tedbirleri üst seviyeye çıkartıldı. Cezaevine giren personellerin ateşi ölçülerek maske ve eldiven taktıktan sonra içeriye alınıyor. Cezaevi kampüsü ise belirli periyotlarla dezenfekte ediliyor. Cezaevi rink araçları da sürekli dezenfekte edilerek koronavirüse karşı önlem alınıyor. Ayrıca cezaevine nakil olan hükümlüler 14 gün ayrı hücrede karantina altına altında tutuluyor. Karantina süresi biten hükümlüler daha sonra koğuşlara yerleştiriliyor.

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu koronavirüse karşı alınan önlemleri yerinde denetledi. Uğurlu, koronavirüse karşı tedbirlerin üst seviyeye çıkarıldığını belirterek, "Kendimize, ailemize, yakınlarımıza nasıl hassasiyet gösteriyorsak emin olsunlar ondan daha fazlasını buradaki hükümlülerimize, tutuklularımıza gösteriyoruz. Bu virüsün kimseye bulaşmaması için tüm personelimizle en üst düzey tedbirleri aldık. Aileler müsterih ve rahat olsunlar" dedi.

Uğurlu, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, cezaevi görevlilerinin virüse yakalandığı iddialarının ise gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

PTT şubelerinde 1000 lira kuyruğu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere verilecek 1000 TL'yi almak için PTT şubelerine gelen Antalyalılar, sosyal mesafe kurallarına uymadı. Yaşanan izdihamın ardından PTT önüne gelen polis, kalabalığı sosyal mesafe kurallarına göre yönlendirdi.

Antalya'nın Kepez İlçesi'nde PTT şubesi önüne gelen vatandaşların sıra beklerken sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Bir çoğunda maske ve eldiven olmadığı gözlenen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Şube önüne gelen polis ve zabıta ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe kuralı konusunda uyardı. Polislerin ısrarıyla mesafeli sıraya geçmek zorunda kalan vatandaşlar, sırayla içeri alındı.

Polis gün boyunca araçlardan anons yaparak kuralları hatırlattı.

Erzincan Cezaevi'nde koronavirüs tedbirleri artırıldı

ERZİNCAN T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda koronavirüs salgını nedeniyle bir süreliğine ertelenen ziyaretlerin ardından bazı önlemler alındı. Cezaevine nakil olan mahkumlar ise 14 gün ayrı hücrede karantina altına alınıyor ve cezaevi düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, tutuklu ve hükümlülere virüsün bulaşması için ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini söyledi.

Yaklaşık 800 hükümlünün kaldığı Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda korona virüs salgını nedeniyle tedbirler artırıldı. Açık ve kapalı cezaevinde giriş ve çıkışlarda dezenfektanın yanı sıra ateş ölçerle kontrol sağlandıktan sonra içeri alım sağlanıyor. Ayrıca yerleşke içindeki tüm odalar ve ortak kullanım alanları dezenfekte edilerek virüsün kampüs içine girmesinin engellenmesi amaçlanıyor.

Alınan tedbirler ve dezefenkte çalışmaları ile ilgili bilgi veren Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, korona virüs salgınına karşı Adalet Bakanlığı olarak adliyelerde ve ceza evlerinde hassas bir çalışma yaptıklarını söyledi. Adalet Bakanlığı'nın talimatları ve ihtiyaçları nispetinde Erzincan Adliyesi olarak bu konuda yoğun bir mücadele verdiklerinin altını çizen Başsavcı Çiçek; "Mücadelemizin adliye kısmında öncelikle yasal düzenlemeler gereği esnek çalışma prensibi uygulamaktayız, duruşmalarımız mümkün olduğunca ertelenme yönünde, zorunlu işler haricinde önemli işler haricinde diğer işlerim bu geçiş süreci sonuna kadar ara verilmesi şeklinde tedbirler uygulanmakta. Suçla mücadele birimlerimiz aynı şekilde en hassas şekilde çalışmaya devam etmektedir. Vatandaşlarımız adliye yönünde olan işlerinde taleplerinde sorunlarında en ufak bir endişe içerisinde kapılmamalılar. Çünkü her ne kadar duruşmalar ilerlemese de bu dönemde bu süreç geçici bir süreç herhangi bir hak kaybı hiç kimse de kesinlikle olmayacak. Allah'ın izniyle bu süreci atlattıktan sonra da kaldığı yerden devam edecekö dedi.

"TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİMİZE BU VİRÜSÜN BULUŞMAMASI İÇİN ELİMİZDEN GAYRETİ SONUNA KADAR SARF EDİYORUZö

Başsavcı Çiçek, açıklamasında cezaevlerinin ise en hassas olunan noktalardan birisi olduğunun altını çizerek; "Burada biz tutuklu ve hükümlülerimizi dolayısıyla insanlarımızı barındırıyoruz. Onlara virüsün bulaşmasını engellemek adına her türlü tedbiri alıyoruz, çok hassas davranıyoruz, bundan dolayı da çeşitli tedbirler uyguluyoruz. Ceza evlerimizi de günlük olarak temizlik ve hijyen çalışmaları üst seviyede. Girişlerde kim olursa olsun ateş ölçer cihazları ile ölçümlerimiz sıkı bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Koridorlarımız sürekli temizleniyor, dezenfekte ediliyor, koridorlarımızda dezenfekte cihazları mevcut, bu cihazlardan sürekli personellerimiz herkes kullanabiliyor. Ring araçlarımız her kullanımdan önce ve sonra tekrar tekrar dezenfekte ederek, bu virüsün herhangi bir şekilde bir kişiden başka bir kişiye geçmemesi için her türlü önlem alınıyor. Bu anlamda infaz koruma memurlarımızın da çalışma sürecinde ister istemez bir yoğunluk oluştu. Onlar da bu fedakarlığı gösteriyorlar. Çünkü infaz koruma memurları bizim için çok kıymetli, onlara bir virüsün bulaşmasını engellemek için her türlü tedbiri almak için elimizden geleni yapıyoruz. Tutuklu ve hükümlülerimize bu virüsün buluşmaması için elimizden gayreti sonuna kadar sarf ediyoruz bu konuda bu güne kadar gayet başarılıyız. İnşallah bundan sonra da bu başarıyı Allah bize nasip etsinö diye konuştu.

Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye araçla dezenfektan püskürttü

ŞANLIURFA'da ihtiyaç sahibi ailelere verilecek 1000 liralık yardım parasının dağıtımına başlanmasıyla PTT önlerinde kuyruklar oluştu. Sosyal mesafe kuralına uymadan uzun kuyruk oluşturan kalabalığa belediye görevlileri araçlardan dezenfektan sıkarak önlem almaya çalıştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahiplerine verilecek bin liralık yardım parasını almak için kentte çok sayıda kişi erken saatlerden itibaren Sarayönü ve Eyyübiye semtlerinde bulunan PTT şubelerine gidenler kuyruk oluşturdu. Yaşanan yoğunluk üzerine şubeye çevik kuvvet polisi ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kalabalığı sık sık sosyal mesafe kuralına uymaları için uyardı.

Sosyal mesafeye uymayarak kuyruk oluşturanları polis, megafonla sık sık uyardı. Yaşanan kalabalık ve uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına riayet etmeyen kalabalığın üzerine, belediye görevlileri önlem amaçlı araçla dezenfan püskürttü.

Adana'da meydanlar boş, pazar ve otogarda kurallara uyulmuyor

ADANA'da, koronavirüs nedeniyle cadde ve meydanlarda insan kalabalığı gözlenmezken, semt pazarlarında ve seyahat izin ofislerinde olan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Semt pazarlarında, tezgahlar arası 3 metre uzaklık kuralının önemsenmemesi ve vatandaşların elleriyle sebze-meyve seçmeye devam etmesi dikkat çekti.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşın 'evde kal' çağrılarına büyük oranda uyduğu ve kentin en işlek bölgelerinden 5 Ocak Meydanı ile tarihi Büyüksaat çevresinde az sayıda insan olduğu gözlendi. Ancak, yiyecek alışverişi yapmak için semt pazarlarında kalabalık oluşturan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını umursamayarak, elleriyle sebze ve meyve seçmeye de devam etti. Pazarcı esnafının da tezgahların arasına 3 metre mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

PAZARLARDA MESAFELER ÇOK YAKIN

Seyhan ilçesindeki Stadyum Semt Pazarı'nda alışveriş yapan vatandaşlardan Ahmet Güner, kurala kimsenin uymaması nedeniyle kendisinin de eliyle sebze-meyve seçtiğini savundu. Fatma Kuşçu ise karnıyarık yemeği yapmak için küçük patlıcan seçtiğini belirtti. Tezgahlar arası mesafe kuralına uymayan pazarcı esnafından Hüseyin Yılmaz da mesafeyi gelecek hafta 3 metreye çıkartacaklarını anlattı.

OTOBÜS FİYATLARI OLDUKÇA YÜKSEK

Adana Otogarı'nda seyahat izni almak için bekleyen esnaf Selahattin Köse ise ticari bir iş için 12 gün önce Adana'ya geldiğini ancak şu an evi ve iş yeri bulunan İstanbul'a gidemediğini belirterek, "12 gündür buradayım her gün otele 200 TL para veriyorum. Bilet fiyatları da zaten aldı başını gidiyor. 200-250 TL bilet. İzin alamıyorumö dedi.

KUŞLAR AÇ KALMASIN DİYE ÇALIŞIYORUM

Koronavirüs öncesinde yoğun vatandaş kalabalığının olduğu 5 Ocak Meydanı'nda güvercin yemi satan Hüseyin Kılıç ise "Sokakta insan olmadığı için satışlar çok azaldı ama evde kalmamam için de mecburiyet var. Hem ekmeğimiz yok hem de kuşlarımız aç kalmasın, kedi köpek kapmasın diye sahip çıkmak için buradayımö diye konuştu.

BUGÜN TEK BİR SATIŞ BİLE YAPAMADIM

5 Ocak Meydanı çevresinde seyyar olarak süpürge satan Tacettin Yıldız ise koronavirüs yüzünden hayatın adeta durduğunu vurgulayarak "Burası eskiden çok kalabalıktı, millet doluşuyordu ama şimdi hayat durmuş. Çevrede bugün tek bir satış bile yapamadım. İnsan yok, dükkanların hepsi kapalı. Evde durmuyorum çünkü koronadan korkmuyorum. Korona benden korksunö dedi.

İLERİYİ GÖREMİYORUZ

Birkaç hafta öncesine kadar her gün yerli ve yabancı turist ağırlayan Tarihi Büyüksaat çevresindeki esnaflardan Onur Karayakar da şunları kaydetti: "İlgi olarak, turist olarak çok ilgi olan bölgemizde şu anda görünen köy kılavuz istemiyor. Tüm dükkanlar boş. Esnaf çok etkilendi. Maddi olayı da geçti, psikolojimiz de etkilendi. İleriyi görmek istiyoruz ancak göremiyoruz. Herkes bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyor. Vatandaşlar şu an sonunun ne olacağını nereye kadar gideceğini sormaya başladı bu hastalıktan dolayı."

