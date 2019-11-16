DHA YURT BÜLTENİ-4

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 45 yaralı (2)

YARALI SAYISI 45 OLARAK AÇIKLANDI

Aksaray- Ankara karayolunda yolcu otobüsünün devrildiği kazada, yaralı sayısı 45 olarak açıklandı. Yaralılardan 9'unun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazada ölen kadın yolcunun ise kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Otobüsteki yolcuların bazılarının, okulların ara tatile girmesi nedeniyle memleketlerine gittikleri belirtildi.

(Görüntü dökümü:

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- Kaza yapan otobüsten detay

Otobüsün kaldırılması

Jandarmanın olay yerinde inceleme yapması

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Dipsiz Göl'de sorumlular açığa alındı, alanın eski haline getirilmesi için çalışma başlatıldı

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda Buzul Çağı'ndan kalma 12 bin yıllık Dipsiz Göl'de define kazısı için olumlu görüş bildiren kültür varlıkları koruma kurulu, çevre ve şehircilik ile arkeolog ve müze müdürlüğü görevlileri, haklarında bakanlık ve valilik tarafından başlatılan çifte soruşturma kapsamında açığa alındı. Gümüşhane Valiliği de ruhsat verilen kazı raporunun özensiz hazırlandığını açıkladı. Doğal hazine olarak nitelendirilen Dipsiz Göl'ün eski haline dönüştürülmesi için harekete geçen ekipler, göl alanına dökülen dayanıksız toprağı çıkaracak, yerine suya dayanıklı kireçli ve killi toprak dökerek alanı su dolduracak.

Gümüşhane merkeze 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu. Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün olumlu görüşleri üzerine Gümüşhane Müze Müdürlüğünce ilgili kişilere define arama ruhsatı verildi. Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün onayı ile 6 Kasım'da jandarma yetkililerinin eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı. Jandarmalar, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.

APOLLİNARİS LEJYONUNUN HAZİNESİ ARANDI

Dipsiz Göl'de, yasal izinle yapılan kazıda sonuca ulaşılamazken, iddiaya göre, bölgede bir dönem kalan Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'daki 4 büyük lejyonu arasında gösterilen, 15'inci Apollinaris lejyonunun var olduğuna inanılan hazinesinin arandığı öğrenildi. Dipsiz Göl'de, 4 gündür sürdürülen kazı çalışmaları, define bulunamayınca sonlandırıldı. Altın olduğuna inanılan göldeki kazının kimler tarafından yapıldığı ise halen açıklanmıyor.

GÖL ALANI TOPRAKLA DOLDURULDU

Kaynağı ve akarı olmayan, Buzul Çağı'ndan kalma, 12 bin yıllık krater Dipsiz Göl'de tamamlanan kazı çalışmalarının ardından ekipler, alandan ayrıldı. Gümüşhane valiliği de göl alanının eski haline getirildiğini açıkladı. Ancak, Dipsiz Göl alanının toprakla doldurularak, kapatıldığı görüldü. Yol seviyesi ile birleştirilen göl alanına ise bir de su akarı için plastik boru koyuldu. Su kalmayan göl alanı, taş ve toprak yığını haline döndü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, GÖREVLİLER AÇIĞA ALINDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dipsiz Göl'de gerçekleştirilen kazı çalışmalarının, gölün kurumasına neden olduğunu ve ilgililerin haklarında başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gümüşhane'de bulunan Dipsiz Göl'de gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda gölün kurumasına sebep olunmuştur. Bakanlığımızca ilgililer hakkında 15.11.2019 tarih ve 372 sayılı onay ile soruşturma başlatılmış ve görevden uzaklaştırılmışlardır" denildi.

Gümüşhane Valiliği de kazı için uygunluk raporu veren ilgililer hakkında ayrıca soruşturma başlatıldığını açıkladı.

