DHA YURT BÜLTENİ-6

CHP Denizli Milletvekili Arslan hayatını kaybetti (EK)

1)CENAZESİ DENİZLİ'YE GETİRİLDİ

CHP Denizli Milletvekili evli ve 2 çocuk babası Kazım Arslan, bayram tatilinde ailesi ile birlikte Antalya'nın Aksu ilçesine gitti. Arslan, bu gece beyin kanamasından yaşamını yitirdi. Arslan'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekilimiz Sayın Kazım Arslan, saat 00.30 sıralarında, Antalya- Aksu ilçesinde bayram tatili için ailesiyle beraber bulunduğu evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat etmiştir" denildi. Arslan'ın cenazesi bugün saat 10.30'da Denizli'ye getirilip Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morgu'na konuldu.

EVİNİN ÖNÜNE TAZİYE ÇADIRI KURULDU

Arslan'ın ani ölümü ailesi, yakınları, partililer ve sevenlerini yasa boğdu. Arslan'ın Pamukkale ilçesi Kervansaray Mahallesi, Barbaros Caddesi'ndeki evinin önünde Merkezefendi Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Arslan'ın eşi Nursel Arslan, oğlu Mesut Can Arslan ve kızı Nazife Demirkapı evlerinde taziyeleri kabul ederken, evin önündeki taziye çadırı da partililer ve Arslan'ın sevenleri ile doldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan da taziye ziyaretine gelenler arasında yer aldı.

'SİYASETEN VE YARDIMSEVERLİĞİ İLE ÖN PLANA ÇIKAN BİR İNSANDI'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Acımız büyük. Kazım Arslan, siyaseten ve yardımseverliği ile ön plana çıkan bir insandı. CHP ve Denizli için çok acı bir kayıp. Yeri doldurulamayacak bir insandı. CHP ailesi olarak, ülkemize başsağlığı diliyoruz. Samiyeti, güleryüzü, barışçıl ve birleştirici dili ile gerçek bir ağabeydi. Hepimiz çok üzüntüyüz. Yarın saat 10.30'da önce CHP Denizli İl Başkanlığı önünde yapılacak törenin ardından cenazesi evinin önüne getirilecek. Burada helallilk alınmasından sonra öğlen Mütfü Hulusi Efendi Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek" dedi.

KILIÇDAROĞLU CENAZE TÖRENİNE KATILACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da telefonla Arslan'ın ailesini arayıp, başsağlığı dilediği, yarın (cumartesi) da cenaze törenine katılmak üzere Denizli'le geleceği belirtildi.

ÖĞLENDE CENAZE NAMAZI KILINACAK

Öte yandan Milletvekili Kazım Arslan'ın cenazesinin yarın öğlende Pamukkale Üniversitesi Kampüsü'ndeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde kılınacak namazın ardından, Denizli Asri Mezarlık'ta toprağa verileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

------------------

-Yaşamını yitiren CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın fotoğrafı

-Taziye çadırından görüntü

-CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

==========================================

2)BİNALİ YILDIRIM, ŞANLIURFA'DA

'CUMHUR ittifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı AK Parti'li Binali Yıldırım, Şanlıurfa'da partililerle bir araya geldi. Şanlıurfa GAP Havalimanı'na gelen Binali Yıldırım'ı, Vali Abdullah Erin ile protokol üyeleri karşıladı. Araç konvoyu eşliğinde ilk ziyaretini AK Parti İl Başkanlığı'na yapan Yıldırım'a, İl Başkanı Bahattin Yıldız, kentte yürütülen çalışmaları anlattı. Parti binasında bir süre vakit geçirerek, partililerle bir araya gelen Yıldırım, daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Binali Yıldırım, Dergah Camii'nde kılacağı cuma namazının ardından kentin simgesi olan Balıklgöl yerleşkesinde halkla buluşacak.

