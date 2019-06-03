DHA YURT BÜLTENİ - 2

Market çalışanı, yük asansörü ile duvar arasında sıkışıp, yaşamını yitirdi

Karaman'da bir markette çalışan Yunus Durmaz (41), marketin deposunu kontrol ettikten sonra binmek istediği yük asansörünün hareket etmesi sonucu asansör ve duvar arasına sıkışıp yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 00. 30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir marketin deposunda meydana geldi. Geçen yıl eşinden boşanan 2 çocuk babası Yunus Durmaz, çalıştığı markette mesai bitiminde iş yerinin deposunu kontrol etti. Ardından binmek istediği asansörün hareket etmesi üzerine asansör ve duvar arasında sıkıştı. Durmaz'ın sıkıştığını fark eden market çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Durmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Durmaz'ın cansız bedeni itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ardından da otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Marketin ise yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle geç kapandığı öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü

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Olay yerinden detay

Cesedin çıkartılması

Genel ve detay

(Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

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Marketin duvarını kırarak içeri giren hırsızlar, kola içip, sigara çaldı

Adana'da bir market zincirinin şubesinin duvarını kırıp, içeriye giren kimliği belirsiz yüzleri maskeli iki hırsız, yorgunluklarını atmak için kola içti, daha sonra çok miktarda sigarayla kaçtı.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı 2000 Evler Mahallesi'ndeki bir market zincirinin şubesinde meydana geldi. Sahur vakti marketi kontrol etmek için gelen görevliler, içerinin dağınık olduğunu fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını incelediler. Yüzleri maskeli iki kişinin markete girdiğini tespit eden görevliler, durumu polise bildirdi. Hırsızlık şüphelilerin halen markette olma ihtimaline karşı içeriyi didik didik arayan polisler, hırsızlara rastlamadı. Kapıların kapalı, camlarda kırık olmadığı ve alarmın da çalmadığını fark eden polisler, bina çevresinde yaptıkları incelemede hırsızların klima ve havalandırma fanlarının bulunduğu duvarı kırarak içeriye girdiğini saptadı.

YORGUNLUK ATMAK İÇİN KOLA İÇMİŞLER

Güvenlik kamerasını izleyen polisler, yüzleri maskeli iki hırsızın duvarı kırıp içeriye girdikten sonra buz dolabından kola aldığını, yorgunluklarını bu şekilde attıktan sonra çok miktarda sigara çalıp, girdikleri yerden kaçtıklarını tespit etti. Öte yandan hırsızların kaçarken olay yerinde bıraktığı düşünülen bir tornavida ve ayarlı boru anahtarına el koyan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Market önündeki polis araçları

Market önündeki polisler

Klima ve havalandırma fanlarının bulunduğu duvar

Çevrede inceleme yapan polisler

Hırsızların duvarda açtığı delikten görüntü

Hırsızların bıraktığı düşünülen tornavida ve boru anahtarından görüntü

Genel ve detay görüntüler

Süre: 01'12" Boyut: 135 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Fenilketonüri hastalarının beslenmeleri SGK kapsamına alınsın

ATATÜRK Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü akademisyen ve öğrencileri aylık beslenme diyetleri bin lirayı bulan fenilketonüri hastası çocukların ailelerine destek için kermes düzenledi. Elde ettikleri gelirle İstanbul ve İzmir'den hasta çocuklar için tıbbi besinler getirten akademisyenler Erzurum'daki 10 aileye dağıttı. Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim görevlisi uzman diyetisyen Handan Akalın, ailelerin bütçesini zorlayan tıbbi besinlerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanması gerektiğini savundu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi salonunda çocukları fenilketonüri hastası olan aileleri misafir eden Dekan Prof.Dr. Mehtap Tan, Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Esen Taşkın ve akademisyenler öğrencilerle düzenledikleri kermes hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Esen Taşkın, 3 yıldan beri fenilketonüri hastası olan çocukların beslenmelerine destek olmak için kermes yaptıklarını söyledi. Hastalık konusunda duyarlılık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Taşkın, Türkiye'de 15 bine yakın çocuğun fenilketonüri hastası olduğunu bildirdi.

TIBBİ BESİNLERİ HEM BULMAK HEM DE ALMAK ZOR

Genetik bir hastalık olan fenilketonüri de beslenmenin çok önemli olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Handan Akalın, bir çok ürünün yurt dışından ithal edildiğini söyledi. Türkiye'de henüz iki firmanın üretime başladığını vurgulayan Akalın, ailelerin bu tıbbi besinlere ulaşmasının ve almasının oldukça fazla bir mali yük getirdiğini anlattı. Fenilketonüri hastası bir çocuğun tıbbı beslenmesi için aylık maliyetin bin lira olduğunu ifade eden Akalın, "Maalesef ailelerin bunu karşılaması zor. Öncelikle aileler bu tür gıdalara ulaşamıyor. Erzurum ve bölgemizde bu tür gıdaları üreten bir yer yok. Ekmek için gerekli un Ankara'da halk ekmek fabrikasında üretiliyor. Bu çocukların sadece sebzeyle karnının doyması olmuyor. Tıbbı besinlerle de diyetlerinin uygulanması gerekiyor. Ülkemizde bunların üretimi yetersiz olduğu için hem pahalı, hem de ulaşımı çok zor olduğundan çocukların diyetlerine uyulamıyor. Diyete uyumsuz olan çocukların beyin gelişimleri olumsuz etkileniyor.Beyin hasar gördüğü zaman okul başarıları azalıyor, topluma uyumları düşebiliyor" dedi.