VALİLİK: KAZI ONAY RAPORU ÖZENSİZ HAZIRLANDI

Gümüşhane Valiliği'nden Dipsiz Göl'le ilgili yazılı açıklama yapıldı. Söz konusu define arama izninin Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü ve Gümüşhane Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, kazı yapılması talep edilen alanın doğal ve tarihi sit alanları dışında olduğunun tespit edilmesi üzerine verildiğinin vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yukarıda arz edilen ilgili kurumların; belirtilen alanın tarihi, arkeolojik ve doğal sit dışında olduğu çerçevesindeki görüşleri akabinde, define aranacak yerin, 2863 sayılı kanunun 6. maddesinde belirtilen yerler ile tespit ve tescil edilen sit alanları ve mezarlıklar içinde olup olmadığı, define aranmasında sakınca bulunup bulunmadığı hususlarında arkeolog ve uzman tarafından yapılan tespit akabinde ilgili müdürlükçe Define Arama Ruhsatı düzenlenmiştir. Define Arama Yönetmeliğinin 9. maddesi çerçevesinde tespit yapan ve bu tespiti uygun bularak define arama ruhsatı düzenleyenler hakkında; mevzuat kriterlerine uygunluk tespiti ve kazının yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığına dair düzenlenen raporun hazırlanmasındaki özensizlik ve ruhsat düzenlenmesi nedenleriyle Valiliğimizce ve İlgili Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gölün rehabilitasyonunun sağlanabilmesi için akademisyenler ve teknik elemanlarla görüş alışverişi içerisinde planlamalar yapılmış olup, hemen çalışmalara başlanarak gerekli düzenlemeler yapılacaktır"

GÖLÜN ESKİ HALİNE GETİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Taşköprü Yaylası'nda define için yasal izinle yapılan kazı sonrasında toprak doldurularak kapatılan Dipsiz Göl için harekete geçildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Gümüşhane Valiliği Özel İdare Genel Sekreterliği ekipleri gölün eski haline getirilmesi için çalışma başlattı. Göl alanında incelemelerde bulunan ekipler, ölçüm yaptı yüzey alanının çapını belirledi. Göl alanına dökülen dayanıksız toprağın çıkarılarak, yerine suya dayanıklı kireçli ve killi toprak döküleceği ardından ise suyla doldurulacağı öğrenildi.

PROF. DR. BEKTAŞ: BİLİNÇLİ BİR KAZI YAPILMAMIŞ

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Osman Bektaş, hem alttan hem de üstten beslenen gölün kazı sırasında yer altı kanalları tahrip edilmişse o alanın su tutmayacağını belirterek "Yer üzerinde nasıl dereler varsa ve onların bir yolu varsa yer altında da aynı şekilde yer altı dereleri vardır. İşte o derelerin akış yolu çoğu zaman bu tür göller olur. O dereler zarar görmüş ise eğer geçmiş olsun. Kazı sırasında gölün doğal yapısı muhtemelen bozulmuştur. Çünkü bilinçli bir kazı yapılmamış. Orası sonuçta öyle ya da böyle bir şekilde dengede idi. Gelen su ile buharlaşan su arasında bir denge vardı. Gölün beslenme yolları kapandıysa eğer doldurduktan sonra o su kaçar gider" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ekiplerin gölde inceleme yapması

Göl detayları

Muhabir anonsu (Muhammet KAÇAR)

Detaylar

Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Selçuk BAŞAR-Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE DHA

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Tekirdağ meydanı 1928 yılındaki ruhuna kavuşuyor

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi 1928 yılında çekilen bir fotoğraftan yola çıkarak kent merkezinde yaptığı düzenleme ile kentin görüntüsünü değiştirdi. Binalar yıkılarak tarihi yapılar ortaya çıkarılırken, yapılar Marmara Denizi'nden görünür hale getirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "1928'lerdeki meydanı ortaya çıkarmak için çok büyük kamulaştırmalar, çok büyük çalışmalar gerekti ve uzun süreçler oldu. Çok şükür bugün bir iki uygulamanın dışında meydan ortaya çıkmış oldu" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin 1928 yıllardaki haline dönmesi için 'Meydan düzenlemesi ve merdiven park' projesini hayata geçirdi. Kentin 1928 yılında çekilen bir fotoğrafından yola çıkılarak, eski belediye binası, adliye binası ile vatandaşlara ait bölgedeki binalar yıkıldı. Tarihi valilik binası, tarihi Rüstem Paşa Camii, Orta Camii ve tarihi Bedesten Hanı'nın ortaya çıkarılıp, meydan düzenlemesi de yapıldı. Eski fotoğrafta olduğu gibi meydandan bakıldığında Marmara Denizi kent merkezinden görünür hale getirildi. Meydandan deniz kıyısına inen eski merdivenler de yenilerek, ayrıca engellilerin sahile inip, çıkabilmesi için düzenleme yapıldı. Yaklaşık 2 yılda tamamlanan proje toplam 20 milyon liraya mal oldu.

