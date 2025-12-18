7 kişinin can verdiği olayda kaçış planı deşifre oldu! Suçu üstlenecek kişi bile belliymiş - Son Dakika
7 kişinin can verdiği olayda kaçış planı deşifre oldu! Suçu üstlenecek kişi bile belliymiş

7 kişinin can verdiği olayda kaçış planı deşifre oldu! Suçu üstlenecek kişi bile belliymiş
18.12.2025 10:39  Güncelleme: 11:23
7 kişinin can verdiği olayda kaçış planı deşifre oldu! Suçu üstlenecek kişi bile belliymiş
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği parfüm fabrikası yangınına ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerin kaçırılmasına yönelik planlara yer verildi. Şüpheli Ali Osman A.'nın firma sahiplerini saklayan kişiye, "Canlarını sıkmasınlar, rahat olsunlar. Onları çok sağlam şekilde karşıya geçireceğiz. En kötü ihtimalle avukatları devreye sokacağız, suçu babaları üstlenecek." dediği iddia edildi.

Dilovası Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Ravive Kozmetik isimli farikada 8 Kasım büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında Hanım Gülek (65), Esma Dikan (65), Şengül Yılmaz (55), Tuncay Yıldız (48), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17) ve Cansu Esatoğlu (16) yaşamını yitirdi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden şirket sahibi Kurtuluş Oransal, şirket yetkilileri İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör, "Olası kastla öldürme" suçlamasıyla, Ali Osman A. ve Onay Y., "Suçluyu kayırma" suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerden H.E., G.B., Ö.A. ve Güven Demirbaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KURTULUŞ ORANSAL CEZAEVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Soruşturma sürecinde tutuklanan firma sahibi Kurtuluş Oransal ise cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından ihmali olduğu değerlendirilen SGK ve İŞKUR yetkilileri açığa alındı.

7 kişinin can verdiği olayda kaçış planı deşifre oldu! Suçu üstlenecek kişi bile belliymiş

91 SAYFALIK İDDİANAME

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 91 sayfalık iddianamede, İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında "Olası kastla öldürme" suçundan 7'şer kez müebbet, "Nitelikli mala zarar verme" suçundan ise 3'er kez 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

8 sanığın "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar, 4 sanığın "Suçluyu kayırma" suçundan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, ayrıca Ümit Ç., Ünal A., Muhammet D., Seyfullah Ç., Güven D., Caner Özgür Y., Özcan Y., Özkan Y. hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma", Ali Osman A., Onay Y., Ömer A. ve Abdurrahman B'ın ise "Suçluyu kayırma" yönünden haklarında dava açılması istendi.

"SİGORTASI OLMAYANLARI DENETİMDE EVE GÖNDERDİLER"

İddianamede ifadesi yer alan işçilerden Keriman Miskin, 4 yıldır çalıştığı iş yerinde hiçbir eğitim almadığını ve koruyucu kıyafet verilmediğini belirterek, "İşletmede resmi bir sorumlu yoktu. Sigorta denetimine sadece bir kez gelindi. Bu denetimde de iş yeri sahibi Kurtuluş Oransal, yalnızca sigortası olanların kalmasını söyleyerek, benim gibi sigortası olmayan tüm çalışanları evine gönderdi. Maaşlarımız elden veriliyordu" dedi.

Yaralı kurtulan işçi Ayten Aras, patlama anında ölen Nisa Taşdemir ve Esma Dikan'ın krem dolumu yaptıklarını söyledi. Aras, "Bize koruyucu elbise verilmedi, evden geldiğimiz kıyafetlerle çalışıyorduk. Kurtuluş Oransal 4 yıldır sigorta vaadinde bulundu ama yapmadı. Günlük 800 TL yevmiye ile çalışıyorduk" ifadelerini kullandı.

Olay günü tesiste bulunan 16 yaşındaki Z.H. ise "Olay günü ikinci katta, iş yerinin ortasında bulunan tankerde parfüm karışımı yapılıyordu. Kimyevi maddeleri karıştıran bir alet vardı. Biz parfüm kutusu kapatırken bir anda patlama yaşandı" diye konuştu.

