DHA YURT BÜLTENİ - 21

Anıtkabir'de slogan atan gençlere küfür eden iş insanı gözaltına alındı

KOCAELİ'de, Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere, sosyal medyadan yayınladığı videoda küfür eden iş insanı Mehmet A., gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret edenler hakkında Cumhuriyet savcılığına yaptığı şikayetler ile tanınan Vatanseverler Hareketi Derneği Başkanı, iş insanı Mehmet A., sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 10 Kasım günü Anıtkabir'de, 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere küfür etti. Büyük tepki çeken paylaşımın ardından savcılık, Mehmet A. hakkında soruşturma başlattı. İş insanı Mehmet A., soruşturma kapsamında bugün gözaltına alındı.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı, Mehmet Avcı'nın paylaşımı üzerine yazılı bir açıklama yaparak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin, aşağılık sözlerini kamera ile kayıt altına alan ve bunu sosyal medyada yayınlayarak infiale neden olan Mehmet Avcı hakkında yasal süreç ilgili merciler tarafından başlatılmıştır. Halkımızın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza hakareti vatanseverlik sayacak kadar çarpık, onu seven ve destekleyenlerin ırzına, namusuna dil uzatacak kadar sapkın, hastalıklı bir beyne sahip bu kişi hakkında herkesi sağduyulu olmaya davet ediyor, gerekli cezayı yüce Türk adaleti önünde alması için bu işin sonuna kadar takipçisi olacağımızı saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çeşitli konularda şikayette bulunurken açıklama yapması

HABER: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KOCAELİ,

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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Eskişehir'de polis ekiplerince uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine konuldu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 5.80 gram metamfetamin, 1.95 gram eroin, hassas terazi, tabanca ve 2 adet şarjör, 8 adet mermi, pompalı tüfek ve 4 adet kartuş ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheliden 2'si hakkında uyuşturucu bulundurmaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli ise 'uyuşturucu maddesi ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 2 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye gelişleri

-Eskişehir adliyesi

-Ele geçirilen uyuşturucuların fotosu

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

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Çocuğunun tedavisi için biriktirdiği altınları parkta kaybetti

Antalya'da Esra Dişçi (22), çocuklarını parkta oynatırken içinde yaklaşık 7 bin lira değerinde altın bulunan cüzdanının kaybettiği iddiasıyla polise başvurdu. Dişçi, altınları, kulak, burun ve boğazında rahatsızlığı bulunan çocuğunun tedavi masrafları için biriktirdiğini söyledi.

Gaziantep'te yaşayan 2 çocuk sahibi Erol (23) ve Esra Dişçi çifti, ailelerinin yaşadığı kan davası nedeniyle kentten ayrılmak zorunda kaldı. Çift, doğuştan geniz eti büyümesi olan çocukları 3.5 yaşındaki Rumeysa Nur'u da tedavi ettirmek için Antalya'ya geldi. Akrabalarının yanında kalan çiftten Esra Dişçi, geçen salı günü akşam saatlerinde alışveriş yapmak için çocuklarıyla birlikte markete gitti. Alışveriş sonrası Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3915 Sokak'taki parka giden anne, burada 15 dakika çocuklarını oynattıktan sonra eve döndü. Eve döndüğünde cüzdanının olmadığını fark eden Dişçi, alışveriş yaptığı marketin kameralarını inceledi, ancak marketten çıkarken cüzdanının elinde olduğunu fark etti. Bunun üzerine hemen parka giden Dişçi, cüzdanı aradı ancak bulamadı. Parkta bulunan kişilere ve çevredekilere durumu anlatan Dişçi, sonuç alamadı. Esra Dişçi cüzdanının kaybolduğu gerekçesiyle polis merkezine giderek başvuruda bulundu.