Meydan, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, il protokolünün katıldığı törenle açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, meydanın düzenlenmesi çalışmaları sırasında halk danıştıklarını belirterek, onlara simülasyon gösterisi ile meydanı anlattıklarını söyledi. Albayrak, 1928 yılında çekilen tarihi bir fotoğraftan yola çıkarak, kentin denizden görüntüsünü yeniden düzenlediklerini, tarihi binaları da ortaya çıkardıklarını belirterek, "1928'lerdeki meydanı ortaya çıkarmak için çok büyük kamulaştırmalar, çok büyük çalışmalar gerekti ve uzun süreçler oldu. Çok şükür bugün bir iki uygulamanın dışında meydan ortaya çıkmış oldu. Tabi kendi binamızı yıkarak başladık. Orada bizim belediye binamız vardı, depremselliği vardı ve bayağı sıkıntılıydı. O binayı da yıktık sonra valiliğin yanındaki adliye ve defterdarlık binası da kaldırıldı. Meydan altı otopark yaptık, üst tarafını da meydan yaptık. Şimdi Telekom binası var ada olarak, o bina kamulaştırıldı, onlar 3 ay sonra oradan çıkmış olacaklar o binayı da yıktıktan sonra meydanın bir kısmını yola vererek bir kafeterya gibi olacak. Bazı işyerleri sahipleriyle görüşüyoruz ve yine o binaları yıkacağız.

Trakya'nın en büyük meydanını ortaya çıkarıyoruz" dedi.

ENGELLİLERE ÖZEL MERDİVEN

Başkan Albayrak, yeni düzenlemede meydandan deniz kıyısına inen merdivenleri de yenilendiğini ve engellilerin kolayca gidip gelebilecekleri hale getirildiğini söyledi. Albayrak, "Merdiven düzenlemesini yaptıktan sonra çok olumlu, çok güzel tepkiler alıyorum. Bizi zaten en fazla cesaretlendiren kısmı ve en çok memnun eden kısmı vatandaşların burasını kendisine artık bir mekan edinmiş olması. Burada daha önemli bir konu da merdivenleri inip çıkarken aralara dinlenme bankları koyduk. Eski merdivenler oldukça dikti, burasını botanik bahçesine çevirelim dedik ve daha da önemlisi daha önce engelliler için buradan sahile iniş, sahilden şehre çıkış şansları yoktu. Onlara özel düzenlemeler yaptık" dedi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ'da büyükşehir ve ilçe belediyelerinin devletin sağladığı kaynaklarla vatandaşlara hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi. Yıldırım, "Burada Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Önce kendi binasını yıkarak bu alanı açmaya gayret etmiş, zaten kendi yapamadığımız hiçbir şeyi başkasına söyleyemeyiz. Belediye Başkanımız burada çok doğru bir yöntemle önce kendi belediye binasını yıkmış, açmış ve daha sonrada yerlerin tamamını bu meydanın büyümesi için kamulaştırma işlemlerine başlamış. Şehirler belki kurallar ile kurulur ama teamüllerle ve gelenekler ile yaşar. Buranın eski halini bilenler çok ve onlar bu merdivenlerin ne demek olduğunu biliyorlar. Buranın meydan olarak düzenlenmesinin ne demek olduğunu biliyorlar. Dünyanın neresine giderseniz gidin şehirlerde meydanlar vardır. Bu meydanlar insanların toplanması, rahat dolaşması için kullanıldığı gibi bir taraftan da şehirlerin çok iyi nefes alması için kullanılan alanlardır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Meydandan detay görüntüler

-Engelli arabalarıyla sahile inen vatandaşlar

-Engelli vatandaşlarla röp.

-Meydanda banklarda otuna vatandaşlar ve röp.

-Başkan Kadir Albayrak ile röp.

-Merdiven park açılışı

-Açılışa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar

-Albayrak'ın konuşması

-Vali Yıldırım'ın konuşması

-Kurdele kesilmesi

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

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Yerli otomobil Devrim'i, 20 ayda 255 bin kişi ziyaret etti

Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan ve Eskişehir'deki Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) işletmesinin bahçesinde sergilenen Devrim'i kapsamlı bakımının ardından son 20 ayda 255 bin kişi ziyaret etti.

