DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Zeytinde 'paslı demir' ve 'kimyasal' hilesi

Türkiye 'de zaman zaman rastlanılan hileli gıdalar zincirine, zeytin de eklendi. 4 ayda hazır hale gelecek zeytinler, kullanılan çeşitli kimyasallarla 2 hafta gibi kısa sürede tüketiciye sunuluyor. Zeytinin renginin siyah olması için bekletme havuzlarına paslı metal ve çeşit boyalar atıldığı belirtiliyor. Zeytin işleme ustası İsmail Fındık, kullanılan kimyasallarla 4 ayda ancak hazır hale gelecek zeytinin, 2 haftada satışa sunulduğunu belirtti.

Salamura zeytinin 4 ile 6 ay arasında hazır olduğunu söyleyen zeytin işleme ustası İsmail Fındık, kullanılan çeşitli kimyasallarla en erken 4 ayda hazır hale gelen zeytinin 2 hafta içinde raflarda satışa çıkarıldığını kaydetti. Fındık, "Doğal fermantasyon yapıyoruz. Genelde 5 aydan aşağı ürün alamıyoruz; ancak 15 günde zeytini hazırlayanlar var. Demir oksidi de genelde siyah zeytinde renk vermek için kullanırlar. Zeytinin bu şekilde kararmasını sağlıyorlar. Kimisi de daha çabuk olması için içine kostik atar ve zeytinin acısını bu şekilde alır" diye konuştu.

SİYAH ZEYTİNDE 'KİMYASAL' TEHLİKESİ

Salamura zeytinlerde daha fazla karartma işlemlerinin uygulandığını belirten Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı ve zeytin üreticisi Mehmet Hakkı Semerci ise "Maalesef zaman zaman siyah zeytinde istismarların olduğunu duyuyoruz. Siyah zeytinde, illa zeytinin siyah olması gibi tüketicide bir öngörü var. Bu yanlış. Bazıları kahverengi olabilir. Bu zeytinin natürel işlenmesinden kaynaklanır. Zeytini siyah yapmak için ne yazık ki bazı küflü malzemelerin havuzlara atıldığı söyleniyor. Siyah zeytindeki istismar havuzlarda yapılıyor. Zeytin bekletilmek için havuzlara konulduğunda demir oksitlerle ve çeşitli kimyasallarla suyunu renklendiriyorlar sonrasında da o suyun rengi zeytine geçiyor. Bu tercih edilmeyen, son derece zararlı, rengi güzel ama içinde insan vücuduna zararlı maddeleri barındırmaktadır. Ayrıca zeytin çekirdeğinin renginden, zeytinin ilaçlı ya da kimyasal madde kullanılıp kullanılmadığının anlaşılması mümkün değil. Olgun bir Gemlik zeytininin çekirdeği siyah olurken, Edremit zeytini daha beyaz bir çekirdeğe sahip olur" diye konuştu.

Doğal zeytinde iki yapılış şekli olduğunu anlatan Edremit MYO Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü öğretim görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak da "İster suyla salamura ister tuzla çevirme usulü zeytin yapılabilir. Siyah zeytin havayla temas ettiği sürece kararma yapar. Bu kararma kahverengileşme şeklinde olmaktadır. Büyük firmalarda ise koruma ve daha hızlı karartma olması için ferrolaktat, ferro glukonat kullanılmaktadır. Zeytinin çok siyah olması önemli değildir ve doğal renk kahverengidir. Tüketicilerimizde zeytini tadarak almalıdır. Tat kendini gösterir. Çok tuzlu zeytinler alınmamalıdır. Simsiyah olan zeytinler fabrikasyon üründür, bunu alıp, almamak da kendi takdirleridir" dedi.