Görünüt Dökümü

------------------------------

AK Parti İl Başkanlığına gelen Binali Yıldırım

Partililerle tokalaşan Yıldırım

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 393 MB

==========================================

3)ÇANAKKALE'DE TATİLCİLERİN DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU

ÇANAKKALE'de, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilip, yola çıkan tatilcilerin erken dönüşü, bayram sonrası da sürüyor. Eceabat ve Kilitbahir'e geçmek isteyenler, bugün de feribot iskelesinde yoğunluk oluşturdu. Çanakkale feribot iskelelerinde, tatilcilerin dönüşe erken geçmesi nedeniyle Ramazan Bayramı'nın 2'nci ve 3'üncü günü olan araç yoğunluğu bugün de görüldü. Bozcaada, Edremit Körfezi ve Ege sahilleri gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayanlar, İstanbul ve Trakya bölgesindeki kentlere geçmek için Çanakkale merkez feribot iskelesinde yoğunluk oluşturdu. Trafik polisleri, hem feribota binecek tatilcileri hem de şehir içinde giden sürücüleri yönlendirerek, trafiğin akışını sağlamaya çalıştı.

Öte yandan Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımının sağlandığı Gestaş firmasınca Çanakkale- Eceabat hattında 3, Çanakkale- Kilitbahir hattında 4, Lapseki- Gelibolu hattında 5, Gökçeada- Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada- Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla sefer yapılıyor.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Çanakkale feribot iskelesinden ve araç yoğunluğundan görüntü.

-Feribot sırası bekleyen araçlardan genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

===============================================

4)AKGÖL KENARINDA OLUŞAN OBRUK GENİŞLİYOR

KARAMAN'ın Ayrancı ilçesi sınırlarında bulunan Akgöl'ün kenarında yaklaşık 40 metre çapında 10 metre derinliğindeki obruğun çapı yaklaşık 60 metreye ulaştı. Sularda obruğun içinde biriktiğinden gölün kenarında su kalmamış. Ayrancı'nın Ambar köyündeki Akgöl'ün kenarında, 29 Mayıs günü toprağın çökmesiyle yaklaşık 40 metre çapında ve 10 metre derinliğinde obruk oluştu. Buraya yaklaşık 5 metre uzaklıkta ise 3 metre çapında ve 1,5 metre derinliğinde başka obruk oluştu. Ayrancı Kaymakamlığı tarafından obrukların çevresine şerit çekildi.

GÖLDEKİ SUYU YUTMUŞ

Obruğun oluştuğu bölge, Ambar köyüne yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İrili ufaklı 322 obruğun meydana geldiği Karapınar ilçesi ise Akgöl'deki obruğun bulunduğu noktaya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Aradan geçen zaman içinde obruğun çapının yaklaşık 60 metreye ulaştığı görüldü. Gölden akan su da obruğun içinde birikti. Gölün kenarında ise su kalmamış. Obruğun giderek büyümesi ise bölge halkını tedirgin etti.

Görüntü Dökümü

------------------

Akgöl obruk yeni görünte

Akgöl obruk ilk olduğunda drone ile

(Haber- kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA))

===================================

5)YOLDAKİ TİLKİ YAVRULARINI EZİLMEKTEN KURTARDI

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Muhammet Çelik(29), yolda gördüğü 2 tilki yavrusunu yol kenarına gitmelerini sağlayarak ezilmekten kurtardıktan sonra süt ve ekmek verdi. Bartın'dan Safranbolu'ya otomobiliyle gece saatlerinde gelen Muhammet Çelik, Kirkille mevkiinde yol ortasında 2 tilki yavrusunu görünce durdu. Otomobilinden inip yavruları yol kenarına gitmelerine sağlayarak ezilmekten kurtaran Çelik, dondurma kabının içine ekmek ve süt koyup onları besledikten sonra güzergahına devam etti.