7 kişinin can verdiği olayda kaçış planı deşifre oldu! Suçu üstlenecek kişi bile belliymiş

ACILI AİLELER: CENAZELERİ DNA TESTİYLE TEŞHİS EDEBİLDİK

Yangında çocuklarını ve eşlerini kaybeden ailelerin ifadeleri ise yürekleri dağladı. 17 yaşındaki kızı Nisa'yı kaybeden baba Vedat Taşdemir, "Kızım paketleme personeli olarak girdi ancak imalat işinde de çalıştırıldığını öğrendim. İmalat yapıldığını bilseydim kızımı asla göndermezdim. Kızımın vefat ettiğini, oğlumdan alınan DNA örnekleri sonucu öğrenebildik" dedi.

Eşini kaybeden Aytekin Gikan, yangın söndürüldükten sonra içeride cesetler olduğunu öğrendiğini, hastaneleri aradığını ancak eşini bulamadığını, vefat ettiğini sonradan anladığını belirtti. Hanım Gülek'in eşi Metin Gülek ve Cansu Esatoğlu'nun babası İbrahim Esatoğlu da yakınlarının cansız bedenlerini ancak İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA eşleşmeleri neticesinde teşhis edebildiklerini ifade etti.

"İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİ BİLE ÇALIŞTIRDIKLARINI BİLİYORDUK"

Tanık İ.A., mahalleli olarak iş yerinden yayılan kimyasal koku nedeniyle şikayetçi olduklarını belirterek, "Yaşı küçük çocukları, paraya ihtiyacı olan kadınları sigortasız çalıştırıyorlardı. İlkokul öğrencilerini bile çalıştırdıklarını biliyorduk. Gerekli kurumlara şikayet edilmesine rağmen nasıl üretim yaptıklarını anlamadık" şeklinde ifade verdi.

"KURTULUŞ ORANSAL BANA, 'YANGINDAN HABERİM VAR, YOLDAYIM' DEDİ"

İş yeri çalışanı H.E. ise ifadesinde, olayın ardından Kurtuluş Oransal'ı arayıp yangını bildirdiğini, kendisinin nerede olduğunu sorduğunu ve acilen gelmesi gerektiğini söylediğini ifade etti. Bunun üzerine Oransal'ın "haberim var" dediğini, yolda olduğunu söylediğini, konuşma bittikten 5-10 dakika kadar sonra Kurtuluş Oransal'ın kendisini arayarak içeride kimsenin kalıp kalmadığını sorduğunu, tam sayıyı bilmediğini ancak içeride kalan en az üç kişi olduğunu söylediğini kaydetti.

7 kişinin can verdiği olayda kaçış planı deşifre oldu! Suçu üstlenecek kişi bile belliymiş

"2025 YILININ AĞUSTOS VE EYLÜL AYLARINDA KURUMA SADECE 8 PERSONELİN ÇALIŞTIĞI BİLDİRİLDİ"

Mali müşavir M.Ç. de, firmanın kuruluş ve işleyiş sürecine dair bilgiler verdi. M.Ç., Ravive Kozmetik'in resmi sahiplerinin İsmail ve Altan Ali Oransal olduğunu, baba Kurtuluş Oransal'ın ise kağıt üzerinde yetkisi bulunmadığını söyledi. Kurtuluş Oransal'ı 2010 yılında Düzce'de çalıştığı fabrikadan "usta makinacı" olarak tanıdığını belirten M.Ç., Dilovası'ndaki tesiste çalışan işçilerin sigorta işlemlerinin gayriresmi yöntemlerle iletildiğini anlattı. Tanık M.Ç., "İşçilerin kimlik numaralarını İsmail Oransal WhatsApp veya mail yoluyla gönderiyordu. Sigorta girişlerini bu bilgilere göre yapıyordum. 2025 yılının ağustos ve eylül aylarında kuruma sadece 8 personelin çalıştığı bildirildi" dedi.