Uyuşturucu krizine girip, yoldan geçen Suriyeliyi bıçakladı

Konya 'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen Murat Y. (37), uyuşturucu krizine girince caddeden geçen Suriye uyruklu Adnan El Halabı'yı (51) bıçakla göğsünden ve bacağından bıçaklayarak ağır yaraladı. Murat Y., kovalamaca sonucu suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi Kadınlar Pazarı civarında meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Murat Y., uyuşturucu krizine girdi. Murat Y., bu sırada cadde üzerinde tanımadığı Suriye uyruklu Adnan El Halabı'ya saldırıp, göğsünden ve bacağından bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aşırı kan kaybeden El Halabı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. El Halabı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, araştırmalarını şüphelinin kaçış güzergahında yoğunlaştırdı. Polis , tespit ettiği Murat Y.'yi, kovalamaca sonucu suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Murat Y.'nin polisteki ilk ifadesinde, "Madde bağımlısıyım. Sinir krizine girdim. O an yoldan geçen tanımadığım birine bıçakla saldırmışım. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Daha önce 'yaralama' suçundan 4 yıl cezaevinde kaldığı belirlenen Murat Y., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

1915 Çanakkale Köprüsü yaklaşım viyadükleri yükseliyor - (GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE YENİDEN)

Çanakkale Boğazı 'nda, Gelibolu 'nun Sütlüce ve Lapseki 'nin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü 'nün her iki yakasındaki ankraj bloğu imalatı bitti. Malkara 'dan Lapseki'ye kadar uzanan otoyol çalışmaları sürerken, Lapseki yakasında 680, Gelibolu yakasında 365 metrelik yaklaşım viyadüklerinin ayakları da büyük oranda tamamlandı. Kırmızı beyaz renkleriyle Türk bayrağını, 318 metrelik yüksekliğiyle de 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyen deniz üzerindeki ayaklara ise 8'inci blokların montajı başladı ve ayakların yüksekliği 84 metreye ulaştı.

Temeli, 18 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle atılan 1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılının simgesi olarak 2023 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü olacak. 18 Mart 2022 tarihine kadar tamamlanması planlanan köprü çalışmaları, deniz üzerinde yükselen ayakların yanında Malkara- Çanakkale arasındaki 103 kilometrelik otoyol ile Gelibolu ve Lapseki yakalarında karada da devam ediyor. Köprü inşaatında 2500 kişi, otoyol projesinde ise 3600 kişi çalışıyor.

YAKLAŞIM VİYADÜKLERİNİN AYAKLARI YÜKSELDİ

Gece gündüz aralıksız çalışmaların devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü çalışmalarında Lapseki ve Gelibolu yakalarındaki ankraj bloklarının imalatı tamamlandı. Köprü yaklaşım viyadüklerinin yapımı da sürüyor. Avrupa yakasındaki 365 metrelik yaklaşım viyadüğü yüzde 68, Asya yakasındaki 680 metrelik yaklaşım viyadüğü ise yüzde 91 oranında tamamlandı. Viyadüklerin tabliyesi ise itme sürtme metodu ile yapılacak. Lapseki yakasındaki viyadük tabliyesi imalatı Ocak, Gelibolu yakasındaki viyadük tabliyesi imalatı ise gelecek yıl Eylül ayında başlayacak.

OTOYOL ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alan Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Otoyolu Kesimi Yap-İşlet-Devret Projesi, 103 kilometre otoyolu kapsıyor. 89 kilometresi Malkara-Gelibolu arasında ve 14 kilometresi Lapseki yakasında olan otoyol yapımıyla ilgili çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Otoyol çalışmaları kapsamında şimdiye kadar toplam 11 milyon metreküp kazının 3 milyon 500 bin metreküpü, 26 milyon metreküp dolgunun ise 7 milyon metreküpü tamamlandı. Sanat yapıları için dökülecek 500 bin metreküp betonun şuana kadar 200 bin metreküpü döküldü. Otoyol projesi yüzde 16 seviyesine ulaştı.