Muhammet Çelik, "Yavaş gitmeseydim belki de fark etmeyerek ezilmelerine neden olacaktım. Yol kenarındaki ağaçlık alana doğru gitmelerini sağladım. Köyden gelirken yanıma ekmek ve süt almıştım. Boş olan dondurma kabına ekmek ve süt koyup verdim. Onlara içip yemek nasip oldu. Yabani oldukları için yaklaşmadılar. Cep telefonuma kaydettim. Güzel bir anı oldu." dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Tilki yavrusunun görüntüsü(cep telefonu)

Süre: (00.48) Boyutu: (7 MB)

Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

============================================

6)GAZETECİYİ VURAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

ADANA'da gazeteci Hakan Denizli'yi (49) tabancayla vurarak yaralayan 4 şüpheli yakalandı.

Olay, 24 Mayıs'ta Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden kızı ve torunuyla çıkan yerel gazete sahibi Hakan Denizli, otomobiline bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Denizli, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, silahı ateşleyen Tuncay A. (24) ile Sezer Ö., Veysi C. ve Ersin E.'yi yakaladı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

Silah sıkan zanlının adli tıp birimine giriş çıkışı

Zanlının konuşması

Diğer zanlıların adli tıp birimine girişi

SÜRE: 01'51" BOYUT: 204 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

============================================

7)GÖRENLERİN ÇIKMAK İSTEMEDİĞİ BAHÇEDE 500 BİN BİTKİ

KONYA'da İçerisinde yer alan 19 tür, 55 çeşit ve 500 bin bitki bulunan birbirinden farklı motiflerin bulunduğu ç,çek bahçesi ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçilerin fotoğraf çektirmek için adeta yarıştığı bahçeden kimse çıkmak istemiyor. Merkez Selçuklu İlçesi'ndeki Selçuklu Belediyesi'ne ait Kelebekler Vadisi'nde aylar süren çaba ardından 19 türde 55 çeşitten oluşan 500 bin fide dikildi. Aralarında petunyadan, sardunyaya, Hüsnü Yusuf'tan, kadifeye binlerce mevsimlik çiçekle donattılan bahçe birçok farklı motiflerle de zenginleştiril. Kelebekler Vadisi Parkındaki Tropikal Kelebek Bahçesinin 10 bin metrekare alanda bulunan bahçede Tavus Kuşu, Selçuklu Motifinden Takılar, süs havuzları, yürüyüş yolları, seyir tepesi, çocuk oyun alanları ve hatıra köşesi gibi farklı türlerde konsept burasının kısa sürede düğün fotoğrafçılarının akınıa uğraması bekleniyor.

Pazartesi günü dışında haftanın 6 günü 12.00 ve 20.00 saatleri arasında ziyarete açık olan bahçeye gelenler kapanış saatinde buradan ayrılmak istemiyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

Bahçeden görüntüler

Ziyaretçilerden görüntüler

Detay görüntüler

Ziyaretçi röportajları

Beköiler bahçeyi boşaltırken

(Haber-kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/KONYA-DHA)

=====================================================

8)DÜNYADA BİLEĞİ BÜKÜLEMEYEN TÜRK

PARA armwrestling bilek güreşinde ilk derecesini 2010 yılında ABD'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak elde eden 'Avatar' lakaplı Gökhan Seven'i dünyada sağ ve sol kolda 6 yıldır bileğini büken olmadı. Seven son olarak, Yunanistan'ın Loutraki kentinde 9'uncu kez Avrupa şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Henüz 9 aylıkken geçirdiği ateşli hastalık sonucu tekerlekli sandalyeye mahküm kalan Gökhan Seven hayata sporla tutundu. Türkiye'nin adını bilek güreşinde dünyaya duyuran ve katıldığı her şampiyonada rakiplerinin korkulu rüyası olan Erzurumlu Gökhan Seven, bilek güreşinde sağ ve sol bilek olmak üzere 30'un üzerinde Türkiye, 6 Dünya, 9 Avrupa ve 2 kez de Asya Şampiyonluğu elde etti. Gümüş ve bronz madalyaların sayısını bilmediğini anlatan Seven, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcusu olarak yarışmalara katılıyor. Gökhan Seven son olarak, geçen 14-23 Mayıs tarihlerinde 52 ülkeden 1000'e yakın sporcunun katıldığı Yunanistan'ın Loutraki kentinde 9'uncu kez Avrupa şampiyonu olarak yenilmezlik unvanını korudu.