Normal çocukların günde çok miktarda tükettiği çikolatanın hasta çocuklar için üretileninin fiyatının 13 TL olduğunu vurgulayan Handan Akalın, "Yerel birimler un üretimi ekmek üretimi konusunda bu ailelerimize destek olmalı. Biz toplumun bu ailelerimize yardımcı olmasını istiyoruz.Onların ekonomilerine destekte bulunmak gerekiyor. 3 yıldır düzenlediğimiz kermeslerle besinleri satın alarak ulaşabildiğimiz ailelere destek olmaya çalışıyoruz. Bir çok aile bu tıbbi besinlerin karşılayamıyor. Bu alanda devletin desteği şart. Devletin verdiği destek kan ürünlerini laboratuvarlara göndermek için kargo ücretlerine bile yetmiyor. Bu tıbbi beslenme ürünlerinin tamamının SGK tarafından karşılanması gerekiyor" diye konuştu.

Bu hastalıkla ilgili üniversitelerin gıda mühendisleri ve akademisyenlerin yetiştirmesinin önemine dikkat çeken Akalın, bölgede metabolizma konusunda uzman doktor olmadığını, metabolik hastalıklarda uzmanlaşmış diyetisyen bulunmadığını kaydetti. Fenilketonüri hastalığı konuşanda Türkiye'de 13 merkezin faaliyet gösterdiği bilgisini veren Handan Akalın, her bölgede metabolizma ve beslenme bölümlerinin açılması gerektiğini vurguladı. Bölgelerde bu tür hastaların takibi için özel laboratuvarların kurulmasının önemli olduğunu ifade eden Akalın, kan tahlillerinin buralarda yapılmasının hastalığın takibi için faydalı olacağını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplantı salonu ve katılan aileler

-Dekan Yardımcısı Esen Taşkın'ın ailelerle konuşması

-Gıda paketlerinin ailelere teslimi

-Uzman Diyetisyen Handan Akalın'ın besinleri tanıtması

-Uzman Diyetisyen Handan Akalın'ın hastalıkla ilgili bilgi vermesi

(Süre: 6.07)

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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Hobi olarak başladığı tahta kaşıkları yapıp satıyor

Muş'un Zafer Mahallesi'nde Hüseyin Arme (56), işlettiği tandır evinde yakacak olarak kullandığı odunlardan yaptığı tahta kaşıkları, 7 ila 50 lira arasındaki fiyatlarla satıyor. Arme, "Hobi olarak başladığım tahta kaşık yapımından gelir elde edince sayısını fazlalaştırdım. Küçük, orta ve büyük boy kaşıklar yapıyorum. Günde 2-3 kaşık yapabiliyorum" dedi.

Zafer Mahallesi'nde uzun süredir tandır evi işleten evli ve 5 çocuk babası Hüseyin Arme, 2 yıl önce yakacak olarak kullandığı odunlardan tahta kaşık yapmaya başladı. Yakacakların içindeki şimşir ve alıç odunlarını seçen Arme, babasından öğrendiği usullerle yaptığı tahta kaşıkları önce tandır evinde sergiledi. Vatandaşların kaşıklara olan ilgisini görünce satış da yapan Arme, elde ettiği geliri yine kaşık üretimine ayırdı. Küçük, orta ve büyük boy kaşıklar üreten Hüseyin Arme, günde 2-3 kaşık yapabiliyor. Kaşıklara ilginin arttığını belirten Hüseyin Arme, "Babamdan öğrendiği bu mesleği 2 yıl önce hobi olarak yapmaya başladım. Ancak tahta kaşıklara ilgi olunca satış yapmaya da başladım. Yemek ve servis için kullanılar kaşıkları 7,50 TL ile 50 TL'ye kadar satıyorum. Ağaçtan yaptığım için insan sağlığı için de çok iyi" diye konuştu.

Tandır evinden ekmek almaya gelen vatandaşlar, kaşıkların ilgilerini çektiğini ve satın aldıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Kaşık ağacını yontması

-Kaşık yapımından detaylar

-Yapılan kaşıklardan detaylar

-Müşterilerden detaylar

-Tandır ekmeklerinden detaylar

-Ekmek satışından detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ,

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Çeşme açıklarında 35 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 35 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Eğri Liman açıklarında lastik bot içerisindeki bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Eğri Liman açıklarına intikal etti. Hareket halindeki lastik botu durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 Filistin, 7 Kongo, 6 Suriye ve 1 Güney Afrika uyruklu olmak üzere 35 göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR, -

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MHP Eşme İlçe Başkanı, silahlı saldırıda yaralandı

Uşak'ın Eşme ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy, silahla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yücesoy tedaviye alınırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Eşme'nin Şehit Alibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Burçin Kayahan Yücesoy ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, bir kişinin açtığı ateşle Yücesoy ayağından vuruldu. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yücesoy, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yücesoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Haber: Ramazan ÇETİN/UŞAK, -