AYAKLARIN YÜKSEKLİĞİ 84 METREYE ULAŞTI

Kuru havuzdaki kule kesonlarının inşası ile deniz içerisine kazıkların çakılması işlemi 2019 yılı başında tamamlandı. Ardından da deniz içerisine batırılacak 74x 83 metre boyutlarında, 15 metre yüksekliğinde ve 51 bin 186 ton ağırlığındaki kule kesonları törenle, kuru havuzdan ıslak havuza alındı. Köprünün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı tamamlandı. Geçen Mayıs ayında ise kule kesonları denize batırıldı. Ardından da 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Avrupa ve Asya yakası kule kesonları üzerinde ayaklar yükselmeye başladı. Şuan Gelibolu ve Lapseki yakasında deniz içerisindeki kesonlar üzerine 8'inci bloklar konuldu ve köprü ayaklarının yüksekliği de 84 metreye ulaştı. Tüm blokların konulmasının ardından Türk bayrağının renklerini alacak, 318 metrelik köprü kuleleri tamamlanacak. Kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.

GEÇİŞ SÜRESİ 6 DAKİKAYA İNECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan , köprünün hizmete girmesiyle Çanakkale Boğazı'nın her iki yakasındaki seyahat süresinin 6 dakikaya ineceğini müjdeledi. Çanakkale Köprüsü inşaatıyla bölgenin kaderinin değişime uğradığını belirten Lapseki Belediye Başkanı AK Parti 'li Eyüp Yılmaz , köprü ayaklarının görülmeye başlanmasının da yatırımcıların bölgeye talebini artırdığını açıkladı.

İNCELİKLİ TASARIM

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'ncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. Her iki yakada 318 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2 x 3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte, deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

Yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkarılan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'ni, Türk ve Güney Koreli firmalardan oluşan Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi Ortak Girişimi, 16 yıl 2 ay 12 gün işletme süresi teklifiyle kazanmıştı.

AKUT Başkanı Şalcı: Dağcılar kaybolduklarında uzmanlardan yardım beklesinler

AKUT Başkanı Recep Şalcı, amatör dağcıların tırmanışları sırasında iyi bir ekipmanla eksiksiz yola çıkmaları gerektiğini, ilgili birimlere başvurduktan sonra tırmanışa geçmelerini belirterek, "Dağcıların haritaları iyi okuması, soğuğa dayanıklı elbise, acil durum kiti ve olmazsa olmaz navigasyonu yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Kaybolduklarını anladıklarında da rota değiştirmeden güvenli bir yere sığınıp uzmanların yardımını beklesinlerö dedi.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Recep Şalcı, 1 Aralık günü Uludağ 'a zirve tırmanışı yapan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ın (37) kaybolması üzerine, hobi amaçlı doğa yürüyüşü, kamp ve dağ tırmanışı yapmak isteyenlere uyarılarda bulundu. Dağ tırmanışı ve doğa yürüyüşleri gibi ekstrem sporların gerekli önlemlerin alınmasının ardından yapılması gerektiğine değinen Şalcı, "Amatör bir dağcı eğer bu işi yapıyorsa ilk olarak gideceği yere ve süreye göre bir ekipman oluşturması gerekiyor. Çadır, uyku tulumu ve mat olmazsa olmaz ürünler. Her ihtimale karşı önlemlerin alınması gerekiyor. Gece orada kalacaksa ona göre planlama yapması lazım. Beslenmesi, barınması ve ısınması için gerekli ekipmanları temin etmesi gerekiyor. Acil bir durumda başına bir şey geldiği zaman kendini ve yanındakilere müdahale edebilmesi için acil durum kitinin mutlaka yanında bulunması gerekiyor. Bununla birlikte son dönemlerde artık teknolojinin gelişmesiyle muhakkak bir pusula, harita ve navigasyon bildiren GPS cihazlarının bulunması gerekiyor ki acil durumlarda bunları kullanabilsinö dedi.

'TIRMANIŞ PLANININ MUHAKKAK YAPILMASI LAZIM'

Amatör dağcılarının en büyük eksikliğinin doğa çıkmadan önce belirli bir plan yapmamaları olduğunu belirten Recep Şalcı, "Amatör dağcıların yapacağı etkinlikten önce bir plan yapması gerekir. Nereye gidecek, hangi rotadan gidecek, hangi rotadan dönecek ve ne kadar kalacak gibi konuları önceden belirlemesi gerekiyor. Anlık spontane bir etkinlik yapılmaması lazım. Bu planı yaptıktan sonra gerekli olan ekipmanlarını da planlayacak. Bu planını muhakkak gitmeden önce birisiyle paylaşması gerekiyor, çünkü acil bir durumda dönmesi gereken süre uzarsa onu nerede arayacaklarını bilmeleri gerekiyor. Böyle bir uygulamada kaybolan kişinin nerede aranacağını, kimlere haber verileceği kolaylaşırö diye konuştu.