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden memur olarak emekli olan Gökhan Seven, sadece bilek güreşi ile ilgilenmediğini Erzurum'da tekerlekli sandalye basketbol ve curling takımlarını da kurduğunu söyledi. 40 yaşındaki Seven şunları söyledi:

"Bu spora 2006 yılında İstanbul'da yapılan Türkiye şampiyonası ile başladım. O günden sonra bedensel engelliler kategorisinde 75, 60 ve 55 kilolarda Dünya, Avrupa ve Asya şampiyonluğu yaşadım. Aslında bu spora bir tesadüf eseri başladım. 2005 yılında Yalova'ya gittiğim bir tatil sonucu Türkiye şampiyonasını izleme fırsatı buldum. Bununda diğer spor dalları gibi profesyonel bir spor dalı olduğunu öğrendim. 2006 yılında katıldığım ilk şampiyonada Türkiye ikinciliği elde ederek bu spora başlamış oldum. 2010 yılında milli oldum. Engellilerin çok rahatlıkla yapabileceği bir spor olduğu için devam ettiriyorum. Para armwrestling Bilek Güreşinde otuzun üzerinde Türkiye, 6 Dünya, 9 Avrupa, 2 kez de Asya Şampiyonluğu elde ettim. Hedefim Ekim ayında yapılacak olan Dünya Şampiyonasında da sağ ve sol kolda şampiyon olup 8'nci madalyam ile ülkeme dönmek."

Görüntü Dökümü

------------------------

-Gökhan sevenin antrenmanından detay

-Spor salonunda çalışmasından detay

-Madalyalarından detay

-Gökhan Seven ile röp

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

SÜRE: 05.13 BOYUT: 584 MB

================================================

9)YARDIM İSTEMEYE GİTTİĞİ KUM OCAĞINDA TABANCAYLA ÖLDÜRÜLDÜ

SİVAS'ta babasının çamura saplanan aracı için yardım istemeye gittiği kum ocağında, çalışanlardan E.Y. tarafından tabancayla vurulan Osman Köse (30) yaşamını yitirdi. Olay, dün gece Sivas merkeze bağlı Köklüce köyü İncesu mezrası yakınlarında yaşandı. İddiaya göre mezra yakınlarında balık tutan Bayram Köse'nin otomobili çamura saplandı. Durumu öğrenen ve kentteki Numune Hastanesinde ameliyathane teknikerliği yapan oğlu Osman Köse yardım için mezra yakınlarında bulunan bir Kum Ocağı'na gitti. Bu sırada otomobili üzerlerine sürdüğü iddiasıyla ocak çalışanları E.Y. ve O.Y. ile arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.Y., üzerindeki tabancayla Osman Köse'ye ateş ederek karın boşluğundan vurdu. Olayı duyarak ocağa gelen yakınları ağır yaralanan Osman Köse'yi otomobil ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirmek üzere yola çıktı. Bu sırada ambulansa da haber verildi. Osman Köse, hastaneye ulaştırılamadan kent girişindeki Bölge Trafik Denetleme Şube Amirliği yakınlarında otomobilde hayatını kaybetti. Köse'nin cenazesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheliler E.Y. ile O.Y. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Yoldan görüntü

-Getirildiği otomobilin görnütüsü

-Cesedin ambulansa taşınması

-Öldürülen gencin fotosu

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS

====================================================

10)ÇIRAKLIK HAYALİNİ 86 MODEL OTOMOBİLLE GERÇEKLEŞTİRDİ

Bursa'da yıllarca teknik servislerde çalışıp daha sonra kendi iş yerini açan otomobil tamircisi Soydan Demir (43), çıraklık hayalim dediği 86 model Tofaş Kartal marka otomobilini kamyonete çevirdi. Aracın yapımından trafiğe çıkmasına kadar 2 yıl çalıştığını belirten Demir, "Çocukluk hayalime kavuştum. Bu aracı yapmam 50 bin lirayı buldu" dedi.