Türkiye'nin ilk yerli otomobil olma özelliğini taşıyan ve 1961 yılında üretilen Devrim otomobili, Eskişehir'de bulunan Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. işletmesinin bahçesinde sergileniyor. Kente gelen turistlerin yoğun ilgisini gören Devrim otomobili, 5 Eylül 2017'de başlayan kapsamlı bakımının ardından camekanlı bölmeye alınarak yeni yerine konuldu. İşletmedeki müzede ayrıca otomobilin yapımında kullanılan kaynak motoru, matkap ve torna tezgahları, imalat aşamalarının çekildiği fotoğraf makinesi, kumpas, pergel, cetvel, çizim masası, aracın kireç taşından maketi, yedek parçalar, Sivas'ta demir yollarında dökülmüş orijinal motor bloku ve çalışmaların görselleri de yer alıyor. Kente gelen turistler Devrim otomobilinin sergilendiği alanları gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Rehberler ise turistlere Devrim otomobilinin yapılış öyküsünü anlatarak bilgilendiriyor.

20 AYDA 255 BİN ZİYARETÇİ

TÜLOMSAŞ yetkilileri, kapsamlı bakımın ardından yeni yerine konulan ilk yerli otomobil Devrim'i son 20 ayda 255 bin kişi ziyaret etti. Ankara'dan tur ile Eskişehir'e gelen kafile içerisinde yer alan Gülten Candan, yerli otomobil Devrim'in hikayesini bildiğini ancak yakından görmenin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi. Candan, "Bende çok beğendim Eskişehir'i ve burayı da çok sevdim. İlk defa geliyoruz Eskişehir'e. Tur ile geldik ve turla gezmeyi seviyorum. Daha doğrusu gezmeyi çok seviyorum ve böyle yerleri gördükçe daha çok hoşuma gidiyor. Çok güzel yerler. Türkiye'miz çok güzel bir ülke. Gezilecek çok güzel yerleri var fakat imkanlar yetmiyor tabi ki bazı yerlerde. Yetebildiği kadar gezmeye çalışıyoruz. Devrim arabasının hikayesini biliyorduk ama kendisini burada görmek gerçekten çok güzel bir duygu" dedi.

Ankaralı Aysen Doğru ise Devrim'i yakından gördüğü için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Çok güzel. Küçüklüğümden beri babam galericilik işiyle uğraştı. Ford marka arabaları da biliyorum. Bu da çok hoşuma gitti çok ilginç. Yaşım 50 olduğu için ilk arabaları hatırlıyorum. Dediğim gibi çok güzel ama yakında görmek daha hoşuma gitti" diye konuştu. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra Eskişehir'de ilk okullarında yoğun ilgi gösterdiği Devrim otomobili Pazartesi günleri hariç her gün görülebiliyor.

DEVRİM'İN HİKAYESİ

Eskişehir Demiryolu Fabrikaları'nda Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla üretilen 4 'Devrim' otomobili, 1961 yılında trenle Ankara'ya götürüldü. Demiryolu kanunları gereği deposuna az akaryakıt konulan Devrim, Gürsel'in test amacıyla kullandığı sırada benzini bitip durdu. Bunun ardından trenle Ankara'dan Eskişehir'e getirilen Devrim, bir süre fabrika içinde kullanıldı. TÜLOMSAŞ'ta sergilenen 0002 şasi ve 0002 motor numaralı Devrim, lastikleri ile ön ve arka camı dışında tamamen yerli olarak 4.5 ayda üretildi. Uzun ve kısa farları ayakla çalışan, kontak anahtarı ve manuel olarak da çalıştırılabilen Devrim, bu özellikleriyle de dikkati çekiyor. Bin 250 kilogram ağırlığında ve saatte maksimum 140 kilometre hız göstergesine sahip Devrim'e güvenlik gerekçesiyle benzin konulmuyor, otomobil aküsü sökülü olarak sergileniyor.

Görüntü Dökümü:

-Devrim'in sergilendiği müze

-Turlarla gelen turistler

-Müze bahçesi ve kalabalık

-Öğrencilerin Devrim'i incelemesi

-Turla gelenlerle röp.

-Devrim'in önünde fotoğraf çekilmeleri

-Rehberin Devrim'i anlatması

-Devrim otomobili

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,

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Sızır Şelalesi'nde sonbahar güzelliği

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesinde bulunan Sızır Şelalesi, doğal güzelliğiyle ziyaretçileri büyülüyor. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen şelalede sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor.

