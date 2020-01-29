DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (5)

YIKIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'tan itibaren meydana gelen depremlerin ardından yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda yıkım kararı çıkan yapıların yıkımına başlandı. Manisa Valiliği, AFAD ve belediye ekipleri, 5.4 şiddetindeki depremin ardından minare ve kubbesinde ağır hasar meydana gelen Vahdet Camii'nin yıkımı için sabah saatlerinde bölgeye geldi. Bölgedeki evler boşaltılırken, araç yolları da trafiğe kapatıldı. İlk olarak iş makineleriyle caminin yıkımı başlarken, minare ise bağlanan kuşaklarla kademeli olarak yıkıldı. Büyük bir gürültüyle yıkılan caminin yerine yeni bir cami inşa edileceği belirtildi. Karakurt Mahallesi'nin yanı sıra Selçikli, Musalar ve Gökçeahmet Mahallerinde de yıkım çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Görüntü canlı yayından kaydedildi

Yıkımdan görüntü

Minarenin devrilmesinden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Cemil SEVAL/MANİSA,

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Hırsızlıkla suçlanan sevgilisini aklamak için yaşlı kadını gasbettirdi

BURSA'da, temizliğe gittiği evden para çalmakla suçlanan sevgilisini aklamak için aynı eve 2 arkadaşını gönderek, 75 yaşındaki kadını gasbettiren M.A. ile suç ortakları yakalandı. Temizlikçi sevgilinin de gözaltına alındığı olayda, şüpheliler suçlarını itiraf etti.

Yıldırım İlçesi Hacivat Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 3'üncü katında yaşayan N.K.'nin evinin zili dün saat 17.00 sıralarnda çaldı. Kapıyı açan yaşlı kadın, karşısında kar maskeli silahlı 2 kişi gördü. İçeri giren ikili, silah zoruyla N.K.'nin 2 altın bileziği ve 2 yüzüğünü alıp, evden çıktı.

İkili daha sonra N.K.'nin akrabası olan ve aynı binanın 1'inci katında oturan M.A.'nın evine de girip, eşyaları dağttı. Soyguncular kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin O.T.(22) ve M.D. (28) olduğunu belirledi. 2 şüpheli, evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

PLAN SORGULAMADA ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin sorgularında ise gerçek ortaya çıktı. N.K.'nin evine M.A.'nın kız arkadaşı A.A.'nın temizliğe gittiği, bir süre önce yaşlı kadının evinden 900 lirayı çalmakla suçlandığı, bunun üzerine de M.A.'nın olayı planladığı belirlendi. 2 şüpheli, N.K.'ya çalınan 900 lira hakkında sorular sorarak, A.A.'yı masum göstermeye çalıştıklarını, M.A.'dan şüphelenilmemesi için de evine girdiklerini anlattı. Bunun üzerine M.A. (23) ve A.A. (21) da gözaltına alındı. Sevgililer de sorguda suçlarını itiraf etti. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkılı

-Şüphelileri taşıyan aracın emniyetten ayrılması

-Emniyet binasından görüntü

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA,

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Bakan Varank, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Altuğ'un eşinin cenazesine katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ'un bir rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren eşi Mahbube Altuğ'un cenaze namazına katıldı. Soğuksu Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına Bakan Varank'ın yanı sıra Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, belediye başkanları ve çok sayıda iş insanı ile ailenin yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Mahbube Altuğ'un cenazesi Sapanca Merkez Kemer Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenaze öncesi detay

Bakan Varank'ın gelişi

Cenaze namazının kılınması

Detay

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SAKARYA,

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Kayıp gençten acı haber

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, bankaya gitmek için evden çıkan ancak bir daha kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Cihat T., otomobilinde tarım ilacı içerek intihar etmiş olarak bulundu.

Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan Cihat T., 27 Ocak' Pazartesi günü öğle saatlerinde, 48 EV 775 plakalı otomobiliyle bankaya gitmek için evden ayrıldı. Ancak geri dönmedi. Yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan araştırmada, Cihat T.'nin aynı gün saat 13.00 sıralarında, belediye ait katlı otoparka giriş-çıkış yaptığı belirlendi.

Bugün ise Dirgeme mevkisindeki ormanlık alanda, kapıları açık bir otomobil gören vatandaşlar, ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde cansız bedeni bulunan Cihat T.'nin tarım ilacı içerek, intihar ettiği belirlendi. Acı haberi alıp olay yerine gelen gencin babası Cavit T. ile yakınları, feryat etti.