'Kentte küçük yaşlardan beri otomobil tamirciliği yapan Soydan Demir, o dönemlerde kendi proje aracını üretmenin hayalini kurdu. 20 yıl otomobil yetkili servislerinde çalışan Demir, daha sonra işinden ayrılarak kendi tamir atölyesini açtı. Soydan, atölyesinde çocukluk hayali olan 86 model Tofaş Kartal marka otomobilini çift kabin kamyonete çevirmek için proje çizdi. Çalışmalara başlayan Demir, yaklaşık 35 bin lira harcayarak projeyi 2 yılda tamamladı. Soydan, 3 kapılı çift kabin kamyoneti ruhsata işletmek için ise yaklaşık 15 bin lira harcadı.

'HAYALİMİ BU ARAÇLA GERÇEKLEŞTİRDİM'

Tamircilik sektöründe çıraklıktan yetişme olan herkesin bu tarz hayalleri olduğunu belirten Soydan Demir, "Genellikle imkansızlıklardan dolayı yapılamaz. Allah bana bu imkanı tanıdı. Kendi mücadelem, emeğim ve esnaf arkadaşlarımın desteğiyle hayalimi gerçekleştirdim. 1986 model kuş serisinden bir aracım vardı. Hayalimi bu araçla gerçekleştirmek istedim. İlk başta projeyi kendi kafamda tasarladım. Önce bu aracı ortadan ikiye kestim. Ön taraf orijinal haliyle kalırken arka tarafı çift kabin kamyonet olarak yeniden yaptım. Projemi tamamlayıp fiziken ve yasal olarak trafiğe çıkabilir hale getirmem yaklaşık 2 yıl sürdü. 6 ay kadar ruhsat işlemleriyle uğraştım. Şu an diğer tüm araçlar gibi trafiğe çıkabiliyor ve muayeneden geçiyor. Beni tek üzen ticari araca dönüştüğü için artan sigorta bedeli oldu, ancak bu emeklerimin karşılığında onu da gözüm görmüyor. Toplam maliyet 50 bin liraya ulaştı, bunun içinde en büyük payı ise ruhsat işlemlerine ayırdımö dedi.

'GÖREN INI ÇEKİYOR'

Yaptığı aracının herkes tarafından çok beğenildiğini belirten Demir, "Müşterilerimden ve usta arkadaşlarımdan isteyen çok oldu. Sanayide gezerken en az 10 kişi durdurup nasıl ve neden yaptığımı soruyorlar. Bazen fotoğrafını çekiyorlar, bunlar bana büyük haz veriyor. Buna harcadığım parayla lüks bir araç alabilirdim, ama bu içimden gelen bir şeydi, bir çocukluk hayaliydi. 'Ben bunu yaptım' diyerek ustalığımı ön plana çıkarmak da çok önemliydi. Bunu yapmasaydım Türkiye'de tek olan bu araca binemezdim. Bu araç, Türkiye'de yalnızca bende var. Ben bu arabaya zevkle biniyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Araçtan aktüel detaylar

-DRONE ile detaylar

-Soydan Demir'in araca binmesi, araçla gezmesi

-Demir'in aracını temizlemesi

-Soydan Demir ile röportaj

Süre: 5.01 Boyut: 562 MB

Haber: Muammer İRTEM

Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,

====================================================

11)CARETTA YUVALARINA PORSUK TEHDİDİ

AVRUPA'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda, nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağaları yuvaları, porsuklar tarafından tahrip edilmemeleri için kafesleniyor. Caretta yuvasına giren ve yumurta yemeye çalışan bir porsuk cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İztuzu Plajı'nda, deniz kaplumbağası yuvalarının tilki ve porsuk gibi canlılar tarafından tahrip edilip yumurtalarının yenmesi (predasyon) en büyük doğal tehdit olarak görülüyor. Ortaca'da faaliyetlerini sürdüren Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri tarafından yürütülen arazi çalışmalarında, caretta carettaların yumurtalarının korunması için yuvaları kafesleniyor ve her gün kontrol ediliyor. Dün (perşembe) gece saatlerinde yapılan bir kontrolde bir porsuğun, caretta caretta yumurtası yemek için toprağı eşeleyerek yuva içine girdiği görüldü. Girdiği kafesten çıkamayan ve kafesin kaldırılmasıyla kurtulan porsuk, doğal ortamına geri döndü.