Fabrikanın Dilovası'nda faaliyete geçtiği günden bu yana iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almadığını belirten M.Ç., "Normal şartlarda işverenin anlaştığı İSG firmasına düzenli ödeme yapması gerekir ancak bana bu firmadan herhangi bir hizmet faturası gelmedi. Fabrikanın açıldığı ve üretime başladığı tarihten itibaren iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili herhangi bir bildiri veya fatura tarafıma ulaşmadı" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIN BABALARINI KENDİLERİNİ UZAK TUTMAK İÇİN BU İŞ YERİNİ AÇTI"

Kurtuluş Oransal'ın eski eşi A.A. ise şirketin kuruluş amacına dair iddialarda bulundu. Kurtuluş Oransal'ın borçlu ve sorumsuz bir yapısı olduğunu öne süren A.A., çocuklarının babalarını kendilerinden uzak tutmak ve "sokakta kalmaması" için bu iş yerini açtıklarını anlattı. Çocukları İsmail ve Altay'ın bu şirketin işleri ile hiç uğraşmadıklarını ve takip etmediklerini aktardı. A.A., patlamanın meydana geldiği iş yerine alınacak personeli Kurtuluş Oransal'ın kendisinin seçtiğini, iş yerinde üretilen ürünler ile yine Kurtuluş Oransal'ın ilgilendiğini, Kurtuluş Oransal'ın daha önce kozmetik sektöründe çalıştığı için burada bir çevre edindiğini ve kendisine pazar oluşturduğunu, iş yerinin tamamen Kurtuluş Oransal'ın kontrolü altında iş yapıldığını beyan etti.

"AVUKATLARLA İLGİLENECEĞİM"

İddianamede ifadesine yer verilen LYKKE Kozmetik ortaklarından şüpheli Gökberk Güngör de olay günü yaşananları ve İsmail Oransal'ın bilgisayarını aldırmasını anlattı. Aleyna Oransal'ın şirkette yüzde 50 ortaklığı bulunduğunu belirten Güngör, olay günü Aleyna'nın kendisini aradığını belirterek, gayet sakin bir ses tonuyla 'Fabrikada yangın çıkmış' diyerek görüşmeyi sonlandırdığını söyledi. Bu görüşmeden yaklaşık yarım saat sonra İsmail Oransal'ın kendisini arayarak, "İş yerimdeki laptobu bana getirir misin? Ben birkaç gün bu işlerle uğraşacağım, avukatlarla ilgileneceğim. Sen benim odada, masanın üstünde bulunan laptobu alıp evime getir" dediğini aktardı. Güngör, bu talep üzerine laptobu alarak Oransal'a teslim ettiğini kaydetti.

"SUÇU BABALARI ÜSTLENECEK, ONLARI YURT DIŞINA KAÇIRACAĞIZ"

İddianamenin en çarpıcı bölümlerinden birini ise şüphelilerin kaçış planına dair detaylar oluşturdu. Şüpheli Onay Y. ifadesinde, Ali Osman A'nın kendisini arayarak, "Olanları duydun mu? Benim yeğenler bir olaya karışmışlar" dediğini ve onları misafir edip edemeyeceğini sorduğunu belirtti.

Bu görüşme üzerine Ömer A. isimli kişiyi arayarak 1 haftalık ev ayarlamasını istediğini anlatan Y., daha sonra Tekirdağ'da İsmail Oransal, Altay Ali Oransal ve Abdurrahman Bayat ile buluştuğunu söyledi. Eve girdikten sonra televizyonda " Kocaeli'de patlama" başlıklı haberleri gördüğünü ifade eden Y., bunun üzerine Ali Osman A'yı görüntülü aradığını kaydetti.

Y., Ali Osman A'nın görüşme sırasında kendisine şunları söylediğini iddia etti:

"Canlarını sıkmasınlar, rahat olsunlar. Onları çok sağlam bir şekilde karşıya geçireceğiz. Maddi imkanımız ve gücümüz var. En kötü ihtimalle biz avukatları devreye sokacağız, suçu babaları üstlenecek. Onlara bir şey olmayacak. Bu konuşmalarımı yeğenlerime ilet."

Kaynak: İHA

Güvenlik, Dilovası, Kocaeli

Son Dakika 3-sayfa 7 kişinin can verdiği olayda kaçış planı deşifre oldu! Suçu üstlenecek kişi bile belliymiş - Son Dakika

