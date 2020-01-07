DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

KAYSERİ'de kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, 12.00 sıralarında Kayseri- Malatya karayolunun 143'üncü kilometresinde Olukkaya mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden A.S. yönetimindeki 44 AAB 970 plakalı Malatya Kayısı Kent Turizm firmasına ait otobüs, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada 13 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yerinden genel ve detay görüntü

Otobüs görüntüsü

Otobüsün içindeki yolcular

Polisin Kayseri-Malatya karayolunu kapatması

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

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Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (5)

ARAÇLAR ÜST ÜSTE YIĞILDI

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle birçok araç, su taşkınlarının etkisiyle sürüklendi. Özellikle Davultepe Mahallesi'nde sürüklenen park halindeki birçok araç üst üste yığıldı. Araçlarda hasar meydana gelirken, sahipleri de gördüğü manzara karşısında şok yaşadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yaptığı siteye sevk edilen 5 çekiciyle, sıkışan araçlar kurtarılmaya çalışıldı.

Ayrıca çevredeki sitelerde bazı daireleri su bastı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zarar gören araçlardan genel ve detay görüntüler

Olay yerinden detaylar

Sitenin tabelası

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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Hakkari'de 359 kilo esrar ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 359 kilo 400 gram esrar ele geçirdildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında Yüksekova- Esendere karayolu üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 359 kilo 400 gram esrar ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis ekiplerin aracı takip etmesi

Araçta arama yapılması

Araçta uyuşturucu bulunması

Uyuşturucunun emniyette sergilenmesi

Genel Detay

Haber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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Rojin'in komşularından sokak köpeği tepkisi (2)

ROJİN'İN BABASI VAHDETTİN YAKIT: İÇİMİZ YANIYOR

İzmir'in Menemen ilçesinde köpekten korkup, yola fırladıktan sonra otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybeden Rojin Yakıt'ın acılı ailesi isyan etti. Rojin'in babası Vahdettin Yakıt, kızlarını kaybettikleri için içlerinin yandığını belirterek, "Rojin markete gitmişti. Ancak gelmeyince şüphelendik ve diğer kızım onu aramak için evden çıktı. Kaza olduğunu görünce polislere sormuş ve onlar da 'Rojin Yakıt' demişler. Hemen bize haber verdi. Hastaneye gittiğimizde vefat haberini aldık. Kızım, korkusundan yola fırlamış. Buradaki köpeklerden herkes şikayetçi. Canımız çok yanıyor. Başka kimse böyle bir şey yaşamasın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Vahdettin Yakıt röportaj

Kaza yerinden görüntü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Davut CAN/İZMİR,

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Karadeniz'de sel ve taşkınlara karşı 'büz' yasağı

DOĞU Karadeniz'de şiddetli yağışların etkisiyle sürüklenen rüsübatın (taş, toprak,atık malzeme) akarını tıkayarak sel ve taşkınlara neden olduğu dere yataklarına konulan 'büz' uygulamasına yasak getirildi. Kanal tipi menfez uygulamasının yapılacağı bölgede sel ve taşkın olaylarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Karadeniz'de son 40 yıldır yaz ayı ortalaması 19 derece civarında olan deniz suyu sıcaklığının bu yıl aniden 26 dereceye yükseldiği tespit edilmesi üzerine harekete geçildi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden deniz suyu sıcaklığı ile ısınan suyun yükselerek atmosferin dengesini bozduğu, oluşan lokal şiddetli yağışlarla birlikte can ve mal kayıplarına neden olan sel ve heyelanlara yol açtığı belirlendi. Karadeniz Bölgesi 'nde sağanak yağışların yol açtığı sel, heyelan ve taşkın risklerinin azaltılması için projeler hayata geçiriliyor.

'BÜZ'E YASAK GELDİ

Doğu Karadeniz 'de yaşanan sel ve taşkınlarla ilgili Devlet Su İşleri (DSİ) Trabzon 22'nci Bölge Müdürlüğü yetkililerince yapılan araştırmalar rapor halinde getirilerek Trabzon, Rize Artvin ve Gümüşhane illerinin valiliklerinin katıldığı, Doğu Karadeniz Havza Yönetim Heyeti Toplantısı'nda masaya yatırıldı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında, 5 ilin valiliklerin yanı sıra ilgili paydaş kurumların katıldığı toplantıda, taşkın olaylarının önlenmesi adına önemli bir karara imza atılarak, rüsubat hareketiyle tıkanıp, sel ve heyelanların oluşmasına neden olan beton büz uygulamasına ilişkin, yasak getirildi. Oy birliğiyle alınan karara göre; bundan sonra Doğu Karadeniz Havzası'nda, hiçbir dere yatağına büz konulamayacak, mevcut büzler de zaman içerisinde 2,5 x 2,5 metre boyutlarındaki menfezlere dönüştürülecek.

'ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI'

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kararla, taşkın zararlarının azaltılması adına önemli bir adım atıldığını kaydetti. DSİ 22'nci Bölge Müdürü Dr. Emre Akçalı da, yan dere taşkınlarının en büyük nedeninin derelerdeki rüsubat hareketi sonucu büzlerin tıkanmasıyla oluştuğunu belirterek, alınan kararın, taşkın riskinin ortadan kalmasında ciddi katkı sunacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bölgede sel arşiv detayları

-Derelerden detaylar

-Drone görüntüleri

-Akçalı röportajı

HABER: Fatih TURAN KAMERA: Selçuk BAŞAR-TRABZON,

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Salda'nın yazı ayrı, kışı ayrı güzel

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde Salda Gölü'nün çevresiyle Salda Kayak Merkezi yağan karla beyaza büründü. Göl ve kayak merkezinde ortaya çıkan manzara hayran bıraktı.

Yeşilova'da bulunan ve " Türkiye 'nin Maldivleri" olarak bilinen ve yaz mevsiminde yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Salda Gölü, kış mevsiminde ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Hemen karşısında yer alan 1900 rakımlı, karla kaplı Salda Kayak Merkezi'nin ortasında yer alan Salda Gölü, görenlere 'yazı ayrı, kışı ayrı güzel' dedirtiyor.

Burdur 'a 77 kilometre, Yeşilova'ya 17 kilometre uzaklıkta bulunan Salda Kayak Merkezi'ne gelen kayak severler Salda Gölü manzarası eşliğinde kayak yapma imkanı buluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Salda Kayak Merkezi'nden Salda Gölü görünümü (Drone)

Detaylar

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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