Projenin yürütücüsü DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Kafesleme işlemi yapılmadığında yuvaların yüzde 70'e yakını avcı hayvanlar tarafından tahrip edilebiliyor. Kafesleme, yerinde koruma için en etkin yöntemlerin başında geliyor. Dün gece kayıt altına aldığımız videoda olduğu gibi porsuk gibi inatçı hayvanlar bu koruma yöntemini zaman zaman aşabiliyorlar. Öte yandan dişi kaplumbağalar, yuvalama sezonunda tabii ki yüzlerce yumurta bırakıyor. Ancak denize ulaşsalar dahi, yırtıcıların göz hapsinde olan yavruların hayatta kalma oranı oldukça az. Porsuk, yavruların karşılaştığı tehditlerden sadece birisi. Dünyanın farklı noktalarında insanların yuvalardan yumurtaları toplaması, erginlerin avlanması veya yuvalama alanlarını tahrip etmesi sonucunda şansları daha da azalıyor" dedi.



Görüntü Dökümü:

------------------------

-Caretta yuvasına giren porsuğun görüntüsü

Haber: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

====================================================

12)BÜLENT ERSOY'A SAHNEDE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki bir eğlence mekanında sahneye çıkan Bülent Ersoy, Selami Şahin ve Fatih Ürek ile birlikte şarkı söyledi. Ersoy'da sahnede pasta ile doğum günü sürprizi yapıldı.

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, İzmir'in Çeşme ilçesindeki Aya Yorgi Koyu'ndaki bir eğlence mekanında sahneye çıktı. Sesi ve yorumu ile izleyenleri kendine hayran bırakan Bülent Ersoy, gece için özel olarak tasarlanan sahne kostümü ile dikkat çekti. Konser sırasında ünlü besteci ve şarkıcı Selami Şahin ile Didem Şahin ve şarkıcı Fatih Ürek'in sahneye çıkması, ardından getirilen pasta ile Türk müziğinin divası Bülent Ersoy'a doğum günü sürprizi yapıldı. Ersoy pastayı keserek yeni yaşını kutladı.

Usta sanatçı Selami Şahin ile birlikte 'Senin Olmaya Geldim' şarkısını seslendirdi. İkili, izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı. İlerleyen dakikalarda Fatih Ürek'i sahneye davet eden Bülent Ersoy, seyircileri de kırmayarak onların arasında dolaştı ve şarkılarını, mekanı dolduran hayranları ile birlikte seslendirdi.

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bülent Ersoy, kısa süre önce magazin muhabirlirenin Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşadığı tekne kazası için geçmiş olsun dileklerinde bulunarak sözlerine başlayıp, "Tüm Türkiye'nin Ramazan Bayramını kutluyorum, hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den diliyorum. En içten duygularımla sevgi, saygı, birlik ve beraberlik içinde Türkiye'nin en güzel noktalarda söz sahibi olmasını temenni ediyorum. Selami Şahin hakikaten çok yakın arkadaşım ve duydum ki Selami Şahin bu mekanın açılış konserini yapmış. Evlatlarının gazinosunda açılış yapmak ne kadar anlamlı aslında, muhakkak çok duygulanmıştır" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Bülent Ersoy ile kuliste röp.

-Bülent Ersoy'un sahne performansından görüntü

-Bülent Ersoy'un şarkı aralarındaki açıklamalarından görüntü

-Ersoy'un sürpriz doğum günü pastasını kesmesi

-Bülent Ersoy'un Selami Şahin ile düet yapması

-Ersoy'un Fatih Ürek ile roman havası oynalıp, kobra dansı yapmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kahraman DURAK/ ÇEŞME (İzmir),