KIŞIN ZORLUKLAR 2 KAT ARTIYOR

Doğa tırmanışları sırasında yaşanan kaybolma ve mahsur kalma vakalarının kış aylarında daha da arttığını söyleyen Recep Şalcı, şöyle konuştu:

"En zor koşullar kış koşullarıdır. Kış koşullarında muhakkak yanlarında sıcak bir içecek ve iyi bir kıyafet bulundurmaları gerekiyor. En önemlisi de kaybolduklarını anladıkları anda hareket etmeden bir barınak bulup ya da inşa edip beklemeleri gerekiyor. Özellikle Uludağ ve buna benzer yerler kaybolma vakalarının çok sık olduğu yerlerdir. Çünkü sis olduğu zaman 2-3 metre ilerisini bile göremiyorsunuz ve yön duygunuz tamamen kayboluyor. Bu sebepten dolayı kayboluyorsanız muhakkak bulunduğunuz noktada kalın, bir barınak bulun ve profesyoneller gelene kadar hayatınızı idame ettirmeye çalışın. Bu noktada da dağcıların çantasında sıcak su ve barınak olmazsa olmaz bir konuma geliyor. Eğer bunlar olursa en kötü ihtimalle bir geceyi geçirip yardım ekiplerinin gelmelerini bekleyebileceklerdir.ö

'DEĞİŞEN HAVA KOŞULLARI DAĞCILARI YANILTIYOR'

Günlük ve saatlik hava değişimlerinin dağcıları yanılttığını vurgulayan Recep Şalcı, "Uludağ yakın olmasına ve çok yüksek olmamasına rağmen çok zor bir dağ. Bu gibi yerlerde günlük hava değişimleri çok fazla yaşanıyor. Bu yüzden bu tip bölgelere tırmanış ve kamp yapmak isteyenlerde kayıp vakaları ve mahsur kalmalar çok fazla oluyor. Bunun en önemli sebebi oraya çıkacak olan dağcıların yakın olduğu için gerekli hazırlığı yapmamalarından kaynaklanıyor. Uludağ'a gidenler çok yakın olduğu için gidip hemen döneriz mantığıyla hareket ediyorlar oysa ki oraya gidenlerin çok planlı ve donanımlı olması gerekiyor. Uludağ'da hem sisten dolayı kaybolmalar hem de hava çok hızlı değiştiği için çok hızlı rüzgar ve hırpalayıcı hava koşulları yaşanıyor. Bu nedenle kaybolma ve mahsur kalma vakaları çok sık yaşanıyorö dedi.

'İLGİLİ BİRİMLERE HABER VERİLMELİ'

Recep Şalcı, doğa sporları yapmadan önce hazırlanan planın Jandarma ve AFAD gibi kurumlara bildirilmesinin olası bir kaybolma durumunda son derece önemli olduğuna işaret ederek şöyle konuştu: "Uludağ ve benzeri kış turizminin yoğun olarak yaşandığı yerlerde Jandarma ve AFAD sürekli nöbet bekliyor. Tırmanış yapmak isteyenlerin bu birimlere haber vermeleri gerekiyor ama maalesef bu kültür henüz Türkiye'de oturmadı. Tırmanış yapmak isteyenler gittikleri zaman hiçbir kuruma haber vermiyorlar oysa ki gidecekleri rota ve ne zaman dönecekleri gibi bilgileri kurumlara iletirlerse olası bir kaybolma durumunda hayatta kalma şanları daha yüksek olur. Dünyada birçok ülkede tırmanışlar yapılırken rehber kullanılıyor. Hatta sigorta yaptırdıktan sonra dağa çıkılıyor ki kurtarma ekipleri geldiği zaman bir sıkıntı yaşanmasın.ö