'ÇOCUĞUMUN AMELİYATI İÇİN BİRİKTİRMİŞTİK'

Kızının doğuştan hastalığı olduğunu belirten Esra Dişçi, cüzdanında 3 tane yarım altın, 4 çeyrek altın, bir çift altın küpe ve 30 TL para olduğunu söyledi. Dişçi, bu altınların bir kısmının düğünlerinde takıldığını bir kısmını da 5-6 yıldır biriktirdiklerini belirterek, "Eşim rahatsızlığından dolayı çalışamıyor. Düğünde takılan ve biriktirdiğimiz altınlar 7 bin lira değerindeydi. Çocuğumun ameliyatı için biriktirmiştik. Geniz etinde büyümesi var, bademcikleri şişiyor, kulak iltihabı da var. Bir aylık tedavi verdiler, olumlu gitmezse 5 Aralık'ta ameliyat olacağını söylediler. Allah rızası için alan kişiye sesleniyorum, çocuğumun ameliyat parasıydı. Vicdanın sızlıyorsa, çocuğumun parasını geri getir. Hayırseverlerden de çocuğumun ameliyatı için yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Erol Dişçi ise olay sonrası çok üzüldüğünü belirterek, "Çocuğumun hastalığı için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gidip görüştüm. Kaybolan parayı çocuğumun tedavisi için kullanacaktık. 5-6 yıldır anca bu kadar biriktirebildik. Doğduğundan bu yana rahatsızlığı var. Hastaneye götürdüm, bir ay ilaç tedavisi görsün, ardından 'ameliyat olacak' dediler. İnsaniyet namına paramızı getirsinler" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Altınlarını kaybeden 'Dişçi' ailesinden detay görüntü

-Anne ve çocuklardan görüntü

-Rumeysa Nur Dişçi'den detay

-Anne Esra Dişçi'nin röportajı

-Baba Erol Dişçi'nin röportajı

335MB/// 3.05'

Haber: Semih ERASÖZLER- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA,

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Karşı şeride geçen otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 3 yaralı

KARABÜK'te, kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçirek hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken otomobilde sıkışan kadın sürücü itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda meydana geldi. Safranbolu yönüne giden Bahar Bayram(30) idaresindeki 06 GCP 76 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçerek Fatih Yılmaz(25) idaresindeki 34 BTB 797 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddediyle savrulan hafif ticari araç özel bir hastanenin bahçe duvarına çarparak durabildi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Bahar Bayram, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan Bayram ile yanında bulunan Hatice Burken ve hafif ticari aracın sürücüsü Yılmaz, ambulanslarla hemen yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin karşı şeride geçip hafif ticari araçla çarpışması yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan araçlar

-Otomobilde sıkışan kadın sürücüyü kurtarma çalışması

-Yaralı kurtarılan kadın sürücünün sedye ile ambulansa taşınması

Kaza anı güvenlik kamerası

Süre: (03.18) Boyutu: (369 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran: Türkiye'deki okullar arasındaki performans farkını düşürmek istiyoruz

DENİZLİ'de bir lisenin kız öğrenci pansiyonunun açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "Biz, sınavlı okul sayısını, Türkiye'deki okullar arasındaki performans farkını düşürmek ve aslında sınavları ortadan kaldırmak için mücadele veriyoruz. Biz Türkiye'de sınav baskısı diye bir şeyin olmasını istemiyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Pamukkale ilçesindeki TEV Anadolu Lisesi'nde yapımı süren kız öğrenci pansiyonunun açılış törenine katıldı. Açılış törenine Safran'ın yanı sıra Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Sema Ramazanoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ile öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı. Açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, 10 yaşından 21 yaşına kadar yurtlarda kalarak eğitim hayatını sürdürdüğünü söyledi. Eğitimin amacının ülkenin geleceğini tasarlamak olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Safran, "Biz bu tasarımı yaparken, bunu gerçekleştirecek olan öğrencilerdir. Yurtların ne anlam ifade ettiğini yakından bilenlerdenim. Türkiye'deki hayırseverlik kültürü, bu yatırımlara imkan sağlıyor. Buralardan yetişecek insanların ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacağına inandığımız için bu yatırımlar yapılıyor. Burada kalan öğrenciler, insanlığı, kardeşliği, devletin şefkatli elini öğrenecek" dedi.