Kent merkezine 135 kilometre uzaklıkta, Çat ormanları içerisinde, Göksu Çayı üzerinde bulunan Sızır Şelalesi, 4 mevsim doğal güzelliği ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. Tabiat harikası Sızır Şelalesi'nde, sonbahar mevsimiyle oluşan renk cümbüşü ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Çevresindeki yeşil, kahverengi ve sarı renkli bitki örtüsünün yanı sıra yaklaşık 20 metreden dökülen suyun, görsel bir şölen sunduğu şelale, dikkat çekiyor. Sivas'ta yaşayanların yanında çevre illerden gelen ziyaretçilerin ilgisini çeken Sızır Şelalesi'nde sonbaharın gelmesiyle birlikte oluşan manzara havadan da görüntülendi.

Şelalenin 4 mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirten Sızır Belediye Başkanı Ali Tamer, "Sonbahardayız ve gayet güzel bir görünüme büründü. Doğal bir obruk şelalesidir. Şelale Sızır'ın içinden kaynayan su ile besleniyor. Beldemiz çok yoğun, yerli turizmin başında gelir. Şelalemiz birinci derece sit alanı olması nedeniyle çok fazla müdahale edemiyoruz. Şu anda şelalenin üst kısmına bir mesire alanı projemiz var. İnşallah yakın zamanda gerçekleştireceğiz. Özellikle yaz sezonunda yoğun bir ziyaret oluyor. Mesire alanımızı da yapınca herkesin rahatlıkla gelip piknik yapabileceği ve gezebileceği alanlar olacak. Şu anda sonbaharın kendine has bir güzelliği net bir şekilde görülüyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Şelaleden drone görüntüleri

-Şelaleden genel detaylar

-Ziyaretçilerden görüntüler

-Belediye Başkanının açıklaması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/Yasin KIRAS/GEMEREK(Sivas),

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Hava destekli operasyon düzenlenen suç örgütüne 42 tutuklama

KKTC ile çok sayıda ilde, esnaftan tehditle haraç alan ve gasp ile kapkaç gibi 170 ayrı suça karıştıkları tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik Diyarbakır merkezli düzenlenen hava destekli operasyonda gözaltına alınan 56 şüpheliden 42'si tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul kalan gasp, kapkaç, yankesicilik ve hırsızlık suçlarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda da Diyarbakır'ı merkez olarak kullanıp, KKTC ile ülke genelinde farklı eylemlere karışan silahlı suç örgütü tespit edildi.

6 ay süren takip sonunda da suç örgütünün, Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi civarında vatandaşlar ile esnaftan tehdit ve şiddet uygulayarak haraç topladığı, kapkaç ve gasp olayları gerçekleştirdiği ortaya çıktı. 170 suçun faili olduğu belirlenen örgüte yönelik 12 Kasım günü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Diyarbakır merkezli operasyon başlatıldı. Operasyonda Diyarbakır'ın yanı sıra Bitlis, Elazığ, Kocaeli, Bursa, İstanbul ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Hava destekli gerçekleştirilen ve 500 polisin katılımıyla düzenlenen baskınlarda 69 adreste 56 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, bu silahlara ait çok sayıda mermi, uzun namlulu tüfek mermileri ve uçak savar mermileri, çok sayıda çalıntı ve klonlu telefon, 100 bin TL ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

Gözaltına alınan 56 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 42'si tutuklanırken, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Ekiplerin operasyona çıkması

Evlere düzenlenen operasyonlar

Evlerde yapılan arama

Ele geçirilen paralar

Evde gözaltına alınan şüpheliler

Helikopter kamerasıyla çekilen görüntü

Gözaltına alınanların adliyeye sevk edilmeleri

Genel ve detay görüntü

Haber: Elif FİLİZ-Kamera: DİYARBAKIR,

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Tokat Şehir Müzesini 9 ayda 152 bin kişi ziyaret etti

Tokat Belediyesi tarafından, 9 ay önce açılan ve kentin geçmişini yansıtan eserlerin yer aldığı Şehir Müzesi'ni bugüne kadar 152 bin kişi ziyaret etti. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu şehir müzesinde Tokat'ın 500 yıllık tarihinin sergilendiğini söyledi.