82 yaşında Sıdtık Amca sırtındaki çantasıyla hayalini gerçekleştiriyor

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaşayan 3 çocuk, 7 torun sahibi Sıdtık Budak (82), yoksulluk nedeniyle okula gidemeyince okuma ve yazma öğrenemedi. Kozlu Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kursa yazılan Sıdtık Budak, haftanın iki günü defter, kitap ve kalemlerinin bulunduğu sırtındaki çantasıyla evinden çıkıp okula gidiyor. Budak, tüm dikkatiyle dinlediği derste okuma ve yazma öğrenmenin heyecanını yaşıyor.

Kozlu Merkez Mahallesi'nde yaşayan Türkiye Taşkömürü Kurumu 'ndan emekli Sıdtık Budak, yoksulluk nedeniyle çocuk yaşta çalışmaya başladı. Maddi imkansızlık nedeniyle okula gidemeyen Budak'in içindeki eğitim aşkı ise hiç sönmedi. 3 çocuğunu okutan budak, torunlarının da eğitimlerini takip etmeye başladı. Bu sırada Kozlu Halk Eğitim Merkezi'nin okuma seferberliği kapsamında kurs açtığını öğrenen Budak, geçen yıl kursa başvurdu. Kurs için okul çantası, defter, kitap ve kalem alan Budak, okula başlayan çocukların yaşadığı heyecanla Atilla İlkokulu'ndaki kursa gitmeye başladı. haftanın iki günü sırtındaki çantayla öğrencilerin arasında okula gidip gelen Budak, ilk yılında okume ve yazmayı büyük ölçüde öğrendi. Budak, şimdi kursun ikinci kademesine katılarak kendini geliştirmeye çalışıyor. Derslerini hiç aksatmayan Budak, azmiyle herkese örnek oluyor.

'NE ÖĞRENİRSEM KAR BENİM İÇİN'

Sıdtık Budak, çocukluğunda okula gitmeyi çok istediğini ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle gidemediğini söyledi. Şimdi çocukluktan içinde kalan okuma hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu anlatan Budak, şöyle dedi:

"Bugüne kadar ise çalışmaktan ve çocukların istikbali için zaman ayıramadım. Onlar okudu. Peygamberimiz buyurmuş ki 'Bana bir harf öğretene kul köle olurum' demiş. Bilim güzel bir şeydir. Bilim her şeydir. Bilenle bilmeyen bir olur mu? Atalarımız çok doğru demiş. Ne öğrenirsem kar benim için. Öğretmenim çok babacan. Harfi harfine öğretiyor. Teşekkür ediyorum ona. Okuyorum, okumaya çalışıyorum. Kendi işimi görecek kadar öğrenmek yeter bize. 80-90 yaşında imtihanlara girenler var. Benim hedefim ise yok. Okumayı öğrensem yeter bana. Diploma vermeseler de olur. Yeter ki bir bilgi sahibi olayım. Ömür su gibi akıp gidiyor. Ne ekersen onu biçersin. Çantamı atıyorum sırtıma geliyorum okula. Şimdiki imkanların kıymetini bilmiyoruz. İnsanlar okusunlar. Zararın neresinden dönersen kardır. Öğrensinler, ayıp değil. Bize bu imkanları sunanlara teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin."

'GENÇLERE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİYORUZ'

Öğretmen Sefer Kurnalı ise öğrencisi Sıdtık Budak'ın isteği ve azmiyle diğer öğrencilere örnek olduğunu söyledi. Kısa sürede okuma ve yazmayı söktüğünü anlatan Kurnalı, "Sıdtık amcamız çok istekli ve çok heyecanlı. Buraya isteyerek geliyor ve burada gayet eğlenceli hoş bir zaman geçiriyoruz. Artık gazetesini okuyabiliyor, bulmacalarını çözebiliyor. Kendisiyle okulumuz adına, mahallemiz adına gurur duyuyoruz. Tüm gençlere kendisini örnek olarak gösteriyoruz. Hayatında başarılar diliyoruz" dedi.