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Cihat T.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Jandarma araçlarından görüntü

Olay yerine gelen gencin yakınlarının ağlamasından görüntü

Olay yerinden görüntü

Cihat T.'nin fotoğrafı

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Bulgaristan'da grip salgını doruk noktada, 1300 okulda eğitime ara verildi

BULGARİSTAN'da, grip salgını nedeniyle 14 şehirdeki toplam 1300 okulda eğitime ara verildi. Salgın hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Mira Kojuharova, ülkede grip salgınının doruk noktaya ulaştığını kaydetti.

Bulgaristan'da, her geçen gün grip salgınının yaygınlaşmasıyla, salgın alarmı verilen şehir sayısı 14'e yükseldi. Grip salgının en çok etkilediği kentler arasında başkent Sofya, Burgas, Veliko Tırnovo, Montana, Plovdiv, Küstendil, Blagoevgrad ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı Haskovo, Kırcaali yerleşim yerleri var. Ülke genelinde eğitime 6 Şubat'a kadar ara verilen okul sayısı da 1300'e yükseldi. Bulgaristan'da enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıklar hastanelerinde seferberlik ilan edilirken, izole edilmiş özel odalar düzenleniyor. Hastanelerde ayrıca, planlı ameliyatlar, hamile kadınların rutin kontrolleri yapılamazken, sağlık kurumları salgın nedeniyle hasta ziyaretlerine kapatıldı.

Başkent Sofya başta olmak üzere grip salgının olduğu şehirlerde yaşayanlar, sokaklar ve iş yerlerinde maske takıyor. Eczanelerde en çok aranan şey ise, hava kirliliğine ve virüslere karşı aktif karbon filtreli yüz maskeleri oldu.

Salgın hastalıklar uzmanı ve eski Ulusal Edipemioloji danışmanı Prof. Mira Kojuharova, ülkede grip salgının bu hafta doruk noktaya ulaştığını belirterek, yılın ilk haftasına oranla grip vakalarının dört kat arttığını söyledi. Kojuharova, "Bu yıl grip salgını daha fazla çocukları etkiliyor. Normalde 0 ile 4 yaş arası çocuklar en hassas iken, bu yılki grip daha çok 5- 14 yaş grubu çocukları etkiledi. Saygının bir hafta içinde azalmasını bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sokaktan genel ve detay görüntü

-ARŞİV görüntüler

Ali Can ZERAY/BULGARİSTAN,

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Cezaevi firarisi alışveriş yaparken yakalandı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.B., jandarmanın takibi sonucu bir markette alışveriş yaparken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticari yapmak suçundan, hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıl önce Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden M.B.'nin Bismil ilçesine bağlı kırsal Tepe Mahallesi'ne geldiği bilgisine ulaştı. M.B.'yi takibe alan ekipler, marketten alışveriş yaparken yakaladı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından M.B., hakkındaki kesinleşmiş hüküm gereği tutuklanarak Diyarbakır T-1 Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jandarmanın markete girmesi

Gözaltına alınan şüpheli

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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Ekrem İmamoğlu ve ailesinin Palandöken tatili sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda yapılan tüm eleştirilere rağmen Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ndeki tatilini sürdürdü. İmamoğlu, "Tepkilere karşı bir açıklamanız olacak mı?" sorusuna, "Biz şu an spora çıkıyoruz, yürümek gibi" yanıtını verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Elazığ ve Malatya'daki deprem bölgelerini ziyaret ettikten sonra, İstanbul'a döndü. 26 Ocak Pazar akşamı İstanbul'dan uçakla Erzurum Havalimanı'na gelen İmamoğlu çifti, burada otel görevlileri tarafından karşılandı ve özel bir araçla, Palandöken Kayak Merkezi'nde çocukları Mehmet Selim, Semih ve Beren İmamoğlu'nun konakladığı otele gitti.

Palandöken Kayak Merkezi'nde konaklayan İmamoğlu ailesi, bazen kaldıkları otelin, bazen de çocukları ile deniz seviyesinden 3 bin 176 rakımlı Ejder 3200' pistinde, kayak yaptı.

Sosyal medya hesabından, 'Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşim ile birlikte dünya güzeli Erzurum'u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı' paylaşımında bulunan Ekrem İmamoğlu vatandaşları da Erzurum'a davet etti.