Tokat Belediyesince kent merkezindeki tarihi Sulusokak bölgesinde 9 ay önce açılan Şehir Müzesi meraklılarından yoğun ilgi görüyor. Müze içerisinde eski Tokat esnafının bal mumu heykelleri, eski halı dokuma tezgahları, eski evlerde kullanılan bakır kaplar ve çeşitli ev malzemeleri ile Tokat'ı anlatan tarihi fotoğraflar yer alıyor.

Ülke genelinde birçok müzeyi gezdiğini fakat Tokat Şehir Müzesi kadar kapsamlı bir müze olmadığını ifaden Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Şehir müzemizi biz 2 yıllık hummalı bir çalışma sonrasında ortaya çıkardık. İçerisinde 11 bin parça eser var, bu da çok önemli. İçeriye girdiğiniz zaman farklı bir dünyaya girmiş oluyorsunuz. Bir anda eski Tokat'ı görüyorsunuz. Eski Tokat'ın çarşılarını görüyorsunuz. Eski Tokat'ta insanların kullandıkları giysiler, mutfak gereçleri, kullandıkları masa örtüleri, yatak örtüleri gibi birçok detay var. Yani bir anda tarih yolculuğuna çıkmış oluyorsunuz. Şehrimize ait çok eski dijital resimlerin olduğu bir alanımız var. Alt katımıza indiğinizde müthiş bir Osmanlı çarşısı ile karşılaşıyorsunuz. Biz orada 15'inci yüzyıla ait bir çarşı oluşturduk. 14 tane dükkan var. O dönemde insanlar geçimlerini nasıl sağlıyor, hangi esnaf dalları o dönemde etkin, onları görüyorsunuz. Sağlı sollu 7'şerden 14 tane dükkan var. Bir tarafta yazmacı var, diğer tarafta yemenici var, urgancı var. Hemen onunun biraz onun yanına gidiyorsunuz demirci var. O 14 tane dükkanda o esnafın da bire bir bal mumu heykeli var. Yine o katımızda Tokat'ın mutfağı var. 3'ncü katımızda ise Tokat'ın o dönemlerde kullandıkları araç gereçler, giydikleri elbiseler ve bununla beraberde önemli şahsiyetlerin de bal mumu heykellerinin yanı sıra, Tokat ve ilçelerinin önemli eserlerinin maket şeklinde toplandığı bir alan" dedi.

'AMAÇ, GEÇMİŞİ GELECEK KUŞAKLARA TAŞIMAK'

Amaçlarını geçmişi gelecek kuşaklara taşımak oluğunu belirten Başkan Eroğlu, "Geçmişteki o güzelliklerin gelecek nesillerin iyi bir şekilde göre bilmesi ve hissedebilmesi. Şehir müzemizdeki bütün derdimiz, amacımız bu. Çok yoğun bir ilgi var. Tokat'ın 500 yıllık tarihi sergileniyor. 9 ayda 152 bin insan Tokat'ta şehir müzesini gezmiş. Bu bizim için olağanüstü bir rakamdır. Biz bu kadar ummuyorduk" diye konuştu.

Şehir Müzesi'ni gezen öğrenciler için içinde yazma baskı atölyesi de kurduklarını belirten Başkan Eroğlu, "Öğrencilerimiz ve çocuklarımız burayı gezerken uygulamalı bir şekilde bir atölye olarak kullanmasını da vesile kıldık. Bir tarafta çömlek atölyemiz var, diğer tarafta yazma atölyemiz var. Öğrencilerimiz buraya geliyorlar bir tişört veriyoruz. O tişörte istedikleri yazma baskısını yapıyorlar. Üzerlerine giyip gidiyorlar" dedi.

Şehir Müzesi'ni öğrencileri ile birlikte gezmeye gelen Dilek Sobacı, "Müzeyi çok beğendik. Çocuklarımız ile birlikte geldik. Bugün çocuklarımıza tarihi koklatmak için buradayız" dedi.

İlkokul öğrencilerinden Defne Nehir Yıldız ise, "Tokat'ı çok seviyorum. Tarihi özellikleri çok ilgimi çekiyor. Müze çok güzel, farklı faklı meslekler var. Kaybolmuş meslekler var. Burada bunları öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-Müzeden görnütüler

-Müzedeki eşyalar ve balmumu heykeller

-Müzeyi ziyaret edenler

-Belediye Başkanının açıklaması

-Ziyaretçilerin konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,