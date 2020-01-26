DHA YURT BÜLTENİ-6 - Son Dakika

Elazığ'da depremde hayatını kaybeden 9 kişi toprağa verildi

Elazığ'da meydana gelen depremde yaşamını yitiren 5'i aynı aileden 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Elazığ merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada hayatını kaybeden Aişe ve eşi Mehmet Arifoğlu, kızları Halime Aslan ile torunları Miraç Ali (12) ve Rüya Aslan için Kışla Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Miraç Ali ile kardeşi 2 aylık Rüya Aslan aynı tabuta konuldu. Cenaze namazı öncesi, tabutun önüne gelen acılı baba Serhat Aslan, "2 ay önce geldin, keşke biraz daha kalsaydın. Takdir böyle, iman etmişiz ama ciğerimiz yanıyor" dedi. Acılı babayı Binali Yıldırım teselli etmeye çalıştı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın öğle namazı sonrası kıldırdığı cenaze namazının ardından 5 kişi Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

4 KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bu arada depremde hayatını kaydeden Müzeyyen Ayken ve Zehra Ayken, Hacı Fethi Camisi, Hüseyin Yıldız ile Onur Yıldız ise Erba köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü dökümü:

Aile yakınlarının ağlaması

Cenaze namazından detaylar

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ-Harun ÖZLAP/ELAZIĞ, -

==========================

Hatay'da gıda dağıtım firmasında yangın

HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde bir gıda dağıtım firmasında yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Güzelburç Mahallesi'nde gıda dağıtım firmasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale bulundu. Çevre ilçelerin itfaiye ekipleri de yangın bölgesine takviyeye gönderildi. Polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak vatandaşları çevreden uzaklaştırdı. Yaklaşık 1 saattir süren yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hüseyin BOZOK/HATAY,

=======================

Malatya'da, deprem anı kamerada

Elazığ'da meydana gelen, çevre illeri de etkileyen 6.8 büyüklüğündeki deprem anı ve sonrasında yaşananlar Malatya'da mobese kameralarına yansıdı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde deprem, Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde yıkıma neden oldu. Malatya'da 4 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Deprem anı ve sonrasında yaşananlar ise kentte mobese kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sarsıntı sırasında vatandaşların yaşadığı panik yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

MOBESE görüntüleri

Depremle titreyen kameraların görüntüsü

Kentteki çeşitli kameraların görüntüsü

Vatandaşların kaçışma anı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

========================

Çan'da otluk yangınında 30 arı kovanı yandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde çıkan otluk yangınında 30 arı kovanı yandı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyündeki otluk alanda çıktı. Alanda Çan Bal Üreticileri Birliği Üyesi Cafer Uslu ve kardeşi İrfan Uslu'ya ait 100 arılı kovandan 30'u yandı. Yangın, Çan Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. 30 kovan içindeki yüzlerce arı da telef oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çan'daki içinde arılarla yanan 30 arı kovanından görüntüler

Haber-Kamera: Onur Alp ARSLAN/ ÇAN (Çanakkale),

========================

Manavgat'tan deprem bölgesine yardım

Manavgat Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından 28 tonluk yardım malzemeleri olan tırı bölgeye gönderdi. Yardım tırında çocuklar ve büyükler için her tür kışlık giyecek, bebek bezi, maması, battaniye, ayakkabı, halı, kilim, kuru gıda ürünleri, peynir, yoğurt, zeytinyağı ve un yer aldı.

Manavgat Belediyesi, Elazığ'da deprem felaketini yaşayan vatandaşların yaralarını sarmak, onlara bir nebze de olsa destek olmak amacıyla, olay gecesinden itibaren yardım hazırlıklarına başladı. Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in talimatıyla harekete geçen Manavgat Belediyesi ekipleri, 28 tonluk yardım malzemelerini tırla bölgeye gönderdi. Yardım malzemeleri arasında çocuklar ve büyükler için her tür kışlık giyecek, bebek bezi, maması, battaniye, ayakkabı, halı, kilim, kuru gıda ürünleri, peynir, yoğurt, zeytinyağı ve un yer aldı. Deprem yardım tırının yüklenmesinde özel kalem müdürlüğü ve belediye başkan yardımcıları da görev aldı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, depremde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, göçük altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlara da yaşama azmi ve gücü diledi. Olay anından itibaren Manavgat Belediyesi'nin tüm imkanlarının seferber edildiğini dile getiren Başkan Sözen, "Acılar paylaşıldıkça azalır. Deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalışmak bir insanlık, vatandaş görevidir. Biz de Elazığlı kardeşlerimize destek olmak için acil imkanlarımızla bir tır hazırladık, yola çıkardık. Yardımlarımız devam edecek. Pazartesi gününden itibaren Manavgat halkımızın da içerisinde yer alacağı bir kampanyayı daha başlatacağız. Acılar paylaşıldıkça azalır" dedi.