Her kesimden gelen tüm tepki ve eleştirilere rağmen buradaki tatilini sürdüren Ekrem İmamoğlu ve ailesi, bugün kaldıkları otelde kahvaltı ettikten sonra saat 11.00 sıralarında çıktı. İmamoğlu ailesi, kendilerini kapıda bekleyen beyaz minibüse binerek, gondol-liftlerin bulunduğu noktaya geldi. Burada bir süre minibüsün içeresinde bekleyen aile, daha sonra gondol-lifte yürüdü.

İmamoğlu kendi kayak takımlarını taşırken, eşi Dilek İmamoğlu'nun kayaklarını ise koruma taşıdı. Ekrem İmamoğlu'nun, kendisi ile fotoğraf çekilmek isteyenlere karşı mesafeli durduğu görüldü.

Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin "Tatil nasıl geçiyor?" sorusuna, "İyi bakın kendinize, sağolun" karşılığını verdi. "Tepkilere karşı bir açıklamanız olacak mı?" sorusu üzerine de İmamoğlu, "Biz şu an spora çıkıyoruz, yürümek gibi görüşürüz" diyerek ailesi ile birlikte gondola yürüdü ve kayak yapmak üzere pistlere çıktı.

İmamoğlu ailesinin, dün yaklaşık 6 saat pistlerde kaldığı, bugün de aynı şekilde zaman geçirmesinin beklendiği belirtildi.

Ailenin kaldığı ultra lüks otelde, İmamoğlu ailesi, devlet başkanları ve başbakanların kaldığı çok özel suitte kaldığı ortaya çıktı. İmamoğlu çifti ve iki çocuk için günlük fiyatı 8 bin 700 lira olan Presidential Suit (Başkanlık suiti), iki koruma için günlük fiyatı 2 bin 900 lira olan Double (Çift kişilik standart oda) ve kızları ile bakıcı içinde günlük fiyatı 2 bin 500 lira olan Single (tek kişilik) oda tutulduğu öğrenildi. İmamoğlu ailesinin günlük konaklama masrafının 14 bin TL'yi geçtiği belirtildi.

25 Ocak günü otele giriş yapan Başkan İmamoğlu ve ailesinin Perşembe günü Erzurum'dan ayrılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İmamoğlu ve ailesinin minibüsle gelişi

-İmamoğlu ve ailesinin yürüyerek gondol-liftlerin bulunduğ uyere gelmesi

-Vatandaşların Ekrem İmamoğlu ile konuşması

-Ekrem İmamoğlu DHA'nın sorularını yanıtlaması

-Muhabir Hümeyra Pardeli'nin açıklaması

-Bir vatandaşla röp.

Haber: Kamera Turgay İPEK - Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM,

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Sütbank, davası başladı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, 2007'de kurulan Ekta Et ve Süt Ürünleri şirketinin 'Sütbank' adı altında kurdukları sisteme hissedarlara hak ettikleri süt paralarını ödemediği iddia edilen şirketin eski yönetim kurulu başkanı Orhan T. ile muhasebeci İrfan A., 'iştirak halinde dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik' suçlarından yargılanmaya başlandı. Duruşmaya katılmayan Orhan T., mahkeme öncesi verdiği ifadesinde, "Benim kimseyi dolandırma gibi bir kastım yoktur beraatımı istiyorum" dedi.

Ereğli'de, 13 yıl önce, Orhan T. tarafından yaklaşık 40 dönüm arazi üzerine kurulan Ekta Et ve Süt Ürünleri Anonim Şirketi, 'Sütbank' adlı bir sistem oluşturdu. Sütbank'a katılmak isteyen üyelerden toplanan paralarla, iddiaya göre çiftliğe süt üretimi için büyükbaş alındı. Üyelere de ödedikleri para karşılığı pay verilip, her ay hisseleri karşılığında süt parası alacakları belirtildi. İlk zamanlar üyelere düzenli para ödendi; ancak son yıllarda aralarında farklı illerde oturan asker, polis, avukat ve savcıların da bulunduğu üyeye para ödenmemeye başlandı. Üyelerden bazıları, 2018'de şirketin yönetim kurulu başkanı Orhan T. ve muhasebecisi İrfan A. hakkında, illerindeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına giderek şikayette bulundu.