'SINAVLARI ORTADAN KALDIRMAK İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ'

Öğrenciler ve aileler üzerindeki sınav baskısını kaldırmak istediklerini kaydeden Safran, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak hiçbir zaman yapamayacağımız bir şeyin sözünü vermek istemeyiz. Biz, sınavlı okul sayısını, Türkiye'deki okullar arasındaki performans farkını düşürmek ve aslında sınavları ortadan kaldırmak için mücadele veriyoruz. Türkiye'de sınav baskısı diye bir şeyin olmasını istemiyoruz. Bizim okullarımız arasındaki fark yüzde 75 civarında. Gelişmiş ülkelerde bu fark yüzde 5 seviyesinde. Neden herkes iyi okula gitmek istiyor? İşte bu farktan dolayı. Biz sınavlı okul sayısını azaltmak isterken yeni bir okula sınav hakkı vermek bu bize çok uygun bir şey değil" diye konuştu.

Konuşmaların ardından okulun açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri, kız öğrenci pansiyonunu gezerek incelemelerde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran'ın görüntüsü

-Protokol üyelerinden görüntü

-Halkoyunları ekibinin gösteri yapması

-Bakan Yardımcısı Safran'ın konuşması

-Açılış kurdelesinin kesilmesi

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Mersin'de TCG Bayraktar aracılığıyla deprem tatbikatı yapıldı

DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'nın 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla yürüttüğü 'Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'nın 5'inci gününde Mersin'de TCG Bayraktar Amfibi Tank Çıkarma Gemisi'nin deprem afeti senaryosu gerçekleştirildi.

Bu yıl 15 ülkeden 47 gemi, çok sayıda hava platformu ve 4 bin 700 personelin katıldığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en büyük tatbikatı olan Doğu Akdeniz 2019'in 5'inci gününde Muğla'nın ardından Mersin'de deprem ve insani yardım faaliyeti yürütüldü. Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'ndan yönetilen tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin yanı sıra UMKE, Jandarma Arama Kurtarma, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Kızılayı, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesi İtfaiye, Akdeniz Bölge Komutanlığı Onarım Timi, Mersin Merkez Komutanlığı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri katıldı.

VATANDAŞLAR İLGİYLE İZLEDİ

Senaryo gereği Mersin'in Mezitli ilçesinde meydana gelen depremde 6 binanın çökmesi sonucu 30 kişi enkaz altında kaldı. Deprem bölgesine destek olmak için içerisinde ambulans, yardım TIR'ı, arama kurtarma tim araçlarının bulunduğu TCG Bayraktar Amfibi Tank Çıkarma Gemisi, öğle saatlerinde Mersin Limanı'na yanaştı. Kısa sürede deprem yerine giden yaklaşık 400 kişilik ekipler, dedektör köpeklerin de yardımıyla enkaz altında kalanlara müdahale etti. Bu sırada doğalgaz patlaması nedeniyle meydana gelen yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Bir binada mahsur kalan vatandaşları ise AFAD ekipleri pencerenin korkuluklarını keserek kurtardı. Tatbikatta yaşananları çevredeki vatandaşlar da ilgiyle izledi.

Öte yandan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilk kez yaşanacak senaryolar ve doğru bilgi paylaşımı için bir haber portalı kurduğu ve dezenformasyonlara yönelik reaksiyonlara karşı sosyal medya simülasyonu yarattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Geminin gelişi

Geminin içinde tatbikata katılan kurum araçları

Tatbikat alanında yaralılar

Yaralıların Taşınması

Genel ve detaylar

SÜRE: 05'08" BOYUT: 574 MB

Haber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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