Deprem tırının hazırlanmasında bilfiil çalışan Manavgat Belediyesi başkan yardımcılarından İsmail Hakkı Ödevoğlu, "Belediyemiz olarak depremden zarar gören Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımızın acılarına bir nebzede yardımımız olması amacıyla ilk yardım tırımız yola çıkıyor. Onlara bir nebze faydamız olabilirse başkanımız ve belediyemiz adına çok mutlu olacağız" diye konuştu.

Belediye başkan yardımcılarından Levent Ardıç da Manavgat Belediyesi olarak Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören insanlarına acılarını paylaştıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Yardım malzemelerini hazırlanması

Yardım tırının gelmesi

Tırın yüklenmesi

Belediye başkan yardımcıları İsmail Hakkı Ödevoğlu ve Levent Ardıç'ın açıklaması

Tırın deprem bölgesine hareket etmesi

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,

=======================

Karaburun Nergis Festivali buruk başladı

İzmir'in Karaburun ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Nergis Festivali, önceki gün Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle buruk başladı. Festival programında yer alan eğlence ve konserler iptal edildi. Belediye tarafından kurulan yardım stantlarında, deprem bölgesine gönderilmek üzere bebek bezi, erzak, mont ve battaniye toplandı. Karaburun Belediye Başkanı CHP'li İlkay Girgin Erdoğan, çok önceden planlandığı için festivali iptal edemediklerini açıkladı.

?Karaburun'u simgesi haline gelen ve bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Nergis Festivali, Elazığ ve Malatya'da yıkıma neden olan 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle buruk başladı. Deprem nedeniyle, daha önce yapılacağı duyurulan konser ve eğlence programları iptal edildi. Festival kapsamında, ilçe merkezlerine stantlar kuruldu, üreticiler tarladan topladıkları nergisleri, burada sergiledi.

Karaburun Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı festivalin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer'in yanı sıra Karaburun Kaymakamı Serap Özmen Çetin ve bazı ilçe belediye başkanları katıldı. Programın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sözlerine Elazığ'daki depremi hatırlatarak başladı. Deprem nedeniyle onlarca ocağın söndüğünü, birçok insanın hayatını kaybettiğini anımsatan Soyer, "İçimiz kan ağlıyor. Hepimiz çok üzgünüz. Elimizden ne gelir diye kıvranıp duruyoruz. Dün gece 6 otobüs malzeme gönderdik. Bugün yeni araçlar çıkartacağız. Sebze halinden bir TIR gıda maddesi gidecek. Battaniye, kışlık çadır göndereceğiz. Bölgede özellikle kışlık giysiye ihtiyaç var. Ne kadar destek olursanız, hepsini en hızlı şekilde ulaştıracağız" dedi.

'FESTİVALLERİ GÜLELİM EĞLENELİM DİYE YAPMIYORUZ'

Daha sonra kırsal kalkınmanın ve üretimin önemine değinen Soyer, "Festivalleri yıllardır gülelim, eğlenelim diye yapmadık. Bu festivallerin temel amacı üretim çeşitliliğini arttırmak, küçük üreticiye sahip çıkmak ve üreticinin ürettiği ürünleri şehirli ile yani tüketiciyle aracısız şekilde buluşturmak. Tarım festivallerimizin tamamında bu niyet var. Bugün de bu amaçla bu festivali gerçekleştirdik. Bu bereketli topraklar dünyanın en zengin toprakları. Ne yazık ki uzun yıllardır dışarıya muhtaç tarım politikalarına esir olduk" diye konuştu.

Başka bir tarımın mümkün olduğunu anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Soyer, şöyle devam etti:

"Bunun için dört ana unsur var. Birincisi, küçük üreticiyi destekleyip önündeki engelleri kaldırmak için çalışıyoruz. Bunun için üretici pazarları açtık, onlarcasını da açacağız. İkincisi, ürünü mutlaka işleyeceğiz. Tarım ürününü işleyip sanayi ürününe dönüştürmek gerekiyor. Üçüncüsü, küçük üreticileri kooperatif çatısı altında buluşturmak zorundayız. Birlikte üretip, birlikte kazanacaklar. Dördüncüsü, elbirliği ile yerli tohumu koruyup sahip çıkacağız. En büyük hazinemiz o yerli tohumlardır. Bugün emperyalizm tarlaları tohumla fethediyor. Türkiye'deki 11 büyükşehir belediyemiz ile ortak tarım politikamızı geliştiriyoruz. Ege'nin ve İzmir'in ürettiklerini, Ankaralı, İstanbullu tüketicilerle oralardaki semt pazarlarında buluşturacağız. Kültürpark'taki üretici pazarlarımızın benzerlerini diğer şehirlerde de açacağız."