18 MAĞDURUN ŞİKAYETİYLE SORUŞTURMA BAŞLADI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na 18 mağdur tarafından yapılan suç duyurusunun ardından soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Ekta Et ve Süt Ürünleri Anonim Şirketi'nin 2007'de Ereğli ilçesinde o dönem belde olan Zengen'de kurulduktan sonra çiftlikte damızlık düve ve süt üretimine yönelik inek yetiştiriciliği yapıldığı, şüpheli Orhan T.'nin de kuruluşundan 2016'ya kadar yönetim kurulu başkanlığı yaptığı, diğer şüpheli İrfan A.'nın da 2008 ile 2016 arasında şirkette muhasebeci olarak görev yaptığı belirtildi. İddianamede, şirket tarafından, isteyen katılımcılara 5 inek almak şartıyla hamilelik dönemi haricinde 32 ay vadeli ve sözleşmeli inek satışı yapıldığı ve katılımcılara inek bedeli kadar teminat senedi verildiği belirtildi. İnek satın alan katılımcılara her inek için ayda 150- 180 litre arasında değişen miktarlarda süt bedeli ödenmesi taahhüt edildiğine değinildi. 2015 yılından itibaren de katılımcılara hayvanlarda hastalık ve ölümler görüldüğü için süt paralarının ödenmediği şikayet üzerine Ereğli Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede de çiftlikte hastalık ve ölümlere rastlanılmadığı belirtildi.

YARGILAMA BAŞLADI

18 mağdur için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame sonrası Mersin Ağır Ceza Mahkemesi'nin yetkisizlik kararı verilmesi üzerine dosya Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava bugün başladı. Davaya 18 mağdurun yanı sıra 6 mağdurun daha dosyası eklenerek müşteki sayısı 24'e yükseldiği öğrenildi. 'İştirak halinde dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik' suçlarından tutuksuz yargılanan Şirketin eski yönetim kurulu başkanı Orhan T. ile muhasebeci İrfan A., sağlık sorunları gerekçe göstererek davaya katılmadı. Davaya taraf avukatları ve bazı mağdurlar katıldı. Mahkeme heyeti sanıkların bir sonraki duruşmada hazır bulunmalarını istedi. Davaya katılma talebinde bulunan Aydemir Özkan ile Zeki Ateş'in de davaya katılma talepleri reddedildi. Mahkeme heyeti, Ereğli ilçe Tarım Müdürlüğü'nden 2006-2016 yılları arasında şirketteki hayvanlarda hastalık olup olmadığı, şirkette denetim yapılıp yapılmadığı, şirket veya sanıklara süt, et besiciliği, buzağı destekleme, hibe destek adı altında ödeme yapılıp yapılmadığını belirlemek için müzekkere yazılmasına karar verdi. Ereğli Vergi Dairesi'ne de müzekkere yazılarak, ticari faaliyetin bulunup bulunmadığı, vergi mükellefi olup olmadığı belirlenmesine karar vererek, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

SANIKLARI SUÇMALARI KABUL ETMEDİ

Duruşmaya katılmayan sanık Orhan T.'nin mahkemeye sunduğu savunmasında, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Orhan T., savunmasında şunları söyledi:

"Biz 2016 yılına kadar 84 ay boyunca katılımcılara paralarını ödedik. 2015 yılında Almanya'dan ithal ettiğimiz hayvanlarda bir hastalık olması sonucu bin 200 gebe hayvan telef oldu. Bu da üretimimizi ciddi bir şekilde düşürdü. Biz de ödemeler için süre istedik. Sonrasında 7 kişilik bir grup şirketi kendilerine devretmemi istedi. Ben de şirketi 20 bin hisseye bölüp, bin 200 kişiye devrettim. Şirketin kurucusu ve 2016 yılına kadar yöneticisi ben olduğum için ben yargılanıyorum. Benim kimseyi dolandırma gibi bir kastım yoktur beraatımı istiyorum." dedi.

Duruşmaya katılmayan diğer sanık İrfan A. da mahkemeye sunduğu savunmasında, "Benim kimseyi dolandırma gibi bir amacım olmamıştır. Ben insanları dolandırmak isteseydim benim ve eşimin üzerine olan şirketin başkaca mal varlıklarımı devretmezdim. Bu olaylar nedeniyle ben de mağdur oldum. Bu olaylarda hileli işler yapmadım, kimseyi aldatmadım beraatımı istiyorumö dedi.

'70 MİLYONLUK ŞİRKETTEN ELİMİZE BOŞ HİSSE KAĞITLARI KALDI'

Davaya katılma talebi reddedilen mağdurlardan Aydemir Özkan, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, 23 inek hissesi alarak Sütbank'a katıldığını söyledi. Özken, "2015 yılında 132 bin 500 lira ve eşimin babasından kalma tarlanın parası burada hiç oldu gitti. 23 inek hissesi olarak girmiştim. O dönemde 5 bin 400 tane büyükbaş hayvan vardı. Günde 45 ton süt üretiliyordu. Orhan T., bu faaliyetleri Ekta üzerinden bizlerle sözleşme yapıyor, fakat paraları 'Tek Yem' firması üzerinden İrfan A. üzerinden transfer ediyordu. Nitelikli dolandırıcılıkta burada başlıyor. Ekta'nın üzerinde bizim vermiş olduğumuz 120 milyon lira yok, görünmüyor. Ben 2 ay para alabildim sonrasında hiç para alamadım. Bize 7 milyon lira kar dağıtabilecek şirket maalesef 2018 yılında yeni yönetime seçilen Ersin A. 18 gün sonra çiftliği boşalttı ve 50 milyon lira değer biçilen çiftlik geçtiğimiz günlerde 8 milyon 350 bin liraya satıldı. Her gelen bizim mağduriyetimizi arttırdı. Elimizde 70 milyon değerinde çiftlik varken, yönetimler tarafından eritilerek elimizde sadece boş hisse kağıtları kaldı. Adaletin tecelli etmesini talep ediyorum" diye konuştu.

120 MİLYONLUK ŞİRKET 8 MİLYONA SATILDI

Mağdur avukatlarından Ahmet Öztürk, şirketin 120 milyon cirosunun olduğunu öne sürerek, "Ek-ta şirketi yaklaşık 1300 katılımcısı olan büyük bir işletmeydi. Çiftlikbank, sütbank bu işin başını çekiyordu. Belki de bu ikincisiydi. En son rakamlarla 120 milyon cirosu olan bir şirket, 8 milyondan satışa çıktı. Aradaki 102 milyon bir kayıp var. Bunun açıklamasını hiç kimse yapamamakta. Biz vatandaşın mağdur olmasını istemiyoruz. Çok ciddi para aklamaları var. Adalet er ya da geç ortaya çıkacaktır. Sanıklar daha önceki ifadelerinde hayvanların öldüğünü söylemektedir. Bu çiftliklerde böyle şeylerin söz konusu olması mümkün değildir. 120 milyondan sadece 8 milyona çiftliğin değerinin düşmesi bile hukuka aykırılığı ortaya çıkarıyor. Mali raporlar çıksın, bilançolar işlensin bu paraların nereye gittiği zaten ortaya çıkacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mağdur ve avukatı röp.

Adliyeden detay

Tesislerder drone ve kamerayla detay

Haber- kamera: Hasan DÖNMEZ- Atilla ATMACA/ EREĞLİ, KONYA

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Gülden Yılmaz, doktor kızını öldüren eşinden boşandı

TÜRKİYE'de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı nadir yerlerden olan Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretçi akınına uğruyor.

Ordu'nun 'sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesinde denizle karanın birleştiği yerde bulunan Hoynat Adası'nda, 90 çift tepeli karabatak ile 250 çift gümüş martının yaşadığı tespit edildi. Türkiye'de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı nadir yerlerden olan Hoynat Adası'nın, kuş gözlemciliği açısından önemli bir potansiyele sahip olması nedeniyle turizme kazandırılması için de Büyükşehir Belediyesi ve Perşembe Belediyesi tarafından projeler hazırlanıyor. Tarihte gemicilerin depo ve sığınak olarak kullandıkları bilinen ada, ev sahipliği yaptığı nesli tükenme tehlikesi altında olan kuş türlerini barındırması nedeniyle 'Önemli Kuş Alanı' olarak belirlendi. Girişlerin yasaklandığı ve kuşların yaşam alanı olarak bırakılan ada, yerli ve yabancı turistlerin de ziyaretçi akınına uğruyor.

'TURİZMİN GELİŞMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Hoynat Adası'nın her yıl yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun olarak ziyaret edildiğini, Karadeniz sahili boyunca birçok eşsiz doğal güzelliğin yanı sıra Hoynat Adası, Yason Burnu ve Timsah adasının da ilgi gördüğünü söyledi. Nesli tükenmekte olan kuşların doğal ortamda üremesi için bir dizi tedbirler alındığını da belirten Güler, "Karadeniz'de ilimiz son yıllarda yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ziyaret ediliyor. Denizle iç içe kentimizde yaylalarımız ve böyle doğal güzelliği olan adalarımızda ilgi çekiyor. Hoynat Adası'da bunlardan biri. Kentimizde yaz kış daha çok turist ağırlamak için tanıtım faaliyetlerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Bölgede hazırlayacağımız projelerle turizmin gelişmesini sağlayacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hoynat adasından görüntü

-Kuşlardan görüntü

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ ORDU