'GELECEK YIL 2 GÜN OLACAK'

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da konuşmasına, Elazığ'daki deprem nedeniyle üzüntülü olduklarını belirterek başladı. Program kapsamında birçok kutlamanın bu nedenle iptal edildiğini açıklayan Erdoğan, Elazığ ve Malatya halkına destek için bir kampanya başlattıklarını duyurdu. Erdoğan, "Elazığ'da meydana gelen depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Türkiye'nin birçok ilinden kurtarma ekipleri gitti. Umarız enkaz altında kalanlar da yakınlarına sağ salim kavuşurlar. Çok önceden planlanan bu festivali iptal edemedik, ancak içimiz buruk. Kutlamalarımızı iptal ettik. Elazığ'a yardım için kurduğumuz standımıza desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

Karaburun'un bir fay hattı üzerinde yer aldığını söyleyen Erdoğan, "Deprem acısını en iyi bölgemiz bilir. En son 2017 yılında 6,7 büyüklüğünde bir depremle köylerimizde yıkım oldu. Yaralarımızı sardık, şimdi dimdik ayaktayız. Elazığ ve Malatya da en yakın sürede küllerinden doğacaktır" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Erdoğan, festivali gelecek yıl 2 gün yapmayı planladıklarını kaydetti.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Festival kapsamında ilçe merkezine stantlar kuruldu. Bu yıl 157 çiftçi tarafından toplamda 200 dekar alanda ekimi yapılan nergis çiçekleri, üreticilerce stantlarda satışa sunuldu. Üreticilerden emekli öğretmen Canan İnan, festival çok güzel olduğunu, birçok insanın geldiğini, fakat geçen yıla göre satışların düşük olduğunu söyledi. İnan, "Bu yıl hasat çok daha verimli. Ancak geçen yıl satışlar daha iyiydi. Geçen yıl bir buçuk saatte bütün nergisler tükenmişti. Ama bu yıl satış fazla yok. Herkesin sürekli Karaburun'u, tarlalarımızı ziyaret etmelerini istiyoruz. Vatandaşlar kendileri tarladan nergis toplasın istiyoruz" dedi.

Üreticilerden Ahmet Yaman da festivalin bir önceki yıla göre kalabalık olduğunu, ancak deprem nedeniyle buruk geçtiğini belirtti. Yaman, nergis çiçeklerinin satış fiyatları hakkında da şu bilgileri verdi:

"Geçen yıl nergis satanlar kafalarına göre fiyat belirledi. Belediye başkanı buna bir sınırlama getirdi. Bu uygulama daha iyi. Demetler 50, 30, 20'li şeklinde değişiyor. Fiyatlarda demetlerdeki çiçeklere göre değişiyor. Örneğin bir demette 50 kök nergis varsa, bunu 50 TL'ye satıyoruz" diye konuştu.

Karaburun Belediyesi tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere kurulan standa da birçok kişi yardımda bulundu. Vatandaşlar bebek bezi, erzak, mont, battaniye gibi kışlık ürün ile depremzedelere destek verdi. Öte yandan Karaburun'daki Nergis Festivali'ne katılmak için ilçeye otomobilleri ile gelenler, yolda uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu. Vatandaşlar, Karaburun'a girmekte zorlandı. Sabah saatlerinde başlayan festival, akşam sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Karaburun Nergis Festivali'nden görüntü

-Festival alanından görüntü

-Nergis stantlarından görüntü

-Uzun araç kuyruklarından görüntü

-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşması

-Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın konuşması

-Üreticiler Ahmet Yaman ve Caan İnan ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN/ KARABURUN,

==================================

Çöpte bir kısmı yanmış köpek ölüsü bulundu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, çöplükte bir kısmı yanmış köpek ölüsü bulundu. Hayvanseverler, olaya tepki göstererek, bunu yapanların bulunmasını istedi.

Olay, ilçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Ebru Göktaş, çöpün yanından geçtiği sırada hareketsiz halde yatan bir köpek gördü. Köpeğin yanına giden Göktaş, köpeğin bir kısmının yanmış ve ölü olduğunu belirledi. Kendisinin de 2 köpeği olduğunu belirten Ebru Göktaş, "Sabah görünce şok geçirdim. Benim de 2 köpegim var. Sürekli mahallede gezdiren biriyim. Böyle canilerin barındığını görünce neye uğradığımı şaşırdım. Bunu yapanlarda vicdan kalmamış"dedi. Konya'da bulunan hayvan hakları dernekleri de duruma tepki göstererek, bunu yapan kişi ya da kişilerin bir an önce bulunmasını istedi.

(Görüntü dökümü:

-------------------------------------

-Çöpte bulunan köpek ölüsünün görüntüsü

Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA,)